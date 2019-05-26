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 Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві

Іноземець стверджує, що на нього накинулися п'яні хулігани. Постраждалих немає. Поліція вилучила на місці події два пістолети - пневматичний і стартовий.

Бійка сталася біля гуртожитку Національного авіаційного університету, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Поліцейські напередодні ввечері отримали повідомлення про бійку в Солом'янському районі.

На місці події правоохоронці затримали одного із учасників конфлікту. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

З його слів, він приїхав до своїх друзів, однак не дочекався їх та вирішив їхати додому. Біля своєї автівки він побачив двох невідомих у стані алкогольного сп’яніння, які нецензурно висловлювалися. Чоловік зробив їм зауваження, а у відповідь незнайомці накинулися на нього з кулаками, а згодом один із них дістав зброю та вистрілив вгору.

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Під час огляду місця події поліцейські вилучили два пістолети (попередньо - пневматичний і стартовий), їх відправили на експертне дослідження.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх обставин та учасників події",- повідомили в поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128932
 
 
 Топ коментарі
 
Прочитал заголовок: Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве и сразу подумал: 100% иностранцы - и точно! Когда власть возьмется за ч....ых, которые наводнили Украину (конкретно Одесса, Харьков, Киев, Тернополь)?
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не пускать + тотальная проверка документов на улицах (у нас война в конце концов).
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никогда, у нас иностранец в стране для власти святой, поєтому мразь со всего мира и тулит сюда...
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Прочитал заголовок: Драка со стрельбой произошла возле студенческого общежития в Киеве и сразу подумал: 100% иностранцы - и точно! Когда власть возьмется за ч....ых, которые наводнили Украину (конкретно Одесса, Харьков, Киев, Тернополь)?
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не пускать + тотальная проверка документов на улицах (у нас война в конце концов).
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тут не масквабад..... Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві - Цензор.НЕТ 6333
и чернильниц тоже отсюда Бійка зі стріляниною сталася біля студентського гуртожитку в Києві - Цензор.НЕТ 9256
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Президент Украины коломойсский игорь валерьевич, а то, за какое галочки в бюллютнях ставили - называется " подставное лицо".
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Если для тебя президент беня - то ты и есть предатель Украины. ... + напомни, когда он говорил "гражданская война".
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Любой нормальный человек прекрасно понимает, что формальное пребывание бениной компахи в руководстве страны не делает беню сторонним человеком, а наоборот.
Про гражданскую войну - не один раз, гугуль в помощь.
Про предателя - есть 73%, и ты в них))))

Только неизлечимый зебил считает Зе лицом, которое самостоятельно способно принимать любые решения.
Ну и мама Римма, конечно.
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никогда, у нас иностранец в стране для власти святой, поєтому мразь со всего мира и тулит сюда...
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ога, особенно сирийцы - миллион евро предлагают за ВНЖ Украины. но наши им не продают. лучше продадут таким как тот что на Окуеву напал. сразу паспорт подмутил себе спокойно
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все что происходит сейчас напоминает события 100 летней давности. Есть мемуары тогдашних чиновников Одессы, как им давалось компартийное задание привлечь в город деньги, а для этого иностранные моряки заманивались "девушками, которые начинают раздеваться". И речь не только про бордели - простые секс туристы были да и есть на вес золота.
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Что за иностранец,журнашлюшки плохо работаете,может это был путинец имевший приказ подложить бомбу под чей то автомобиль,а наши ребятки его вычислили?
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