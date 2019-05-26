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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Геращенко Ірина (894) пікет (204) Нацполіція (7612) Рівне (154)

 Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко висловила обурення затриманням у Рівному двох неповнолітніх, які вийшли на пікет з плакатами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи", і має намір звернутися до поліцію.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх цих мітингувальників проти "бариг" не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух "Відсіч" з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний", -зазначила Геращенко, коментуючи вчорашнє затримання підлітків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

Перший віце-спікер висловила обурення цією подією.

"Готую запит у Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику", - написала вона.

Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128916
 
   
 Топ коментарі
 
Вернулся портнов в Украину, автор закона "больше трёх не собираться", и дело его живёт. В данном случае вообще было двое.
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Правильно !

По шаловливым полицейским ручонкам надо бить сразу!
Чтоб не повадно было их распускать
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Уверенность любой власти в своих силах легко оценивается по её отношению к выражению населением недовольства действиями властей.
Нынешний режим чувствует себя настолько слабо и неуверенно, что испугался двух подростков с плакатом.
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Насчет Авакова не знаю. Кое какие реформы реально движутся. Полтора года назад переоформлял машину с родственником в МРЕО Кременчуга. Промурыжили целый день. То не так, се не так. Туда пойди, сюда пойди, финансовая мотивация приветствуется. В этом году был приятно удивлен. Открыли сервисный центр. Все сделали за 2 часа. Никаких окошек. Шесть операторов одном зале, очередь движется быстро. Никаких решалкиных, заплатили что положено и уехали домой. Понравилось, Европа блин))
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А як же розквіт корупції за Порошенка?
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Ну реформы в МВД зоны ответственности Авакова. Что-то делается, конечно. Я Порошенко не демонизирую. А у меня в городе все те же рожи у власти, что и десять лет назад. Только вышиванки одели))
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В городе власть выбирает народ. Скажи спасибо соседям и себе.
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А систему выборов в городе кто назначает? Вы в курсе, что в мелких городах побеждает человек набравший простое большинство. Никакого второго тура нет. У нас победил кандидат, за которого проголосовало 2300 человек. На 200 больше чем за занявшего 2 место. А в целом голосовало 17 000. Итак выиграл тот за кого было 15%. Так что советую подумать, прежде чем глупые упреки тыкать.
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Останется ли Аваков?
Вот в чём вопрос!
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Шож так соєвому сцарю не йметься. Хай ше груднічками виложить "рошен" на площі, може тоді Зеленський верне йому булаву")
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вообще это позор. аваков преступник. именно он противится возвращению саака. посмотрим на реакцию зе.
то что случилось это отрыжка преступного барыгоната. выбивание телефонов, побивание протестующих агентом лолитой...
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Хотелось бы спросить, кто ей разрешил в рабочее время в период обсуждения серьёзного государственного вопроса срываться с рабочего места и тайком в том же зале примерять какие-то золотые цацки? Какое-то там за этой колонной притягивающее место в ВР - не так давно там журналисты приловили брата Добкина с употреблением каких-то "вкусностей", после чего он начал вести себя как-то странно. Видно "место встречи" в этом зале изменить нельзя!
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Обурене воно, пілять... під час шоу-турів ПП бюджетним коштом людей з іншими поглядами били кгбісти пороха, виривали телефони, зривали шапки, палили автівки і нічого, воно не обурювалося. Мерзота лицемірна, як і вся її шобла.
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я так вангую слегка - если с понедельника - руководство полиции Ровно не отстранят и не накажут конкретных исполнителей - на следующей неделе - мы то же самое увидим во многих городах Украины - очень не советую с этим шутить и не обращать на это внимание - мы не цапия - зеленский, где ты защитник Конституции - ау?
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Это ты увидишь только в трех областях ЗУ, в Черкассах народ вам соевые бошки сразу поотбивает
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я не понял - Портнов это ты - опять вы начали делить Украину - жах - не прошло и 5 лет - админ обратите внимание .пожалуйста
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Это ********* делит Украину и не принимает выбор народа за нового президента
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Яна,родите ребенка,вырастите его ,а потом я на вас посмотрю,шо вы лично будете писать ,когда его не за шо,заберут в полиции и дай бог без последствий - это вам на подумать
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Отныне протестовать против ментовского беспредела, теперь считается как быть соевым!
Кушайте дальше своё Г+Г!
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напомните, кто был главментом когда захватывали Донецк и Луганск?
