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Все про:УАПЦ (22) Томос (223) ПЦУ (363)

 Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій

Митрополит Макарій, що до створення помісної церкви очолював Українську автокефальну церкву, заявив, що УПЦ КП і УАПЦ поки не викреслені з державного реєстру.

Про це Макарій заявив у інтерв'ю "Апострофу", передає Цензор.НЕТ.

"Неправду говорили деякі державні чиновники, публічно заявляючи, що Київський Патріархат ліквідовано. Справа у тому, що почесний патріарх Філарет надав лише копії, а не оригінали документів, які необхідні для ліквідації. Коли мене попросили здати документи для ліквідації, я відповів, що до того часу, доки не побачу оригіналів з іншої сторони, не віддам своїх", - повідомив митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл

Макарій назвав безглуздими заяви Філарета про намір внести зміни в Статут ПЦУ з метою отримання "незалежності" від Константинополя. На його думку, це загрожує відкликанням Томосу.

"Це можливо, якщо таке неподобство триватиме, якщо недіючий патріарх продовжить в тому ж напрямку і його будуть підтримувати деякі політики, а обраний Предстоятель, не діючи, мовчатиме", - зазначив Макарій.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128917
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, Петя, давай, спасай ситуацию в религиозной иерархии!
Или уже не нужно этим заниматься? А? Томоносец ты наш...
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действительно, и при чем тут он, ну конечно же не при чем-)
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Фіктивна "незалежність" нікому не потрібна, ні державі, ні церкві, ні народу. Поміняти залежність від москви на залежність від Валфоломія особисто (!! - саме так, бо за ним церкви немає, а кафедра НЕ незалежна,а контролюється світською владоюТуреччини) - це дуже сумнівне "досягнення". Київський Патрірхат навіть з невизнаною ніким з інших церков незалежностю (справжньою! - це факт) має набагато вищу цінність для громадян і держави, ніж потуги Килила, Варфоломія, і усіх церков разом узятих - з Томосами чи без них. І навіть за прикладами ходити далеко не потрібно - та ж англіканська церква чудово існуєі квітне у відчужені івід Ватикану, івід інших церков. Бо вони себе поважають, і зважають в першу чергу на інтереси власної держави і власного народу.
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а чому пішли на це?куди дивились,коли томос отримували?чи педро боялись?за що не візьметься соєвий,все перетворюється на г...шоколад
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Та шо там базарити, якщо Варфік навіть не приїхав до Києва побіснуватись разом зі своїм стадом.

"350 років чекали і молились"© - почекають ще Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій - Цензор.НЕТ 5897
може просто йому шепнули про "новічки" і він злякався - він то знає шо хоч було би мільйон Яхве, все одно не допоможуть.(зі сторінок писанини шолі помогать то?))
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Только у нас могут одержать победу,успеть насрать в борщ соседу и туд же всё просрать.)
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Порохатое недоразумение даже религию умудрилось всрать.
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Филарет не читал: Ему надлежит расти, а мне умаляться.
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Чего это дедушку так понесло? Нехорошо, Филарет так себя вести, фу. С самого начало было понятно, что Украина может расчитывать только на свою митрополию, больше пока не дадут. В будущем можно добиваться патриархата, никто ж не запрещает. Флаг теперь клоуну в руки, может он добьется больше, чем Порошенко. Не понятны только радостные повизгивания зрады, неужели лучше было быть под москалями, чем получить Томос на свою митрополию, пусть и под Константинополем?
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Значит ПЦУ сейчас подчинена Константинополю. Выходит нам врали про независимую церковь?
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Почему врали? Текст Томоса в открытом доступе, никто ничего не скрывал. Все знали, что Украина получает митрополию, а не патриархат. Наш патриархат в Константинополе, но главное, что мы получили независимость от москалей. Или вы против и хотели бы быть под москалями?
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Мы расчитывали на независимость.
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Так добивайтесь теперь патриархата, кто мешает.
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Ну, вот Филарет и пытается этого добиваться, но из него делают маразматика и предателя.
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Очень топорно он действует если так, больше на саботаж походит от раздутого тщеславия.
Пусть сначала большинство мокшанских церквей в ПЦУ перетянет, а потом подает на патриархат.
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В таком случае, где ж перемога, о которой трубили во все фанфары? Раньше были украинская московского подчинения и украинская независимая, но не признанная. Теперь же стало две церкви московского и стамбульского подчинений. При этом украинской независимой (признанной, не признанной) не стало ВООБЩЕ!
Так в чем поспешность, топорность и раздутое тщеславие Филарета?!
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То есть, для вас признание украинской церкви пусть и пока в виде метрополии, а не патриархата не перемога? Серьезно?))

