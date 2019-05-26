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Все про:Порошенко (8945) Портнов (53)

 Портнов хоче домогтися арешту всіх активів Порошенка

Колишній заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов пообіцяв домагатися в суді арешту всіх активів п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ліга.НЕТ".

"Моє клопотання (в суд. - Ред.) буде про те, щоб ГБР внесло до суду клопотання про арешт всіх активів - це банківські рахунки, це все акції, активи, облігації державної позики, зокрема офшорні компанії, в тому числі оформлення на підставних людей", - заявив Портнов, уточнивши, що це стосується "другого кейса" щодо Порошенка.

Портнов заявив, що вважає Порошенка винним у державній зраді через введення ним воєнного стану після захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

За його словами, це спроба "захоплення влади", яка нібито полягала в намірі зірвати президентські вибори. "Він зіграв на користь РФ, чим погіршив обороноздатність України і її авторитет на міжнародній арені", - сказав Портнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заяву про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.

23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка.

24 травня Портнов подав проти Порошенка третю заяву в ГБР. У ній він стверджує, що той заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, що фіктивно належала екс-регіоналу Володимиру Макеєнку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128937
 
   
 Топ коментарі
 
В правильной очерёдности (хронологически) сперва портнов должен сидеть.
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Скоро дождёмся Шария, который будет добиваться ареста "карателей ВСУ." Кiнець епохи гiдностi!
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Суд ООН своим решением о возврате моряков и кораблей россией признал правомерность решения о том походекораблей. Шо несёт этот Портнов?
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Питання до зе-білів! Як можна посадити людину с підтримкою 4 млн 366 тысяч 490 громадян, з фракцію 130 депутатів, враховуючи стрімке зе-розчарування? Через рік ,так через рік!
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Это какой-то позор. Сепар подает в суд на президента за реакцию на агрессию раши. Это сюр. Далеко может зайти.
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справи ці безперспективні...можливо по Лен.кузні, але також сумнівно
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Неужели среди родственников Небесной Сотни нет ни одного мужчины, что бы отомстить этому губастому ублюдку ?
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Почему эту падаль еще не арестовали и не упаковали.
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Почему эту гнилую тушку на упаковали и не посадили на парашу?
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Ще не конфіскували все майно у януковича і його наближених холуїв за розстріл майдану а вже за пороха взялись. Все по черзі, таваріщ портнов. Тільки після вас.
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Це ще живе? Не багато йому залишилося....
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