 Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський

Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"На мою думку, ми маємо поводитися з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", - цитує видання Коломойського. У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не сплатила кредиту Міжнародного валютного фонду, хоча і тимчасово.
Коломойський вважає, що в дефолті немає нічого страшного. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", - сказав олігарх.
Він вважає, що перемога Зеленського на виборах свідчить про втому українців від вимог МВФ. "Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків", - сказав Коломойський.
На його думку, США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна - просто привід", - сказав він.
Нагадаємо, що Коломойський не вперше говорить про необхідність дефолту України. У листопаді 2018-го олігарх сказав, що не бачить у дефолті нічого поганого.
"Подивіться на Грецію, які красені, сказали: "500 млрд не повернемо", і все, до побачення. Його [грецький сценарій] потрібно було застосовувати ще в 2014 році, бо країну розікрали під заступництвом, в тому числі і Міжнародного валютного фонду, і під заступництвом всіх іноземних посольств. Куди вони дивилися? Спостерігачі ... Країни не було, в скарбниці - нуль, оголошуйте дефолт. Дефолт ще ніколи нікому не завадив, то, що стосується країни - так сто відсотків", - сказав він.
Водночас перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова говорила, що дефолт для України - в будь-якому разі погано.
"Уявіть ситуацію: ви "дефолтнули"! Це означає, що в найближчому майбутньому вам ніхто грошей не дасть. Уряд вийти на зовнішні ринки не може, внутрішній ринок вже максимально віддав можливе. Що виходить: ми перестанемо платити пенсії, зарплати, фінансувати армію? Або будемо змушені поміняти керівництво НБУ для того, щоб нове включило друкарський верстат? Інфляція залізе в гаманець кожного", - попередила Рожкова.
Станом на кінець 2018 року рівень держборгу до ВВП України становив 60,9%. Безпечним рівнем для економіки, як зазначали в Мінфіні, вважається 60%.
- Ты хотел сказать - украинцам?
- Нет.
(C)
@Anakoyher
🤔
Если кому не понятно-дефолт это падение гривны в 2-3 раза и соответствующий рост цен через некоторое время. Это заявление Коломойского выдает эту банду "новых" грабителей с головой. Главная их задача грабеж Украины,который лучше всего делать в суматохе во время дефолта и выполнение обязательств перед Кремлем о сдаче Украины. Зеленский естественно марионетка Коломойского и еще более мощных сил, связанных с Кремлем.
Бабки отвечают: "А ты посмотри сколько стоит доллар..."
И они правы - мы уже не в 90-х, а в 20-х с открытой экономикой.
И картошку и капусту при их дешевизне в Украине, вмиг вывезут в Польшу или еще дальше
и там пойдет все с молотка -
и наперво -
1.землица
2.батраки в камплехте с землицей.
каламоский всеее понимаает, и видно имеет виды на распродажу.
ну и порошенки ивсе с бабками того и ждут
- распродаджи имущества за долги по ценам 1/10.
а потім (десь восени) порахуєш свої нажитки... ну звісно, якщо не з кацапєтовкі тут віщаєш етс
сказал беня. Это классика - "поцарював та й втик"
что Россия довела Украину до дефолта.
сначала его лучше обанкротить.
А ВОТ ПАРАШЕНКО ПОСТАВИЛ НА ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СВИНАРЧУКА РАЗВОРОВЫВАТЬ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРАНЫ ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
ЭТО РЕАЛИИ!!!
ВОТ О ЧЕМ НУЖНО ПИСАТЬ А НЕ ПУСТУЮ БОЛТОВНЮ БЕНИ.
25 февраля 2019 года сайт журналистский расследований «Бигус Инфо» опубликовал информацию о том, что сын Олега Гладковского Игорь причастен к коррупционной[16][33] закупке российских запчастей для украинской военной техники. Продажа этих деталей по завышенным ценам принесла участникам схемы 250 млн гривен[33].
Согласно представленным в расследовании документам, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В схеме участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь, знакомые Игоря - Виталий Жуков и Андрей Рогоза, Павел Букин (в то время глава ГК «Укрспецэкспорт», в настоящий момент Генеральный директор ГК «Укроборонпром»), Вадим Шкавро (директор Киевского бронетанкового завода), Яков Мормыло (директор Харьковского бронетанкового завода), Роман Тымкив (директор Львовского бронетанкового завода)[34]. Компания-посредник ООО «Оптимумспецдеталь» через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники. Для поставок использовались и другие компании-посредники, в частности, ООО «Фирма Ренал»[35][36][37].
В последней части расследования «Бигус Инфо» рассказано о схеме ремонта авиационной техники «Укроборонпромом». 410-й завод гражданской авиации в Киеве с августа 2016 по март 2017 года ремонтировал два самолёта Ан-26 Национальной гвардии Казахстана[38]. Для них потребовались высотомеры. Через две фирмы-прокладки в Объединённых Арабских Эмиратах шесть приборов (РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 - по комплекту на каждый самолёт) были приобретены в России. «Укроборонпром» заплатил 580 тыс. долларов за высотомеры, чистая цена которых - 85 тыс. долларов, а с транспортными расходами - 120 тысяч. Из переплаченных госконцерном 460 тыс. долларов 160 тыс. участники схемы потратили на обналичку, транзитные фирмы и растаможку. Таким образом, чистая прибыль составила 300 тыс. долларов. Журналисты сумели найти данные о распределении предоплаты между Олегом Гладковским (30 тыс. долларов), Игорем Гладковским (46,6 тыс. долларов), Павлом Букиным (10 тыс. долларов) и Виталием Жуковым (46,6 тыс. долларов)[39][40][41].
ЦІ КРИМІНАЛЬНІ ЗЛОЧИНЦІ МАЮТЬ СИДІТИ ПОВІЧНО В ТЮРМІ....БО ДРУКУВАЛИСЯ СТОЛІТТЯМИ МІЛЬЙОНИ ТОНН КОЛЬОРОВИХ ПАПІРЦІВ.НЕ ПІДКРІПЛЕНІ ЗОЛОТОМ....ЯКЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ ЩЕ НА ДАНИЙ ЧАС ЕКВІВАЛЕНТОМ ГРОШОВОЇ ВАРТОСТІ
поэтому нужен дефолт
Звичайно, Бєня - ще той "хитрий жук", і половити рибку в каламутній воді - для нього саме те, що треба. Говорить він рівно стільки, скільки вигідно йому. І рівно те, що йому вигідно казати. Тому не варта сліпо йому вірити,
Щодо рожкової. Її рівень - робота на Окружній.
От якби хто фахово і простими словами пояснив: які "плюси" і "мінуси" від оголошення дефолту, і, головне, що переважає, я був би дуже вдячний.
Надеюсь до зебилов до выборов лойдет
и говорит об этом открыто