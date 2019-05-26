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Все про:Константинопольський патріархат (101) Філарет (189) Епіфаній (158) ПЦУ (361)

 Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл

Митрополит Гальський Еммануїл заявив, що не згоден із висловлюванням Почесного патріарха Православної церкви України Філарета, який 24 травня після засідання Синоду ПЦУ повідомив, що на предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія впливають промосковські сили, основним завданням яких є спроба зруйнувати Українську Церкву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Православний митрополит Франції, підпорядкований Вселенському патріархату підкреслив, що Томос, який був підписаний Вселенським Патріархом та священиками Вселенського патріархату, заклав підвалини автокефальної нової церкви. Також священнослужитель зазначив, що текст Томосу – не результат переговорів двох сторін, він розповідає, як має функціонувати Церква. Подібний текст надавався Вселенським патріархатом всім помісним церквам, які отримували свого часу автокефалію.

"Ніхто не має права судити що в тексті правильно, а що ні. І ті, хто не приймають деякі положення Томосу, відмовляються бути в лоні цієї Церкви. Перед Церквою велике майбутнє, вона стає на ноги і сама обирає шлях, яким буде йти", – наголосив Митрополит Гальський Еммануїл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним. ФОТО

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128912
 
   
 Топ коментарі
 
Філарет мав повагу та та статус почтенного патріарха. Через особисті амбіції сісти поверх усіх. втратив все. Старчеський вік та впав у "дитячу" хворобу.
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Редкостный талант обосрать самое доброе дело...Бились 5 лет за этот Томос и пересрались за два дня не успев даже в руках его подержать.
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Редкостный талант обосрать самое доброе дело...Бились 5 лет за этот Томос и пересрались за два дня не успев даже в руках его подержать.
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Грекам дано, кацапам нет.Хто на шо вчився
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Лучше так, чем быть в подчинении у расиянскаго сатаната.
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Однозначно, тем более греки в этом вопросе нам мамка а кацапня вообще после нас родилась
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Томос НІКОЛИ не дасть Патріархії і можливості мати власні церкви свого патріархату по всій землі
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если говорить простыми словами , то Томос это инструкция. Или я не прав ?
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Томоса - не результат переговоров двух сторон, он рассказывает, как должна функционировать Церковь. Источник: https://censor.net.ua/n3128912

