EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  10213  216
Все про:пікет (204) Нацполіція (7612) Рівне (154) Трикало (28)

 Поліція перевірить дії співробітників, що доставили у відділення Рівного учасників пікету за відставку Зеленського

У поліції проведуть службову перевірку за фактом складання адмінпротоколів на учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського в Рівному.

Про це в коментарі виданню "Українська правда" повідомив прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що з точки зору законодавчо-правового поля, поліцейські діяли в рамках покладених на них законодавцем обов‘язків, однак могли у цьому випадку застосувати м’якші методи впливу.

"Коли йдеться про таке дрібне і незначне порушення, як варіант правоохоронці могли провести профілактично-роз‘яснювальну бесіду і винести наприклад усне попередження", - каже Тракало.

"Чому вони так не вчинили? Питання, яке обов‘язково буде вивчене. Насамперед усі обставини тієї ситуації і чи дійсно була необхідність запрошувати цих громадян до відділку поліції для складання адмінматеріалів. Наразі керівництвом поліції Рівненської області ініційовано проведення службової перевірки, яка має дати відповіді на ці запитання", - підкреслив речник Нацполіції.

Крім цього, за словами Тракала, з особовим складом поліції буде проведена роз’яснювальна розмова щодо одного з принципів реформування поліції.

"А саме - коли найперше мають застосовуватися методи комунікації з громадянами з роз‘ясненням щодо дотримання вимог законодавства", - резюмував речник Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Также на Цензор.НЕТ: Готовлю запрос в полицию. Негоже МВД играть в политику, - Ирина Геращенко о задержании участников пикета в Ривном

Нагадаємо, напередодні в центрі Рівного шістнадцятирічна дівчина і двадцятирічний юнак вийшли на площу з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи". Їх доставили у відділення поліції і склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128936
 
   
 Топ коментарі
 
и даже здесь вазелиновые мусора обделались - побоявшись ПИКЕТа нескольких детей.. Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского - Цензор.НЕТ 3038
 показати весь коментар
 
Україна Зеленського втрачає громадянські свободи і стрімко перетворюється на путінську росію.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Звільнити все начальство...президент реально мае піти в відставку .. він нарушив права громадян ..,
 показати весь коментар
 
Будьте справедливі. Яким боком Зе до рівненської поліції?
 показати весь коментар
 
Прямым боком. Коломойский консультировал Авакова, его тоталитарные методы бене очень подходят
 показати весь коментар
 
А тем-убогий, что Сабаков в подчинение клоуна...или ты так туп...
 показати весь коментар
 
Маша, якщо ви не можете читати українською законодавство України - скористуйтеся гуглом... А коли з вашими дітьми таке буде(порушення права людини на свободне волевиявлення поглядів) то побачимо як ви заверещите про справедливість та захист прав ваших дітей!
Закон - один для всіх!
 показати весь коментар
 
Полицаи мой вам совет не спешите выполнять приказ какого -то своего начальника если он обосрался...
Отвечать же вы пешки будете , а его переведут в другую область, а вас уволить он не сможет за невыполнение заведомо незаконного приказа...
 показати весь коментар
 
 
Украина вам Россия ой извините, не Россия.
 показати весь коментар
 
5 лет "реформ" коту под хвост! Или уже пора виноватым Зе делать? Недели не прошло, уже он виноват?
 показати весь коментар
 
а вы на что надеялись? Зе&К только неделю как, а уже по уши в г...
 показати весь коментар
 
 
А как насчет Конституции и прав граждан? Или на ее выполнение Зе надо время? Сколько?
 показати весь коментар
 
Сколько должно пройти недель, чтобы вы перестали видеть нарушения в заталкивании бутылок в жопу задержанным, псы?
 показати весь коментар
 
Грязные мусора видать хотят на коленях стоять-животные.
 показати весь коментар
 
 
Чето мусора трошки зажрались... забыли 14 год? Так нараз... Как говорят парашинцы - можем повторить... Только потом асфальтом накормим ублюдков!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція перевірить дії співробітників, що доставили у відділення Рівного учасників пікету за відставку Зеленського
 
 
 
 
 
 вгору