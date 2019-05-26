 НСЗУ через низку грубих порушень анулювала 10 244 меддекларації, подані лікувальним закладом на Київщині

Про це йдеться в роз'ясненні на Facebook-сторінці НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.
У службі зазначили, що оскільки на основі даних із системи лікувальні установи отримують фінансування за прийнятих пацієнтів, то в НСЗУ регулярно здійснюють верифікацію даних в електронній системі, щоб уникнути подвійної оплати, відключити облікові записи померлих тощо.
Перевірку в Ірпені влаштували через звернення законного представника дитини, який намагався оформити на неї декларацію і виявив, що вона вже заповнена в іншій установі.
Після цього випадку в квітні 2019 року була проведена верифікація 16 703 декларацій. "За результатами звірки було встановлено, що 10 244 декларацій були подані з порушеннями Порядку, затвердженого наказом МОЗ № 503", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, деякі екземпляри декларацій не були взагалі роздруковані з електронної системи охорони здоров'я; велика частина надрукованих декларацій не містила підпису пацієнта. Частина декларацій була заповнена не за встановленою формою; частина - заповнена не в електронній системі охорони здоров'я, а "від руки", що суперечить вимогам Порядку.
"Такі порушення можуть свідчити про те, що деякі пацієнти насправді могли не обирати лікарів зазначеного медичного закладу. Отже, їх право на вільний вибір лікаря було порушено. Для встановлення таких випадків відповідні матеріали будуть направлені в правоохоронні органи", -зазначають у НСЗУ .
Під час аналізу декларацій комісія додатково виявила допущення помилок у персональних даних пацієнтів; підписання одним підписом 4-х і більше декларацій різних пацієнтів; підписання декларації одного і того ж пацієнта різними підписами, внесення некоректних даних у розділ "законний представник пацієнта" в деклараціях дітей.
Адміністрація закладу надала пояснення про вчинені порушення, але декларації з порушенням залишалися активними в електронній системі, а отже порушення не були виправлені. Тому 16 травня було ухвалено рішення про деактивацію в електронній системі охорони здоров'я 10 244 декларацій про вибір лікарів. Також НСЗУ здійснить перерахунок коштів, вже виплачених за ці декларації.
ПОЧЕМ БУРЯКИ
Причудливо тасует колоду президент Зеленский. На место Демчины назначен друг детства Баканов. Но все понимают, что это номинал. А вот кто реально будет управлять СБУ? Одним из самых вероятных претендентов сегодня является Владислав Бухарев. ...
Но откуда же Зеленский знает Бухарева? Чтобы наглядно объяснить это, стоит вспомнить, что Бухарев планирует взять на работу в СБУ начальника Главного оперативного управления ГФС Геннадия Лисового. И вот тут начинается самое интересное. Потому что Лисовой - это бывший начальник службы безопасности братьев Буряков и член правления их Брокбизнесбанка. Лисовой - чистый человек Буряков, что продемонстрировал его уход с постов Брокбизнесбанка после продажи этого замечательного, обогатившего многих достойных людей, учреждения....
Вспомним расследование Бигуса 2016 года. В 2006 году компания Буряков «Оста Плюс» купила военный городок в Конча-Заспе. Казармы Буряков не интересовали, им нужно было 24 гектара леса, который должен был войти в состав Национального парка «Голосеевский». Но у креативных людей были другие планы. Участок был исключен из лесного фонда и перечня озелененных территорий общего пользования и стал землей запаса жилой и общественной застройки.
В 2010 году Буряки распаевали землю между номинальными собственниками физлицами (в основном, доверенные лица либо сотрудники Брокбизнесбанка - всего 214 землеотводов). А в 2014-м земля была продана трем фирмам из орбиты Буряков, их партнёра Хомутынника и клана Калетников. 2014 год был очень насыщенным: Майдан, смена власти, кризис. Банкротство Брокбизнесбанка, который братья продали Курченко в 2013-м, но остались миноритарными акционерами. Землю продали, потому что понадобились оборотные средства решения вопросов с выводом залогов аграрного бизнеса Буряков (Сварог вест групп), закредитованного в том числе и в ими разграбленном банке. А кроме того, наличка была нужна для решения вопросов с правоохранителями, расследующими роль теперь уже миноритарных акционеров в разграблении банка.
Ну а теперь напомним, что будущий президент в это время тоже много думал о Брокбизнесбанке. В котором у него и "Квартала" лежало около 6 миллионов долларов на депозитах. И надо сказать, что ход мысли будущего президента совпадал с ходом мысли братьев Буряков. Настолько, что для того, чтобы получить в обход Фонда гарантирования вкладов (выплачивающего жалкие 200 тысяч гарантированных гривен) Зеленский и Буряки, в частности, их предприятия «Сварог вест групп» и «Подольский хозяин», пытались реализовать схему взаимозачетов.
То есть, у Буряка был кредит, у Зеленского депозит.
Буряк возвращает Зеленскому его с дисконтом, и никто никому, в том числе государству, ничего не должен. Схема была всем замечательная, но имела лишь один недостаток - она была незаконная. И поэтому Владимир с Буряками пытался протащить ее через Хозяйственные суды.
