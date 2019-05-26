EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  1028  5
Все про:Єгипет (110) моряки (580) танкер (7)

 В Україну повертаються моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark

З грудня 2018 року судно з вантажем нафти утримували озброєні сили Єгипту. 5 з 17 українських моряків прибудуть до Одеського аеропорту в понеділок.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на фонд допомоги морякам "Ассоль", інформує Цензор.НЕТ.

Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому", - додали у фонді.

Судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна.

"Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, і ще один громадянин Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не викликала на допит власника танкера "Механік Погодін", затриманого в Херсоні, - Гітлянська

Раніше капітан судна Віталій Нестеренко повідомляв, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.

Після цього Україна 18 травня направила Єгипту ноту через затримання танкера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!"

21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128923
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кажуть що так вже бачили інтернет-супутники Маска над Києвом, Львовом та Харковом
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ytUygPqjXEc
 показати весь коментар
 
 
В цей день, рівно 5 років тому, о 7й годині ранку, аеропорт Донецьк ім. Прокофьєва, сповістив про зупинення обслуговування рейсів. Це наслідок того, що декотрі з громадян пару тижнів до того сходили на ріхвірендум.
 показати весь коментар
 
и чей же это танкер под панамским флагом шедший в Египет???
 показати весь коментар
 
Оператором судна является компания из ОАЭ, официальный судовладелец зарегистрирован в Панаме. Стоит отметить, что именно под флагом этой страны изначально шло судно.
В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний судовладельца. Тогда выяснилось, что регистрация в Панаме закончилась, потребовалась смена флага, в итоге он был спущен. Судно легло в дрейф в Красном море в ожидании инструкций от компании.
Судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВ Україну повертаються моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark
 
 
 
 
 
 вгору