Так в чем поспешность, топорность и раздутое тщеславие Филарета?!

Я уже писала в чем, не заметили? В том что, вместо того, чтобы перетягивать мокшанские церкви в ПЦУ, а после этого подавать на патриархат (который дадут, Варфоломей намекал) он хает Томос.
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Конечно нет. Перемога была бы в создании единой украинской православной независимой церкви путем соединения церквей МП и КП. Но этого не произошло и томос в настоящем его виде олицетворяет переход независимого КП в подчинение Стамбульскому.
Филарет считает ликвидацию УПЦ КП, являющуюся результатом мошенничества Потроха, преждевременной и незаконной. Вот и Все!
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ПЦУ крім Стамбула ніким не визнана.
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Спроби створення[ред. | ред. код]
Під час нетривалого відновлення української державності на початку XX століття, 1 січня 1919 року Директорією УНР був прийнятий «Закон про верховне управління Української Православної Автокефальної Синодальної Церкви». УАПЦ ставала юридично незалежною.
5 травня 1920 р., вже після зайняття України більшовиками, УАПЦ проголосила про своє відновлення як незалежної Помісноі Церкви. Перший Всеукраїнський Православний Церковний Собор (14-30.10.1921) Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) встановив титул «Митрополит Київський і всієї України».
Одночасно, провідні українські політичні та релігійні діячі виступали за створення Українського Патріархату. Так, Голова Директорії УНР Симон Петлюра 19.12.1921 висловився за необхідність існування патріаршого престолу в Києві як важливого та логічного завершення ієрархічної структури УАПЦ.
24 грудня 1941 року митрополит ППЦ Діонісій (Валединський) затвердив єпископа Полікарпа (Сікорського) на посаду адміністратора «Православної Автокефальної Церкви на звільнених землях України» з наданням йому сану архієпископа. Почалось створення Української автокефальної православної церкви (1942-1944).
На Вербну неділю 1944 року у Варшаві відбувся собор єпископів УАПЦ, на якому митрополита Діонісія було проголошено «Патріархом всієї України»[1]. Проте наступ радянських військ на Україну та Польщу, в черговий раз, не дав змоги реалізуватися планам канонічного оформлення патріархату.
11.11.1963 митрополит Йосип Сліпий у виступі на Другому Ватиканському Соборі (1963-1965) задекларував патріаршу гідність голови УГКЦ. 23.12.1963 Східна Конгрегація підтвердила, що митрополит Львова є Верховним архієпископом, а декрет про Східні Католицькі Церкви, прийнятий на другому Ватиканському Соборі, зрівняв у правах і почестях верховного архієпископа з Патріархом.
12.7.1975 у Римі під час літургії в базиліці Св. Петра митрополита Й. Сліпого було іменовано «Патріархом Йосипом», проте це не було підтверджено Римським престолом. Львівський синод УГКЦ (16-31.5.1992) звернувся до Папи Івана-Павла II з проханням, щоб він «здійснив постанови другого Ватиканського Собору і створив Києво-Галицький Патріархат для Української Греко-Католицької Церкви». Заходи щодо остаточного оформлення патріархату ведуться до сьогодні.Проголошення патріархату[ред. | ред. код]
15 лютого 1989 року, за підтримкою «Руху», у Києві було створено ініціативний комітет по відновленню УАПЦ. На початку 1990 року УАПЦ вже нараховувала більше 200 парафій.
Всеукраїнський Собор УАПЦ 5-6.6.1990 обрав першим Патріархом Київським і Всієї України Мстислава Скрипника, інтронізація якого відбулася у Софіївському соборі 18.11.1990.
1991 року митрополит Київський Філарет, що очолював УПЦ МП, починає виступати за автокефалію української церкви. 21 травня 1992 року відбувся собор УПЦ (МП) на якому Філарета відсторонено від керівництва церкви. 25 червня було проведено собор, на якому проголошено створення УПЦ КП. Хоча на соборі було прийнято рішення про те, що главою церкви є патріарх Мстислав, сам патріарх не визнав рішення собору, та всіляко дистанціювався від митрополита Філарета.
