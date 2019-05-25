 Двоє рівненчан вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція (оновлено)

У поліції повідомили, що мітингувальники не подали заздалегідь відповідної заявки, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Рівне 1".
Тому працівники поліції склали на хлопця і дівчину в присутності матері адмінпротоколи за порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Крім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Всі матеріали буде направлено в суд для ухвалення рішення.
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Як пише UA:Рівне, хлопець і дівчина принесли з собою плакати "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи", маючи на увазі перші кадрові призначення Зеленського.
"Дівчину і хлопця не затримували, а запросили до підрозділу для складання матеріалів про адміністративне правопорушення, - сказав начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський. - Ми змушені були реагувати на правопорушення".
За словами адвоката Олександра Бражнікова, якщо ознаки громадського заходу-акції справді відповідали мітингу, то складання протоколу за порушення порядку його проведення має цілком обґрунтований вигляд.
"Інша річ, чи був такий захід примусу виправданим і чи не було підстав для того, щоб обмежитись профілактичними заходами. Однак це не робить дії поліції незаконними, їх правильність вже переміщається у площину оцінки майстерності, а не законності професійної діяльності, яку оцінить вище керівництво, зокрема і щодо місця складення протоколу (на місці чи у відділку). Стосовно відповідальності батьків за так званий недогляд за дітьми, то тут склад адміністративного правопорушення відсутній, адже йдеться про громадську позицію дітей, за яку батьки відповідальності не мають нести, як от за ухилення від обов’язку годувати, одягати та сприяти навчанню", - говорить Бражніков.
https://twitter.com/i/status/1131836840531464192
А Украине, конечно, надо есть, и пить, тоже, надо.
Феномен Зеленського - це помста обивательської посередності та бидляцтва. Тієї, що не йшла на Майдан і на фронт, а тихо відсиджувалася біля телевізора, розметала харчі в супермаркетах і бензин на АЗС, скуповувала бакси в обмінках. Тієї, для якої цінності - це те, що у шлунку й у коморі, а духовні потреби обмежуються переглядом "95-го кварталу" й освяченням шинки на Великдень. Це їхня помста всім "сильно вумним". Це помста тупої молоді, що вчиться у третьосортних універах, куди беруть із мізерним рівнем ЗНО або взагалі без нього. Це помста сірості, бидляцтва й малоросійства. Помста сцикунів, які думають, що війну зупинить магія, а не кров, піт, жертви й відвага. За тріумфом посередності завжди йдуть страшні речі: поразки, тоталітаризм, зневіра, поневолення. Будьмо пильні й опираймося реваншу!
Кореспондету UA: Рівне вдалося поспілкуватися із учасницею акції Дариною Коцюрубою, яка зі своїм другом Романом стояла з плакатами в центрі міста, після чого правоохоронці, за словами дівчини, запросили їх у відділок поліції.
- Ми стояли тут, - розповідає Дар'я Коцюруба, вказуючи пальцем на місце перед пам'ятником Шевченку на майдані Незалежності. - Ось там телефонувала жіночка в поліції, ось тут вона нам погрожувала і ось сюди до нас підійшов поліцейський, - описує ситуацію Дар'я.
- Мене і мого друга особисто не задовільнили призначення кварталівців на державні посади і призначення люстрованих нещодавно людей на державні посади і виступи президента російською мовою на території України, - пояснює Дар'я Коцюруба, - це були головні причини. У нас писало на плакатах «Україна - поза законом», «імпічмент президенту», «не кумовство, а по-братськи» і ще був один плакат, але я уже забула який.
Дарина Коцюруба розповідає про те, що перехожа погрожувала закатати їх з товаришем в асфальт. Після цього до них підійшов поліцейський:
- Показав свій жетон дуже мимоходом, провів з нами коротку бесіду хвилини на дві і запропонував піти в відділок для дачі пояснень. Коли я запитала чи будуть на нас складати адмінпротокол він сказав що ні, не будуть, - розповідає Дар'я Коцюруба.
