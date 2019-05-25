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Все про:військовополонені (274) моряки (580) Міжнародний суд ООН (66) Волкер Курт (395)

 Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер нагадав, що РФ давно пора звільнити українських моряків і кораблі.

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Давно пора Росії звільнити українських членів екіпажу і кораблі, які вона незаконно захопила", - написав він.

Читайте також: По суті справу про захоплення моряків розглядатиме окремий арбітраж, - Зеркаль

Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер 01

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Читайте також: Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128899
 
   
 Топ коментарі
 
"В то время, когда весь мир занимается освобождением наших моряков, в то время когда на востоке погибший и раненый, и 8 пленных сука.
Наш гидрант, смотрит ....лигу смеха!!!"
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Комітет Сенату США затвердив передачу Україні засобів берегової оборони та протикорабельних ракет

Сполучені Штати Америки планують розширити напрями допомоги у зміцненні Збройних Сил України шляхом передачі засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.повідомляє, що Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони», яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні, що на 50 млн. дол. перевищує асигнування поточного року. Із зазначеної суми 100 млн. дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет. Закон набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США. ссыль
России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 1420
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эта ЗЕленая тварь начинает копировать мордор вместе Аваковым
В Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.
Об этом 205 мая сообщает UA:Рівне.
По сообщению СМИ, установлено, что 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.
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эта ЗЕленая тварь начинает копировать мордор вместе Аваковым
В Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.
Об этом 205 мая сообщает UA:Рівне.
По сообщению СМИ, установлено, что 20-и 16-летняя жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующую заявку.
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Ты невменяемый.
Аваков поставлен Порошенко, который проиграл выборы, и утверждён Верховной Радой, которую Зеленский, работающий пятый день, с первого дня хочет переизбрать, но вы воете против.
Вот так трезво и правдиво обстоит ситуация.
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представление силового блока зелебене смотрел?
там два генерала отказались козырять зелебене...
а авакян первым протянул преЗе денту руку.
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И что? Аваков поступил в данном случае как цивилизованный человек, а 2е военных - как мудаки.
Зеленский - законноизбранный президент Украины - потому свое недовольство они могут засунуть себе в ж, где ему и место.
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цивилизованный человек ждет,когда ему презедент руку подаст первым... Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 2108
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не участников, а двух подростков, так хорошо что не покалечили - засмерділо рузьге духом
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три генерала не козырнули и правильно сделали Устав не оговаривает правила приветствия гражданского лица со стороны военослужащего.
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Никто не спорит, что избран он законно. А кто обеспечил выполнение этого закона? Не уходящая власть впервые за сколько лет обеспечила честные выборы? Но даже законоизбранному президенту не позволено нарушать Конституцию, даже в том случае если у него и есть доверие народа, но думаю если так и дальше пойдет то эти 74% скоро завоют, что типа я за него не голосовал....
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Не врубайся в тему,где ты не топор.Поживём увидим.Никто Украину не сдаст Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 4026
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Аваков занял свой пост в феврале 2014. При чем тут Петя?
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Ви питаєтє людину, у якої відсутнє логічне мислення.
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Але після осінніх виборів в 2014 році свій пост не втратив, на відміну від багатьох інших. Що це, як не політична доцільність і при чому тут Петро здавалося б ?
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Без згоди парламенту він його не міг втратити.
НФ одна з найбільших фракцій, голосів би не був.
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Тобто іншими словами це була політична доцільність на той момент? Петро погодився, що Аваков продовжує обіймати свій пост в обмін на лояльність НФ?
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До осені 2014 року що можна було інкримінувати Авакову, щоб не залишати його на посту?
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А після тієі осені? Збереження коаліціі було звісно важливіше, ніж якийсь Аваков?
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Після тієї осені його було неможливо зняти, про це написано вище.
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Чому ж неможливо. Після кабінету Яценюка прийшов кабінет Гройсмана. Чому не поміняли Авакова на будь-кого, нехай і по квоті НФ?
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Не було би в Раді достатньо голосів.
І це вже події минулих днів. Коломойський вважає його найкращим міністром і навіть достойним кандидатом на прем'єра.
Цікаво буде почитати коментарі тих, хто дорікає ПП Аваковим, якщо при новообраному він стане прем'єром або отримає якусь іншу вагому посаду.
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А пост він втрачав би запросто, бо всі тодішні міністри йшли у відставку автоматично і заново призначалися новою коаліцією.
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Це ж треба, як ви обманюєте! Відомо від кого прийшов на посаду Аваков і які були домовленості.
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Чувак, эта тема на другой ветке!
Брысь туда швыдэнько! И там разголяйся, даже разрешаю делать под моими постами! России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 1561
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Новый генералиссимус сдал в плен 8 военных вместе с документами, и всем пофиг. 73% хоть в глаза сцы, ещё немного и у нас будет рашка с 86%
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московію давно пора санкціями придавити так щоб кацапи жерли одне одного з голодухи! России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 641
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Комітет Сенату США затвердив передачу Україні засобів берегової оборони та протикорабельних ракет