Получилось ли - Владимир упорно отказывался говорить, хотя мы спрашивали неоднократно. Еще в январе, опубликовав материал о депозитах Зеленского, мы говорили о том, что роль Буряков в проекте "Зеленский" незаслуженно недооценена.
Потом появилась информация о продаже Буряками семье Зеленского апартаментов в Крыму по бросовой цене в 2013 году. И, наконец, прекрасное: офис Зеленского по улице Белорусская 3, который якобы прослушивала СБУ во время предвыборной кампании, тоже принадлежит Бурякам. В этом здании им много чего принадлежит. Раньше, например, там располагалось отделение Брокбизнесбанка. А теперь находится страховая компания «Брокбизнес».
Ну и еще одна интересная деталь. Буряки - уроженцы Донецка. И в замечательных отношениях с банкиром Януковичей - Сергеем Арбузовым, бывшим главой НБУ и первым вице-премьером. Отец Буряков и мать Арбузова знакомы еще по работе в Сбербанке СССР. Именно Арбузов рекомендовал Бурякам продажу уже шатающегося Брокбизнесбанка Курченко. И именно менеджеры Арбузова и Курченко - Прохоренко и Мамедов номинально владеют банком «Глобус», где был открыт избирательный счет Владимира Зеленского.
Так что готовящееся назначение в СБУ Бухарева и Лисового не имеет никакого отношения к Тимошенко. Это чистые Буряки, через которых Зеленский и познакомился с Бухаревым, и которые, похоже, давно застолбили пай в новом президенте, как когда-то кусок леса в Конча-Заспе.
А где же тут Игорь Валерьевич Коломойский - человек, который уже всем в Украине и США прокричал, что весь лес принадлежит ему? Игорь Валерьевич, как мы уже писали, в большом раздражении. Потому что из-за несносного характера и желания контролировать все имеет очень короткую скамейку запасных. Сможет ли душа поэта из Привата выдержать приход семейных банкиров подопечного в СБУ - покажут следующие интервью Коломойского. Которые обязательно будут.
Получилось ли - Владимир упорно отказывался говорить, хотя мы спрашивали неоднократно. Еще в январе, опубликовав материал о депозитах Зеленского, мы говорили о том, что роль Буряков в проекте "Зеленский" незаслуженно недооценена.
Потом появилась информация о продаже Буряками семье Зеленского апартаментов в Крыму по бросовой цене в 2013 году. И, наконец, прекрасное: офис Зеленского по улице Белорусская 3, который якобы прослушивала СБУ во время предвыборной кампании, тоже принадлежит Бурякам. В этом здании им много чего принадлежит. Раньше, например, там располагалось отделение Брокбизнесбанка. А теперь находится страховая компания «Брокбизнес».
Ну и еще одна интересная деталь. Буряки - уроженцы Донецка. И в замечательных отношениях с банкиром Януковичей - Сергеем Арбузовым, бывшим главой НБУ и первым вице-премьером. Отец Буряков и мать Арбузова знакомы еще по работе в Сбербанке СССР. Именно Арбузов рекомендовал Бурякам продажу уже шатающегося Брокбизнесбанка Курченко. И именно менеджеры Арбузова и Курченко - Прохоренко и Мамедов номинально владеют банком «Глобус», где был открыт избирательный счет Владимира Зеленского.
Или Вам больше по душе старый подход - в подвале поликлиники 10 шкафов с карточками и поликлиника получает деньги по просто с потолка взятым цифрам "населения", "койкомест" и т.д.?
А вот сейчас - четко понятно - 10000+ фиктивных деклараций, как минимум административное, а возможно и уголовное преступление.
Но Вы и дальше фапайте на "в канституции нописоно, шо всем фсё бисплатно дОлжны лечить"...
Назвали бы это "перепись пациентов" да и дело с концом! А то "рехворма..
Что? Кто-то другой пущай всё сделает, привезёт к тебе, ждуну, обслуживание и почёт задарма? Ну тогда обтекай, обтекай. И пасть закрой.
На основании чего человек может сделать вывод: хороший врач, не хороший?! Приветливый? Так это к медицине не относится! Морда смазливая? Так тоже если и от медицины, так точно не семейной!.. "Правильно" лечит? А как это человек без медицинского образования определит!
И наконец! А что есть участковые врачи которые не прошли "ЗНО" и не стали "семейными врачами"?..
Так что закрой лучше свое хлебало!
Это ж не медреформа заставляет воровать деньги у МОЗ. Это же мрази-идиоты с корочками "врачей" вместо того, чтобы быть людьми и лечить, а значит качеством привлекать пациентов, обзванивать, общаться людьми - пошли и тупо нарушили закон.
Собственно, в Вашей голове виноваты почему-то не "варчи"-преступники, привыкшие плевать на пациентов и государство, а Супрун с медреформой, которая хотя бы как-то пытается ограничить аппетиты этих мразей.
Но Вы и дальше продолжайте хаять медреформу. Наверное, без неё, гораздо лучше жилось - с лечением от этих мразей.