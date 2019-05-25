 Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права. ДОКУМЕНТ

Міжнародний трибунал ООН із морського права на своєму сайті оприлюднив текст рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків, інформує Цензор.НЕТ.
У документі наголошується, що Україна і Російська Федерація мають представити в суд первинну інформацію щодо виконання рішення не пізніше 25 червня 2019 року. Також глава Трибуналу ООН може запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними.
Рішення прийнято 19 голосами проти 1.
Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.
...и тебя просят о том же самом...
Понятно?
Кому надо развернёт