Я понимаю что нечем, но все же постарайтесь понять в чем суть моего вопроса .
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Питання не до мене, а суть образливого питання я зрозумів, бо ви з РПЦ хочете принизити ПЦУ. Те, кто не принимают положений Томоса, отказываются быть в лоне ПЦУ, - экзарх Константинополя Эммануил - Цензор.НЕТ 4630
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Користуйтесь нетом. "Томос - это официальный церковный документ по особо важным вопросам церковного устройства. Обычно под томосом понимают грамоту патриарха одной из Поместных Церквей, которая позволяет какой-то ее части стать самостоятельно управляемой Церковью и выбрать своего предстоятеля."
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я написал свой вопрос исходя из слов экзарха Константинополя Эммануила .
… он рассказывает, как должна функционировать Церковь. Источник: https://censor.net.ua/n3128912
Все .
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В чомусь ви праві,тільки для ПЦУ ,Томос-не інструкція,а закон.Значить,є й відповідальність за порушення .
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я вас понял. Что Закон , что инструкция это слова-синонимы с одинаковым значением. Хотя для меня Бог прежде всего должен быть в нутре твоего сознания .
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Хто ж проти.Значить,Бог=Совість.
Але на Цензорі розглядаємо церковні справи,як протидію агресії рф.Релігійні переконання тут нікого не цікавлять.
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В этой армии только 3 деда, Греки,Иерусалим и Антиохии , остальные все просто духи и свои права смешные духовские качать с шваброй в параше после отбоя только можно
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Условия патриархата это обьеденение церков в Украине под ПЦУ, рпц из 11 тысяч только чуть больше 500 перешло, активней граждане , активней
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Вот и младая команда считает что нужно как раньше отсылать пожертвования Украинцев Гундяеву там их превратят в патроны и снаряды чтоб убивать Украинских солдат женщин и детей. Это скрепно
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а разве обязательно бегать с кусками сушенных трупов и "жертвовать" загребущим лживым боровам в платьях? разве обязательно делать так чтобы с нас смеялись: вон, папуасы носятся с раскрашенными досками и дерутся за капища?
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А у кацапських попів досі траур.Не вийде в них реваншу.
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Те, кто не принимают положений Томоса, отказываются быть в лоне ПЦУ, - экзарх Константинополя Эммануил - Цензор.НЕТ 5160 та всі вони брехуни і мають бути розігнані.
Ну якщо тобі легше як тебе зіб.є на Ауді добрий піп Василь, який просто "трохи перебрав крові божка", аніж п.яний піп Альоша на Мерсі який нахлебтався водкі, то справа твоя. Аже ж можна обох попів зробити безробітними, нє? І не будуть бухати і дегустувати "кров бошу" Те, кто не принимают положений Томоса, отказываются быть в лоне ПЦУ, - экзарх Константинополя Эммануил - Цензор.НЕТ 8290
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Мені однаково.Не ходжу в церкву,не даю попам гроші.Але не хочу бачити на українській землі попів РПЦ.
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перед тим як плескати язиком поцікався структурою православної церкви
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Только Богу решать, кто в лоне ,а кто нет.
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Эру негодяев , продажных жополизов и маразматиков принёс в Украину подорванный гребешок зебло и его младая команда идиотов из недостраны 404 и активно скармливает этими говнами туземцев насаждая рузьге мир. Уже арестовывают детей с плакатами, называют Воинов палачами и преступниками народ скотам и турецкими сектантами в стране проститутке из порнофильма. Всё будет Украинцы, как в крымнаша можете не сомневаться дайте только срок.
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Че, молитвочки с заклинаниями уже тю-тю? не помогают? как и в голодомор - точно так же "спасали".
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Чрствый -- Иди лечись болезненный !!! Почему в каждой теме какая то гнида найдеться и срет на ветке Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл - Цензор.НЕТ 8755
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дамо строк і Порошенку і Свинарчукам... вот тільки в Парубія довідка з дурдому є, він неосудний і з терміном не получиться.
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Жаль, що Філарет пішов на конфлікт з ПЦУ. Багато хто не повернеться у Київський патріархат.
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Філарент це Велика людина!
Не мародер і не злодій!
Брехати йому за власний карман немає сенсу - його життя це боротьба за рівні права -
такі як у х.йлососького сатанату наприклад!
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Совершенно врено, москали не принимают Томос, поэтому у них секта им. Гундяя.
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Філарет мав повагу та та статус почтенного патріарха. Через особисті амбіції сісти поверх усіх. втратив все. Старчеський вік та впав у "дитячу" хворобу.
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Чи зрозуміє Філарет,зі своїм маразмом,що наступний крок -відлучення ?
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Вже московські ФСБешники його відлучали і анафему накладали, і шо? Погано спалося всій УКраїні.?
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Плюнь на всех, оботрутся. Плюнут все на тебя - утопишся. Старикан загорался и захотелся, бери работай с чем дают, не годен- тусуй на пенсию не мешай Епифанию
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йой, як далі жити - заклинання шамани наложать Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл - Цензор.НЕТ 5140 але якщо в це не вірити, то нічого не буде. як і з "Потопом" - хто не знав, той не утоп)
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По статистиці лише 4% московських приходів перешли у лоно ПЦУ, і то лише сільські храми. Негусто.
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Филарету нужно думать уже о вечном, а не о должности. Контора не отпускает. Чекистов бывших не бывает.
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Руки прочь от ПЦУ, Денисенко хай скачет на пенсию. Особенно прет его словечки - я создал патриархат. Вот так иду вкось собi по парку таивзял с кармана и вынул, а часом Святое Писание не писал, а? Кто ты дед?
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Я так понял, все, оставившие здесь свои комментарии, люди верующие? Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл - Цензор.НЕТ 2684
Да?
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В здравый смысл? Или в ветхие сказки древних пастухов?
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верующих во что? в то шо сегодня день после субботы? или в то шо Эйнштейн жил и писал формулы?)
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В Бориса Козлова, борисюнчик ты наше фсйо
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вєрущійє січас в Храмє на Літургії
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А где независимость украинской церкви?
Только на словах
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Смотри, даже французы под Стамбулом лежат, а вы что, рыжие?
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усьо панятна: отєц Бартолом'ю свойо папство воздвігайєт, а проблєми "індєйцев" йому побоку
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Цікаво , коли ж вони всі моляться ?!!! Я не православна , але так щиро раділа за УПЦ , за наших православних . Тепер гірко і противно спостерігати за тим брудним ,безглуздим копошінням !!! А Бог запитає про все з кожного !!! Ті, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл - Цензор.НЕТ 171
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Якби тобі сказати: спорим на тисячу євро(і зараз дізнаєшся) що боха нема(або він зовсім не такий і не буде "питати"), то ти б сказала: нема дурних - страшилочки розповідати це одне, а ризикувати грошима(навіть простіше - прос*ати гроші) - зовсім інше)
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А шо он не так сказал, что зебилы аж кончают?
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А все предки "горят вечно" ибо крестили неправильно, мощи фальшивые, а ыконки написаны(чем-то) не по канону. Кто не поверит - турки того мирро варили)
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так туркам позволілі: пєца со товаріші чєлобітную со щєдримі подношєніямі подавал папє станбульскому. Самі напросілісь, спровоціровалі отца Бартолом'ю амбіції. Рєшилі, что такім образом прінудім вєсь ортодоксальний мір прізнать нашу самостійність. А ніхто нє прізнал, дажє формально. Плакалі наші дєнюшкі. А головна ціль - подолання церковного розколу - не досягнуто. Навіть гірше стало - добавилась ше одна православна церква до меню
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ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Эммануил, Еммануил (ивр. עמנואל «с нами Бог»)

«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил»

*******
Этот человек назвал себя именем Бога,и что дальше..?
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Эти "посредники" устроили настоящие торги за души человеческие. Но ведь было сказано:
Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус [† 1Тим.2:5]

Все остальные человеки - святые отцы отдыхают...
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"васіль іванич" давно в руках шашкі нє дєржал
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТі, хто не приймають положень Томосу, відмовляються бути в лоні ПЦУ, - екзарх Константинополя Еммануїл
 
 
 
 
 
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