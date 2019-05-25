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Все про:НАБУ (1975) ГПУ (2990) суд (5142) зловживання (25)

 Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд

До суду передано кримінальне провадження щодо колишнього співробітника Генеральної прокуратури, який, зловживаючи службовим становищем, у 2016 році розпродавав речові докази.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

Обвинувачуваний - колишній заступник департаменту ГПУ. За даними слідчих, він систематично зловживав службовим становищем, привласнюючи чуже майно.

"Обвинувачений розтратив речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі шляхом їхнього продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, які екс-прокурор вилучив під час проведення слідчих дій у межах розслідування одного з кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні НАБУ.

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Крім того, колишній співробітник Генпрокуратури не вказав у декларації за 2015 рік, що користується позашляховиком Audi Q7.

18 березня 2018 року в НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження, 25 травня складено обвинувальний акт, справу передано до Подільського райсуду Києва.

Підозрюваному екс-прокурору ГПУ інкримінується ст. 366-1, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128888
 
   
 Топ коментарі
 
Отпустятят и компенсацию назначат
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Похоже что прокурорчики у нас особая каста людей.Закони для них не писани,я уже молчу про ПДД ( ездить пьяними и на красний цвет-норма). И шо ему будет? Админштраф на тищу гривасов?
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А начальничек его, с бегающими глазками за толстыми стеклами очков, рассуждает об источниках коррупции в Украине. И не луценко вывело на чистую воду мерзавца, а все то же НАБУ.
Человек с неампутированной совестью уже б подал прошение об отставке, но это не про луценко.
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Отпустятят и компенсацию назначат
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А ця Audi Q7 часом не на бабусю 87 років оформлена лє?
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А чого ви очикували від нового гаранта?
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прокурви ж недоторкані! Ніззя їх в тюрму - їм там нєпріятно пахне
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Менська колонія (№91) для держслужбовців це як курси підвищення кваліфікації. Луценко посидів в цій санаторній інституції і без профільної освіти став Генеральним Прокурором. Наступна влада визнає цього типа жертвою політичного переслідування" і він піде "на підвищення". Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд - Цензор.НЕТ 460
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От власне...Що він там робить під судом?Пікетує?..
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Похоже что прокурорчики у нас особая каста людей.Закони для них не писани,я уже молчу про ПДД ( ездить пьяними и на красний цвет-норма). И шо ему будет? Админштраф на тищу гривасов?
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А начальничек его, с бегающими глазками за толстыми стеклами очков, рассуждает об источниках коррупции в Украине. И не луценко вывело на чистую воду мерзавца, а все то же НАБУ.
Человек с неампутированной совестью уже б подал прошение об отставке, но это не про луценко.
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Як кажуть кацапи-ОКСТИСЬ! юГік і совість поняття протиположні!
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Исходя из скандалов по набушникам, это обычная силовая контора, кроме профиля работы от других не отличается.
Наркоманы, мажоры, идиоты...
Ну так и сытник же с прокуратуры))))
Так что петь дифирамбы по этой теме им совсем не за что.
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А хоть немного разобраться - откуда шли эти все скандалы, чьи уши просто выглядывают за каждым скандалом; разобраться как назначалось руководство НАБУ и как всех остальных контор не в состоянии?
Квартира Лещенко покоя не дает? Поинтересуйтесь, в насколько дорогих дачах(между прочим, государственных когда-то), например, живет литвин или кучма...
Не разобравшись, утверждать что все одинаковы, это чисто кацапские пропагандистские темники повторять.
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Мажор набушный - дтп без пострадавших, синька, папа застройщик города и кандидат в Набу.
Сбушник, пару месяцев ранее уволенный из Набу, согласно их справочке, вымогал взятку
Сытник по закону на семь лет и снять его, если память мне не врет, могут нардепы в количестве 2/3.
А лещь - такой лещь, готовый переобуться. И квартира его... Мальдивы поросенко - более приличная тема.
Скандалы ордшные - плохо работают. И кадры, опять-таки под сытника. Справу по свинарчукам откуда слили и почему без движения два года лежала до выборов?
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Оооо!!!! козырной шестерке поставили задачу "Ты хорошо копай, живи на зарплату, а мы отожмем и тебя отблагодарим!!!"
Шестерка подумала и решила "они там миллионами ворочают, а я сижу как лох голимый...возьму и себе немного..."
А тузы сказали "..нюх потерял...совсем оборзел...может еще с нами и за воровской стол захочешь на шару присесть!!!...знай свое место номер 6!!!"
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Типа того)
Кондитер - пахан...
Югик - смотрящий...

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На да біла тавар"єшьчю службову платню захмарну встановити.І щоб шкарпетки безплатно.
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как пошел так и вернется Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд - Цензор.НЕТ 8718
купит муд как гепа с дупой Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд - Цензор.НЕТ 8718 Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд - Цензор.НЕТ 8718
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Подождите ка.А поконкретней про этого деятеля и распроданных вещественных доказательствах написать не желаете? Что-то такое неуловимое имеет место,а что именно ни как не вспомню...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКолишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд
 
 
 
 
 
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