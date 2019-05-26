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 Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО

Імена і дати народження українських військовослужбовців, які потрапили в полон, перейшовши на непідконтрольні українські території, оприлюднила волонтер з Дніпра Дарина Андрусенко-Якотюк.

Як йдеться у facebook-публікації, передає Цензор.НЕТ, у полон потрапили вісім військових: старший сержант Безпалий Роман Володимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Йосипович (03.03.1965), старший солдат Горяїнов Максим Анатолійович (28.07.1984), старший солдат Дуванов Кім Володимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павло Юрійович (21.06.1982), прапорщик Шайдов Віктор Андрійович (27.10.1970), старший солдат Геймур Олександр Юрійович (1994), старший солдат Гордійчук Юрій Миколайович (25.09.1982).

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"У складі екіпажу були бійці, які проходили службу в мпб вже більше ніж два роки. Кожен з хлопців має повну довіру та повагу як особового складу так і командування. Дуже хочеться наголосити на тому, що жоден з військовослужбовців не мав з собою зброї та перебував у тверезому стані. Кожен з них розумів відповідальність своєї посади. Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут, наразі невідомо, як і той момент, чому на КПВВ у них не питали напрямку та мети поїздки на лінію розмежування", - зазначає Андрусенко-Якотюк.

Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 01
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 02

Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 03
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 04
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 05
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль із 8 солдатами заїхав до терористів через "помилку в орієнтуванні", - офіційна позиція 53-ї ОМБ

Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 07
Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня 08

Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об'єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.

Також читайте: Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128905
 
 
 Топ коментарі
 
Що з цього приводу сказав новообраний президент?
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"Пробиралися" це ви, коли оббріхувати Порошенка. А щодо новообраного відповім : вибачитися за всі образи українцям і перестати брехати, прибрати людей Коломойського та ригоаналів із свого оточення.
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У него лига смеха, поцелуйчики лысин и т.п. Некогда ему.
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Ты тормозишь.
Уже сказала. Читай новости.
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читал уже.. обычно несколько источников нужно, чтоб хоть что то понять...кацап трещит, что диверсионная группа с оружием в засаду попала....
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..может и нашел...на то он и кацап, шоб бздеть от чиха...такая жизнь оккупанта...бздеть и искать.. Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая - Цензор.НЕТ 5073
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В ИсраЭле девки по барам с автоматами ходЮт... А у нас быФший гоФнокомандувач запретил оружие давать военным в АТО, А ТО путин нападЁть... на липецкую фабрику.
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Оно уже оттуда давно все оборудование вывезло. И как это ему враги позволили это сделать? Там вроде арестовано все было....
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І це називається " Лінія розмежування протистояння", шастають вздовж і в поперек на машинах, на фронті і без зброї?? І відновлений контроль кордону з Росією теж буде такий? І потрібно бути " диванним стратегом" щоб задавати такі питання? Це я до "бойових генералів", які там керують процесом. Чи у них " недостатньо повноважень ", щоб навести ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ПОРЯДОК під час бойових дій? Я вж облишив думки про " Геніальні військові операції", завдяки яким було відновлено контроль над містом Донецьк. Підозрюю, що таких думок нема і в Молодого, Розумного Новообраного, і в Головнокомандувача ЗСУ. Вони зараз заклопотані, в основному, як провести референдум по укладання мирної угоди з Росією. Тобто повісити відповідальність на населення. То хто з нас " диванний стратег" ???
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Теперь и этих ребят придется всем миром вытягивать из плена, как и наших керченских погранцов. Бардак в частях наших! Тем более в военное время.Увы!
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Не как керченских, а как надьку....
100% им предъявят незаконное пересечение границы.
Тут один из лугандона вроде ихних новостей выкладывал.
Если правда... То там эти приблуды уже вооружённое до зубов Дрг, которые сговорились с внутренними врагами, и поехали все взрывать.
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да, и в милицейской днр овской форме. Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая - Цензор.НЕТ 445
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Ага, а тот шо в очках лютый укроповский снайпер- ликвидатор
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лугандонов читать-себя не уважать. они там кто, марионетки кацапские... Обнародованы имена и фотографии украинских военных, попавших в плен 22 мая - Цензор.НЕТ 6927 ..?...паффстанцы ***, от бухла паленого и ширки не просыхающие..
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Тут что-то не то и не так. Совсем не то и совсем не так.
Верховный, поцелуй три раза лысину Кошевого на счастье и приступай к обязанностям Главнокомандующего, это ж твой наипервейший указ.
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Я смотрю, как вас порохососиков плющит от нового президента, аш гпазики дергаются. А рошенчик в ошфор оформлять во время иловайского котла - так это норм, да? А бэушные и нерабочие детали в тридорога на военную технику ставить - тоже норм По парашенкавски. Пипл схавает, оно ш быдло. Я молчу, что у этих восьми идиотов был, как минимум один смартфон с GPS.
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Я ни за того, ни за другого. Если Петя - преступник (а я так и думаю), это не значит, что Зеле теперь все позволено.
Зеленский теперь за все отвечает и с него спрос. И не я это придумал.
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Зелемойский должен спросить за этот ***** хоть с кого нибудь,иначе будет как при попэредниках,никто ни за что не отвечает. хотя о чем это я,уклонист армией заниматься не будет,государство в "смартфоне" ему больше интересно
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Савченко- спільний проект Медведчука, Тимошенко і Ху...ла.
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ну так найди открути ей голову. за 5 лет было время,
а не звезды раздавай и ругай всех.
рехвормировал так судий, что такие за 5 лет только размножились.
енти судии его же и посадят -и будет за что,

