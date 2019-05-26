 Якщо РФ не почне виконувати рішення Трибуналу ООН щодо українських моряків, будуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник

Про це "Укрінформу" повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків", - вважає Мельник, який є юристом-міжнародником.
Він назвав рішення суду ООН таким, що має без перебільшення історичний характер.
Посол закликав Федеральний уряд Німеччини, особисто Главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.
"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії", - пообіцяв дипломат.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
Благодарю..)
Видимо каким-то чинушам запретят в ихних Макдональдсах продавать гамбургеры
що ще неадеквату треба. неадекват буде щасливий.
санкції будуть скасовані.
Им грозит до шести лет тюремного заключения, в случае, если они будут признаны виновными.
Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
2."Украина будет продвигать введение новых санкций против РФ, если та будет игнорировать решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей."
Обе фразы - чистая правда, потому что если Украина будет продвигать, то 100%, что продвинет, посол Мельник всемогущ.
шие технологии. В связи с этим ВВП растёт, продажи растут, растут зарплаты и пенсии. Незря
украинские заробитчане едут на заработки в Россию. С Россией нужно вести переговоры и не
слушать националистов. Их идеологию украинский народ отверг на президентских выборах.
Их рейтинг сейчас составляет 1,5 %. Народу нужны мир и нормальная человеческая жизнь.