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Все про:Зеленський (1428) Київ (6098)

 Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода"

Президент України Володимир Зеленський в день Києва, 26 травня, розповів про своє ставлення до столиці.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим", - написав він.

Він підкреслив, що Київ є містом, де народжується свобода.

"У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95. У цьому місті моя донька пішла у перший клас. У цьому місті народився мій син.  І звичайно, в серці цього міста народжується свобода", - зазначив шостий президент України.

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Зеленський визнав свою любов до Києва: Місто, де народжується свобода 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128914
 
   
 Топ коментарі
 
Може хватить триндіти, а пора вже щось робити, преЗедент? Покищо підсумки тижня такі:
Зеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода" - Цензор.НЕТ 1837
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Зеленский признался в любви к Киеву: "Город, где рождается свобода" - Цензор.НЕТ 7894 Переїхав, але знятися з військового обліку в Кривому Розі і стати на облік в Києві забув?
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Лучше сиди себе веди Лигу Смеха,неохота не видеть тебя и не слышать
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Туго доходить? Людей хто отримав від бєні $10-20к за сєпара у мішку покажи! Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 4343
Хоч одного!
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Щось я не зустрічав таких хто 20 штук отримав від Бені,він навіть не розрахувався з командою Дніпро за вихід в фінал ЛЄ ,навіть той Лазаренко більше зробив ,той хоч метро почав будувати і мабуть завершив ,якби не Кучма ,так що не потрібні ці міфи про Беню ,так він зараз на коні його ставленик дорвався до влади .
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Я не чиновник і не веган... І якщо ви бачили мої коменти, то Петю я критикував постійно...
У фанатів зе всі, хто проти їхнього месії, обов"язково порохоботи? Відкрию секрет: націоналістам, наприклад, не до вподоби і Пе, і Зе...

І так, центр Києва - це не лише Бесарабка)))

Київ - це не лише кіоски з шаурмою, це Софія, це Золоті Ворота, це Поділ, це схили Дніпра і Володимирська гірка, це Андріївський узвіз із Воздвиженкою, це Співоче поле, це універ Шевченка, КПІ та Могилянка... Це Олімпійський, в кінці кінців!

Якщо людина ігнорує все це і говорить про шаурму, то в мене виникають серйозні сумніви щодо її культурного рівня...
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Ну так я сам був вже 20 років за Юлю. Але між Пєтєю і Вовою обираю таки Вову, а не кидаю на Вову бруд в компанії з цілою армією проплачених порохоботів.
І ше. Довгий час жив також в Одесі. Так мені дядя Жора, старий єврей, що здавав мені кімнату на Черьомушках казав: "Єслі кто-то скажет тєбє, что он "корєнной одєсіт", пєрєдай єму єму от мєня, что он нє "корєнной". Он - "плємєнной"
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Де ви бачили слово "корінний" у моєму дописі?

Мені не подобається, що президент не є інтелектуалом і не є свідомим українцем! І навіть не намагається виправитися!
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Ви якось визначтесь. То ви критикуєте Порошенка, тепер у вас Порошенко вже стає "інтелектуал і свідомий українець"...
Може це просто ви - занадто вимогливий киянин, якого зіпсувало квартирне питання?
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Емм, я написав, що ПОТРІБЕН інтелектуал і свідомий українець
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Вопрос №1 - УПА УНСО - не националисты и/или не патриоты?
Вопрос №2 - Ждать шикарную яхту, если Бог послал и бревно и лодку тонущему.
Вопрос №3 - Притчу про Бога, тонущего человека и проплывающее бревно повторить?
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Во многом с Вами согласен, но .... Когда я родился шаурмой в Киеве не пахло нигде!!! На родной для меня улице Туровской (Цензору привет!) мы ставили кирпичи вместо ворот на проезжей части и играли в футбол.) На Нижней Юрковской катались на санках.) Ездили с родителями на трамвае в Пушу-Водицу!!!) Там где сейчас Оболонь были прекраснейшие места!!! Вигуровщина, Наталка, Охотбаза 1 и 2 и т.д. На Подоле часто можно было встретить пожилых людей разговаривающих между собой на идише. Вот тогда Город был прекрасен!!!
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Коли я народився, її також не було. А перепічка була)))
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Київ потрапив до десятки найкрасивіших міст світу.

