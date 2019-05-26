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 Політика України
  20200  479
Все про:Зеленський (1435) пікет (204) Рівне (154)

 "Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному

Президент Володимир Зеленський закликав поліцейських не вживати заходів проти політичних мітингувальників, якщо ті не порушують громадський порядок.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Жодного затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. У поліції проведуть службову перевірку", - написав Зеленський.

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - підсумував глава держави.

Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок, - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному 01

Читайте також: Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Читайте також: Поліція перевірить дії співробітників, що доставили у відділення Рівного учасників пікету за відставку Зеленського

Народний депутат Ірина Геращенко заявила, що "негоже МВС грати в поліцію" і повідомила, що готує запит в Нацполіцію.

Поліція Рівненщини заявила, що проведе службову перевірку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128941
 
 
 Топ коментарі
 
Мужик сказал, мужик сделал.
Нарушил закон - иди в отставку..
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Киев пахнет шаурмой,
Беней пахнет геморрой,
Зеленский пахнет вазелином,
Соплей зеленой и брехней.
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Даруйте, а в мордокнижці хто йому пише? Звісно не сам
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кто пишет-чернявенькие из одной ближневосточной страны
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вже й затримування не було??? ясно... - а може то жахливі підлітки напали на нещасних поліцейських???
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Подумаешь заступился, куда ему деваться. На самом деле зеленский злобный, мстительный и непомерно тщеславный и уже сейчас у него явно большевистские замашки
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Та ясен-красен "шоколадная", чья же еще? А еще Порошенко сегодня смечь на Мелитополь напустил и ливни в закарпатье организовал! Ну нет от него житья!
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Та нє, тут сірьйозне дєло, то госдеп мириканський, до бабці не ходи...
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Кое-кто хотел показаться демократом, но неожиданно в комментарии зашла жертва ментовского произвола и смешала ему все карты Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 5752
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мдаааа….
дитина - чиста душа та серце.
дитина сказала, хто такий Зеленський.
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Зеленский ответил на действия полиции, Порох хоть на один протест против него как-то отреагировал? А когда под радой митинг и пикеты были, палаточный городок - ни слова от него, только Аваков разгонял всех направо и налево и порохоботы гнобили протестующих! Зе отреагировал и дал свою оценку, будем смотреть как будет развиваться ситуация дальше!
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Может про "геноцид" от Пороха уже как-бы пора подзабывать? Как-бы Зеля уже президент...но по прежнему что ни косяк, то "порох", "порох"...)
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і.... збрехав.
чому?
тому, що то не Зеленський писав.
Зеленський га роялі грає.
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Порося орпять замутило путинскую подставу , хороший ученик ! Говно от говна -лежит рядом .ПРХ -ПНТ- ПНХ !
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
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Пятый президент Украины Петр Порошенко опубликовал в сети пост, в котором показал, как со своей женой Мариной отведал в Киеве Книжный Арсенал в Киеве.

Видео появилось на его личной странице в «Инстаграм». «Лично я предоставляю предпочтение бумажный книгам и рекомендую не ограничиваться электронными. А какие книги читаете вы?», - спросив в украинцев бывший президент.

В комментариях сразу отреагировали, призвав Петра Порошенко покупать больше книг, так как его скоро посадят в тюрьму и там книги ему пригодятся. «Берите! И побольше, чтоб было чем заниматься в тюрьме», «Тюремные книги уже читать начал?», «Правильно, на нарах почитаешь», «Читай, читай... будет чем в тюрьме заняться», «Уже и задницу поджигают, а от корыта не отрываешься», - пишут обозленные украинцы в комментариях под постом бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305952-berite_i_poboljshe_chtob_bylo_chem_zanimatjsja_v_tjurjme_poroshenko_obratilsja_k_ukraintsam_s_vopros
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Роман Донік‏ @donikroman
Эй, 73%, вы ж за это голосовали? Чтоб когда ваш ребенок будет стоять на своем, то чтоб сотни утырков травили и оскорбляли вашего ребенка?

Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 9372
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.....а тупий свинорилий порохобот.
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та вже смішно на тебе дивитися, утирок ти мацкальцкій.
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в цьому весь сенс дегенератів, котрі голосували за термоса.
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Они достигли своего дна или еще нет?
Просто противно на это смотреть.
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Немного не в тему, но прикольно:

По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.

Срок регистрации завершился в полночь субботы.
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Это Зеленский виноват что в Ровно такие менты, да?
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А шо, ровненские ментывиноваты, шо у нас презЕдентом Зеленского какого-то выбрали?
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йому просто соромно, тому його й пучить. Зеленський заявив, що поліція розслідує причини затримання пікетувальників проти нього в Рівному: "Критики не боюся" - Цензор.НЕТ 5757
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Пучить! А ти як думав? Це його презик... застряло - він не сере... от і пучить...
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Даша Коц. Неповнолітня. Вийшла під емоціональним впливом молодого парубка з ним на "пікет". Мусори - є мусори, заточені на репресію громадян. Ситуація банальна і дурнувата. Сама ця неповнолітня не сидить в камері а пише пости у мережі. Тобто реально затримання, так званого, нема. Мусори грубо поводились? Ну так то це теж банально, їх так вчать.