Після смерті Патріарха Мстислава, відбувся остаточний розкол УАПЦ та УПЦ КП.
Собор УАПЦ 7 вересня 1993 обрав Патріархом Київським і всієї України Димитрія (Ярему)
Собор УПЦ 21 жовтня 1993 Київського Патріархату - Патріархом Київським і всієї Руси-України Володимира (Романюка).
Зазначені обрання не отримали визнання Вселенської православної церкви.
У своєму передсмертному заповіті патріарх Димитрій закликав вірних УАПЦ визнати над собою юрисдикцію Митрополита УАПЦ в діаспорі та УПЦ в США Константина (Багана) та продовжити працю над творенням єдиної помісної Української православної церкви в канонічній єдності зі Вселенським Патріархом. Після смерті патріарха собор УАПЦ не став обирати нового патріарха.
11 жовтня 2018 року на Синоді Вселенського Патріархату було прийнято рішення по Україні в якому зокрема говориться:Відновити станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, одну з його багатьох Ставропігій в Україні, які завжди там існували.Прийняти та розглянути прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників, які опинилися у схизмі не з догматичних причин, у відповідності до канонічних прерогатив Константинопольського патріарха отримувати такі звернення від ієрархів та інших священнослужителів з усіх Автокефальних Церков. Таким чином, згадані вище особи були канонічно поновлені у своєму єпископському або священицькому сані, також було відновлено сопричастя їхніх вірних з Церквою.Скасувати зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії, який мав згадувати Вселенського Патріарха як свого Першоієрарха за будь-яким богослужінням, проголошуючи та підтверджуючи свою канонічну залежність від Матері-Церкви Константинополя.
Після цього розпочався процес створення канонічної помісної православної церкви в Україні, модель управління нею Об'єднавчий собор українських православних церков визначив як митрополію.
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Шо? "ВСЕ ЗНАЛИ ЧТО ПОЛУЧАЕМ МИТРОПОЛИЮ?!"
А все знали что гниломордый сдавал шельф острова Змеиный?!!!
киевские лжецы.
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и правильно - лох должен страдать. тем более лох, верящий в извращенные маньячные сказки о Яхве и егО очень доброй версии - "ииисусе" Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій - Цензор.НЕТ 3806
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...их, продавшихся москалям на корню, тут сотни тыс. бродит, им Томос костью в горле стоит... Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій - Цензор.НЕТ 1095
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УПЦ Київського Патріархату була незалежної від Москви. Томос ніякої незалежності нам не дав, а навпаки, зробив залежною від Стамбула. Туреччина нічим не краще за Росію. Турки так само прагнуть панувати над нами.
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Лучше под москалями чем под исламистами. у нас хоть одна религия - христианство, а в Турции религия - ислам. Порошенко просто надругался над нашей религией ради своего пиара.
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О-ля-ля, значит для вас лучше быть под убийцами, оккупантами и палачами своего народа. Тогда к вам вопросов больше нет.
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при всій повазі до Святішого Філарета, я йогот не розумію. Скільки років він поклав на встановлення історичної справедливості, і зараз, через амбіції, може все зруйнувати. Голова Церкви є Христос, може і від Нього станемо незалежними?!
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Філарет боровся за Незалежну Українську Церкву. Порошенко обдурив Філарета. Замість Української Церкви ми зараз маємо Стамбульську Митрополію. А Українська церква - Київський Патріархат була знищена. Філарет бореться за відновлення Української Незалежної Церкви.
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свыня насрала везде- где только засунула рыло