Сполучені Штати Америки планують розширити напрями допомоги у зміцненні Збройних Сил України шляхом передачі засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.повідомляє, що Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони», яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні, що на 50 млн. дол. перевищує асигнування поточного року. Із зазначеної суми 100 млн. дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет. Закон набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США. ссыль
России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 1420
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шо такое кацапа?новый "ядерный пепел"?и распятые мальчики в трусиках? России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 9472
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Волкер и для Зели это говорил . А ЗЕля по шашлыкам еще не набегался . Это он как бы за себя и за того парня что в плену . Это - реальные дела . А Волкер он только слова может говорить .
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ЗАГРОЗА.

Россия предлагает США разменять Украину на Венесуэлу, - Стивен Бланк
Сьогодні о 19:09•Хвиля
Вашингтону также предлагается возобновить переговоры по режиму контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.

Об этом сообщает Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, передает «Голос Америки«.

После того, как следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США возможность для улучшения отношений с Россией.

Бланк резко критикует такой подход. «Помните, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые в действительности являются помощниками Москвы в Украину) вторглись в Крым и Донбасса и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжение Саддама Хусейна в Кувейт», - пишет исследователь.

Аналитик убежден, что за нарушение Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продления действия START - не в интересах США.

В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинцы, а не россияне. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политку в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

«Если Украина будет разрушена, это повредит доверию в США в Европе и не остановит усилия Москвы, вредящие западным демократиям», - считает Бланк.
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волну не гони...никто твоей расеюшке ничего не предлагает... России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 2373наоборот,все хотят с нее бабок скачать.и лука,и венесуэлец,и асад....
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"В то время, когда весь мир занимается освобождением наших моряков, в то время когда на востоке погибший и раненый, и 8 пленных ****.
Наш гидрант, смотрит ....лигу смеха!!!"
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Откуда такая информация?
Он вам отчитывается поминутно?
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Интересные лайки от "интеллигентной" форумчанки из Германии.
Ну-ну...
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Сьогодны.

﻿Зеленський прийшов на знімання "Ліги сміху"
З'явившись на сцені Жовтневого палацу в Києві на зніманні "Ліги сміху", президент України Володимир Зеленський привітав глядачів і сів у залі поруч із дружиною Оленою.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-prijshov-na-zjomki-ligi-smihu-990372.html
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ПОСЕТИЛ форум,посетил коллег наркозависимых,Дигу смеха-енто канешно обалденно.А раненых бойцов в госпитале времени не хватило? А "пообщаться с друзьями евреями нету времени,нету времени".Или как Коломой по ночам шастает?
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Можно подумать ,что порох часто посещал. Поменьше нужно кудахкать.
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Вчора на 1+1 його рожа по скайпу спілкувалася з 95 кварталом. І слідкувати не треба сам вилазить
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кацапье четко выучило график работы админа.и сунутся в субботу вечером в надежде на безнаказность России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер - Цензор.НЕТ 2543.чувак,ты как бабочка-однодневка,до утра вряд ли протянешь.деактивируешься.
и оно того стоит?
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Мишаил рамсы попупутал? Здесь не кацапия с рабами и хозяевами.
Международный суд сегодня вынес однозначное решение - украинские моряки имели полное право идти тем путем.
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Уже слушала. кацапы сначала сказали выдвигаться к месту ожидания.
После того, как наши туда дошли, им сказали, что проход запрещен.
Украинские катера развернулись и пошли назад, неадеквати стали их догонять, догнали в нейтральных водах и напали.
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А чего это вы наговариваете не разобравшись ? Может быть он просто сидит обдолбаный и в пустоту пялится .
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https://inforesist.org/rossii-vernuli-pravo-golosa-v-pase/
Конечно.... Весь мир занимается.....
Вы бредятину не несите...
Что то я не помню ваших высеров на пороха когда во время котлов он занимался открытием оффшоров и парадами!
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То были полезные офшоры - все для армии мови и веры
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Нє помніш?
Ану нюхни, свого офшороного гамнеця, може память і восстановітся :


