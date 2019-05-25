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Все про:МЗС (1752) моряки (580) трибунал (41)

 Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці буде розглядати міжнародний трибунал, що складається з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Про це в ефірі "Громадського" заявила директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи: одна у Москві щодо нібито незаконного перетину кордону українськими військовими, друга - в арбітражному трибуналі щодо порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

"Тепер ми формуємо арбітражний трибунал відповідно до конвенції ООН із морського права, який складатиметься з 5 арбітрів, формуємо його разом із Російською Федерацією, і потім він розпочне розгляд справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ", - сказала Золотарьова.

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Також вона додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій із боку українців не було, тому справа перебуває в юрисдикції трибуналу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128889
 
   
 Топ коментарі
 
Дуже добре..
Якщо нова влада все не зіпсує.
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я прочитала.
так от, ящо твій ЗЕ втрутиться в процес то неодмінно його зіпсує.
не варто заважати правникам робити їхню справу.
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А у тебя есть другие предложения по этому вопросу, кроме как погавкать и провести референдум?
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Шо это за бред？
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Всмысле бред, международный трибунал признал незаконное содержание под стражей и дал срок освободить, если в срок не освободят, будет нарушение международного права, на шо и кацапы подписались, теперь вопрос, в правомерности действий сторон.
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Дуже добре..
Якщо нова влада все не зіпсує.
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я прочитала.
так от, ящо твій ЗЕ втрутиться в процес то неодмінно його зіпсує.
не варто заважати правникам робити їхню справу.
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Ничего ты не прочитала.
Так вот, все, к чему прикасается твой ПЕ становится испорченным, мягко говоря.
Не нужно пэтиным шавкам лезть в хто дело！
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А у тебя есть другие предложения по этому вопросу, кроме как погавкать и провести референдум?
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так гавкаешь ты как раз сейчас- а не я Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 5590
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СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНИНА УКРАИНЦАМ...(с) Ezra Ben Dori.

Что бы выжить и победить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак ни на ЕС.
В Иерусалиме знают секрет Победы.

1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН это, как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку.
Трёп с большой трибуны не вернет матерям их сыновей.

2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.

3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская партия это - просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.

4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.

5. Это не из Израиля, потому что этой проблемы там нет-- ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.
Порошенко начинает звонить по Международным Организациям, вместо того, что бы отдать приказ к действию.
Это - ошибка!

Советы дал Эзра Бен Дори.

Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 9266
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по всем пунктам правильно кроме второй части пятого.
Израиль на практически 100% финансировании Америки и враг у него соизмеримый.
Мы просто не можем не учитывать возможности нашего врага и нашу зависимость от желаний Европы. А Европа желает только одного - чтоб по быстрее все затихло; от того Порох на каждом углу и говорил что нет альтернативы минску и о не возможности военного решения. Как оно на самом деле - спрашивайте тех кто воюет.
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80% военного бюджета Японии Южной Кореи и Израиля оплачивает Америка Так воевать можно и раздавать советы можно, когда воюешь с бандой басмачей, а не 5 армией мира.
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Бо американці не розуміють, як можна під час війни виготовляти зброю і продавати її за кордон, а для своєї армії робити якесь лайно, яке під час пострілу вибухає і вбиває своїх солдат... і головне, що ніхто за це не відповідає. Проте, коли ділити міжнародну допомогу - вишиковується черга з державних паразитів, і гроші потім зникають в мальдівських офшорах.
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Это все здорово, почти со всем согласен, кроме, у Израиля нет под боком одной из самых агрессивных и вооруженных стран мира, у них нет такой огромной границы, как у нас, у них нет такой молчаливой, и зачастую дающую возможность передвигать свои войска через границу (извините Беларусы, но это факт) соседей, нас они разооружали 28 лет, у нас нет реальной поддержки США как Израилю (финансы, тахнологии, экономические санкции, прямые вторжения и т.д.), нас не снабдили новейшим на время войны Израиля вооружением, как нас на время войны с москвобадом, и Израиль воевал не с ядерной державой, как мы, поэтому вся ************ бздит, США шото пытается и т.д. но это, как мы реально видим, мало, и кацапы не собирались, не собираются, и не будут собираться нас отпускать, это нужно понимать реально, а не фантазиями, создаными телеканалами, КВНами и Шоу.
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Що там зіпсує, кацапи какать хотіли на рішення міжнародних судів, невже за цей час не дойшло в твою голівку?
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https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1132256520912199680

