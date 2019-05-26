EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  18740  165
Все про:Єльченко (163) моряки (580) ООН (1214) трибунал (44)

 Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!"

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко нагадав Росії, що "добре сміється той, хто сміється останнім".

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюціі 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їхня делегація назвала це рішення "сміхотворною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!!" - написав Єльченко.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: До українського політв'язня в РФ Балуха не пускають консула, Росії направлено ноту, - Денісова

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128919
 
   
 Топ коментарі
 
порядок будут наводить в том числе и такие трибуналы Ельченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" - Цензор.НЕТ 1227.
а он всего лишь макнул кацапню носов в их собственные кучки.
 показати весь коментар
 
вміло він запалив ватні дупці ))
палає там файно
 показати весь коментар
 
плач запоребриков...

Михаил Лосев‏ @losevmn 21 ч.21 час назад

Пишут, Сурков запросился на покой.
Впереди пластическая операция, новый паспорт с незаметной фамилией Сидоров, и "дожитие" в Дубае на Пальмовых островах в собственном золотом дворце.
А вы е@итесь тут с "НашимКрымом"!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ты об этой крови&

""Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией.
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украину сильнее.
Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Беларуси и Польши, то они все равно произведены из российской нефти."
https://www.depo.ua/rus/politics/u-zelenskogo-zayavili-shcho-ukraina-ne-mozhe-rozirvati-ekonomichni-vidnositi-z-rosieyu-20190525968302

Зализываешь уже кровь от выстрела в ногу от "Торговли на крови"? :D
 показати весь коментар
 
 
Перечень законов в студию! И опять, заметь, даже ты признаешь что сначала закон, а потом действие, а не наоборот.
 показати весь коментар
 
 
Ну так говорят что Путин - Шаломов. Так что мож*д и одной)
 показати весь коментар
 
Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення є тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.За місяць Росія має звітувати трибуналу про його виконання.
 показати весь коментар
 
 
всем спокойно! нехай вовка чутка покалядует, ну пусть хоч три месяца проторчит с булавой... дальше разбираться придется нам - 25%, кто был против его назначения. История такая коварная штука, что, зараза, не меняется. Тримаємось! Слава Україні!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
***... да что ты будешь разбираться, чучело? Не смеши)))
 показати весь коментар
 
 
попробуйте хотя бы раз в жизни не грубить... вам нравится как ребенку в песочнице оскорбления кидать? Ну скажите, пожалуйста, как я должен реагировать на Ваше вот это "чучело". Вы же не меня оскорбили, Вы себя опустили ниже плинтуса. Разве я себе позволил бы так разговаривать с Украинцами? Никогда в жизни, потому что уважаю людей. А Вы, простите, спустились до самого дна, и не зная меня, посмели говорить гадости.... Надеюсь мне не придется Вас учить правилам деловой этики, будем считать, что Вы не специально так себя повели. Вам хорошего дня, и улыбайтесь почаще людям))
 показати весь коментар
 
 
Це хрестики на цвинтарі сподівань петелюбів?
 показати весь коментар
 
Правильно,Украина для 25%-ых. Остальных в газовые камеры и к ху...
 показати весь коментар
 
 
Різниця між адекватними і неадекватними полягає у тому, що неадекватні сміються навіть з показаного пальця. Навіть, коли цей палець означає "фак". Лише повна ізоляція і інтенсивне лікування Галоперидолом.
 показати весь коментар
 
 
У МЗС Німеччини пояснили, що загрожує Росії за невиконання рішення Міжнародного трибуналу https://today.ua/u-mzs-nimechchyny-poyasnyly-shho-zagrozhuye-rosiyi-za-nevykonannya-rishennya-mizhnarodnogo-trybunalu/
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
клоуны, особенно в президентском кресле, ЗАЧЕМ РФ делать шаги по прекращению конфликта с украиной если вялотекущий конфликт в котором РФ ничего не теряет наоборот ей нужен хотя бы для блокирования вступления украины в нато ?
 показати весь коментар
 
Давай еще, про "...конфликт в котором РФ ничего не теряет..." ...
 показати весь коментар
 