«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). НИ ОДИН ИЗ СЧЕТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОФШОРНОЙ ФИРМОЙ ПОРОШЕНКО, НЕ ИМЕЛ БОЛЕЕ $3080, ..... Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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Ну ты и чайник в бухгалтерии и экономике ....
Какая разница какие остатки... Ты обороты за год дай.
Быдлота безграмотная.
Хотя зная откуда Петя вас набирает - не удивляюсь!
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Шо правда глаза колет.
Что 49 стран поддержали возврат рашки в пасе?
Вата есть вата... Живёте в своём розовом мирке. Иногда кем то проплаченым
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России пора развалится и дать спокойствие всему миру, заползти в свое дно и молча сдохнуть...
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Должна или мы сделаем ничего и потрещим языками.
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так вот ты какойбудущий министр культуры-
Президент Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" (проект "Студии Квартал 95") в МЦКИ "Октябрський дворец" в Киеве и вышел на сцену.
Об этом 25 мая в соцсетях сообщают зрители, присутствующие на концерте.
Президент с супругой сидели в 6 ряду.
Накануне на концерте "Лиги смеха" также присутствовала первая леди, Елена Зеленская: накануне она разметила в своем Instagram фото с концерта, презентовав нового ведущего - Евгения Кошевого.
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Вовочка хоч зрозумів, що він змінив професію і зараз відповідаєза всю країну ?
Ходить по виставках, форумах та концертах... а де переговори із західними партнерами, де знайомство з військовим керівництвом та особовим складом ??? чи в нас відтепер шоу в пріоритеті...
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Там бабло пока не капает,новые каналы поступления пока не установлены.Но лошадь пообещала поставки чистого герыча.
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Тобто Зеленському не цікаві наші військовополонені та стан армії, бо можна просто сміятися і не стріляти.
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я знову ж, в 2828-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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насколько глубоко?
спросит у вас ксюха, а вам и сказать нечего... Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 9790
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Если Зеля, таки, коломойский подсадной, а не парашный, то параша упёрлась рогом в стену! *)
-- один, обиженный украинцами еврей -- весь мир раком поставил! -- за каких-то нищих 5 -- 7 арбузов денех...!
Устроил шквандал в Украине и посадил телевизор на Престол! -- за полтора года и без войны!
...***** должно подать в отставку, за несоответстие заниманимоей должности...*)
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Заходил на маилСру и вот, что по этому поводу пишет кацапня

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Что вас удивляет? Позицию россиян мы знаем, позицию 73% украинцев после 5 лет войны - тоже... Украинцы воевали 5 лет... Что это было на выборах - цырк чи шо то другое - пусть эксперты рассматривают. Сейчас украинцы почувствовали что война далеко и вообще закончилась. Штаты какие то только говорят что росия что то там должна, отпустить и вернуть, но то таке... Готовы штаты воевать за украину - неготовы. Правы ли россияне когда говорят: а то что? Помоему вполне, озабоченностей за 5 лет наслушались, теперь просто шлют на фиг.
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России давно пора освободить военнопленных украинских моряков и вернуть захваченные корабли, - Волкер

...а баба ООН против!
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Вы все ищете решение в 21 веке.Но решение, в моменте Крещения Руси в 998 году,когда Володимир крестил Русь Киевскую.И с тех пор москали нам подсылают Онуфриеев як крыс Росії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 3587
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сша давно пора перестать бомбить кого хочется и свергать правительства в странах, где есть нефть
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Я тоже могу такое написать. Вообще-то, США пора перестать что-то писать и начать делать. Например, ввести настоящие санкции вместо демо-версии, которая затянулась на пять лет.
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У США мають намір заборонити іноземним суднам сприяти прокладанню труб для "Північного потоку-2" на глибинах від 30 метрів нижче рівня моря.

Про це свідчить текст законопроекту "Про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року", опублікований на сайті сенату.

Законопроект передусім передбачає запровадження санкцій проти іноземних компаній, які продали, орендували або сприяли наданню спеціалізованих суден для укладання труб "Північного потоку-2" в Балтійському морі.

Санкції запроваджуватимуть у тому випадку, якщо судно укладає труби на глибині від 30 метрів нижче рівня моря.

Потенційні санкції включають блокування активів та операцій компаній, які не дотримуються правил в юрисдикції США. Керуючим і акціонерам цих компаній буде заборонений в'їзд у Штати.

Крім цього президент США матиме право запровадити санкції проти компаній, які надають страхові або перестрахові послуги для суден, що прокладають труби для "Північного потоку-2" на заборонених глибинах.

Авторами законопроекту є американські сенатори Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон і Джин Шейхін. Текст ще не розміщено в офіційній базі конгресу США.
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Если США передадут Украине ПКР "Гарпун" , то деньги , потраченньіе на разработку "Нептуна", бьіли использованьі неєффективно. Нужно бьіло их потратить на ракетьі "Южмаша". Имхо
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРосії давно пора звільнити військовополонених українських моряків і повернути захоплені кораблі, - Волкер
 
 
 
 
 
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