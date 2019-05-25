 Україна вже формує міжнародний трибунал для розгляду справи моряків по суті

Про це в ефірі "Громадського" заявила директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, у спорі України та Росії щодо агресії РФ у Керченській протоці тепер розглядатимуться дві справи: одна у Москві щодо нібито незаконного перетину кордону українськими військовими, друга - в арбітражному трибуналі щодо порушення РФ імунітету українських кораблів у відкритих водах.

"Тепер ми формуємо арбітражний трибунал відповідно до конвенції ООН із морського права, який складатиметься з 5 арбітрів, формуємо його разом із Російською Федерацією, і потім він розпочне розгляд справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія РФ", - сказала Золотарьова.

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Також вона додала, що Міжнародний трибунал чітко визначив, що військових дій із боку українців не було, тому справа перебуває в юрисдикції трибуналу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

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МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.