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 У захопленого РФ командира буксира "Яни Капу" Мельничука сьогодні день народження, - прес-служба ВМС

Взятий в полон ФСБ РФ біля берегів окупованого Криму український військовослужбовець, командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук сьогодні відзначає 24-річчя.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"26 травня - День народження нашого побратима Олега Мельничука, командира рейдового буксиру "Яни Капу". Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні Російської Федерації.
За мужністю і вірністю наших військовослужбовців весь світ слідкує з перших днів їх незаконного утримання. Це і незламні погляди, і гідна поведінка, і щира любов до України та рідної мови. Усі пам‘ятають як Олег настояв, щоб йому під час суду надали перекладача з російської на українську мову. Це знайшло відголосок у серці кожного патріота своєї країни.
Сили духу тобі й терпіння, міцного здоров’я і витримки, друже. Вчорашнє рішення Міжнародного трибуналу з морського права зобов'язує Росію негайно звільнити українських військових моряків та повернути Україні захоплені кораблі. Вас підтримують співвітчизники і світова спільнота. Ми разом робимо усе можливе для звільнення побратимів і
зустрічі на рідній землі" , - повідомили в прес-службі ВМС.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

У захопленого РФ командира буксира Яни Капу Мельничука сьогодні день народження, - прес-служба ВМС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128933
 
   
 Топ коментарі
 
Оп-па! А я думал, по какому бы поводу сегодня сто граммов выпить! С днюхой, дружище! У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС - Цензор.НЕТ 1908
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С днем рождения, УКРАИНСКИЙ ОФИЦЕР !
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Оп-па! А я думал, по какому бы поводу сегодня сто граммов выпить! С днюхой, дружище! У захваченного РФ командира буксира "Яны Капу" Мельничука сегодня день рождения, - пресс-служба ВМС - Цензор.НЕТ 1908
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Кукловоды в президенты не идут - им легче зарабатывать в тени. Пора уже это знать, пионер
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это вместо поздравления с днюхой моряку в неволе ты тут коломойше вылизываешь?
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То, что ты соевые сапоги и ж()пу до блеска вылизываешь - уже все знают.
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а ты откуда знаешь?из переобутых?в первый раз такой ник встречаю
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Даже не стало опровергать, рошеновская подстилка. А у тебя погоняло запоминающиеся... Посмотрю на тебя через несколько лет, когда твой соево-офшорный работодатель будет на скамье подсудимых за свои преступления отвечать.
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кацапа,тут уже не раз говорено...вотки нету.дуй на срувесну
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Судячи з усього пэтя офшоренко, відкрив фірму з вихваляння себе любимого та лайновання Зе (таке собі українське Ольгіно)... І ці працівники активно труться на цензорі, відпрацьовуючи рошенки.
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Голосуй за Меркельшу в своїх германіях.
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C днюхой Воин Света! Порох своих не бросает. Скоро будешь дома
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З днем народження.. Многая літа.. Найскорішого повернення в Україну.. Беззбройний буксир був відчайдушно сміливим.. Повага і шана всій його команді..
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Між іншим буксир ухайдокав два кацапських кораблі, відправив їх на ремонт. Ну хіба не класно!
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Моряков нужно обменять на порося.
Пускай его судят там в басманом суде.
Главнокомандующим был он, так что весь спрос с него.
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не в басманном,а в гааге.и не порох будет,а ***** .а пока выполняйте требования Трибунала,пока новых санкций не нахватали.
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Причем "БЕГОМ"

Гыг, помнишь анекдот. Муж приходит домой и кричит жене :" жена, тапки"
Она в ответ" а волшебное слово?"
Муж в ответ" БЕГОМ!" 😀😀😀

Так этим кацапам надо говорит вот такое волшебное слово каждый день " бегом, выполняйте решение суда"
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С днём рождения, парень !
Держись. А рашистам ещё воздастся за содеянное.
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Слава Герою Украины ! Счастья тебе, твоим побратимам , скорейшего возвращения домой ! Низький уклін батькам Героя .
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А может ему в день рождения, для поднятия духа, показать как преЗЕдент на сцене танцует развлекая толстосумов?
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З днем народження, мореман! Чекаємо з поверненням.
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С днем рождения, герой! Здоровья тебе,Олег, выдержки, душевного равновесия и самообладания!Держись, не дай себя сломить! Помни, тебя здесь ждут родные, близкие и неравнодушные!
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крепкого здоровья и долгих светлых лет с родными и близкими!!!
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З Днем народження тебе воїне! Мужності, терпіння та скорішого повернення до рідної домівки.
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Здоровья и Божьей защиты !
Пусть московиты обломают рога о наши новые ворота.
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З днем народження, Олеже !
Тримайся, Друже.
Чекаємо на вас усіх вдома.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ захопленого РФ командира буксира "Яни Капу" Мельничука сьогодні день народження, - прес-служба ВМС
 
 
 
 
 
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