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Не трогай больную тему. Донецк и Луганск сливали по договору. Менты тут не причем. мент он тот же ОВЦА
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Ото ж то. Авакян не мав часу зайнятись Донбасом, бо тре' було Сашка Білого вполювати.
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в Одессе Картина маслом: Стою на остановке трамвая, стоит старая железная будка в каторой когда то продовали талончики. Теперь в тут продают левый алкоголь . Стоит очередь за бухлом и в этой очереди ПОЛИЦЕЙСКИЙ который в место бухла забераеть КОНВЕРТ и затем садится в патрульную машину и .....
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да шо вы говорите - ужас - и это при зеленском - как я понял - все возвращаеться - как и не было 5 лет, потерь и борьбы за новую Украину
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так я я про шо)) - а шо то изменилось? аваков отвечал за реформу и ее делал - вот она на лицо)))
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аваков помог пете избавиться от михо, а теперь помогает бене укрепить свою власть. Вопрос - кто кого кинет первым?
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А если бы полицейский оштрафовал , так это была бы заслуга Пороха , а так все залеты на других
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Але ж є і проґрес: стоїть у черзі, як і всі "пересічні громадяни"
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Как быстро зелевата переобулась. Для них это норма только по тому при Пете разогнали вооруженных людей реально работающих на дестабилизацию! При этом в упор не видят, что за одиночные пикеты с плакатами не брали ещё ни при одном Гаранте!
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2 дурбелика на все місто.. і нашо їх було чипати Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 8665
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Уровень доверия украинских граждан к Национальной полиции после реформы МВД существенно возрос и на данный момент составляет более 50%.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий на Софийской площади в Киеве по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
"Лучшей оценкой деятельности новой полиции является доверие граждан. И очень важно, что они его сейчас завоевали. Поскольку ранее доверие к милиции достигало 3-5%. На сегодняшний день более 50% украинцев доверяют Национальной полиции. И это потому, что вы демонстрируете то, чего ожидают от вас украинские граждане", - заявил Президент, обращаясь к присутствующим полицейским.
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Доверие к полиции это одно , а к её "переобувшемуся на ходу " руководству , это совсем другое . Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 5844 .
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Ну вас как-то же устраивало все 5 лет действия полиции, правда? Их отношение к протестующим, к активистам?
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😁 😁 тяжёлая у вас задача - нагадить на Авакова, отмазав непосредственных участников - ментов из Ровно )
И при этом попутно восхваливать Петра Алексеевича
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Да ничего тяжёлого , обычная работа . Это вам тяжко ,, как же , 5 лет был Сабаков , Рюкзаков , мусор , Сааку прессовал , добровольцев , а теперь он хороший , позеленел ,, вам его надо отмазывать . ! Вот незадачка . Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 3045 .
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Ось яке роз'яснення на прохання Суспільного з приводу цієї ситуації надав Михайло Лебедь, член правління ГО «Правозахисна Ініціатива».
Публікуємо без скорочення та змін:«І. В Україні відсутність сповіщення органів влади про намір провести мирне зібрання не є правопорушенням, та не є «порушенням порядку організації або проведення» мирних зібрань.Обов'язок сповіщати (повідомляти) органи влади про намір провести мирне зібрання (ч. 1 ст. 39 Конституції) не є імперативним, оскільки право на мирні зібрання без повідомлень випливає з комплексного аналізу норм Конституції та відсутності заборон і санкцій за неповідомлення в українському законодавстві:
1. Ч. 2. ст. 39 Конституції серед підстав для обмеження права на свободу зібрань не містить такої підстави як «на підставі відсутності завчасного сповіщення» влади про намір провести мирне зібрання;
2. Ч. 1 ст. 22 Конституції визначає, що права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Тобто людям і громадянам в сфері прав і свобод дозволено все, що прямо не заборонене законодавчими актами Верховної Ради України;
3. Ч. 2 ст. 58 Конституції визначає, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. За правовою позицією Конституційного Суду затримання людини у будь-якому випадку не може бути визнане обґрунтованим, якщо діяння, які інкримінуються затриманому, на час їх вчинення не могли розцінюватися або не визнавалися законом як правопорушення (Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2010). В Україні немає адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання завчасного сповіщення. Немає і жодного закону України, який би забороняв проведення мирних зібрань без повідомлень.
Отже, вимога повідомляти владу не є імперативною. А отже наявність завчасного сповіщення не може бути «порядком організації або проведення» мирних зібрань, бо «порядк» за визначенням мав би бути чітким.Через це прогресивні правозахисники та юристи висловлюють тезу, що попереднє сповіщення (повідомлення) влади про намір провести мирне зібрання в Україні, є правом, а не обов'язком.
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Поліція заявляла про затримання за несанкціонований мітинг.

