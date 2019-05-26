 Готую запит у поліцію. Негоже МВС грати в політику, - Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх цих мітингувальників проти "бариг" не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух "Відсіч" з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний", -зазначила Геращенко, коментуючи вчорашнє затримання підлітків.
Перший віце-спікер висловила обурення цією подією.
"Готую запит у Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику", - написала вона.
Вот в чём вопрос!
то что случилось это отрыжка преступного барыгоната. выбивание телефонов, побивание протестующих агентом лолитой...
Кушайте дальше своё Г+Г!
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий на Софийской площади в Киеве по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
"Лучшей оценкой деятельности новой полиции является доверие граждан. И очень важно, что они его сейчас завоевали. Поскольку ранее доверие к милиции достигало 3-5%. На сегодняшний день более 50% украинцев доверяют Национальной полиции. И это потому, что вы демонстрируете то, чего ожидают от вас украинские граждане", - заявил Президент, обращаясь к присутствующим полицейским.
И при этом попутно восхваливать Петра Алексеевича
😂😅😂
Публікуємо без скорочення та змін:«І. В Україні відсутність сповіщення органів влади про намір провести мирне зібрання не є правопорушенням, та не є «порушенням порядку організації або проведення» мирних зібрань.Обов'язок сповіщати (повідомляти) органи влади про намір провести мирне зібрання (ч. 1 ст. 39 Конституції) не є імперативним, оскільки право на мирні зібрання без повідомлень випливає з комплексного аналізу норм Конституції та відсутності заборон і санкцій за неповідомлення в українському законодавстві:
1. Ч. 2. ст. 39 Конституції серед підстав для обмеження права на свободу зібрань не містить такої підстави як «на підставі відсутності завчасного сповіщення» влади про намір провести мирне зібрання;
2. Ч. 1 ст. 22 Конституції визначає, що права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Тобто людям і громадянам в сфері прав і свобод дозволено все, що прямо не заборонене законодавчими актами Верховної Ради України;
3. Ч. 2 ст. 58 Конституції визначає, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. За правовою позицією Конституційного Суду затримання людини у будь-якому випадку не може бути визнане обґрунтованим, якщо діяння, які інкримінуються затриманому, на час їх вчинення не могли розцінюватися або не визнавалися законом як правопорушення (Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2010). В Україні немає адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання завчасного сповіщення. Немає і жодного закону України, який би забороняв проведення мирних зібрань без повідомлень.
Отже, вимога повідомляти владу не є імперативною. А отже наявність завчасного сповіщення не може бути «порядком організації або проведення» мирних зібрань, бо «порядк» за визначенням мав би бути чітким.Через це прогресивні правозахисники та юристи висловлюють тезу, що попереднє сповіщення (повідомлення) влади про намір провести мирне зібрання в Україні, є правом, а не обов'язком.
У Рівному двох чоловік із плакатами про Зеленського забрали в поліцію за несанкціонований мітинг.
https://ukr.lb.ua/news/2019/05/25/427856_rivnomu_dvoh_cholovik_iz_plakatami.html
Пруф? По твому ж лінку написано "У поліції наполягають, що молодих людей не затримували." Забрехались стецьки
Поліціянт Зелінський заявив, що на затриманих склали протокол за порушення, ще й "запросили" їх відділення. ЩО порушили затримані?
Как пишет UA:Рівне, парень и девушка принесли с собой плакаты "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски", имея в виду первые кадровые назначения Зеленского.
"Девушку и парня не задерживали, а пригласили в подразделение для составления материалов об административном правонарушении, - сказал начальник Ривненского горотдела полиции Василий Зелинский. - Мы вынуждены были реагировать на правонарушения".
Источник: https://censor.net.ua/n3128892
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Иру Геращенко упрекать не в чем,как большинству этого хочется.При ее участии было освобождено 3244 пленных.
Спасибо Ира !!!
ПРИЧЁМ ПОДЛОСТЬ И ОСОБЫЙ ЦИНИЗМ ПОДСТАВЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА. 😈😈😈
Мэр там у них незаменимый уже 10 лет как
Ему там движуха (любая) нафиг не нужна
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З'ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м'якше. В поліції проведуть службову перевірку.
Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся..
От цікаво: її чоловік дезертируав чи повісився?