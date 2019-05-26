 Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
Православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату підкреслив, що Томос, який був підписаний Вселенським Патріархом та священиками Вселенського патріархату, заклав підвалини автокефальної нової церкви. Також священнослужитель зазначив, що текст Томосу – не результат переговорів двох сторін, він розповідає, як має функціонувати Церква. Подібний текст надавався Вселенським патріархатом всім помісним церквам, які отримували свого часу автокефалію.
"Ніхто не має права судити що в тексті правильно, а що ні. І ті, хто не приймають деякі положення Томосу, відмовляються бути в лоні цієї Церкви. Перед Церквою велике майбутнє, вона стає на ноги і сама обирає шлях, яким буде йти", – наголосив Митрополит Гальський Еммануїл.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Я понимаю что нечем, но все же постарайтесь понять в чем суть моего вопроса .
мсьє Нострадамус, Ви?
… он рассказывает, как должна функционировать Церковь. Источник: https://censor.net.ua/n3128912
Все .
Але на Цензорі розглядаємо церковні справи,як протидію агресії рф.Релігійні переконання тут нікого не цікавлять.
Ну якщо тобі легше як тебе зіб.є на Ауді добрий піп Василь, який просто "трохи перебрав крові божка", аніж п.яний піп Альоша на Мерсі який нахлебтався водкі, то справа твоя. Аже ж можна обох попів зробити безробітними, нє? І не будуть бухати і дегустувати "кров бошу"
Не мародер і не злодій!
Брехати йому за власний карман немає сенсу - його життя це боротьба за рівні права -
такі як у х.йлососького сатанату наприклад!
йой, як далі жити - заклинання шамани наложать але якщо в це не вірити, то нічого не буде. як і з "Потопом" - хто не знав, той не утоп)
Да?
Только на словах
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Эммануил, Еммануил (ивр. עמנואל «с нами Бог»)
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»
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Этот человек назвал себя именем Бога,и что дальше..?
Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус [† 1Тим.2:5]
Все остальные человеки - святые отцы отдыхают...