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 Саакашвілі ходив на дискотеки в Грузії, а екс-гравець "Мілана" Веа, що став президентом Ліберії, - на футбольні матчі, - Лещенко про резонанс навколо відвідування Зеленським "Ліги сміху"

Народний депутат Сергій Лещенко заступився за президента Зеленського, якого критикують в інтернеті після вчорашніх відвідин зйомок гумористичної програми "Ліга сміху".

Про це Лещенко написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"З приводу "Ліги Сміху" - наприклад, я точно знаю, що Саакашвілі в статусі президента постійно ходив на дискотеки в Тбілісі і Батумі ... Або інший приклад - недавно в Ліберії президентом обрали футболіста Джорджа Веа, який виступав за "Мілан". Звичайно ж, він постійно ходить на футбольні матчі і навіть відвідує футбольні бази під час поїздок за кордон", - зазначив політик.

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Тому, на думку Лещенка, нічого поганого  у відвідуванні  Зеленським  "Лігу Сміху" нема.

Саакашвілі ходив на дискотеки в Грузії, а екс-гравець Мілана Веа, що став президентом Ліберії, - на футбольні матчі, - Лещенко про резонанс навколо відвідування Зеленським Ліги сміху 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128935
 
   
 Топ коментарі
 
а бородатая женщина из цирка не вылазит
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Слова поддержки от зашкваренного есть двойной зашквар.
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Где же вы все, неудачники и завистники были, когда порошенко втихаря бросил страну и под чужим именем всем семейством отбыл на отдых на мальдивы? А тут президент пошел на концерт своих друзей - и всё, предатель ваших диванных целлюлитных рыхлых жоп?
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Надо разгонять минстець срочно! Порохоботы - как напасть для Украины! Вы всюду, откуда вас столько при поддержке БПП на уровне 8%? Даже позорный "Оппоблок" (который Петя не посадил за 5 лет) набирает больший рейтинг.
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Да тут сомнений нет. От слова совсем. Кому Порох умнеть мешает?
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А еще Кеннеди убили... может еще по этому примеру пойдем? Гулять так гулять)))
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Это на много лучше, чем открывать офшорные компании или заниматься отмыванием бюджетных денег.
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Зе не собирается закрывать своих оффшорных и бизнес с РФ.
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И мосты строить втридорога, что б на второй день разваливались. Вот чем это от рашки отличается?
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С приходом гоп-компании рейдера каломойши и зебильных клоунов-украинофобов рыгоАналы и меншовартісне хАхлятське лайно снова на коне,закончилась эпоха зубожіння.

Началась эпоха "сгорел сарай, гори и хата".
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В тебе сарай наразы горить? То й *** з ним.
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Представила Карлсона на дискотеке и чуть снегирём не подавилась. :D
Лещсер уже столько дурни наговорил, что ему пора сваливать их этой страны.
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Чим похід на лігу сміху гірший від відпочинку під час війни на Мальдівах?
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Оно так отдыхает от отдыха в Турции. Устало очень
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі ходив на дискотеки в Грузії, а екс-гравець "Мілана" Веа, що став президентом Ліберії, - на футбольні матчі, - Лещенко про резонанс навколо відвідування Зеленським "Ліги сміху"
 
 
 
 
 
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