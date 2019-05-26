 "Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок", - Зеленський про затримання пікетувальників у Рівному

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Жодного затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. У поліції проведуть службову перевірку", - написав Зеленський.
"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", - підсумував глава держави.
Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення.
Народний депутат Ірина Геращенко заявила, що "негоже МВС грати в поліцію" і повідомила, що готує запит в Нацполіцію.
Беней пахнет геморрой,
Зеленский пахнет вазелином,
Соплей зеленой и брехней.
дитина - чиста душа та серце.
дитина сказала, хто такий Зеленський.
чому?
тому, що то не Зеленський писав.
Зеленський га роялі грає.
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 56602 Громадянина України!
Видео появилось на его личной странице в «Инстаграм». «Лично я предоставляю предпочтение бумажный книгам и рекомендую не ограничиваться электронными. А какие книги читаете вы?», - спросив в украинцев бывший президент.
В комментариях сразу отреагировали, призвав Петра Порошенко покупать больше книг, так как его скоро посадят в тюрьму и там книги ему пригодятся. «Берите! И побольше, чтоб было чем заниматься в тюрьме», «Тюремные книги уже читать начал?», «Правильно, на нарах почитаешь», «Читай, читай... будет чем в тюрьме заняться», «Уже и задницу поджигают, а от корыта не отрываешься», - пишут обозленные украинцы в комментариях под постом бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305952-berite_i_poboljshe_chtob_bylo_chem_zanimatjsja_v_tjurjme_poroshenko_obratilsja_k_ukraintsam_s_vopros
Эй, 73%, вы ж за это голосовали? Чтоб когда ваш ребенок будет стоять на своем, то чтоб сотни утырков травили и оскорбляли вашего ребенка?
Просто противно на это смотреть.
По истечении крайнего срока для подачи заявок на участие в президентских выборах в Алжире не зарегистрировался ни один кандидат, передаёт УНН, ссылаясь на AFP.
Срок регистрации завершился в полночь субботы.
Корочше "проблема" висмоктана з пальця, а кому це треба і вигідно на нового президента "собак навішати" просто користуються ситуацією.
Пшик скоро затухне.
ні, зелені, тепер ви не відмиєтеся.
Я не прибічник Зе і Пороха . Але в Зе немає професіоналів .
Верят Политикам, но не клоунам.
Ну, що ви собі ради дати не можете з тим Зеленським?!
Я не бачу. Підозрюю, що і величезна купа народу також ні, бо логіку не простежує, томушо її там чортма, але коли це логіка порохоботам заважала нести пургу про Зе? Та ніколи.
А ще вони завзято шпилять петиції Зеленському, шоб він до них порохоботів прислухався і пішов у відставку. Хвастають, що вже за 50 тищ перевалили. Так і хочеться запитати - у вас з головами усьо в порядку?
Это же надо так бояться людей.