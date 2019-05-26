 Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО

Як йдеться у facebook-публікації, передає Цензор.НЕТ, у полон потрапили вісім військових: старший сержант Безпалий Роман Володимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Йосипович (03.03.1965), старший солдат Горяїнов Максим Анатолійович (28.07.1984), старший солдат Дуванов Кім Володимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павло Юрійович (21.06.1982), прапорщик Шайдов Віктор Андрійович (27.10.1970), старший солдат Геймур Олександр Юрійович (1994), старший солдат Гордійчук Юрій Миколайович (25.09.1982).
"У складі екіпажу були бійці, які проходили службу в мпб вже більше ніж два роки. Кожен з хлопців має повну довіру та повагу як особового складу так і командування. Дуже хочеться наголосити на тому, що жоден з військовослужбовців не мав з собою зброї та перебував у тверезому стані. Кожен з них розумів відповідальність своєї посади. Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут, наразі невідомо, як і той момент, чому на КПВВ у них не питали напрямку та мети поїздки на лінію розмежування", - зазначає Андрусенко-Якотюк.
Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.
Уже сказала. Читай новости.
100% им предъявят незаконное пересечение границы.
Тут один из лугандона вроде ихних новостей выкладывал.
Если правда... То там эти приблуды уже вооружённое до зубов Дрг, которые сговорились с внутренними врагами, и поехали все взрывать.
Верховный, поцелуй три раза лысину Кошевого на счастье и приступай к обязанностям Главнокомандующего, это ж твой наипервейший указ.
Зеленский теперь за все отвечает и с него спрос. И не я это придумал.
а не звезды раздавай и ругай всех.
рехвормировал так судий, что такие за 5 лет только размножились.
енти судии его же и посадят -и будет за что,
хотя бы за незакрытые дароги с киева в данецк.
добровольцев убрали в 2016, которые перекрыли енти дароги-пути,
и никого не поставили взамен.
матиоса поставвь туда,
пусть своей декларацыей на 32 000 000 грн заткнет проход с киева на данецк.
дебилы бл.
Громкое пророчество о конце света сбывается: 4 всадника с Нибиру 8 марта уничтожат все человечество читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/science/173082_1551686463
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
В Израиле, военные даже домой с ним ездят и это тоже воюющая страна!!!
і сім'ї кинули ?
малоймовірно.
"Пробиралися" це ви, коли оббріхувати Порошенка. А щодо новообраного відповім : вибачитися за всі образи українцям і перестати брехати, прибрати людей Коломойського та ригоаналів із свого оточення.
26.05.2019 02:08
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