У Рівному двох чоловік із плакатами про Зеленського забрали в поліцію за несанкціонований мітинг.


https://ukr.lb.ua/news/2019/05/25/427856_rivnomu_dvoh_cholovik_iz_plakatami.html
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"Поліція заявляла про затримання за несанкціонований мітинг."
Пруф? По твому ж лінку написано "У поліції наполягають, що молодих людей не затримували." Забрехались стецькиГотую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 8816
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Забрехались адвокати аваківських.
Поліціянт Зелінський заявив, що на затриманих склали протокол за порушення, ще й "запросили" їх відділення. ЩО порушили затримані?

Как пишет UA:Рівне, парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.

"Девушку и парня не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении, - сказал начальник Ривненского горотдела полиции Василий Зелинский. - Мы вынуждены были реагировать на правонарушения".

Источник: https://censor.net.ua/n3128892
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Новой владе захотелось силушку показать ? Тогда нужно напомнить с чего начался Майдан . Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 1112 .
Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 4746 .
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Только не приплетай себя к Майдану, перепелица. На Майдане люди хотели избавиться от коррупционеров, а ты планомерно поддерживаешь их.
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Та шо ты говоришь Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 3880 .. ? Майдан был в первую очередь , потому что Овощ избил студентов и пытался ввести диктатуру , во вторых потому что не подписал соглашение с Европой и хотел развернуть страну на восток . Ну , а в третьих , и против коррупции . И никакую коррупцию я не покрываю , что за бред ,, если кто в ней виноват - должен быть наказан . Но только на основании расследований антикоррупционных органов и суда , а не журналистских сплетен .Пороху наприписывали вагон лишних грехов , а надо быть объективней . К тому же , для меня угроза потери суверенитета , много опасней коррупции . С Порохом этого не случится а с Зе очень возможно . Вот и весь сказ .
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Мыслить так трудно,так лень - поэтому вы только осуждаете,что намного легче,чем напрягать"позеленевшие" от плесени извилины и просто подумать!!! Вам совсем не важна суть вопроса.Как только появляются фамилии Порошенко и Геращенко,сразу начинаются эпилептические припадки.Классический пример - лучший метод защиты,это нападение,чтобы как то отмазать,несуразность своего президента.
Иру Геращенко упрекать не в чем,как большинству этого хочется.При ее участии было освобождено 3244 пленных.
Спасибо Ира !!!
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Поліція не може користуватись повагою суспільства, бо сама її доктрина НЕ ЗМІННА З ЧАСІВ ЧК ТА НКВС - РЕПРЕСІЇ І ТЕРОР САМОГО СУСПІЛЬСТВА. А переодягти "міліціонерів" у "поліцейських", це НЕ РЕФОРМА.
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И ПОПРОБУЙТЕ ТЕПЕРЬ ДОКАЗАТЬ ЧТО ЭТО НЕБЫЛА ЗАРАННЕЕ ПРОПЛАЧЕННАЯ бпп ПОДСТАВА. 😂😅😂
ПРИЧЁМ ПОДЛОСТЬ И ОСОБЫЙ ЦИНИЗМ ПОДСТАВЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА. 😈😈😈
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На мой взгляд, менты хотели выслужиться перед своим мэром
Мэр там у них незаменимый уже 10 лет как
Ему там движуха (любая) нафиг не нужна
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Сексист чи просто нерозумний чоловік?
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все воняют в меру своих возможностей, только 73% совершеннолетних мародера выперли из президентов, а с плакатами пороховня малолеток на акции протеста выводит, вы ещё забыли детские садики обойти, может количество протестующих увеличится Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 614
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Свинорылые пытаются расшатать страну и ввергнуть ее в хаос. Пресечь это можно лишь жесткими мерами по отношению к свинорылым.
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Кстати в Киеве подобные действа проходили вполне естественно. Только один вопрос возникает - почему под АП вас было так мало?))))
Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 7984
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А що його "готовить"? Скільки його треба готовить? Взяла листок, ручку, сіла, написала
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Как радикально риторика меняется на этом сайте а, уже и про зе тут плохого писать низя, а то забанят или задержат в порядке нарушения очередной говно статьи. Тупые людишки, стояли в магазине и у них был выбор, купить что то дорогое и нужное, или получить даром какую то срань, вот их жадность и погубила, маркетологи ваши мозги трахнули еще лучше чем сам зе! Гордитесь достижением дауны зеленые
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Ирка , Ирка, покаж браслетик что на работе примеряла
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Зачем запрос,сразу в список депутатов.
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Ирина Геращенко, а не тебе подобные организовали это? Почему то на акцию (не тихую) 50-ти "олешек" под АП в тот же день полиция не обратила внимания.
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Володимир Зеленський
38 мин. ·
З'ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м'якше. В поліції проведуть службову перевірку.
Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся..
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Ха-ха-ха-ха...Ирка хороших провокаторов со всех сторон себе на замену воспитала!Охи цирк ************!
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Ирина Геращенко проголосовала за закон, по которому она теперь член-кiня БПП. Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному - Цензор.НЕТ 2278
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Мусора при любой власти мусора, с ними все ясно, а вот двуличных тварей, которые при Петре ничего не замечали, в теперь внезапно "прозрели" иначе как политическими проститутками не назовешь.
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Аваков буде захищати Зєлю в будь який спосіб, він же не даремно так топив Пороха разом з Коломойскьим. Він хоче залишитися на посаді міністра, тому буде присікати будь які спроби вимагання відставки Зеленого. Якою гидотою виявився Аваков. Чомусь Зелений не вимагав від нього писати заяву на звільнення.
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Боже, яка дурнувата тітка...
От цікаво: її чоловік дезертируав чи повісився?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГотую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному
 
 
 
 
 
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