 Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся"

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Жодного затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. У поліції проведуть службову перевірку", - написав Зеленський.

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - підсумував глава держави.

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Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення.

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Народний депутат Ірина Геращенко заявила, що "негоже МВС грати в поліцію" і повідомила, що готує запит в Нацполіцію.

Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.