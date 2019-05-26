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 Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся"

Президент Володимир Зеленський закликав поліцейських не вживати заходів проти політичних мітингувальників, якщо ті не порушують громадський порядок.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Жодного затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. У поліції проведуть службову перевірку", - написав Зеленський.

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - підсумував глава держави.

Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: Критики не боюся 01

Читайте також: Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Читайте також: Поліція перевірить дії співробітників, що доставили у відділення Рівного учасників пікету за відставку Зеленського

Народний депутат Ірина Геращенко заявила, що "негоже МВС грати в поліцію" і повідомила, що готує запит в Нацполіцію.

Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128941
 
 
 Топ коментарі
 
Мужик сказал, мужик сделал.
Нарушил закон - иди в отставку..
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вже й затримування не було??? ясно... - а може то жахливі підлітки напали на нещасних поліцейських???
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Подумаешь заступился, куда ему деваться. На самом деле зеленский злобный, мстительный и непомерно тщеславный и уже сейчас у него явно большевистские замашки
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Та ясен-красен "шоколадная", чья же еще? А еще Порошенко сегодня смечь на Мелитополь напустил и ливни в закарпатье организовал! Ну нет от него житья!
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Та нє, тут сірьйозне дєло, то госдеп мириканський, до бабці не ходи...
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Кое-кто хотел показаться демократом, но неожиданно в комментарии зашла жертва ментовского произвола и смешала ему все карты Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 5752
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мдаааа….
дитина - чиста душа та серце.
дитина сказала, хто такий Зеленський.
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Зеленский ответил на действия полиции, Порох хоть на один протест против него как-то отреагировал? А когда под радой митинг и пикеты были, палаточный городок - ни слова от него, только Аваков разгонял всех направо и налево и порохоботы гнобили протестующих! Зе отреагировал и дал свою оценку, будем смотреть как будет развиваться ситуация дальше!
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Может про "геноцид" от Пороха уже как-бы пора подзабывать? Как-бы Зеля уже президент...но по прежнему что ни косяк, то "порох", "порох"...)
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і.... збрехав.
чому?
тому, що то не Зеленський писав.
Зеленський га роялі грає.
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Порося орпять замутило путинскую подставу , хороший ученик ! Говно от говна -лежит рядом .ПРХ -ПНТ- ПНХ !
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
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Пятый президент Украины Петр Порошенко опубликовал в сети пост, в котором показал, как со своей женой Мариной отведал в Киеве Книжный Арсенал в Киеве.

Видео появилось на его личной странице в «Инстаграм». «Лично я предоставляю предпочтение бумажный книгам и рекомендую не ограничиваться электронными. А какие книги читаете вы?», - спросив в украинцев бывший президент.

В комментариях сразу отреагировали, призвав Петра Порошенко покупать больше книг, так как его скоро посадят в тюрьму и там книги ему пригодятся. «Берите! И побольше, чтоб было чем заниматься в тюрьме», «Тюремные книги уже читать начал?», «Правильно, на нарах почитаешь», «Читай, читай... будет чем в тюрьме заняться», «Уже и задницу поджигают, а от корыта не отрываешься», - пишут обозленные украинцы в комментариях под постом бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305952-berite_i_poboljshe_chtob_bylo_chem_zanimatjsja_v_tjurjme_poroshenko_obratilsja_k_ukraintsam_s_vopros
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Роман Донік‏ @donikroman
Эй, 73%, вы ж за это голосовали? Чтоб когда ваш ребенок будет стоять на своем, то чтоб сотни утырков травили и оскорбляли вашего ребенка?

Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 9372
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.....а тупий свинорилий порохобот.
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та вже смішно на тебе дивитися, утирок ти мацкальцкій.
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Соєсосе, хазяїн твій срав на тебе а ти і далі гавкаєш
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в цьому весь сенс дегенератів, котрі голосували за термоса.
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Они достигли своего дна или еще нет?
Просто противно на это смотреть.
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Немного не в тему, но прикольно:

По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.

Срок регистрации завершился в полночь субботы.
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Это Зеленский виноват что в Ровно такие менты, да?
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А шо, ровненские ментывиноваты, шо у нас презЕдентом Зеленского какого-то выбрали?
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йому просто соромно, тому його й пучить. Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 5757
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Пучить! А ти як думав? Це його презик... застряло - він не сере... от і пучить...
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Даша Коц. Неповнолітня. Вийшла під емоціональним впливом молодого парубка з ним на "пікет". Мусори - є мусори, заточені на репресію громадян. Ситуація банальна і дурнувата. Сама ця неповнолітня не сидить в камері а пише пости у мережі. Тобто реально затримання, так званого, нема. Мусори грубо поводились? Ну так то це теж банально, їх так вчать.

Корочше "проблема" висмоктана з пальця, а кому це треба і вигідно на нового президента "собак навішати" просто користуються ситуацією.
Пшик скоро затухне.
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ееее ніііі.
ні, зелені, тепер ви не відмиєтеся.
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Все буде тільки зростати . Проти Зе грають професіонали . Навіть сам Зе ,грає проти себе .
Я не прибічник Зе і Пороха . Але в Зе немає професіоналів .
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Женя ти че дурне? Ти хоч почитай в гуглі що таке затримання.. І як воно кваліфікується. Ну а якщо проблема висмоктана, то можна простіше... надавати тобі по пиці і сказати, що ПО ФАКТУ це було БАНАЛЬНО, а в цих діях ніякого злочину немає з-за БАНАЛЬНОСТІ цієї ситуації... Ну а те, що мусора в захист твоєї пики нічого не робили, ну то їх так вчать БАНАЛЬНО... Корочше - проблема не в твоїй побитій пиці, а в БАНАЛЬНОСТІ ситуації, навчанні ментів, ну і як слідство в собаках, яких хочуть повісити на президента, користуючись саме цією БАНАЛЬНОЮ ситуацією. Пика твоя може і стухне, а от ця ситуація - НІ!
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Зе, да кто тебе верит???

Верят Политикам, но не клоунам.
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Соєсоси - ви реальні долбойоби. Барига ваш пролетів гівно по трубам а ви і далі не заспокоєтесь. Отже барига кинув вам ботярам грошенят щоб ви своїми висерами створювали видимість громадської думки. Та переважній більшості українців 75% насрати на вас і тим більше на рошенка
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Подумаешь заступился, куда ему деваться. На самом деле зеленский злобный, мстительный и непомерно тщеславный и уже сейчас у него явно большевистские замашки
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся"
 
 
 
 
 
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