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ТОМОС - ОЧЕРЕДНОЙ ГРОМКИЙ ПШИК ПЕТЬКИ Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій - Цензор.НЕТ 7228 НИЧЁ ТОЛКОМ СДЕЛАТЬ НЕ СМОГ - ВСЁ ФАЛЬШИВОЕ!
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Деда надо признать невменяемым и деятельность его вредоносной, что есть правдой. Эпифаний должен сказать свое слово и Филарета отстранить от управления ПЦУ.
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Блин, человек реально болен, а вместо госпитализации ему позволяют демонстрировать вывихи своего психического расстройства да еще трубят об этом. Паникеры.
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всё по воровски на гоп стоп . и банк приват и томас .всё что бы поднять рейтинг свой а потом как будет
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Старый пройдоха быстро понял -денюжки утекут в Турцию ,а зачем делиться ,если все забегаловки и так его!На хрена ему та крыша ,которая и вовсе не крыша .В этих органах управляет не Создатель ,там правят бал деньги .Вот почему матросы в 1918 и далее нещадно вешали попов -за брехню .Блин, реально бесы оккупировали все церкви, и строят новые , и грубо наживаются на людях обманутых ,типа наших же олигархов и правительства .Вот просто зачем человеку посредник,чтобы через него можно было попросить воды у Отца?
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Ну в Голодомор просили "без посредников" не только воды....
Помогло? Зачем вообще это? Песах, или что там, "пурим" - праздник геноцида персов. Весело чо. И так далее. Худшая форма мазохизма.
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Правильно, надо возвращаться к истинной вере, без евреев. Как 1000 лет назад. Тем более президент (князь) опять избирается.
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тот же хрен - пришли солдики и сбросили перунов в речку, наложив на них перед этим, а быдло послушно бросилось за монетами(когда "крестили" то монету давали)
зачем этот бред вообще? "истинная" ли, "еретическая" ли - полный шлак и отстой. бизнес жрецов не более.
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Все таки это были БогаТыри. Сносили вместе с "перунами" и жителей. Во как оно...
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А зачем , действительно нам быть зависимыми . Пора запанувать на своей сторонци.
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Ах оставьте. Если тыщу лет назад еще приглашали всяких чужих бастардов, то что говорить нынче? После сотен лет рабства то.
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Тогда нужно собирать все о германии до россии.
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у славян десятки процентов немецких и англ. слов в языках и раз-два нобелевских лауреатов.
и да - сравнить Мерседес с какой-то славянской машиною =
Кроме "Шкоды" конечно же)
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Шо, все так все хреново. А еще 40 лет назад. Свои же до этого и довели. Так что и пенять не накого.
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Нарешті Макарій визнав те, що ПЦУ є залежною від Стамбула, що незалежність Української Церкви знищено. Українцям потрібна Українська Незалежна Церква, а не філія Стамбулу. Хай забирають свій Томас. Київський Патріархат повинен бути відновлений.
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Это связано со множеством проблем. Суть православия в дележе территорий. Если не договорился с другими - "самосвят". Юридически ПЦУ независимо и с томосом.
Протестанты, которые Библию читают вообще не заморачиваются. Прикиньте они считают, что никаких томосов не надо. Так и говорят, мол Христос сказал: где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них.
Если бы православие (с ув.) строило свое учение не на преданиях, то оно не было бы привязано к землям и странам...
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так бабла больше косится, а протестанты пусть прозябают в своих швециях в нищете....

