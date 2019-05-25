EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  6172  210
Все про:Болгарія (114) вибори (3837) Європарламент (388) ЦВК (611) Слуга народу (8)

 Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик

ЦВК Болгарії заявила, що проросійська партія "Відродження" ("Вазраждане") порушила виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборчий ролик зі сценами насильства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", йдеться про відео з кадрами із серіалу "Слуга народу" з участю актора, а нині Президента України Володимира Зеленського, де він "розстрілює" членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія має видалити ролик і більше його не поширювати.

Відео було опубліковано 22 травня на сторінці партії "Відродження" у Facebook. На ньому персонаж Зеленського із серіалу "Слуга народу" стріляє в депутатів, а пізніше з'являється підпис "Відродження. Тільки ми можемо".

Читайте також: За добу слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов'язані з виборчою кампанією

Асоціація журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

У Зеленського заявили, що продюсери серіалу "Слуга народу" і команда Президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Болгарську партію "Відродження" було засновано в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО та переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 року партія отримала трохи більше 1% голосів виборців.

Читайте також: Студія "Квартал 95" запевняє в непричетності до продажу прав на показ "Слуги народу" в РФ "Яндексу": Дистрибуцію здійснює шведська компанія

Нагадаємо, з 23 по 26 травня в країнах ЄС відбуваються вибори до Європарламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128898
 
   
 Топ коментарі
 
Прорасійська партія "Відродження" у болгар, це, як у нас "Слуга народа"
 показати весь коментар
 
Кто бы сомневался,что все ватное отребье в мире являются ярыми поклонниками зеНарика.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Одно название"Партия Болгарского возрождения"наводит на ужасКого они хотят возродить? Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик - Цензор.НЕТ 4537
 показати весь коментар
 
Одно название"Партия Болгарского возрождения"наводит на ужас Кого они хотят возродить?
*******

Чужого


 показати весь коментар
 
 
У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео...

Ох и брешет-же клоун, ох и брешет... На использование видео они разрешения не давали.... ОНИ... ОНИ не давали... Не какая-то там шведская компания.. А вот на продажу фильма в *********.. они и понятия не имели.. это не мы.. это шведская компания дистрибьютор продала...
 показати весь коментар
 
 
15 лет не на Родине..в Одессе и одесской облости ...более сотни национальностей....по ,ходу ,проплаченіе булгари как и унгри;(не все) продолжают лизать зад путину ....Прошу Вас господин ,Володимер, ввести войска на границі с....или национальний корпус..шоб не получилось як на Закорпатi..Или приеду Я...
 показати весь коментар
 
15 лет не на Родине..в Одессе и одесской облости ...более сотни национальностей....по ,ходу ,проплаченіе булгари как и унгри;(не все) продолжают лизать зад путину ....Прошу Вас господин ,Володимер, ввести войска на границі с....или национальний корпус..шоб не получилось як на Закорпатi..Или приеду Я...Не дальназоркий ,но руками работаю...
 показати весь коментар
 
Мне до одного... знаю одно ,шо вся та 25 процентная шваль кормящая от пороха и путина...сейчас писащая петиции...мудаки которіе в жизни не работали руками....сидят....доход не капает...будем шото коломбурить....говнюки...
 показати весь коментар
 
 
опублекуем...не опублекуем....при порохе били нужни...сейчас теряем рейтинг....УКРАИНА моя -станет процвитать....о чем писать....??????????????????
 показати весь коментар
 
Ув.люди...не пітайтесь оскорбить мою Нєньку...з могили встану....А я встану...
 показати весь коментар
 
 
В Болгарії теж своє "Відро" є ? Теж місцевого Бєні ?
 показати весь коментар
 
И шо на последок(я болгарский УКРАИНЕЦ,скажу глубже---бендеровец)......вот такой мозголом для росумников....
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономБолгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик
 
 
 
 
 
 вгору