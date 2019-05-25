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 За добу слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов'язані з виборчою кампанією

Протягом доби в поліцію надійшло три повідомлення про порушення передвиборчого законодавства. Кримінальні провадження відкрито за фактами підкупу виборців.

За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Повідомлення надійшло в чергову частину поліції у Вінницькій та Луганській областях.

За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зокрема, 24 травня в Луганській області в поліцію надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.

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Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, з 24 травня 2019 року розпочалася парламентська виборча кампанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.

Дивіться також: Дві заяви про підкуп виборців цукром надійшли в поліцію Луганщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128896
 
 
 Топ коментарі
 
По Луганску дали информацию, хоть и кастрированную, но дали!
А по Виннице, чего там было?
Надеюсь, что хоть не трусселя раздавали! За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией - Цензор.НЕТ 2875
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исходя из того, что порохоботы считают зеленского наркоманом, то им смешно
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По статистике, зависимость от шоколада испытывает каждая третья женщина в мире. А эффект от него некоторые ученые сравнивают с эффектом от марихуаны, ведь шоколад содержит фенилэтиламин и другие вещества, которые вызывают чувство эйфории и возбуждения. Содержание теобромина придает этому лакомству спазмолитическое и обезболивающее действие.
https://ru.tsn.ua/nauka_it/shokolad-vyzyvaet-zavisimost-a-kapusta-soderzhit-opiaty-391035.html
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Уголовные производства начаты по фактам подкупа избирателей\
...если ты шо-то покупаешь -- значит, оно продаётся...
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Мне лично теперешняя ситуация в Украине напоминает крымнаша. Где лохторату обильно развешали макарошки за огромные зарплаты и пенсии за кінец зубожіня и прочую ************** срань. Откажитесь от Украины и нырните в рузьге мир. Проведите рейфурендум и будет вам щастя. Всё один в один. Теми же словами и на собачій мові. А ведь можно было прежде чем голосовать за эту фуфляндию, поглядеть ролики в которых ватастопольцы пускают слюни по временам в Украине. И что вам козлам не хватало. Просрали такую страну
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Нагадує референдуми Дамбасса 2014 року...
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Зеленский с женой открыл антинаркотический лагерь



Хороший подарок своим избирателям
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Він шо, хоче залишитись без ліпшої частини свого електорату що входить 73,22 % ?
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По Луганску дали информацию, хоть и кастрированную, но дали!
А по Виннице, чего там было?
Надеюсь, что хоть не трусселя раздавали! За сутки следователи открыли два уголовных производства, связанных с избирательной кампанией - Цензор.НЕТ 2875
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быдло котороет принимало должно быть переписанно поименно,и списки развесить везде,и в инете выложить,я думаю более менее эффективный способ борьбы с совком,да и всем с
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целых два за сутки! это ваще! особенно если учесть что следователей два десятка!)
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Та пофиг!
Один фиг они (депутаты) эти деньги всё-равно украли бы...
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Зеленський із дружиною відкрив табір для наркозалежних
"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед - політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони небайдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом", - сказав Зеленський. Президент заявив, що для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для розв'язання згаданих проблем.

Источник: https://informator.news/zelens-kyy-iz-druzhynoiu-vidkryv-tabir-dlia-narkozalezhnykh


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исходя из того, что порохоботы считают зеленского наркоманом, то им смешно
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По статистике, зависимость от шоколада испытывает каждая третья женщина в мире. А эффект от него некоторые ученые сравнивают с эффектом от марихуаны, ведь шоколад содержит фенилэтиламин и другие вещества, которые вызывают чувство эйфории и возбуждения. Содержание теобромина придает этому лакомству спазмолитическое и обезболивающее действие.
https://ru.tsn.ua/nauka_it/shokolad-vyzyvaet-zavisimost-a-kapusta-soderzhit-opiaty-391035.html
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Вы хоть немного представляете, что являют собой эти лагеря???
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Спрошу теперь у вас, что млять в этом такого спешного?
Или вам, порохоботам, думать запрещено?
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Луганщина
Наш Край
СУХОВ А.С.

Шо ще не ясно?
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Не знаю. Фотка тільки з Луганщини. Буде з Вінничини - тоді скажу.
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надеюсь по покупке голосов петей и невыходе его во 2 тур
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«Порыв прыща на ж@пе»: Гройсман разозлил украинцев
Что сказал?
Владимир Гройсман всколыхнул общественность признанием о том, что покинул должность премьера, чтобы создать собственную политическую партию Об этом подавший в отставку премьер-министр написал в Twitter. «Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», - говорится в сообщении. Отметим, украинцев такое заявление возмутило. «От такой «службы», извините, преступлениями против народа пахнет….», «Смех и грех», «Оставьте страну в покое и сядьте в тюрьму», «В Винницу на рынок, там твое место, реформатор х*ев!», «Мда. А должен сидеть. А не партии делать», «Партия Гройсмана «Порыв прыща на ж*пе»», - пишут в Сети.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗа добу слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов'язані з виборчою кампанією
 
 
 
 
 
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