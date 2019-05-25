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 Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права. ДОКУМЕНТ

32-сторінковий документ містить аргументи і висновки колегії суддів.

Міжнародний трибунал ООН із морського права на своєму сайті оприлюднив текст рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків, інформує Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що Україна і Російська Федерація мають представити в суд первинну інформацію щодо виконання рішення не пізніше 25 червня 2019 року. Також глава Трибуналу ООН може запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними.

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Рішення прийнято 19 голосами проти 1.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128901
 
   
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И что теперь говорящая лошадь мычать будет ?
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Прочитал,судя по реакции-выпрашивают новый пакет санкций.
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Будет. Капитану корабля, таранившего наш буксир запретят въезд в США.
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ща Манька Федерация изойдёт соплями со сливным бачком, а напричёмыш будет бэ бэкать шо то были отпусники
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санкції будуть ,але такі ,щоб часом не нашкодити кацапії.Західний світ всерається перед кацапією.
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Наверное на росиси все половно латентные гомики, поскольку во всех коментах там либо про гейпарады, либо про круживные труселя или в жопу долбятся или сосут.
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-- та, всё просто: -- тебя ****** по голове, преступник известен, преступление зафиксированно но -- преступника просят предоставить подтверждение, что он ***** тебя по голове.
...и тебя просят о том же самом...
Понятно?
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Цензор помещайте такое кол-во фото под каты
Кому надо развернёт
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А... ну наклейте на стену рядом с Будапештским Меморандумом.
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Щас лошадь скажет, что отказывается в ООН членские взносы платить, и они всем трибуналом за ним бегать будут, говорить, что их не так поняли, и важно продолжать диалог.
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Недаром путлер их презирает и ноги об них вытирает.
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теперь осталось весь блок БПП - политических проституток посадить на пароход - и по маршруту Одесса - Мариуполь вперед и с песней!
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Наша песня хороша,-начинай с начала !
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Якраз рішення цього Трибуналу довели відсутність вини керівництва України щодо цієї справи.
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Зебила, напоминающего порноактера, - за штурвал прохода с гастролями Квартала. И главное - рояль не забыть
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шибзик завтра почитает. он сегодня занят. лига смеха это вам не хухры мухры. а перед этим лагерь для наркоманов открывал. а после лиги банкет тоси боси... до утра...
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Звичайно, що росія не буде виконувати це рішення. Ніхто не може пояснити механізм впровадження рішень цього Трибуналу.
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Так я не понял пока разматывал кликом всю статью.Шо за кипиш?В двух словах если можно.Я ,як не моряк,постараюсь вам ответить по Законам воздухоплавания Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права - Цензор.НЕТ 9442
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У двох словах: були захоплені наші моряки у нейтральних водах, що є актом піратства.
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не дали в рило , а просять самим собі дати в рило , бо міжнародна спільнота - боїться .
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Ти же обіцяв відповісти "по законам воздухоплавания". Виходить, що ти збрехав! А от щодо "що", то читай все сам.
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Та брешу як Коперник Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права - Цензор.НЕТ 3118
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Ну и з якого це дива меня в спам!Кто так захотел? Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права - Цензор.НЕТ 5165
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интересует совсем другой вопрос, как? как может быть судья, который принял решение (голосовал) по понятиям а не по законам и международным правилам, как можно тогда относится к такому судье и его стране? я тут о рассеиском колодкине, одним словом мразь и ещё раз мразь.
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Ну шкала цены людей разная.Если тебе сегодня не продаются,сделай та,щоб продались завтра.Ты шо с Луны свалился ? Все решения стоят денег.Вопрос только,кто больше стоит,жизнь человека или гроши которые из тебя выбивают коллекторы Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права - Цензор.НЕТ 9246
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_Ничего общего с реальностью. Глуповато выглядит. Перед рашкой все на полусогнутых ходят. "Чего изволите-с?"
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Тебе так хотелось бы,чебу рашка,но это далеко не так! Чморят и будут чморить все сильнее и сильнее,пока не сдохнет заСраха или не будет жить по международным законам и правилам
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Самое главное на 32-ой странице текста. 19 судей Трибунала потребовали немедленно (immediately) освободить 3 судна и 24 члена экипажа, а судья Колодкин против.
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от..Бл.. Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права - Цензор.НЕТ 4538 .от виродки з демократії ..коли всі ЗА, а одина гнида проти і рішення не приймається. Текст рішення у справі українських моряків оприлюднено на сайті Трибуналу ООН із морського права - Цензор.НЕТ 4538
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Росися, громыхая ЯО, разрушила систему международного права, которая создавалось столетиями. Вот и весь результат. Дальше будет больше. Плевать она хотела на все суды и трибуналы, законы и нормы международного права. Они незаконно сидят в ООН (откройте Устав там такой страны нет и не было) и весь мир это терпит. Если мир не одумается и не начнет действовать, как минимум, выгнать из ООН (исключить нельзя, так как они в ООН не вступали и даже заявку не подавали, просто закрыть перед носом дверь), запрет захода судов РФ в порты любых стран и железный зановес. Но вот в чем проблема - деньги для мира сейчас дороже закона.
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Для России данное решение не имеет юридической силы по той простой причине, что когда Россия подписывала документ о создании этого трибунала и когда подписывала в 1997 году Конвенцию ООН 1982 года по морскому праву, то она сделала очень важную оговорку. Оговорка заключается в том, что если какое-то дело будет рассмотрено с участием России, которое будет касаться непосредственно ее суверенитета и национальной безопасности, то юрисдикция Гамбургского трибунала для России является не обязательной...
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Идет твоя заСраха нах без всяких оговорок важных !Мастера художественного *свиста*,любители поболтать ,поразглогольствовать ...
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там же нет слова по гггуССки ... вы уверены что каЦАПы смогут прочитать ?
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