Столиця України потрапила до рейтингу наймальовничіших міст світу згідно з рейтингом The Guardian. Київ потрапив у цей список завдяки контрастним краєвидам.
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а колись був ще й зеленим, а не тільки контрастним..(
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А Порох фабрику имени Карла Маркса за одну гривну купил на фиктивных торгах. Это мошенничество. Кива на него в суд подал на то, что Порох незаконно приватизировал фабрику и требует вернуть ее государству.
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А кроме тебя и наркомана Кивы об этом кто-то знает? Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 3975
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Царь ылиты много чего прихватизировал за эти 5 лет
Странно что только нарику киве это нужно, тут для генпрокуратуры работы на десятилетия
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Еще органы правопорядка знают.

"Коллегия международных юристов во главе с юристом Андреем Портновым направили запрос в США для заморозки всех счетов и активов олигарха Петра Порошенко.
Сообщается, что такой же запрос отправлен и в правоохранительные органы Украины.
В ближайшее время все активы Порошенко будут заморожены и конфискованы."
https://elise.com.ua/2019/05/26/nu-vot-i-vse-ssha-vzyalis-za-aktivy-poroshenko-u-oligarha-nachalas-dikaya-panika/
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Коллегия международных юристов-анонимов? Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 2500
Особенно сливной бачок по ссылке понравился! Присылай еще!
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А мне Украинка нравится больше, и Сошняков с грибами и на флажках карась за Процивым, и вообще там на островах на Каневском вдхр загорать самое то и густеру тягать. Ска , уехал я мотор ямаху свой продал и больше в Киеве не забухаю уж
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Вообще то , с другой стороны, это полезно когда ругают. Характер выковывается. Не расслабляться, а дело делать.
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СТАРЫЙ ДЕД КИЕВ ****... СТАРУЮ ПРОСТИТУТКУ МОСКВУ !!!
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https://ovision.com.ua/mozhe-dosit-populizmu-chuvak-omely…/…Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 8613OVISION.COM.UA«Може досить популізму, чувак?»: Омелян яскраво відповів ЗеленськомуМіністр інфраструктури Володимир Омелян відповів на вчорашні закиди президента Володимира Зеленського на форумі інтернет-діячів іForum-2019, де той виголосив свою пу....
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Считаю гиперлупа тупым ворюгой, но тут в битве тупой против еще более тупого, вазелин явно впереди, так что троллинг засчитан.
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А теперь хочет ее угробить!
"Ось у чому небезпека! Цiна питаня.
Як поставити питаня?
"Потрiбен Україні мир?" "Так" / "Ні".
Яка ваша відповідь?
А якою ціною вас вже не спитають!
Тому що потрібна відповідь "народу" вже отримана!
От це і є маніпуляція".
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Я поет, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик.
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Этот фейсбучный президент всё больше напоминает кадры из фильм Эквилибриум:

- Зачем вождю быть реальным, вождь давно умер...
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Киев ещё зелёный город.И нужно запретить совсем рубать деревья.Застройщиков , вместе с Кличком в тюрьму .За каждое вырубанное дерево нужно отрезать палец .
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Приехал в Киев в 2003-м, а потом на 6 лет уехал в Мааскву
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А ще Вова сере кожен божий день. Уявляєте, який серун???
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Не сомневаюсь. Разница между мной и тобой,поклонником зеленского,что я не обмазываюсь его экс*ементами доказывая как это хорошо и всем полезно.Поклонник ВАНОй это для меня уже диагноз. Но вы пошли дальше.
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зебзик, вот чего у тебя такси не сломалось когда ты на вокзал ехал в кривом рогу чтобы в Киев поехать...
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Ця слизька гадина знову лізе в ж.пу без мила (тепер вже до киян).
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Кияни латентні пі..ораси та свинопаси. Уся ватна нечисть зібралася у Києві.
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Де були кияни коли атошників на коліна ставив аваківський беркут!? 😡
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Именно поэтому, от "большой любви" к Киеву, Владимир Александрович купил целых 5 (!) квартир в любимом городе:
"Согласно документу, президент владеет 5 элитными квартирами в столице площадью от 131 до 269,7 кв. м." Источник: https://censor.net.ua/n3127802"

