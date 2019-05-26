 В Україну повертаються моряки із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на фонд допомоги морякам "Ассоль", інформує Цензор.НЕТ.
Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і вирушає до готелю. Все вони очікують на оформлення документів і повернення додому", - додали у фонді.
Судно з вантажем нафти з грудня 2018 року утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна.
"Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, і ще один громадянин Азербайджану", - йдеться в повідомленні.
Раніше капітан судна Віталій Нестеренко повідомляв, що життя екіпажу під загрозою, моряків фактично взяли в заручники представники єгипетського флоту, які наполягають на незаконному розвантаженні танкера.
Після цього Україна 18 травня направила Єгипту ноту через затримання танкера.
21 травня стало відомо, що єгипетські військові дозволили п'ятьом з сімнадцяти затриманих українських моряків зійти з танкера.
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В конце ноября 2018 года танкер остановился в порту Суэца для дальнейших указаний судовладельца. Тогда выяснилось, что регистрация в Панаме закончилась, потребовалась смена флага, в итоге он был спущен. Судно легло в дрейф в Красном море в ожидании инструкций от компании.
Судно Sea Shark было задержано ВМС Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.