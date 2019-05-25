 За добу слідчі відкрили два кримінальні провадження, пов'язані з виборчою кампанією

За першу добу виборчого процесу зареєстровано три повідомлення про порушення у виборчій кампанії, яка розпочалася 24 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції. Повідомлення надійшло в чергову частину поліції у Вінницькій та Луганській областях.
За двома повідомленнями відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зокрема, 24 травня в Луганській області в поліцію надійшло два повідомлення про підкуп виборців. Зокрема, повідомлялося, що на вулицях міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ громадянам безкоштовно роздають цукор від імені одного з народних депутатів України.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, з 24 травня 2019 року розпочалася парламентська виборча кампанія з дострокових виборів депутатів Верховної Ради України.
...если ты шо-то покупаешь -- значит, оно продаётся...
Хороший подарок своим избирателям
А по Виннице, чего там было?
Надеюсь, что хоть не трусселя раздавали!
Один фиг они (депутаты) эти деньги всё-равно украли бы...
"Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед - політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони небайдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом", - сказав Зеленський. Президент заявив, що для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для розв'язання згаданих проблем.
Источник: https://informator.news/zelens-kyy-iz-druzhynoiu-vidkryv-tabir-dlia-narkozalezhnykh
https://ru.tsn.ua/nauka_it/shokolad-vyzyvaet-zavisimost-a-kapusta-soderzhit-opiaty-391035.html
Или вам, порохоботам, думать запрещено?
Наш Край
СУХОВ А.С.
Шо ще не ясно?
Что сказал?
Владимир Гройсман всколыхнул общественность признанием о том, что покинул должность премьера, чтобы создать собственную политическую партию Об этом подавший в отставку премьер-министр написал в Twitter. «Я решил дальше служить государству, поэтому принял решение, что буду участвовать в парламентских выборах. Я хочу создать политическую силу, которую возглавлю лично. Она будет называться «Украинская стратегия», - говорится в сообщении. Отметим, украинцев такое заявление возмутило. «От такой «службы», извините, преступлениями против народа пахнет….», «Смех и грех», «Оставьте страну в покое и сядьте в тюрьму», «В Винницу на рынок, там твое место, реформатор х*ев!», «Мда. А должен сидеть. А не партии делать», «Партия Гройсмана «Порыв прыща на ж*пе»», - пишут в Сети.
Источник