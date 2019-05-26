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 Окупанти за минулу добу 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

25 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу селища Опитне– з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
чотири рази біля населеного пункту Піски– з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
в районі села Павлопіль – з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено.

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Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу села Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

Окупанти за минулу добу 6 разів обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128911
 
 
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Самое ожидаемое за весь день - Потерь нет.
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потерь нет! и сразу солнце сквозь тучи!
спасибо что живые!
горіть у пеклі москалі (с)... заїді і приблуди, а особливо вата-біснувата
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я знову ж, в 2830-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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