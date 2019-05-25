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Все про:Житомирщина (397) ОЗУ (96) Нацполіція (7606) суд (5142)

 Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави

Вранці 24 травня в Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного в організації замовного вбивства і лідера нікопольського злочинного угруповання "Біле братство" Яна Яцишина, який перебував у розшуку.

Як повідомили "Громадському" в поліції Житомирської області, 25 травня Корольовський райсуд Житомира взяв його під варту на два місяці без можливості внесення застави, інформує Цензор.НЕТ.

Прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного і повторного переховування.

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Нагадаємо, 28 липня 2018 року поліція повідомила про затримання лідера і члена однієї з найбільших злочинних організацій в Україні. Ними виявилися Руслан Лісанов та Ян Яцишин.

Яцишин їхав трасою Київ-Чоп у Житомир нібито на допомогу своєму знайомому і члену угруповання Руслану Лісанову, якого заарештували за статтями 263 та 115 (незаконне поводження зі зброєю та замах на вбивство). Не впоравшись із керуванням, підозрюваний потрапив у ДТП. У машині під час обшуку знайшли зброю, наркотики та гроші і оголосили йому про підозру за ст. 263.

31 липня 2018 року суд відправив Яцишина під арешт із можливістю вийти під заставу. У грудні він вийшов на волю, сплативши заставу в півмільйона гривень.

Після цього Яцишин припинив з'являтися до суду, посилаючись на проблеми зі здоров'ям і надаючи довідки від лікарів.

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1 лютого його мали доставити до зали суду примусово, але, виїхавши в Нікополь, працівники поліції не знайшли його ні в лікарні, ні вдома. Поліція оголосила чоловіка в розшук.

Вранці 24 травня 2019 року поліцейські затримали Яцишина в Дніпрі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128890
 
 
 Топ коментарі
 
классное у Житомирского районного суда название - Королевский))))
ну...просто Англией ...дыхнуло))))
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так меня и "белое братство"...напрягло.... с марией дэви христос)))
потом вспомнил про наркешей - плагиаторов )))
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Вот что очень раздражает по периоду Пороха, что не ввёл ну пусть с 2015г по Левобережью всему или по областям что граничат с Луг. и Дон, обл что то типа мягкого военного положения. Ввести военно-гражданские администрации. Перестрелять уголовников убийц, воров в законе порвать, перетрусить горсоветы с ворюгами в известных областных центрах, под шум этого дела убрать политических противников кстати. Много бы не произошло.
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классное у Житомирского районного суда название - Королевский))))
ну...просто Англией ...дыхнуло))))
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Теж звернув увагу... Хоча на думку одразу спала Річ Посполита
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так меня и "белое братство"...напрягло.... с марией дэви христос)))
потом вспомнил про наркешей - плагиаторов )))
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У жителей житомира есть королевский район в честь королева, который ракеты совку клепал.
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От, 5 лет тому назад, подкатились ко мне старые украинские знакомцы -- с "тёмной стороны Луны" -- ещё из 80хх. -- 90хх.
У них были планы! ...я сказал: Не ведусь.
Думал: Вообще сдурели -- всё ж давно под Управой и Конторой. Никто, из севших в конце прошлого века, назад не вернулся -- все в тюрягах скоропостижно скончались...
...шо-то рано я тогда порадовался ... ...так тем более не ведусь...*)
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Так управа и контора,сегодня и есть власть в Украине.И живут они не по Закону,а по понятиям воровским.Слегка залетая в Княжичи
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Та нехай правят! -- плохо, шо опять бандюки появились -- и опять богаче мусорских и конторских.
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Ну так это транзит с ОРДЛО и не крытая граница с Рашкой.Им бабки капают с контры и они на это подсели.Закрывать надо границу и никаких сантиментов,пока новопучеглазые не набили в себе силу.Але не хотят.Политика умиротворения по курсу.Наши люди гонят не товар,а по Закону его перемещают Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 838
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Я проще всё вижу. Сначала забагатели частники, потом бандиты, бо Власть была никакая ... ...потом начали не только отнимать, но и делить -- и Государство победило! -- это аксиома.
Отнимать надо по Закону! -- в пользу Государства.
Сейчас... ? -- хз. ...я за блокаду -- со всех сторон -- за очень жёсткую блокаду! ...и внутри Украины тоже. ...но, эт врядли... -- мы ж не фашисты, а коммунисты... -- "Новая общественная формация -- Советский Человек" как говорил наш дорогой и любимый Леонид Ильич Брежнев... *)
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Я був за блокаду,с самого начала,бо знав,к чему это приведёт если её не ввести.Теперь все подсели как на иглу и набрали вес.Это логика Бандустана и спонсор её Ахметов як,типа Красный крест.Теперь встаёт вопрос, мы воюем или продолжаем схематоз успешных людей?
Финальный диалог Шерлока Холмса и доктора Ватсона https://youtu.be/ewcBA507HhE Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 8126
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Шура! -- идите в Президенты... ...а я за Вами -- в Канцлеры! *)
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Мы старые.Я готов это признать,хоть душой молодой.Если хочешь набиться к кому в Канцлеры,так набейся к Маску.Планету услышат
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-- я водила-дальнобой! ...хочу, шо б подольше и подальше...*)
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Орёл влият на Призидента США.Мало,того.Угрожает, запихнуть в багажник мексиканского седана, и сбросить с батареей на спине в пролив Мексиканского канала.Читайте уже завтра с картинкой в прессе
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Вот что очень раздражает по периоду Пороха, что не ввёл ну пусть с 2015г по Левобережью всему или по областям что граничат с Луг. и Дон, обл что то типа мягкого военного положения. Ввести военно-гражданские администрации. Перестрелять уголовников убийц, воров в законе порвать, перетрусить горсоветы с ворюгами в известных областных центрах, под шум этого дела убрать политических противников кстати. Много бы не произошло.
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Например Кернеса,Труханова в первую очередь...Але голосуй за Партию Мэров Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 9439
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А шо сбежал?Я всех новостей ще не читал... Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 2454
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Наверное)) говорят, типа на лечение, только где он лечится, никто не знает))
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Да пришло сегодня в ленте новостей...Может брехня,а может и нет.
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Ага,можливо і на другий термін би залишився....Але як це братів по крові і під розстріл???? Не по понятіям! Імовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави - Цензор.НЕТ 58
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Херасе"Королевский"райсуд Житомира!А декоролевизация на равне с декомунизацией у нас не проводилась? Всё могут короли...
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В честь Королёва, это тот, кто отправил Гагарина в космос )
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Цензор.НЕТНовиниПодіїІмовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина взяли під варту без можливості внесення застави
 
 
 
 
 
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