С одной квартирой - это просто любовь, а с 5 квартирами в одном городе - любви в 5 раз больше.
Сидалище же у Владимира Александровича, как у простого смертного, на все 5 квартир только одно.
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Обычно люди с таким мировоззрением сразу Москву едут покорять, там же ж "великая культура" и "возможности". Блин, почему он этого не сделал? Зачем в Киев по пути заехал?
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Пусть лучше будет Зеленский, чем барыга и мародёр, который все 5 лет только ложью и воровством занимался.
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- Послушайте меня, 73 процента! Я не хочу, чтобы вы сдохли. Я хочу, чтобы вы поняли.
- Да мы лучше сдохнем!
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А зембонутий "мала дец" все не може відійти від виборів? Ти хворий на всю голову - тобі пора до психіатра Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 4260
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Вибачте мені, але Украина це країна дурнів і українці нажаль знаходяться в меньшості. Тому й живете досить у совку, а не як поляки, яки є єдиною нацією. Там нема 73% малоросів, тому й живуть добре.
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Рада собирается на сессию 28 мая. К этому дню нужно собрать 25 000 голосов, чтобы парламент начал рассмотрение законопроекта об импичменте. Сейчас есть только 9389 подписей. Не успеем сейчас, потом никто этот Закон не примет. Навались!
ССЫЛКА
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До присяги нового состава Рады, ещё как легитимная. Это называется "непрерывность власти". Не знаю только, зачем я это пытаюсь объяснить?
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Найди в раде бпп. Нету его уже, значит рада тютю
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...токо потому шо вовочке с беней и их маасковским кураторам так захотелось?! Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 4753 Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 8223
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Все продолжает прыгать по сценам, обезьяничать, глупо шутить?
Чего ещё? Плясать? Кривляться?

В тебе, придурку, землі підтоплені, люди загинули, 8 хлопців попали в полон, а ти все мавпою стрибаєш?
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Ок, но почему до сих пор не сидят Свинарчуки? Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 6765
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Нормальная гастрольная фишка. Выскакивать на сцену и кричать публике: Я люблю вас! Вы самый лучший город на свете!!! И похер Черкассы это или Челябинск. Или Киев.
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Интересно, что за этим признанием последует? Зеленский совершит акт с Киевом или Киев совершит акт с Зеленским?
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Чего пристали к человеку? Зеленский - юрист, общается на английском с зарубежными лидерами.. Культурный человек, не пьяница, молод, подтянут, все в жизни заработал своим трудом, абсолютно все мировые лидеры, кроме Путина, ему симпатизируют. Праздники после инагурации не устраивал, сразу вкрутился в работу. Пойти на концерт, что он не имеет права? А Порох мог на Мальдивы ездить на неделю?
Вот вам - посмейтесь вместе с ним:
Ах ты ж Путин сын - Казаки пишут письмо президенту России
https://www.youtube.com/watch?v=i7xz-SU3O3U
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Что ты мелешь? Каким "трудом"? Членом на пианино!..
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Он не токо пьяница, он еще и наркоман Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 4914 "Молод", "подтянут" - но абсолютно без мозгов! #уйлу именно такие додоны и нужны! Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 8396
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Вот поэтому ему Беня и посоветовал резиденцию за Киев перенести, чтобы после того, как после дефолта все станут гривневыми миллионерами на вилах клована из Киева не вынесли. Всегда читайте между строк. А между строк хозяин Украины Беня уже ооочень много наговорил...
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вова твой удел щекотать публику. а в державных справах ты болтун.
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вольдемар приехал покорять?тебя не просто вываляют в дерьме,тебя ещё и заставят его сожрать...хотя покорять с отсосом пламенным никто не запрещает либерторианцам,блеать.
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Чта? (с) Так хотіли ж перенести столицю в інше місце. Як і резиденцію прізідєнта. І є непоганий варіант - Тель-Авів. Чим не варіант Зеленський визнав свою любов до Києва: "Місто, де народжується свобода" - Цензор.НЕТ 4775
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Зе&К и здесь чужой текст стащил из интернета изменив год переезда
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Зе, не подлизывайся. Ты - понаприехавший и тебя тут не ждали.
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На фб його шаурмою знатно вивезяли.
Я 15 років в Києві прожила.
І це чарівне місто, яке я дуже люблю, з шаурмою у мене не асоціюється.
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