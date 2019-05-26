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Все про:Азовське море (1088) моряки (580) Росія (17212) санкції (2290) трибунал (44) Мельник Андрій (63)

 Якщо РФ не почне виконувати рішення Трибуналу ООН щодо українських моряків, будуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник

Україна просуватиме введення нових санкцій проти РФ, якщо та ігноруватиме рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських моряків і кораблів.

Про це "Укрінформу" повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Україна одержала переконливу дипломатичну перемогу та потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків", - вважає Мельник, який є юристом-міжнародником.

Він назвав рішення суду ООН таким, що має без перебільшення історичний характер.

Посол закликав Федеральний уряд Німеччини, особисто Главу МЗС Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

"Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми будемо просувати ідею запровадження нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії", - пообіцяв дипломат.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128929
 
   
 Топ коментарі
 
закріть для наросии все басфорі и прочие дарданелі!!!!
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Зачем санкции? Есть проверенный по "Лиману" метод:
Если РФ не начнет выполнять решение трибунала ООН по украинским морякам, последуют новые "гамбургские" санкции, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4463
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Тепер до мене дійшло, чому Зеленський не дотримується стосовно Богдана люстраційного законодавства. А це ж кацапське відношення до права. Ось, кацапи не вважають, що мають виконувати рішення трибуналу. І Зеленський не вважає, що має дотримуватися законодавства. І в першому і у другому випадку аргументом є те, що законодавство "не подобається". Ванну - і в даному, і у другому випадку порушники законодавства будуть покарані. Питання лише в часі.т
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закріть для наросии все басфорі и прочие дарданелі!!!!
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Максимум закриють в'їзд та арештують рахунки в ЄС для пари двірників та прибиральниць з рашки, на більше стара повія Європа не здатна
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Там на кораблях кацапня мабуть видрала вже всю начинку і пропила.
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Тепер до мене дійшло, чому Зеленський не дотримується стосовно Богдана люстраційного законодавства. А це ж кацапське відношення до права. Ось, кацапи не вважають, що мають виконувати рішення трибуналу. І Зеленський не вважає, що має дотримуватися законодавства. І в першому і у другому випадку аргументом є те, що законодавство "не подобається". Ванну - і в даному, і у другому випадку порушники законодавства будуть покарані. Питання лише в часі.т
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Просто запретите Северный поток в порядке наказания наглым кацапам
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Зачем санкции? Есть проверенный по "Лиману" метод:

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Может кто то пояснит, что такое "гамбургские санкции"? Не могу нигде найти?
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Неважно. Будут болтовня и имитация! Ничего эффективного ни в коем случае.
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запретят на пару лет въезд в ЕС капитанам ватных корыт, которые учавствовали в пиратском захвате
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Это когда тебе позволяют провозить в порт только гамбургского петуха из навоза.
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Джентльмены удачи смотрел? Помнишь там в тюрьме: "Петух гамбургский!" Вот такие будут санкции.
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Мля. Гамбургские правила или Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года. Гугл все знает, то вы не знаете что искать Якщо РФ не почне виконувати рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, підуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1292
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Вон оно что.... я и слов таких не знаю... уже начал " Петух гамбургский" искать..)
Благодарю..) Якщо РФ не почне виконувати рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, підуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3121
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>Гамбургские санкции?
Видимо каким-то чинушам запретят в ихних Макдональдсах продавать гамбургеры
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Согласно Конвенции по морскому праву (т. наз. Гамбургские правила).
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Это крайняя степень озабоченности. Ну такая крайняя... как плоть. С точки зрения евреев - отрезать и выкинуть
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мацкалі запросять неадеквата на концерт в мааацкву, дадут йому рояль ….
що ще неадеквату треба. неадекват буде щасливий.
санкції будуть скасовані.
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а на немытой расии пошли на мороз... «Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке», - заявила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова...машка боярышника дернула, закурила папиросу "Охотничьи" и задвинула речь...
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Ну все .... началося.... звонки: извините за неудобства мы вынуждены переименоватся в связи с санкциями. мы как работали с вами так и работаем. только дибил поверит в САНКЦИИ.
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Санкции подразумевают присвоение ***** ещё одного европейского погонялово "Петух Гамбургский!"
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А зеленський вже здав Україну кацапам? Бо ми на донбасі не в курсі, як іпашили кацамню так і продовжуємо, доречі трішки території приплюсували до України. Орки злі...
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Просили уже санкции после самого захвата и что а ничего, дали персоналки для отмазки.
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Однако трибунал не потребовал от России закрыть судебное расследование по делу о задержанных моряках. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24-х задержанных украинских моряков", - заявил Пак Чжин Хён.
Им грозит до шести лет тюремного заключения, в случае, если они будут признаны виновными.
Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к обострению ситуации в Керченском проливе.
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для двуглавой кацапской курицы будут новые гамбургские петухи!
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гамбургским мокрожопым петухам, гамбурские глубокие санкции... шоб за гланды аж... Якщо РФ не почне виконувати рішення трибуналу ООН щодо українських моряків, підуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 2167...
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1."Если РФ не начнет выполнять решение трибунала ООН по украинским морякам, последуют новые "гамбургские" санкции, - посол Мельник".
2."Украина будет продвигать введение новых санкций против РФ, если та будет игнорировать решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков и кораблей."
Обе фразы - чистая правда, потому что если Украина будет продвигать, то 100%, что продвинет, посол Мельник всемогущ.
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я знову ж, в 2832-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Нииичего уже не последует,деньги не пахнут!!!! Глупо нести такую охинею в украинской дипломатии
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Хто небудь ще вірить в санкціі від ЄС? Гамбургські чи Мюнхенські? Обкладуть якийсь піонерлагерь санкціями, та й все.
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Санкции на Россию действуют незначительно. Наоборот, они заставляют её внедрять новей-
шие технологии. В связи с этим ВВП растёт, продажи растут, растут зарплаты и пенсии. Незря
украинские заробитчане едут на заработки в Россию. С Россией нужно вести переговоры и не
слушать националистов. Их идеологию украинский народ отверг на президентских выборах.
Их рейтинг сейчас составляет 1,5 %. Народу нужны мир и нормальная человеческая жизнь.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо РФ не почне виконувати рішення Трибуналу ООН щодо українських моряків, будуть нові "гамбурзькі" санкції, - посол Мельник
 
 
 
 
 
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