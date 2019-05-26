 Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода"

Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим", - написав він.
Він підкреслив, що Київ є містом, де народжується свобода.
"У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95. У цьому місті моя донька пішла у перший клас. У цьому місті народився мій син. І звичайно, в серці цього міста народжується свобода", - зазначив шостий президент України.
Хоч одного!
У фанатів зе всі, хто проти їхнього месії, обов"язково порохоботи? Відкрию секрет: націоналістам, наприклад, не до вподоби і Пе, і Зе...
І так, центр Києва - це не лише Бесарабка)))
Київ - це не лише кіоски з шаурмою, це Софія, це Золоті Ворота, це Поділ, це схили Дніпра і Володимирська гірка, це Андріївський узвіз із Воздвиженкою, це Співоче поле, це універ Шевченка, КПІ та Могилянка... Це Олімпійський, в кінці кінців!
Якщо людина ігнорує все це і говорить про шаурму, то в мене виникають серйозні сумніви щодо її культурного рівня...
І ше. Довгий час жив також в Одесі. Так мені дядя Жора, старий єврей, що здавав мені кімнату на Черьомушках казав: "Єслі кто-то скажет тєбє, что он "корєнной одєсіт", пєрєдай єму єму от мєня, что он нє "корєнной". Он - "плємєнной"
Мені не подобається, що президент не є інтелектуалом і не є свідомим українцем! І навіть не намагається виправитися!
Може це просто ви - занадто вимогливий киянин, якого зіпсувало квартирне питання?
Вопрос №2 - Ждать шикарную яхту, если Бог послал и бревно и лодку тонущему.
Вопрос №3 - Притчу про Бога, тонущего человека и проплывающее бревно повторить?
Столиця України потрапила до рейтингу наймальовничіших міст світу згідно з рейтингом The Guardian. Київ потрапив у цей список завдяки контрастним краєвидам.
Странно что только нарику киве это нужно, тут для генпрокуратуры работы на десятилетия
"Коллегия международных юристов во главе с юристом Андреем Портновым направили запрос в США для заморозки всех счетов и активов олигарха Петра Порошенко.
Сообщается, что такой же запрос отправлен и в правоохранительные органы Украины.
В ближайшее время все активы Порошенко будут заморожены и конфискованы."
https://elise.com.ua/2019/05/26/nu-vot-i-vse-ssha-vzyalis-za-aktivy-poroshenko-u-oligarha-nachalas-dikaya-panika/
Особенно сливной бачок по ссылке понравился! Присылай еще!
"Ось у чому небезпека! Цiна питаня.
Як поставити питаня?
"Потрiбен Україні мир?" "Так" / "Ні".
Яка ваша відповідь?
А якою ціною вас вже не спитають!
Тому що потрібна відповідь "народу" вже отримана!
От це і є маніпуляція".
- Зачем вождю быть реальным, вождь давно умер...
"Согласно документу, президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м." Источник: https://censor.net.ua/n3127802"
С одной квартирой - это просто любовь, а с 5 квартирами в одном городе - любви в 5 раз больше.
Сидалище же у Владимира Александровича, как у простого смертного, на все 5 квартир только одно.
- Да мы лучше сдохнем!
ССЫЛКА
Чего ещё? Плясать? Кривляться?
В тебе, придурку, землі підтоплені, люди загинули, 8 хлопців попали в полон, а ти все мавпою стрибаєш?
Вот вам - посмейтесь вместе с ним:
Ах ты ж Путин сын - Казаки пишут письмо президенту России
https://www.youtube.com/watch?v=i7xz-SU3O3U
Я 15 років в Києві прожила.
І це чарівне місто, яке я дуже люблю, з шаурмою у мене не асоціюється.