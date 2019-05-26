 Саакашвілі ходив на дискотеки в Грузії, а екс-гравець "Мілана" Веа, що став президентом Ліберії, - на футбольні матчі, - Лещенко про резонанс навколо відвідування Зеленським "Ліги сміху"

Про це Лещенко написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу "Ліги Сміху" - наприклад, я точно знаю, що Саакашвілі в статусі президента постійно ходив на дискотеки в Тбілісі і Батумі ... Або інший приклад - недавно в Ліберії президентом обрали футболіста Джорджа Веа, який виступав за "Мілан". Звичайно ж, він постійно ходить на футбольні матчі і навіть відвідує футбольні бази під час поїздок за кордон", - зазначив політик.

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Тому, на думку Лещенка, нічого поганого у відвідуванні Зеленським "Лігу Сміху" нема.