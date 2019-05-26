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Все про:дефолт (15) Коломойський (390)

 Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"На мою думку, ми маємо поводитися з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України", - цитує видання Коломойського. У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не сплатила кредиту Міжнародного валютного фонду, хоча і тимчасово.

Коломойський вважає, що в дефолті немає нічого страшного. "Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? І що, вони його реструктуризували", - сказав олігарх.

Він вважає, що перемога Зеленського на виборах свідчить про втому українців від вимог МВФ. "Якщо Зеленський буде слухати [Захід] ... він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги - 5, 10, 15 замість 73 відсотків", - сказав Коломойський.

На його думку, США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України. "Це ваша гра, ваша геополітика. Вас не цікавить Україна. Ви хочете зашкодити Росії, а Україна - просто привід", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського. ВIДЕО

Нагадаємо, що Коломойський не вперше говорить про необхідність дефолту України. У листопаді 2018-го олігарх сказав, що не бачить у дефолті нічого поганого.

"Подивіться на Грецію, які красені, сказали: "500 млрд не повернемо", і все, до побачення. Його [грецький сценарій] потрібно було застосовувати ще в 2014 році, бо країну розікрали під заступництвом, в тому числі і Міжнародного валютного фонду, і під заступництвом всіх іноземних посольств. Куди вони дивилися? Спостерігачі ... Країни не було, в скарбниці - нуль, оголошуйте дефолт. Дефолт ще ніколи нікому не завадив, то, що стосується країни - так сто відсотків", - сказав він.

Водночас перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова  говорила, що дефолт для України - в будь-якому разі погано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Альтернативою підвищення цін на газ для населення був дефолт

"Уявіть ситуацію: ви "дефолтнули"! Це означає, що в найближчому майбутньому вам ніхто грошей не дасть. Уряд вийти на зовнішні ринки не може, внутрішній ринок вже максимально віддав можливе. Що виходить: ми перестанемо платити пенсії, зарплати, фінансувати армію? Або будемо змушені поміняти керівництво НБУ для того, щоб нове включило друкарський верстат? Інфляція залізе в гаманець кожного", - попередила Рожкова.

Станом на кінець 2018 року рівень держборгу до ВВП України становив 60,9%. Безпечним рівнем для економіки, як зазначали в Мінфіні, вважається 60%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128924
 
   
 Топ коментарі
 
Pawlo Kit - "Вы этого хотели! Зебилы.".

- А им пох, главное что б коммуналка была ниже и газ в четыре раза меньше. Дебили бля (с) Объявление Грецией дефолта — пример для Украины, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9365
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Тобто далі після дефолту ми змушені будемо стати губернією росії.
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Вылазь говноед с унитаза . или вкусно вафел ?
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Присоединяйся к другу Яныч еще поссаать может . заодно напьешься .
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Сколько же у нас идиотов, которые верят этому циничному рейдеру.!!!!
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- Изя, а зачем Беня вернулся? Может он хочет добра украинцев?
- Ты хотел сказать - украинцам?
- Нет.
(C)
@Anakoyher
🤔
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в первую очередь нужно запрещать офшоры и уничтожать всех, кто причастен к разграблению страны через офшоры.
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МВФ этого не требует. Их всё устраивает в общем. Они деньги дали и должок платежом красен.
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да всё равно ваш порошенко этот дефолт разворовал бы, а так будет хоть польза для народа
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ну что, удивил клоун своих избирателей
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так-надо строчно просить США начать расследовать деятельность этого "банкира"...а то он крепко переплюнет "соевого барыгу"... а ЗЕ -******* -"дабавит"... Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3727
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Греция - ЕС! Греция - Шенген(хотя не настолько важно)!Греция - НАТО! Греция - базы НАТО ВЕЗДЕ! А Украина - ....КЛОУН Коломойского!
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Если кому не понятно-дефолт это падение гривны в 2-3 раза и соответствующий рост цен через некоторое время. Это заявление Коломойского выдает эту банду "новых" грабителей с головой. Главная их задача грабеж Украины,который лучше всего делать в суматохе во время дефолта и выполнение обязательств перед Кремлем о сдаче Украины. Зеленский естественно марионетка Коломойского и еще более мощных сил, связанных с Кремлем.
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падение гривны в 2 в три раза это если повезет
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Рост цен - на импорт. Отечественные товары подорожают не так сильно.
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Наоборот! Они подешевеют (в валюте). Не сильно, правда, ибо в их себестоимости, как правило, дофигища импортных составляющих. Зато цибуля як здешевшае. Если сейчас кг стоит больше доллара, то при долларе по 90 будет стоить всего 30 центов! Зеко-***** рулит! Зубожиння с дефолтом закончится.
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Уже сейчас на вопрос "Почему у вас картошка такая дорогая?
Бабки отвечают: "А ты посмотри сколько стоит доллар..."

