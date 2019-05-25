 Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

У поліції повідомили, що мітингувальники не подали заздалегідь відповідної заявки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Рівне 1".

Тому працівники поліції склали на хлопця і дівчину в присутності матері адмінпротоколи за порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Крім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Всі матеріали буде направлено в суд для ухвалення рішення.

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Як пише UA:Рівне, хлопець і дівчина принесли з собою плакати "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи", маючи на увазі перші кадрові призначення Зеленського.

"Дівчину і хлопця не затримували, а запросили до підрозділу для складання матеріалів про адміністративне правопорушення, - сказав начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський. - Ми змушені були реагувати на правопорушення".

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За словами адвоката Олександра Бражнікова, якщо ознаки громадського заходу-акції справді відповідали мітингу, то складання протоколу за порушення порядку його проведення має цілком обґрунтований вигляд.

"Інша річ, чи був такий захід примусу виправданим і чи не було підстав для того, щоб обмежитись профілактичними заходами. Однак це не робить дії поліції незаконними, їх правильність вже переміщається у площину оцінки майстерності, а не законності професійної діяльності, яку оцінить вище керівництво, зокрема і щодо місця складення протоколу (на місці чи у відділку). Стосовно відповідальності батьків за так званий недогляд за дітьми, то тут склад адміністративного правопорушення відсутній, адже йдеться про громадську позицію дітей, за яку батьки відповідальності не мають нести, як от за ухилення від обов’язку годувати, одягати та сприяти навчанню", - говорить Бражніков.

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