 Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

Обвинувачуваний - колишній заступник департаменту ГПУ. За даними слідчих, він систематично зловживав службовим становищем, привласнюючи чуже майно.

"Обвинувачений розтратив речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі шляхом їхнього продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, які екс-прокурор вилучив під час проведення слідчих дій у межах розслідування одного з кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні НАБУ.

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Крім того, колишній співробітник Генпрокуратури не вказав у декларації за 2015 рік, що користується позашляховиком Audi Q7.

18 березня 2018 року в НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження, 25 травня складено обвинувальний акт, справу передано до Подільського райсуду Києва.

Підозрюваному екс-прокурору ГПУ інкримінується ст. 366-1, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

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