И они правы - мы уже не в 90-х, а в 20-х с открытой экономикой.
И картошку и капусту при их дешевизне в Украине, вмиг вывезут в Польшу или еще дальше
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складывается такое впечатление что скоро Коломойский, Портнов и Зеленский будут срочно покидать страну... Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 9443
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Беня, дошутишься..... В Ростове место есть.
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после дефолтов-идет быыстпая распродажа имущества банкрота -украины -

и там пойдет все с молотка -
и наперво -
1.землица
2.батраки в камплехте с землицей.

каламоский всеее понимаает, и видно имеет виды на распродажу.

ну и порошенки ивсе с бабками того и ждут

- распродаджи имущества за долги по ценам 1/10.
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Редкий подонок этот Коломойский и его марионетка Зе. Вот ваш результат: 73% проголосовавших в надежде на халяву.
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Твій сивий олігаршонок не менший покидьок, не треба тут істерити.
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Дааа! Это он, проклятый сивий олигаршонок, создал все условия для дехволту и сделал беню преЗЕдентом. Не истерим, радостно встречаем полезный дефолт.
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Дефолт потрібен бені щоб потім задарма скупити все в Україні,а зебілів знову розведуть як лохів
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а ты пойдешь как бонус, на органы.... Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 1820
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Порохососи, після навішування втіхаря кабміном гнойсмана 80 лярдів на бюджет в угоду новим енергетичним політикам - ліксєічу і ахмєтці - ідіть в сраку!
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асясяй, ти пісяй і пісяй)))
а потім (десь восени) порахуєш свої нажитки... ну звісно, якщо не з кацапєтовкі тут віщаєш етс
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"денги, денги давай" (с)
сказал беня. Это классика - "поцарював та й втик"
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Киселёв кончит в прямом эфире, когда будет подавать новость о том,
что Россия довела Украину до дефолта.
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ну в принцыпе он прав . тут в геополитику играют и им дела нет как там люди выживают . хотите конфронтацию с русскими - платите а всякий демократический трёп это только обертка. назвал вещи своими именами
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Сьогодні Ігор Коломойський винен держав Україна 180 млрд. грн., у євро це 6 млрд. Якщо в Україні відбудеться дефолт і один євро коштуватиме 90 грн., борг Коломойського перед Україною у гривнях залишиться 180 млрд. грн., а у євро зменшиться до 2 млрд. Стандартна махінація, на якій заробляють міжнародні аферисти.
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Думаю, кожен розуміє, що таке курс долара і що таке зростання цін у рази. Спочатку подорожчає долар, а потім подорожчає все інше - продукти, комуналка і т. д.
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Нет!! Коммуналка снизиться! Зеко-***** - за справедливi тарифи!
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Беня знает, что перед тем как покупать объект,
сначала его лучше обанкротить.
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Невже ДТЕК чи Рошен підуть на заклання?
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На заклання пойдешь ты со своими личинками, зебил. Ну, и вся страна следом. Шо ж вы такие дурные? Последний вопрос риторический, т.е. на него не надо отвечать.
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Головне до дефолту встигнути новий енергетичний ринок впровадити, і всьо впорядє
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ПОРОХОБОТЫ!!! Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 4722 КОЛОМОЙСКИЙ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЛАСТИ ПОЭТОМУ ЕГО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ВЕСА ДЛЯ УКРАИНЫ

А ВОТ ПАРАШЕНКО ПОСТАВИЛ НА ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СВИНАРЧУКА РАЗВОРОВЫВАТЬ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРАНЫ ЕЩЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!

