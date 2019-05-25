 Колишній співробітник ГПУ, який розпродував речові докази, пішов під суд

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
Обвинувачуваний - колишній заступник департаменту ГПУ. За даними слідчих, він систематично зловживав службовим становищем, привласнюючи чуже майно.
"Обвинувачений розтратив речові докази у кримінальному провадженні в особливо великому розмірі шляхом їхнього продажу стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, які екс-прокурор вилучив під час проведення слідчих дій у межах розслідування одного з кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні НАБУ.
Крім того, колишній співробітник Генпрокуратури не вказав у декларації за 2015 рік, що користується позашляховиком Audi Q7.
18 березня 2018 року в НАБУ було зареєстровано кримінальне провадження, 25 травня складено обвинувальний акт, справу передано до Подільського райсуду Києва.
Підозрюваному екс-прокурору ГПУ інкримінується ст. 366-1, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
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Человек с неампутированной совестью уже б подал прошение об отставке, но это не про луценко.
Наркоманы, мажоры, идиоты...
Ну так и сытник же с прокуратуры))))
Так что петь дифирамбы по этой теме им совсем не за что.
Квартира Лещенко покоя не дает? Поинтересуйтесь, в насколько дорогих дачах(между прочим, государственных когда-то), например, живет литвин или кучма...
Не разобравшись, утверждать что все одинаковы, это чисто кацапские пропагандистские темники повторять.
Сбушник, пару месяцев ранее уволенный из Набу, согласно их справочке, вымогал взятку
Сытник по закону на семь лет и снять его, если память мне не врет, могут нардепы в количестве 2/3.
А лещь - такой лещь, готовый переобуться. И квартира его... Мальдивы поросенко - более приличная тема.
Скандалы ордшные - плохо работают. И кадры, опять-таки под сытника. Справу по свинарчукам откуда слили и почему без движения два года лежала до выборов?
Шестерка подумала и решила "они там миллионами ворочают, а я сижу как лох голимый...возьму и себе немного..."
А тузы сказали "..нюх потерял...совсем оборзел...может еще с нами и за воровской стол захочешь на шару присесть!!!...знай свое место номер 6!!!"
Кондитер - пахан...
Югик - смотрящий...
купит муд как гепа с дупой