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Особенно тяжко в кальвинистской швейцарии. До чего доходит: покупают машины представительского класса от... смирения. Приезжают в церкву на них, чтобы другие увидели, что с Богом у них все норм. Немного неправильно, но куда еще бабло девать? Уничтожают...
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всех высеров "писаний" невозможно придерживваться, так что абсолютно все будут "гореть вечно". ах да, можно пойти к попам и заплатить за то чтобы не гореть. выйдя из притона - заниматься тем же что и до того, главное чтобы грешить с отвращением, а каяться искренне.
че мне Швейцария если тут все эти туши в золоте уже совсем офонарели - чуть ли не войну устроить собрались. В Швейцарии дети не гниют в приютах и нету стай бродячих шавок - пусть ездят хоть на карьерных самосвалах с бриллиантовым салоном.
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Вы не задумывались о причинах ихнего всеобщего благосостояния и нашей славянской нищеты? Есть книжка капиталлизм и протестантская этика. наверное там правда - люди к труду относятся как к служению. Щас слушаю книгу "почему некоторые страны бедные и богатые". Там говорится, что из-за гражданских свобод и законности. Но греция с ея последнгим кризисом - пример, что не в этом причина. А дело в особой трудовой этике наверно
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дело в том что КирГун таки прав насчет славян. правда мокши-буряты и прочее - еще хуже.
это как в высере: заставь дурака Яхве служить, он и гоову раздолбит
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Тогда я хочу раздолбить как швейцарцы. Но нужен второй Кальвин, украинский
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читайте текст Томосу і "не відкривайте Америки" Спроби Філарета отримати незалежність від Константинополя загрожують втратою Томосу, - Макарій - Цензор.НЕТ 7566
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Те проблемы которые поднимает Филарет, не субъективные а глубоко объективные. И они все равно подымутся рано или поздно. Не может Украина быть зависимой от микроскопического Фанара, тем более турецкого. Эта ситуация все равно окажется козырной картой в руках УПЦ МП и РПЦ.
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Это зависимость временная и пока она абсолютно необходима, если, конечно, украинцы хотят избавиться от мокшанского сатаната на своей земле, хотят очистить ее от враждебного влияния ордынской рашистской машквы.
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"Это зависимость временная". Когда это время кончится, новая церковь, всех пошлёт на куда подальше и заявит всему миру, что всё, с понедельника мы ни от кого не зависимы. Так, нет?
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Нет, просто когда большинство приходов будет у ПЦУ, все Лавры перейдут к ПЦУ, мокшанского сатаната станет меньше, ПЦУ станет патриархией, ей будет даровано право варить миро и открывать приходы за пределами Украины самостоятельно. Даровано все тем же Вселенским Патриархом. Пока рано.
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В Библии сказано: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» Быт.3:23. Таким образом, Библия однозначно утверждает то, что родной матерью человека является Земля, то есть, то место, где человек родился. Поэтому, человеку, который оказался в критической жизненной ситуации, то ест, оказался на грани своей жизни и смерти, предпочтительнее возвращаться к своим истокам, а не вымаливать у Господа Бога право на жизнь. Ибо, Господу Богу, как Созидателю, интересен, прежде всего, человек, который в процессе созидания (эволюции), способен стать Ему подобным. А процесс созидания, как известно, это не одноразовый акт.
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Зебіли це не ТОРА
ТОМОС надано і забрати його ніхто не має права.
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Филарет видел что какашка, зачем брал?
Так бы всем и объяснил.
Или идея была на-е-бать всех, что бы народ начал отбирать церкви у МП?
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Верной дорогой идете, главное обсуждать все через прессу и тогда все будет окей, честно, честно, петрушка уже проверил на личном опыте.
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Мир, в котором мы живем - это духовная трясина, выбраться из которой, мы сможем только с помощью внешних сил.
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'' На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему то склонял их к лютеранству.
- Птицы, - говорил он им звучным голосом, - покайтесь в своих грехах публично!
На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.
- Направо - замок Тамары, - говорили опытные проводники, - а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал - тоже неизвестно.
- И дикий же народ! - удивлялись экскурсанты. - Дети гор! ''
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От вам панове і правда вся - Томос мародер тільки для виборів робив
а не для церкви і людей!
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Вообще-то религия в Турции - ислам. Отдать христианскую церковь исламистам, это кощунство какой-то, богохульство. И позор конечно.
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Кажись на носі перереєстрація....Потім клізьма. Щось у декого туговато з Законом. Писаки тєрорісти ой афірісти.
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