ЭТО РЕАЛИИ!!!

ВОТ О ЧЕМ НУЖНО ПИСАТЬ А НЕ ПУСТУЮ БОЛТОВНЮ БЕНИ.

25 февраля 2019 года сайт журналистский расследований «Бигус Инфо» опубликовал информацию о том, что сын Олега Гладковского Игорь причастен к коррупционной[16][33] закупке российских запчастей для украинской военной техники. Продажа этих деталей по завышенным ценам принесла участникам схемы 250 млн гривен[33].
Согласно представленным в расследовании документам, сделки организовывались через три основные подставные фирмы, одна из которых принадлежала президенту Украины Петру Порошенко. В схеме участвовали Олег Гладковский, его сын Игорь, знакомые Игоря - Виталий Жуков и Андрей Рогоза, Павел Букин (в то время глава ГК «Укрспецэкспорт», в настоящий момент Генеральный директор ГК «Укроборонпром»), Вадим Шкавро (директор Киевского бронетанкового завода), Яков Мормыло (директор Харьковского бронетанкового завода), Роман Тымкив (директор Львовского бронетанкового завода)[34]. Компания-посредник ООО «Оптимумспецдеталь» через цепочку посредников поставляла на три украинских бронетанковых завода детали для техники. Как правило, это были либо списанные детали из России, либо низкокачественные комплектующие, снятые со списанной или подлежащей ремонту украинской же техники. Для поставок использовались и другие компании-посредники, в частности, ООО «Фирма Ренал»[35][36][37].
В последней части расследования «Бигус Инфо» рассказано о схеме ремонта авиационной техники «Укроборонпромом». 410-й завод гражданской авиации в Киеве с августа 2016 по март 2017 года ремонтировал два самолёта Ан-26 Национальной гвардии Казахстана[38]. Для них потребовались высотомеры. Через две фирмы-прокладки в Объединённых Арабских Эмиратах шесть приборов (РВ-5МД1, ВЭМ-72ФГ и ВМФ-50 - по комплекту на каждый самолёт) были приобретены в России. «Укроборонпром» заплатил 580 тыс. долларов за высотомеры, чистая цена которых - 85 тыс. долларов, а с транспортными расходами - 120 тысяч. Из переплаченных госконцерном 460 тыс. долларов 160 тыс. участники схемы потратили на обналичку, транзитные фирмы и растаможку. Таким образом, чистая прибыль составила 300 тыс. долларов. Журналисты сумели найти данные о распределении предоплаты между Олегом Гладковским (30 тыс. долларов), Игорем Гладковским (46,6 тыс. долларов), Павлом Букиным (10 тыс. долларов) и Виталием Жуковым (46,6 тыс. долларов)[39][40][41].
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Иди ка ты нахер, подзелупник. Нет больше никакого Порошенко, забудь. А зелупа - не более чем бенин нацюцюрник, и раз беня говорит, шо будет дефолт, значит, будет дефолт. Скоро твой ********** это подтвердит.
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КРЕМЛЕБОТ! Иди спать. Ты начинаешь нести пургу.Надо быть уже совсем без мозгов, чтобы считать, что " Беня не имеет никакого отношения к власти".
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Бенин главный юрист - глава администрации президента - это "не имеет отношения" ?
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У ОДИН ПРЕКРАСНИЙ ДЕНЬ ВСІМ ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛІ ОЦІ ВІЧНІ ФІКТИВНІ ДЕРЖАВНІ БОРГИ ПОТРІБНО ПРОСТО АНУЛЮВАТИ ЯК ТАКІ., ЩО ПРАКТИЧНО НЕ ІСНУЮТЬ....БО ГРОШІ РОЗЗИЧЕНІ ПО ВСЬОМУ СВІТУ...БУЛИ ПРОСТО НАДРУКОВАНІ БЕЗ НІЯКОГО КОНТРОЛЮ БАНДОЮ МІЖНАРОДНИХ БАНКІРІВ-ШАХРАЇВ...