хотя бы за незакрытые дароги с киева в данецк.
добровольцев убрали в 2016, которые перекрыли енти дароги-пути,
и никого не поставили взамен.

матиоса поставвь туда,
пусть своей декларацыей на 32 000 000 грн заткнет проход с киева на данецк.

дебилы бл.
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Девочка в юбочке из плюша - твоя "новость" из этого же источника :
Громкое пророчество о конце света сбывается: 4 всадника с Нибиру 8 марта уничтожат все человечество читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/science/173082_1551686463
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Савченко: Боевики, убивавшие украинских солдат, настоящие мужчины, а вот наши много о себе думают

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/179447_1558640630
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Так 8 марта вроде как уже прошло. Конец света в очередной пережили, тетерь нам ничего не страшно.
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Это новая характеристика наших бойцов , "трезвые и не вооруженные" ? Что за бред такой ?
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Что это за армия, где военным не доверяют оружие?!
В Израиле, военные даже домой с ним ездят и это тоже воюющая страна!!!
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Нічо собі, давати зброю воєнним? А якщо б вони не до сепарів поіхали , а в Киів Верховну Раду брати? Надюха тільки й чекає підмоги.
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Заспокойтеся ! ЗЕпрезидент -скоро всіх визволить з полону : цілодобово працює над цією проблемою ! Тільки "Лігу сміху" відвідає-і вуаля! Спасіба Валодя !
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Тоже мне сравнил, какие то пленные и Лига смеха......
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Тебя не возмущало,миллер,что шоколадная дупа Поросенко видвидувала Вену и Фирташа?То было давно и не считается.
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ні йому це по барабану...головне лопату гівна на цензор закинуть, та грошенята отримати...
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Цікаво чому ЗЕботи не використовують прізвище Вальцман у своїх гнівних дописах про Порошенка! Методичка застаріла ? Фішка не працює? Чи може якось невдобно обзивати когось вальцманом будучи людиною"правильної національності"!
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Вальцман- тебе легче? По ногам потекло?
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Может просто перешли поскольку надоело служить?
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У соседки сверху племянник из Киева к нам в Израиль как дезертир уехал...
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як це перейшли ?
і сім'ї кинули ?
малоймовірно.
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"Люди правильної національності "-знову обманули простаків -українців - і тихенько посміюються в сторонці -а порохоботи і зелеботи ********* один з дним і готові повбивати опонентів! граблі-граблі-знову граблі!
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Такие траги- комические случаи говорят о том что нам далековато до стандартов НАТО.
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Да наплевать на этих мудаков. Сами виноваты. Пускай их там хоть расстреляют, не жалко. Эти уроды привезли врагу полные списки личного состава со всеми данными - вот это катастрофа. Даже если их отпустят их бы тут надо расстрелять за это.
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Тебя не возмущало,миллер,что шоколадная дупа Поросенко видвидувала Вену и Фирташа?То было давно и не считается.
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Малехо заплутали ! АААААААРРРРРРРРРМММММИИИИИЯЯЯЯЯЯ !
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Ali Hasan
"Пробиралися" це ви, коли оббріхувати Порошенка. А щодо новообраного відповім : вибачитися за всі образи українцям і перестати брехати, прибрати людей Коломойського та ригоаналів із свого оточення.
26.05.2019 02:08
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что на передовой делает прапорщик 1970 года рождения?
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це почерк Пепе...відправити х...знає для чого, а фактично в полон...
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Та обменяют их. Скоро всех на всех обменяют.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня. ФОТО
 
 
 
 
 
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