 
класно троллит срусню, культурно указал крепостным их место.
 показати весь коментар
 
 
Не только пассивные. Если послушать пранки, то там каждый второй "мужик" - как раз ну очень активный.)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
бгг, дебил #*%, кому эти решения аморфной организации интересны ? их выполняют те, на кого можно легко надавить, остальные клали с пробором
 показати весь коментар
 
 
а ведь класный повод для введение полезных и благонесущих, не так ли.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тю, еще пару откормленных рыл сделают невыездными по визам так они будут по дипломатическим кататься ? ну так флаг в руки
 показати весь коментар
 
А какие механизмы есть ,заставить рассию выполнять требования требунала?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Могут повторить(озаботиться и обеспокоиться с риском лопнуть от натуги))
 показати весь коментар
 
 
кроме пары озабоченостей , никаких ... перекрывать кацапам босфор никто понятно не будет ...
 показати весь коментар
 
 
_Есть всего два возможных исхода: либо придушить экономически до потери сознания, либо ядерная война.
 показати весь коментар
 
 
а те взяли под козырек и быстро кинулись?или то типо троллинг?
 показати весь коментар
 
 
Типа мужик политический рейтинг себе набивает - работа у него денежная, хочет сохранить. А то что он такими заявлениями уменьшает шансы на возврат моряков - то это ему плевать. Свой карман ближе к телу.
 показати весь коментар
 
 
У США мають намір заборонити іноземним суднам сприяти прокладанню труб для "Північного потоку-2" на глибинах від 30 метрів нижче рівня моря.

Про це свідчить текст законопроекту "Про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року", опублікований на сайті сенату.

Законопроект передусім передбачає запровадження санкцій проти іноземних компаній, які продали, орендували або сприяли наданню спеціалізованих суден для укладання труб "Північного потоку-2" в Балтійському морі.

Санкції запроваджуватимуть у тому випадку, якщо судно укладає труби на глибині від 30 метрів нижче рівня моря.

Потенційні санкції включають блокування активів та операцій компаній, які не дотримуються правил в юрисдикції США. Керуючим і акціонерам цих компаній буде заборонений в'їзд у Штати.

Крім цього президент США матиме право запровадити санкції проти компаній, які надають страхові або перестрахові послуги для суден, що прокладають труби для "Північного потоку-2" на заборонених глибинах.

Авторами законопроекту є американські сенатори Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон і Джин Шейхін. Текст ще не розміщено в офіційній базі конгресу США.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
хороший закон, таких еще понадобится немало, прежде чем мягкотелые европейцы возмутятся и сбросят американское иго
 показати весь коментар
 
 
Ще один камінь в город паРаші.
Головне кругом наголошувати, що недоімперія паРаша не виконує міжнародні норматитивні документи. Це буде понижати репутацію паРаші в Світі. А репутація коштує дорого.
 показати весь коментар
 
 
_Грозить людоеду... ухудшением репутации - это безумие, полный абсурд. И я вижу что вы эту абсурдность не осознаёте!
 показати весь коментар
 
 
Але те що то людоїд в шкурі вівці не всі знають, або навіть не бажають знати.
Репутація є одним із головних факторів формування зовнішньої політики любої країни.
Країна, яка має низький рівень репутації не приваблює інвесторів і туристів.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хорошего кадра назначил послом в РФ Виктор Федорыч Янукович. И не зря Петр Алексеевич Порошенко выбрал именно эту патриотическую душу представлять Украину в ООН Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" - Цензор.НЕТ 8264
 показати весь коментар
 
 
Послом Украины в ООН с 2007 по 2015 год был Юрий Сергеев. А в 2015 году Петр Алексеевич Порошенко выбрал представлять Украину в ООН патриотическую душу Ельченко. Для Зе-Поца Верона брехать как дышать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПО-цер соевый, маладца! Факты знаешь, только с выводами швах как у любого стецьгава. Янукович, придя к власти в 2010, назначил твоего "патриота" Ельченко в ключевую для себя страну Кацапию. Свыня, пролез во власть, и сразу выгнал Сергеева, поставив на его место януковичского рыговского посла. А теперь прохрюкай что-нибудь в оправдание собственной иупости
 показати весь коментар
 
