 Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті

Про це в ефірі "Громадського" заявила директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, у спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи: одна у Москві щодо нібито незаконного перетину кордону українськими військовими, друга - в арбітражному трибуналі щодо порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.
"Тепер ми формуємо арбітражний трибунал відповідно до конвенції ООН із морського права, який складатиметься з 5 арбітрів, формуємо його разом із Російською Федерацією, і потім він розпочне розгляд справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ", - сказала Золотарьова.
Також вона додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій із боку українців не було, тому справа перебуває в юрисдикції трибуналу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Якщо нова влада все не зіпсує.
так от, ящо твій ЗЕ втрутиться в процес то неодмінно його зіпсує.
не варто заважати правникам робити їхню справу.
Так вот, все, к чему прикасается твой ПЕ становится испорченным, мягко говоря.
Не нужно пэтиным шавкам лезть в хто дело！
Что бы выжить и победить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак ни на ЕС.
В Иерусалиме знают секрет Победы.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
Надежда на ООН это, как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку.
Трёп с большой трибуны не вернет матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ВРАГОВ БЕЗЖАЛОСТНО. БУДЬТЕ НЕПРИМИРИМЫ К НИМ.
Враг, которого вы не убили, поправится в госпитале и будет точить меч, ожидая своего шанса.
3. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ.
Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская партия это - просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
4. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
5. Это не из Израиля, потому что этой проблемы там нет-- ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ.
Порошенко начинает звонить по Международным Организациям, вместо того, что бы отдать приказ к действию.
Это - ошибка!
Советы дал Эзра Бен Дори.
Израиль на практически 100% финансировании Америки и враг у него соизмеримый.
Мы просто не можем не учитывать возможности нашего врага и нашу зависимость от желаний Европы. А Европа желает только одного - чтоб по быстрее все затихло; от того Порох на каждом углу и говорил что нет альтернативы минску и о не возможности военного решения. Как оно на самом деле - спрашивайте тех кто воюет.
Якщо я правильно зрозумів відповідь Зеркаль, то в мацьквє суд буде продовжуватися той, що зараз ведуть проти наших моряків. Типу, щоб відпустити їх за постановою цього трибуналу, вони повинні завершити той суд, що розпочали.
Ждут. Не заплатят или не заключат мировое - еойде с аукционов.
Если Курятник не выполнит решение Трибунала, Будут предприняты Каккие-то телодвижения ООН, Надо смотреть Устав ООН.
Вся эта эпопея затеяна Курятником только для того, что бы Украина узаконила аннексию Крыма.
....через 100500 лет.....
ждем....
пока европа дала сакцыи только против того корабельного кота, что был виден в расиской капитанской рубке во время тарана **********.
ток корабельный кот, против каторого европа дала сакцыи за укркарабли,
уже сдохнет 5 раз до ентой даты по сути против карабельныхлюдей.
Не дали нот , басов!!!!!!!!!