 У 21 країні ЄС відбуваються вибори до Європарламенту

Цей день голосування на виборах до Європарламенту - четвертий і останній, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW. За минулі три дні вибори вже відбулись у Великій Британії, Нідерландах, Ірландії, Чехії, Латвії, на Мальті та у Словаччині.

Сьогодні свої голоси віддадуть громадяни Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембургу, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщини, Франції, Хорватії, Швеції, Кіпру.

Останніми закриються виборчі дільниці в Італії - о 23:00.

Вибори у Євросоюзі почались 23 травня. Загалом право голосу в 28 країнах-членах ЄС мають 427 мільйонів осіб. Отже, це другі найбільші за кількістю учасників вибори в світі після індійських.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом та захистом державної таємниці", - представництво ЄС

На виборах мають обрати 751 євродепутата. За кожною з 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великої Британії (по 73). Невеликі країни, як-от Кіпр, Люксембург та Мальта, мають лише по шість євродепутатів.

Проведені опитування свідчать про те, що до третини місць у Європарламенті можуть отримати крайні праві, євроскептики та популісти.

Офіційні результати у всіх державах ЄС будуть опубліковані тільки після завершення останнього дня голосування. Перші офіційні прогнози результатів виборів у Європарламенті оголосять вже ввечері у неділю.