Корочше "проблема" висмоктана з пальця, а кому це треба і вигідно на нового президента "собак навішати" просто користуються ситуацією.
Пшик скоро затухне.
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ееее ніііі.
ні, зелені, тепер ви не відмиєтеся.
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Все буде тільки зростати . Проти Зе грають професіонали . Навіть сам Зе ,грає проти себе .
Я не прибічник Зе і Пороха . Але в Зе немає професіоналів .
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Женя ти че дурне? Ти хоч почитай в гуглі що таке затримання.. І як воно кваліфікується. Ну а якщо проблема висмоктана, то можна простіше... надавати тобі по пиці і сказати, що ПО ФАКТУ це було БАНАЛЬНО, а в цих діях ніякого злочину немає з-за БАНАЛЬНОСТІ цієї ситуації... Ну а те, що мусора в захист твоєї пики нічого не робили, ну то їх так вчать БАНАЛЬНО... Корочше - проблема не в твоїй побитій пиці, а в БАНАЛЬНОСТІ ситуації, навчанні ментів, ну і як слідство в собаках, яких хочуть повісити на президента, користуючись саме цією БАНАЛЬНОЮ ситуацією. Пика твоя може і стухне, а от ця ситуація - НІ!
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Ніна Surinamskaya.... Навчіться повазі до нзнайомої вам людини. Коли ви це зробите, у вас не виникне проблем з комунікацією... А поки-що... Йдіть ви у сраку з своїми сентенціями... "сурінамська"......
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Зе, да кто тебе верит???

Верят Политикам, но не клоунам.
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Подумаешь заступился, куда ему деваться. На самом деле зеленский злобный, мстительный и непомерно тщеславный и уже сейчас у него явно большевистские замашки
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Добре відреагував на фактично провінційну ситуацію, яка могла перерости до масштабної державної (завдяки тупнякам у рівненській поліції). А якщо збережеться рух до NATO, то Зеленькому буде повага.
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Добре это если бы он сказал что задержание было не законным, протоколы составлены не законно. А так это ни о чем, по сути он прикрыл не законные действия ментов.
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Порохоботы забыли, ГРАЖДАНСКИХ ОТСЕЧЬ, это же соевый ваш его научил)))))))))))
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У свинарчуко-підорів сраки горять.Картинки свої позасовуйте собі в сраки, може допоможе. "Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному - Цензор.НЕТ 9585
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вже навіть задоволенняпочав отримувати від хрюкання порохосвиней. а після парламенських виборів отримають ще один смачний підсрачник.
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мне понравилось..ниякого затриманя небуло.....????. а чйо они тада в райвиддилку робылы? Зе ...свинья скакунов не рожает
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якщо міністерство інформаційної політики розпустити порохоботи зникнуть?
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Та треба було полити її сірчаною кислотою і дєло с концом.
Ну, що ви собі ради дати не можете з тим Зеленським?!
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Я скажу так! Недовольные были есть и будут при любой власти. Против Зеленского проголосовали 25 процентов населения Украины, теоретически ето нескольо миллионов населения, которые могут выйти с плакатами за его отставку, только ето ничего не меняет - подавляющее большинство населения Украины =75 процентов проголосовали за ЗЕ, и поетому никакой отставки не может быть и речи, большинство, меньшинству не подчиняется.
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На вибори прийшло 60% виборців 73 відсотки Зеленського це приблизно 43% від загальної кількості осіб які мають право голосу. Які в біса 75% за ЗЕблоїда? "Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному - Цензор.НЕТ 1245
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Что характерно Зеленского за клоуна считают даже в МВД, поэтому не стесняются ему брехать. "Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному - Цензор.НЕТ 3688
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В МВД ЗЕблоида имеют не за клоуна, а за лоха! "Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному - Цензор.НЕТ 9639
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Якщо ця акція мала на меті виявити свій протест проти політики президента то її треба було проводити у себе на балконі або перед резиденцією президента. В тому вигляді, в якому її намагалися проводити, це виглядало як розміщення рекламного щита посередині площі для провокації стихійного мітингу без узгодження за необхідною процедурою з правоохоронними органами задля забезпечення порядку.
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Ось такі Юлю за газ посадили , а тепер Юлині боти лижуть , щоб її знову не посадили ? Міша я в шоці від твоїх думок
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У порохоботів свято - рівненські мусора на рівному місці зробили гвалт на всю країну - О-о-о, волають порохоботи, бачите, що Зе наробив?!

Я не бачу. Підозрюю, що і величезна купа народу також ні, бо логіку не простежує, томушо її там чортма, але коли це логіка порохоботам заважала нести пургу про Зе? Та ніколи.

А ще вони завзято шпилять петиції Зеленському, шоб він до них порохоботів прислухався і пішов у відставку. Хвастають, що вже за 50 тищ перевалили. Так і хочеться запитати - у вас з головами усьо в порядку?
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Порохоботы как всегда пытаются сделать с МУХИ слона, ВЫ в начале разберитесь СО своими снинарчуками, КОНЕЧНО если У вас ещё совесть ОСТАЛАСЬ - НО я сомневаюсь, ЧТО она У вас есть.
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Ти про що які порохоботи ? Ти десь це бачила?це ви лили весь мусор і ржали як коні , а тепер дітей обіжае те бо бач не по вашому зе = Біл с кому? Позор
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зе Країну перетворює в гулаг.. бач призиває .., а чому не наказати ментів ))
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а че собаков не рассказывает, что мвд не подчиняется президенту? или уже косточку сахарную получил и помалкивает?
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При Зеленском детей арестовывать начали.
Это же надо так бояться людей.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному
 
 
 
 
 
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