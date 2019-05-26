 У захопленого РФ командира буксира "Яни Капу" Мельничука сьогодні день народження, - прес-служба ВМС

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня - День народження нашого побратима Олега Мельничука, командира рейдового буксиру "Яни Капу". Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні Російської Федерації.

За мужністю і вірністю наших військовослужбовців весь світ слідкує з перших днів їх незаконного утримання. Це і незламні погляди, і гідна поведінка, і щира любов до України та рідної мови. Усі пам‘ятають як Олег настояв, щоб йому під час суду надали перекладача з російської на українську мову. Це знайшло відголосок у серці кожного патріота своєї країни.

Сили духу тобі й терпіння, міцного здоров’я і витримки, друже. Вчорашнє рішення Міжнародного трибуналу з морського права зобов'язує Росію негайно звільнити українських військових моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Вас підтримують співвітчизники і світова спільнота. Ми разом робимо усе можливе для звільнення побратимів і

зустрічі на рідній землі" , - повідомили в прес-службі ВМС.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.