Якщо я правильно зрозумів відповідь Зеркаль, то в мацьквє суд буде продовжуватися той, що зараз ведуть проти наших моряків. Типу, щоб відпустити їх за постановою цього трибуналу, вони повинні завершити той суд, що розпочали.
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Почитал. Думаю так: на сегодня дело украинских моряков рассматривалось только в Маскве. Тут ничего не поделаешь. Закрыть ЭТО производство не в наших силах. Повлиять на кацапов мы не можем. Но теперь будет и арбитраж за пределами московии. И этот арбитраж будет рассматривать уже нарушения эрефии. К украинским морякам у них претензий нет.
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Щас, рассматривалось судебное обеспечение по которому издан приказ об освобождении наших моряков и кораблей. Это первый этап. Далее, формируется состав суда на паритетной основе 2 от Украины и 2 от росии и один назначается международным трибуналом.Это не говорит что они будут Украинцами и кацабами. Как правило, это профессиональные и авторитетные судьи которым доверяют стороны. Они устанавливают правомерность действий каждой стороны и устанавливают вину каждого. Ну и накладывают законные отягощения на стороны процесса. Виде компенсации ущерба и прочих юридических ограничений.
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Т.е. московиты должны будут найти 2 авторитетных судьи за пределами эрэф, которые будут считать, что москва анексировала Крым законно.
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Что-то я не понял. То есть Международный Трибунал ООН принял решение, которое никого ни к чему не обязывает, и теперь Украина совместно с россией опять будут рассматривать это дело? Исход нового "трибунала" ясен. Если россия его не выигрывает - юрисдикция трибунала тоже не распространяется на это дело.
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Может будет что-то типа судов по газу, постоянно проходят какие-то рассмотрения и разные заседания - при этом Украина еще не получила ни копейки.
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Однако имущество "газпрома" за преелами рф находиться под арестом.
Ждут. Не заплатят или не заключат мировое - еойде с аукционов.
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Нет, решение Трибунала обязательно к выполнению. Далее будет арбитраж, который по сути будет рассматривать претензии Украины.Решение Трибуналоа необходимо выполнить до 25.06.2019 и предаставить документы по сути дела.
Если Курятник не выполнит решение Трибунала, Будут предприняты Каккие-то телодвижения ООН, Надо смотреть Устав ООН.
Вся эта эпопея затеяна Курятником только для того, что бы Украина узаконила аннексию Крыма.
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Как это не обязывает? Как раз обязывает отпустить моряков в установленные сроки. В случай невыполнения будут санкции. Например, приостановление членства рашки в трибунале. Что чревато тяжелыми последствиями для мореходства рашки.
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все, что совместно с РФ, обречено на провал по определению ...
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5 человек... Естественно, 3 международника будут пророssийскими. На другие условия рефе не согласится...
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для определенных тут это "дуже добре"
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Будут утверждены кандидатуры судей, которые удовлетворят и кацапов и Украину.
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Совместно с Россией сформируют суд , который будет судить Россию . Это как Сименс подал в московский суд на Россию .Я не думаю что у меня что-то не в порядке с логикой , скорее всего у " формирователей " .
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Та не... Скорее всего с твоей головой не все в порядке.
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Ты бы лучше на свою тупую башку больше внимания обращал .
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Што, дурашка, у тебя ачко, што-ль, полыхнуло, да ??? Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 6163 Бывает... Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 1521
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К чему такие сложности?Вы вже 5 лет судитесь.Не проще ли объявить войну? Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 501
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они границу не нарушали - Крым это Украина
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С украинской военных действий не было ,но с российской они были
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Напевно,в історії людства такого ще не було,щоб країна віддала свої території, та ще й була в цьому винувата Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті - Цензор.НЕТ 4215
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.....созыва срок ....для рассмотрения дела моряков по сути

....через 100500 лет.....

ждем....
пока европа дала сакцыи только против того корабельного кота, что был виден в расиской капитанской рубке во время тарана **********.
ток корабельный кот, против каторого европа дала сакцыи за укркарабли,
уже сдохнет 5 раз до ентой даты по сути против карабельныхлюдей.
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Вялое и беззубое вьісказьівание дезентерии.
Не дали нот , басов!!!!!!!!!
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