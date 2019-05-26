 Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!"

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюціі 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їхня делегація назвала це рішення "сміхотворною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!!" - написав Єльченко.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
""Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией.
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украину сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно произведены из российской нефти."
https://www.depo.ua/rus/politics/u-zelenskogo-zayavili-shcho-ukraina-ne-mozhe-rozirvati-ekonomichni-vidnositi-z-rosieyu-20190525968302
Зализываешь уже кровь от выстрела в ногу от "Торговли на крови"? :D
Про це свідчить текст законопроекту "Про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року", опублікований на сайті сенату.
Законопроект передусім передбачає запровадження санкцій проти іноземних компаній, які продали, орендували або сприяли наданню спеціалізованих суден для укладання труб "Північного потоку-2" в Балтійському морі.
Санкції запроваджуватимуть у тому випадку, якщо судно укладає труби на глибині від 30 метрів нижче рівня моря.
Потенційні санкції включають блокування активів та операцій компаній, які не дотримуються правил в юрисдикції США. Керуючим і акціонерам цих компаній буде заборонений в'їзд у Штати.
Крім цього президент США матиме право запровадити санкції проти компаній, які надають страхові або перестрахові послуги для суден, що прокладають труби для "Північного потоку-2" на заборонених глибинах.
Авторами законопроекту є американські сенатори Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон і Джин Шейхін. Текст ще не розміщено в офіційній базі конгресу США.
Головне кругом наголошувати, що недоімперія паРаша не виконує міжнародні норматитивні документи. Це буде понижати репутацію паРаші в Світі. А репутація коштує дорого.
Адже їм....
Репутація є одним із головних факторів формування зовнішньої політики любої країни.
Країна, яка має низький рівень репутації не приваблює інвесторів і туристів.
Вкладывать деньги, никуда ему не нужно, нормальные,адекватные украинцы,прекрасно понимают, куда коломойский хочет привести Украину!
Ничего у зеБЕниных телепузиков не выйдет! Украина - это не россия!
всякая шушера наползшая туда со своими мелкими проблемами никого не волнует
Let my people Go - як співав свого часу Луі Армстронг =))
А вот нам в Украине нужно срочно сажать липецкого кабана, который всё это устроил для введения "военного положения" для недопущения выборов.
Садить за госизмену.
С конфискацией.
Гарно сміється той, хто виграв. А хто сміється останнім, той тупий.
Коли говорити серйозно. Які шанси у нас виграти так, щоб ще ми дожили до того виграшу? Ото ж бо й воно. Тут не до сміху.