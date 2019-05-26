 Яценюк - Зеленському: РФ наплювати на міжнародне право. Вимагайте термінового скликання Ради безпеки ООН, реакції G7 і ЄС

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це 26 травня 2019 року наголосив лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у своїй замітці на Facebook, передає прес-служба його партії.

"Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк звернувся до президента Зеленського: "Вимагайте негайного скликання Ради Безпеки ООН та реакції членів Групи Семи та ЄС".

"Вимагайте, щоб світ сказав своє слово. Бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею - це слово не друзів і не права. Це - відголос краху світового устрою", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.