 Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх цих мітингувальників проти "бариг" не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух "Відсіч" з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний", -зазначила Геращенко, коментуючи вчорашнє затримання підлітків.

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Перший віце-спікер висловила обурення цією подією.

"Готую запит у Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику", - написала вона.