Это не свинарчук. Это Стефанчук, представитель Зе вРаде. От Вероны есть инсайд, что Зе рассматривает его послом Украины в ООН.
Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" - Цензор.НЕТ 9097
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соя, ты уже понял, что твой Главпорося назначил рыговского посла в ООН и курского шныря из МИДа жабовидного рыга Грищенко министром? Значит, во-первых ты должен извиниться передо мной за свой оскорбительный лай в мою сторону. А во-вторых объяснить зачем ты мне тыкаешь клованских кадров? Это как то оправдывает рыговскую кадровую политику Кнура?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вы не правы. Патриоты искренне любят Порошенко.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
любят пороха - порохолизы, а не патриоты. Выдыхай, бобер, выдыхай..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И не говори,зализали ему полностью...Бедняга через матюгальник оправляется.... Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" - Цензор.НЕТ 9238
 показати весь коментар
 
Пороха уже нет! Он власть передал зеБЕни.
Вкладывать деньги, никуда ему не нужно, нормальные,адекватные украинцы,прекрасно понимают, куда коломойский хочет привести Украину!
Ничего у зеБЕниных телепузиков не выйдет! Украина - это не россия!
 показати весь коментар
 
 
россия - предатель поєтому она под требуналом
 показати весь коментар
 
 
Опять. Проявилась в комментах анально-лизальная тема кацапоидов. Вам же пофиг, латентные кацапы, Порошенко или Зеленский. Лишь бы тему для себя федерастическую продвигать. Да лбами всех сталкивать, чтобы призвать позачищать да поуничтожать кого-нибудь. Украинцы не будут зачищать, они будут спорить и искать истину. Несчастные кацапы, их зациклило на сексуальной революции.
 показати весь коментар
 
 
Росися, громыхая ЯО, разрушила систему международного права, которая создавалось столетиями. Вот и весь результат. Дальше будет больше. Плевать она хотела на все суды и трибуналы, законы и нормы международного права. Они незаконно сидят в ООН (откройте Устав там такой страны нет и не было) и весь мир это терпит. Если мир не одумается и не начнет действовать, как минимум, выгнать из ООН (исключить нельзя, так как они в ООН не вступали и даже заявку не подавали, просто закрыть перед носом дверь), запрет захода судов РФ в порты любых стран и железный зановес. Но вот в чем проблема - деньги для мира сейчас дороже закона.
 показати весь коментар
 
 
вы таки не поняли сути оон ? оон это организация занимающаяся предотвращением глобальной войны, место где владельцы ЯО могут между собой перетереть

всякая шушера наползшая туда со своими мелкими проблемами никого не волнует
 показати весь коментар
 
 
ООН - это Организация Объединенных Наций, а Украина, в отличии от РФ, - один из ее основателей и член ООН, опять таки в отличие от росиси, с 25 апреля 1945 года. А междусобойчики - это в другом месте. Так что этот член, я имею ввиду РФ, и в другом, прямом, понимании, пусть сначала в ООН вступит, как положено по Уставу.
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 2831-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
Кацапи знову по вуха у лайні, як і завжди Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" - Цензор.НЕТ 3654
Let my people Go - як співав свого часу Луі Армстронг =))
 показати весь коментар
 
Парашке, конечно, нужно моряков выпускать и бабло платить морякам в качестве компенсации.
А вот нам в Украине нужно срочно сажать липецкого кабана, который всё это устроил для введения "военного положения" для недопущения выборов.
Садить за госизмену.
С конфискацией.
 показати весь коментар
 
Так то воно так, та тільки трохи не так (с).
Гарно сміється той, хто виграв. А хто сміється останнім, той тупий. Єльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" - Цензор.НЕТ 5515
Коли говорити серйозно. Які шанси у нас виграти так, щоб ще ми дожили до того виграшу? Ото ж бо й воно. Тут не до сміху.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄльченко - Росії: "Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!"
 
 
 
 
 
 вгору