Дарина з товаришем пройшли до відділу поліції.
- Мені нічого не сказали, вільна я не вільна. Я сиділа в холі близько двох годин після того як мене туди привели. Я встигала за цей час вийти в магазин за кавою і за водою, мені ніхто не казав ні слова, а потім спустилася жіночка - Паламарчук Ганна Олександрівна, мені здається, - розповідає дівчина.
- І ця жіночка почала казати мені в грубій формі, щоб я підходила до неї і йшла на гору для дачі показань. Я не пішла, я вийшла на вулицю, тому що була без матері і не була особо затриманою. Вона почала мені перегороджувати дорогу. Я не могла пройти. Вона почала кричати на мене. Вона почала дзвонити своєму «головному», як вона сказала. Він прийшов і сказав мені, що я все таки затримана. Вони кричали на мене, тисли. Ця пані, вона декілька разів говорила мені, що я псую їй сьогодні день, тому що вона хотіла повести кудись сина, а через те, що я така нагла вона не може цього зробити. Вона подзвонила йому при мені і сказала «привіт, мій маленький, ми мали з тобою сьогодні піти, але в мене тут на роботі так дівчинка нагла, що ми не можемо нікуди з тобою піти». І це все при мені робилося, - каже Дарина Коцюруба.
З відділку Дар'ю з відділку забирала її мама.
Мусора. Нос по ветру!
Заступник начальника Рівненського міськвідділу поліції Іван Теліга (на фото) пояснив ситуацію кореспонденту UA: Рівне так:
Сьогодні близько обіду до нас звернулися громадяни про те, що двоє осіб здійснюють мітинг на майдані незалежності з метою дискредитації президент України Володимира Зеленського. Під час перевірки даної інформації було виявлено одну неповнолітню дівчину 16 років та хлопця 20 років, в яких були чотири плакати ними ж намальовані. Даних громадян було запрошено до Рівненського відділу поліції, після чого при проведенні перевірки було складено адміністративні протоколи за статтею 185-1, тобто неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів демонстрацій і так далі.
Так як дана громадянка була неповнолітньою на її маму також було складено протокол за статтею 184 - неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей.
Оперативні матеріали скеровані до Рівненського міського суду для прийняття рішення згідно із законом, - повідомив Іван Теліга.
Журналісти Суспільного також запитали у начальника міськвідділу поліції, на якій підставі затримували учасників акції.
- Дівчину і хлопця не затримували, а запросили!!!(запросили- це коли мозга відмовитись та нікуди не йти) у підрозділ для складання матеріалів про адміністративне правопорушення, - сказав начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський. - Ми змушені були реагувати на правопорушення.
Ми запитали у адвоката Олександра Бражнікова чи зобов'язана була поліція складати протокол, чи правомірно склали протокол на матір Дарини Коцюрби. Ось, що він нам відповів. Далі пряма мова:
- Якщо ознаки громадського заходу-акції дійсно відповідали мітингу, то складення протоколу за порушення порядку його проведення виглядає цілком обгрунтованим. Інша річ, чи був такий захід примусу виправданим і чи не було підстав для того, щоб обмежитись профілактичними заходами. Однак це не робить дії поліції незаконними їх правильність вже переходить у площину оцінки майстерності, а не законності професійної діяльності, яку оцінить вище начальство, в тому числі і щодо місця складення протоколу (на місці, чи у відділку). Стосовно відповідальності батьків за так званий недогляд за дітьми, то тут склад адміністративного правопорушення відсутній, адже мова йде про громадську позицію дітей, за яку батьки відповідальності нести не повинні, як от за ухилення від обов'язку годувати, одягати та сприяти навчанню, - каже Олександр Бражніков.
Наразі це все, що вдалося з'ясувати редакції UA: Рівне. Ми слідкуватимемо за долею адмінпротоколів у суді.
https://rv.suspilne.media/news/24004