 Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій

Про це Макарій заявив у інтерв'ю "Апострофу", передає Цензор.НЕТ.
"Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа у тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх", - повідомив митрополит.
Макарій назвав безглуздими заяви Філарета про намір внести зміни в Статут ПЦУ з метою отримання "незалежності" від Константинополя. На його думку, це загрожує відкликанням Томосу.
"Це можливо, якщо таке неподобство триватиме, якщо недіючий патріарх продовжить в тому ж напрямку і його будуть підтримувати деякі політики, а обраний Предстоятель, не діючи, мовчатиме", - зазначив Макарій.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
"350 років чекали і молились"© - почекають ще
може просто йому шепнули про "новічки" і він злякався - він то знає шо хоч було би мільйон Яхве, все одно не допоможуть.(зі сторінок писанини шолі помогать то?))
Пусть сначала большинство мокшанских церквей в ПЦУ перетянет, а потом подает на патриархат.
Так в чем поспешность, топорность и раздутое тщеславие Филарета?!
Так в чем поспешность, топорность и раздутое тщеславие Филарета?!
Я уже писала в чем, не заметили? В том что, вместо того, чтобы перетягивать мокшанские церкви в ПЦУ, а после этого подавать на патриархат (который дадут, Варфоломей намекал) он хает Томос.
Филарет считает ликвидацию УПЦ КП, являющуюся результатом мошенничества Потроха, преждевременной и незаконной. Вот и Все!
Під час нетривалого відновлення української державності на початку XX століття, 1 січня 1919 року Директорією УНР був прийнятий «Закон про верховне управління Української Православної Автокефальної Синодальної Церкви». УАПЦ ставала юридично незалежною.
5 травня 1920 р., вже після зайняття України більшовиками, УАПЦ проголосила про своє відновлення як незалежної Помісноі Церкви. Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор (14-30.10.1921) Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) встановив титул «Митрополит Київський і всієї України».
Одночасно, провідні українські політичні та релігійні діячі виступали за створення Українського Патріархату. Так, Голова Директорії УНР Симон Петлюра 19.12.1921 висловився за необхідність існування патріаршого престолу в Києві як важливого та логічного завершення ієрархічної структури УАПЦ.
24 грудня 1941 року митрополит ППЦ Діонісій (Валединський) затвердив єпископа Полікарпа (Сікорського) на посаду адміністратора «Православної Автокефальної Церкви на звільнених землях України» з наданням йому сану архієпископа. Почалось створення Української автокефальної православної церкви (1942-1944).
На Вербну неділю 1944 року у Варшаві відбувся собор єпископів УАПЦ, на якому митрополита Діонісія було проголошено «Патріархом всієї України»[1]. Проте наступ радянських військ на Україну та Польщу, в черговий раз, не дав змоги реалізуватися планам канонічного оформлення патріархату.
11.11.1963 митрополит Йосип Сліпий у виступі на Другому Ватиканському Соборі (1963-1965) задекларував патріаршу гідність голови УГКЦ. 23.12.1963 Східна Конгрегація підтвердила, що митрополит Львова є Верховним архієпископом, а декрет про Східні Католицькі Церкви, прийнятий на другому Ватиканському Соборі, зрівняв у правах і почестях верховного архієпископа з Патріархом.
12.7.1975 у Римі під час літургії в базиліці Св. Петра митрополита Й. Сліпого було іменовано «Патріархом Йосипом», проте це не було підтверджено Римським престолом. Львівський синод УГКЦ (16-31.5.1992) звернувся до Папи Івана-Павла II з проханням, щоб він «здійснив постанови другого Ватиканського Собору і створив Києво-Галицький Патріархат для Української Греко-Католицької Церкви». Заходи щодо остаточного оформлення патріархату ведуться до сьогодні.Проголошення патріархату[ред. | ред. код]
15 лютого 1989 року, за підтримкою «Руху», у Києві було створено ініціативний комітет по відновленню УАПЦ. На початку 1990 року УАПЦ вже нараховувала більше 200 парафій.
Всеукраїнський Собор УАПЦ 5-6.6.1990 обрав першим Патріархом Київським і Всієї України Мстислава Скрипника, інтронізація якого відбулася у Софіївському соборі 18.11.1990.
1991 року митрополит Київський Філарет, що очолював УПЦ МП, починає виступати за автокефалію української церкви. 21 травня 1992 року відбувся собор УПЦ (МП) на якому Філарета відсторонено від керівництва церкви. 25 червня було проведено собор, на якому проголошено створення УПЦ КП. Хоча на соборі було прийнято рішення про те, що главою церкви є патріарх Мстислав, сам патріарх не визнав рішення собору, та всіляко дистанціювався від митрополита Філарета.
Після смерті Патріарха Мстислава, відбувся остаточний розкол УАПЦ та УПЦ КП.
Собор УАПЦ 7 вересня 1993 обрав Патріархом Київським і всієї України Димитрія (Ярему)
Собор УПЦ 21 жовтня 1993 Київського Патріархату - Патріархом Київським і всієї Руси-України Володимира (Романюка).
Зазначені обрання не отримали визнання Вселенської православної церкви.
У своєму передсмертному заповіті патріарх Димитрій закликав вірних УАПЦ визнати над собою юрисдикцію Митрополита УАПЦ в діаспорі та УПЦ в США Константина (Багана) та продовжити працю над творенням єдиної помісної Української православної церкви в канонічній єдності зі Вселенським Патріархом. Після смерті патріарха собор УАПЦ не став обирати нового патріарха.
11 жовтня 2018 року на Синоді Вселенського Патріархату було прийнято рішення по Україні в якому зокрема говориться:Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували.Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх вірних з Церквою.Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-Церкви Константинополя.
Після цього розпочався процес створення канонічної помісної православної церкви в Україні, модель управління нею Об'єднавчий собор українських православних церков визначив як митрополію.
А все знали что гниломордый сдавал шельф острова Змеиный?!!!
киевские лжецы.
Помогло? Зачем вообще это? Песах, или что там, "пурим" - праздник геноцида персов. Весело чо. И так далее. Худшая форма мазохизма.
зачем этот бред вообще? "истинная" ли, "еретическая" ли - полный шлак и отстой. бизнес жрецов не более.
и да - сравнить Мерседес с какой-то славянской машиною =
Кроме "Шкоды" конечно же)
Протестанты, которые Библию читают вообще не заморачиваются. Прикиньте они считают, что никаких томосов не надо. Так и говорят, мол Христос сказал: где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них.
Если бы православие (с ув.) строило свое учение не на преданиях, то оно не было бы привязано к землям и странам...
че мне Швейцария если тут все эти туши в золоте уже совсем офонарели - чуть ли не войну устроить собрались. В Швейцарии дети не гниют в приютах и нету стай бродячих шавок - пусть ездят хоть на карьерных самосвалах с бриллиантовым салоном.
это как в высере: заставь дурака Яхве служить, он и гоову раздолбит
ТОМОС надано і забрати його ніхто не має права.
Так бы всем и объяснил.
Или идея была на-е-бать всех, что бы народ начал отбирать церкви у МП?
- Птицы, - говорил он им звучным голосом, - покайтесь в своих грехах публично!
На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.
- Направо - замок Тамары, - говорили опытные проводники, - а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал - тоже неизвестно.
- И дикий же народ! - удивлялись экскурсанты. - Дети гор! ''
а не для церкви і людей!