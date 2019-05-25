 Опубліковано дані 301 найманця ПВК "Вагнера", які воювали в Сирії

Дані про найманців було зібрано, проаналізовано та передано для публікації командою проекту "ИХТАМНЕТ_М0209", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.
За інформацією активістів цього проекту, 301 найманець, дані яких вказано в цьому розслідуванні, безпосередньо брав участь у наступі в сирійській провінції Дейр-Ез-Зор у ніч із 7 на 8 лютого 2018 року.
Серед них 267 громадян Російської Федерації, 19 найманців-колаборантів з України, 6 із Білорусі, 3 з Молдови, 2 з Вірменії, 2 з Казахстану, 1 громадянин Сирії, 1 з Узбекистану (частина з них має подвійне громадянство РФ) .
Також під час ідентифікації бойовиків отримала підтвердження інформація Служби безпеки України про 67 "вагнерівців", які вирушили в "путінський рай" унаслідок удару артилерії і ВПС США.
Доля 154 бойовиків залишається наразі невідомою.
Команда проекту "ИХТАМНЕТ_М0209" проанонсувала, що докладну інформацію про кожного з названих найманців - зокрема адреси проживання, акаунти в соцмережах, фото тощо - передано співробітникам Центру "Миротворець" для внесення їх у базу даних "Чистилище".
Активісти зазначають, що принаймні 81 позаштатному співробітникові російського ГРУ вдалося вижити після атаки ВПС США, хоча багато хто зазнав важких поранень. Відомо також, що принаймні 3 з них (Гаврилов, Петров і Птушко) наприкінці 2018 року були помічені в Судані.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч із 7 на 8 лютого 2018 року американські війська знищили колону російських найманців чисельністю за різними оцінками від 300 до 500 осіб із танками, артилерією і легкою бронетехнікою, яка була направлена для захоплення нафтових родовищ у районі сирійського Дейр-ез-Зора.
"19 наемников-коллаборационистов из Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3128887"
https://informnapalm.org/ua/vstanovleno-dani-bilshe-300-naimantsiv/
19 наемников-коллаборационистов из УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3128887
А по спсику там много с пометкой судьба неизвестна.Это что? попал в руки к исису или сурийцам и от такого успеха совсем потерял голову?
В другом я с тобой согласен - никакого дела до биомусора и корма для червей нет. Вас, бл@дей,зажмурившихся во славу путена даже ваша РФ не считает.