ЦІ КРИМІНАЛЬНІ ЗЛОЧИНЦІ МАЮТЬ СИДІТИ ПОВІЧНО В ТЮРМІ....БО ДРУКУВАЛИСЯ СТОЛІТТЯМИ МІЛЬЙОНИ ТОНН КОЛЬОРОВИХ ПАПІРЦІВ.НЕ ПІДКРІПЛЕНІ ЗОЛОТОМ....ЯКЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ ЩЕ НА ДАНИЙ ЧАС ЕКВІВАЛЕНТОМ ГРОШОВОЇ ВАРТОСТІ
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Деньги - зло !
поэтому нужен дефолт Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 7605
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Скреготом зубовним порохоботів задоволений. Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2810 Оголошення Грецією дефолту - приклад для України, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2084
Звичайно, Бєня - ще той "хитрий жук", і половити рибку в каламутній воді - для нього саме те, що треба. Говорить він рівно стільки, скільки вигідно йому. І рівно те, що йому вигідно казати. Тому не варта сліпо йому вірити,
Щодо рожкової. Її рівень - робота на Окружній.
От якби хто фахово і простими словами пояснив: які "плюси" і "мінуси" від оголошення дефолту, і, головне, що переважає, я був би дуже вдячний.
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Там одни плюсы, придурок. Цибуля вместо 1$, как сейчас, будет стоить 0,2$. Правда, бензин будет по 100 грн/литр. Но тебе же бензин не нужен, правда? Тебе нужна дешева цибуля. Задовольняйся дальше скрегiтом, коль уж больше нечем.
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Стьопчику, йди посмокчи канхвету класну класну - "тузік" вкусникй, потім - онаніровать і спать. Завтра ж тобі в школу!
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******* Буратино, ты мабуть без цыбули ковзаны кынеш...
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Не гони братан! Бензин по 100 - цибуля по 60, математика однако...
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Степа Лыходэев Мой пост про цыбулю не для тебя...для москалятины из пятой колонны
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Та ты ШО!!!! А ты конченная гнида не знала, что выбирая зеленского ты автоматом голосуешь за Беню...
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Пані, ви певні, що я голосував за Зеленського? Довести то можете? Нє. Тому приберіть шмарклі. Коли маєте щось притомне написати - прошу дуже. Коли тільки шмарклі - ходіть до лікаря.
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Спочатку сёрбни носом зелену масу у себе...газоване сцыкло
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Счет за бенины шалости прислать выборцам зе, по списку. Тупые должны чувствовать неудобства от своей тупости.
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За свои 2 миллиарда удавится. Готов подставить всю страну (считай залезть в карман каждому украинцу). А МВФ предлагает кидануть? А как к этому отнесутся страны предоставляющие нам военную помощь? И да, я бывал в Греции. Когда молодые люди сидят ожидая подаяния от туристов, это страшно!
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Беня, побольше болтовни о пользе кровопускания посредством дефолта!
Надеюсь до зебилов до выборов лойдет
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Коломойский всех считает идиотами?
и говорит об этом открыто
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Не всех, но большинство, которое это уже доказало на выборах.
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Украинцам предлагают выбирать из сортов дерьма ? Я в дерьме НЕ разбираюсь ! Это к сведению ботов как Изи так и Пинхуса !!
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