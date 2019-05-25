 Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", йдеться про відео з кадрами із серіалу "Слуга народу" з участю актора, а нині Президента України Володимира Зеленського, де він "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.
У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.
Відео було опубліковано 22 травня на сторінці партії "Відродження" у Facebook. На ньому персонаж Зеленського із серіалу "Слуга народу" стріляє в депутатів, а пізніше з'являється підпис "Відродження. Тільки ми можемо".
Асоціація журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.
У Зеленського заявили, що продюсери серіалу "Слуга народу" і команда Президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.
Болгарську партію "Відродження" було засновано в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше 1% голосів виборців.
Нагадаємо, з 23 по 26 травня в країнах ЄС відбуваються вибори до Європарламенту.
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Чужого
Ох и брешет-же клоун, ох и брешет... На использование видео они разрешения не давали.... ОНИ... ОНИ не давали... Не какая-то там шведская компания.. А вот на продажу фильма в *********.. они и понятия не имели.. это не мы.. это шведская компания дистрибьютор продала...