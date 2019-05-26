 Поліція перевірить дії співробітників, що доставили у відділення Рівного учасників пікету за відставку Зеленського

Про це в коментарі виданню "Українська правда" повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що з точки зору законодавчо-правового поля, поліцейські діяли в рамках покладених на них законодавцем обов‘язків, однак могли у цьому випадку застосувати м’якші методи впливу.

"Коли йдеться про таке дрібне і незначне порушення, як варіант правоохоронці могли провести профілактично-роз‘яснювальну бесіду і винести наприклад усне попередження", - каже Тракало.

"Чому вони так не вчинили? Питання, яке обов‘язково буде вивчене. Насамперед усі обставини тієї ситуації і чи дійсно була необхідність запрошувати цих громадян до відділку поліції для складання адмінматеріалів. Наразі керівництвом поліції Рівненської області ініційовано проведення службової перевірки, яка має дати відповіді на ці запитання", - підкреслив речник Нацполіції.

Крім цього, за словами Тракала, з особовим складом поліції буде проведена роз’яснювальна розмова щодо одного з принципів реформування поліції.

"А саме - коли найперше мають застосовуватися методи комунікації з громадянами з роз‘ясненням щодо дотримання вимог законодавства", - резюмував речник Нацполіції.

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Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення.