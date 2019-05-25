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Все про:Росія (17210) Сирія (1300) найманці РФ (787) ПВК_Вагнера (84)

 Опубліковано дані 301 найманця ПВК "Вагнера", які воювали в Сирії

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала унікальну розвідувальну інформацію про найманців ПВК "Вагнера", які намагалися в лютому 2018 року захопити нафтові родовища в районі сирійського Дейр-ез-Зора.

Дані про найманців було зібрано, проаналізовано та передано для публікації командою проекту "ИХТАМНЕТ_М0209", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

За інформацією активістів цього проекту, 301 найманець, дані яких вказано в цьому розслідуванні, безпосередньо брав участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор у ніч із 7 на 8 лютого 2018 року.

Серед них 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців-колаборантів з України, 6 із Білорусі, 3 з Молдови, 2 з Вірменії, 2 з Казахстану, 1 громадянин Сирії, 1 з Узбекистану (частина з них має подвійне громадянство РФ) .

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Також під час ідентифікації бойовиків отримала підтвердження інформація Служби безпеки України про 67 "вагнерівців", які вирушили в "путінський рай" унаслідок удару артилерії і ВПС США.

Доля 154 бойовиків залишається наразі невідомою.

Команда проекту "ИХТАМНЕТ_М0209" проанонсувала, що докладну інформацію про кожного з названих найманців - зокрема адреси проживання, акаунти в соцмережах, фото тощо - передано співробітникам Центру "Миротворець" для внесення їх у базу даних "Чистилище".

Активісти зазначають, що принаймні 81 позаштатному співробітникові російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США, хоча багато хто зазнав важких поранень. Відомо також, що принаймні 3 з них (Гаврилов, Петров і Птушко) наприкінці 2018 року були помічені в Судані.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч із 7 на 8 лютого 2018 року американські війська знищили колону російських найманців чисельністю за різними оцінками від 300 до 500 осіб із танками, артилерією і легкою бронетехнікою, яка була направлена ​​для захоплення нафтових родовищ у районі сирійського Дейр-ез-Зора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128887
 
   
 Топ коментарі
 
Их было 600 , удабряют финиковые пальмы.
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Среди них нет украинцев. Украинцы, всех национальностей, защищают свою Родину. А в Сирии воюют, за интересы мордора, даунбаские и крысмкие колаборанты, не имеющие к Украине ни какого отношения.
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Их было 600 , удабряют финиковые пальмы.
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Плевать на них.А сколько среди них украинцев?Помнится где-то проскальзывали данные по этому поводу.
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Вроде бы в этой статье
"19 наемников-коллаборационистов из Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3128887"


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Олена писатель-мыслитель, она не читатель (заглавие не в счёт)
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Я би не вважав їх українцями не зважаючи на їх громадянство.
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Я бы тоже,да только по закону они украинцы,пока не отказались от своего гражданства.Ну то такое.
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Среди них нет украинцев. Украинцы, всех национальностей, защищают свою Родину. А в Сирии воюют, за интересы мордора, даунбаские и крысмкие колаборанты, не имеющие к Украине ни какого отношения.
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Да?А днепропетровские,киевлянские и с западной-это украинцы?
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Они все кацапьі. Кацапами не рождаются,кацапами становятся. Вот тьі очень похожа на кацапку.
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смешно читать-украинцы,всех национальностей, как это понять?
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Украинцы - граждане Украины. А национальности в украинском паспорте нет, если ты не знаешь. А теперь можешь ржать.
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Как афроамериканцы -= американцы, франкоговорящие - канадцы, каталонцы - испанцы, так и русские - украинцы. Врубись, наконец-то, что есть нация и национальность. Паспорт и генетика. Душа и тело.
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Почти вся рота "Карпаты"почти все украинцы.
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шо за рота из 19 штук? полтора отделения Опубликованы данные 301 наемника ЧВК "Вагнера", воевавшего в Сирии - Цензор.НЕТ 326
19 наемников-коллаборационистов из УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3128887
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там большая часть дамбасни и крысни не учитывалось их в Сурию завозила русня как мусор, чтобы там просто утилизировать и на оплате сэкономить.
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Ещё раз: Они все кацапьі. Кацапами не рождаются,кацапами становятся.
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Редактор, а правильно написать заголовок никак? Или уже что то празднуем?
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хорошая тогда охота получилась на уток из шайки вагинера.
А по спсику там много с пометкой судьба неизвестна.Это что? попал в руки к исису или сурийцам и от такого успеха совсем потерял голову?
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Судьба неизвестна, это значит аналитики не нашли их дальнейший след. Может погибли, но похоронили тайно, может трупы даже не забирали, а может воюют где снова, но пока не засветились, как упомянутая тут троица. Но даже если только 67 из 300 в одном бою погибло, это серьезный урон.
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_Политической воли - желания - противостоять расии у США нет! Не при обаме и точно не при трампе. А внешнюю политику в США определяет именно президент. Тот же случай в Сирии примечателен тем, что решение там принимали сами военные, уже после начатой рашистами артподготовки перед наступлением. Понимаете? Не политиканы принимали решение, а сами военные. И то после этого министра обороны рыжий холуй путлера из должности выжил!
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Надо Украине лихих парней отправить на охоту за свинями в Сирию.Осваивать американскую технику и вооружение.Убьём там,меньше их будет в Донбассе.Надо помочь США ,Они помогут нам
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zalko sto vsio taki 81 vyzyl is sostava pusecnogo miaso.Tut amerikancy pokazali kak nado vojevat protiv ruskix soldat, v odni vorota prosiol mac
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С одной стороны с тобой поспорю - ты хоть усрись, хоть здохни,а независимые государства Укркина, Беларусь будут существовать.
В другом я с тобой согласен - никакого дела до биомусора и корма для червей нет. Вас, бл@дей,зажмурившихся во славу путена даже ваша РФ не считает.
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А смысл в публикации данных наемников? Чем больше их туда поедет, тем меньше проблем в Украине. Это очевидно.....
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономОпубліковано дані 301 найманця ПВК "Вагнера", які воювали в Сирії
 
 
 
 
 
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