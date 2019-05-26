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 Яценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС

Державам-членам ООН слід ясно сказати, що якщо рішення Міжнародного суду для Росії не указ, то незабаром також захоплять і їхніх громадян, майно і судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це 26 травня 2019 року наголосив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у своїй замітці на Facebook, передає прес-служба його партії.

"Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленського: "Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС".

"Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128940
 
   
 Топ коментарі
 
некогда ему фигней всякой заниматься, тут новый концерт у "квартала"
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Какой совбез..? Какое оон и ес? Лига смеха для чувака с ксивой презЕдента намного важнее...от тудя бабло капает...
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какой созыв?
оно рояль... рояль … оно только понимает.
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Ни какаие совбезы и еэсы нипамогут от навалы ига!!!,только создание ЯО!,увы фаллаут неизбежен!
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Там вчера кличко мост открыл, а сегодня он ****** накрылся. Какое ядерное оружие. Не смеши.
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итить тут соя колосится! Яценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 9097
кролег,дострой ЗАБОР,потом советуй и проси.
какое-ж гавно в политиках Украины.....вот и поэтому за ЗЭ 73%.и чем больше папередники открывают рот для рэйтинга,тем более приростает этот 73-ий процент.
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Опять политический труп пытается заявить о себе . Пусть лучше вспомнит о депутатах НФ , которые признали неконституционным закон о незаконном обогащении. Демагог вороватый , который не лучше Порошенко.
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Яценюк ипанутый. Уже созывали совбез ООН по этому поводу.
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Это дерьмо еще открывает свой поганый рот,твое место на нарах сволочь.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС
 
 
 
 
 
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