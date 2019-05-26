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 У 21 країні ЄС відбуваються вибори до Європарламенту

Жителі Євросоюзу вибирають 751 депутата до Європарламенту. За прогнозами, до 1/3 мандатів можуть дістатися крайнім правим, євроскептикам і популістам. Попередні результати стануть відомі ввечері.

Цей день голосування на виборах до Європарламенту - четвертий і останній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За минулі три дні вибори вже відбулись у Великій Британії, Нідерландах, Ірландії, Чехії, Латвії, на Мальті та у Словаччині.

Сьогодні свої голоси віддадуть громадяни Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембургу, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Швеції,  Кіпру.

Останніми закриються виборчі дільниці в Італії - о 23:00.

Вибори у Євросоюзі почались 23 травня. Загалом право голосу в 28 країнах-членах ЄС мають 427 мільйонів осіб. Отже, це другі найбільші за кількістю учасників вибори в світі після індійських.

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На виборах мають обрати 751 євродепутата. За кожною з 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великої Британії (по 73). Невеликі країни, як-от Кіпр, Люксембург та Мальта, мають лише по шість євродепутатів.

Проведені опитування свідчать про те, що до третини місць у Європарламенті можуть отримати крайні праві, євроскептики та популісти.

Офіційні результати у всіх державах ЄС будуть опубліковані тільки після завершення останнього дня голосування. Перші офіційні прогнози результатів виборів у Європарламенті оголосять вже ввечері у неділю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128925
 
 
 Топ коментарі
 
В Нидерландах и Ирландии путинские партии уже с треском проиграли
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главное...чтобы любители-почитатели руцкогомира пролетели... (и нам полегче будет..)
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Бежит шоу Бенни Хила.Лидер Зе коМанда В 21 стране ЕС проходят выборы в Европарламент - Цензор.НЕТ 7106
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Стабільність потрібна великим багатіям.Вони добряче влаштувалися в цьому життя. А звичайні люди прагнуть жити краще, прагнуть змін. І той що заважає біситися з жиру мультимільйонеру - СТРАШНИЙ ПОПУЛІСТ.
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вот точно тоже беня чуть раньше говорил...мол нужны перемены,дефолт стране нужен. У 21 країні ЄС відбуваються вибори до Європарламенту - Цензор.НЕТ 5480звычайный людь,да кацапа?
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Зебілам пофіг на політику, як і їх обранцю.
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В Нидерландах и Ирландии путинские партии уже с треском проиграли
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главное...чтобы любители-почитатели руцкогомира пролетели... (и нам полегче будет..)
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Наша опора и спасение это ЗСУ ,тероборона и патриотизм , исходя из этого нужно двигаться дальше
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А наша опора и спасение это проукраинский патриотический президент такая же Рада и Кабмин. И мощные современные ВСУ , добровольческие батальоны... Тогда Украине по фигу каким будет состав депутатов Европарламента . Жаль но нового . ...резидента нельзя назвать проукраиским он может и слуга но не украинского народа . От распущенных , парализованных новой властью украинофобов ЗЕбилов Парламента и Кабмина ...ничего ждать не приходится . Вот осталась только одна надежда на добровольческие батальоны , националистов , патриотов и всех - всех проукраинских граждан которых всё таки больше чем слуг не украинского народа а слуг олигархов и прислужников вражеского кремля.
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завтра более-менне ясной станет ближайшая политика евросоюза.
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Фейковый орган который абсолютно ни на что влияет.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ 21 країні ЄС відбуваються вибори до Європарламенту
 
 
 
 
 
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