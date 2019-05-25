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Все про:ветерани (326) Фріз (130) Міністерство у справах вереранів (36)

 Міністерство у справах ветеранів займатиметься участю України в "Іграх Нескорених"

Відбором учасників у змаганнях від України цього року займатиметься Міністерство у справах ветеранів. Його партнером стане благодійний фонд "Повернись живим".

Про це заявила в Тернополі міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

"Змагання  Invictus Games переходять під егіду Міністерства у справах ветеранів України, і ми активно розпочинаємо підготовку до участі наших військових та ветеранів у "Іграх Нескорених" наступного року. Основним партнером Міністерства стане БФ "Повернись живим". Фонд спільно з ветеранською спільнотою відповідатиме за відбір до національної збірної", - розповіла Ірина Фріз.

Участь українських вояків в "Іграх Нескорених" сьогодні обговорювали на Раді ветеранів при Міністерстві ветеранів у Тернополі.

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Зокрема, йшлося про інформаційну кампанію, яка дасть можливість поінформувати і залучити до відбору максимальну кількість ветеранів, які зазнали поранень на війні, розповісти про новий підхід і правила відбору в команду.

Цей міжнародний спортивно-реабілітаційний захід заснований герцогом Сассекським принцом Гаррі ще у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці, які зазнали травм та поранень, виконуючи свої службові обов’язки в районі бойових дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128891
 
 
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и реабилитацией и лечением и спортом и протезированием и улучшением жилищных условий и бумажной волокитой (доказать участие-ранение-награждение...) и прочее
очень много направлений... и каждое - особенное и жизненно-необходимое... каждое!!!
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Все ж таки які слабкі в нас інституції...
Влада міняється і скрізь хаос, все залежить від політики окремих людей.
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Слабенько, для такого дела можно и новое министерство по делам игр создать, пока эта рада и кабмин еще работают.
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Хоть какую-то работу бывшей секретутке Свыни придумали
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