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Все про:Крим (6855) кримські татари (1336) Бекіров (40)

 "Мені треба вийти, інакше я просто помру", - політв'язень Бекіров ледве дихає і не відчуває пальців ноги

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого окупанти звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, стабільно важкий. Він вважає, що приречений, якщо залишиться в СІЗО.

Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезну кількість, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував рівень цукру в крові з допомогою таблеток. З кожним місяцем дозу лише збільшують, підшлункова залоза вже не витримує. І це на додаток до величезних проблем із серцем", – розповів Веліляєв.

За словами адвоката, 14 травня Бекірову мали зробити спірографію в лікарні Семашка. Ця процедура дозволить оцінити ефективність лікування. Однак лікарі затягують, оскільки, на думку адвоката, не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

"Я не знаю, як людина може так довго триматися. Його сили закінчуються. Едем-ага сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь. Мені треба вийти, інакше я просто помру", - сказав адвокат.

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26 квітня так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом щонайменше до 12 червня.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128885
 
   
 Топ коментарі
 
Смерть рашистско-фашистским захватчикам ! "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 4127
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Какая низость, так медленно убивать людей. Большевики женщинам в застенках отрезали груди, половые органы... живым еще...
И вот стадо советикусов с таким же, не имеющим ничего общего с правом называться человеком, главарем, занимается теми же садистскими(очень слабое слово, даже не знаю, как это назвать) живодерствами.
Трамп, европейские лидеры, вы готовы после такого разговаривать, улыбаться, жать руку этому моральному и физическому выродку?
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"Немає людини - немає проблем" - антифашист Вовік Путлєр.
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Очень жаль человека, искренне жаль.
Если бы Запад значительно увеличил цену для мордора - усилил более существенными санкциями, возможно тогда они бы одумались, а так - беспредел.
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Гейропейцы могут выразить сильную озабоченность!
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Ефремов сколько лет уже без суда сидит? Не жалко?..
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Потерпите, младая команда спешит на помощь Они своих не бросают.
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Смерть рашистско-фашистским захватчикам ! "Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 4127
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Дядька проси хай Чийгоз за тебя посидит.А то сильно распоясался татарский"герой".Самое место в тюряге за стравливание украинцев между собой и призывы убивать украинцев проголосовавших за нового президента.Чего тут зря сидеть?Пусть проявит свой татарский патриотизм,защитит соотечественника.Сядет в место тебя, всё равно садить тварюку!
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"Мне надо выйти, иначе я просто умру", - политзаключенный Бекиров с трудом дышит и не чувствует пальцев ноги - Цензор.НЕТ 1247 Олена Шарпата: Сядет в место

...Алёнка, шо-то у вас какое-то место свербит, вместо того, что бы делом его занять... -- это самое место... *)
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И вы можете поучаствовать с ********** в обмене на наших заключенных.Вы же верное петино служако?Глядишь больше людей в Украину вернут,если вас на них поменять.Будете на фуйло бесплатно буковки печатать в соседних камерах с Порошенко.
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...я могу поучаствовать в вашей безграмотности и левописании -- по всем вашим местам!
Если вы прилично выглядите и у вас найдётся для меня время и место? *)
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Тебе мало дякулят женского пола?Или у них всё ок!Безмерная любовь к Пете заменяет всё на свете...Или деньги от Порошенко,таки вызывают больше эмоций и ощущений?Кака там нах любовь?!😁😁😁
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-- я люблю нести Просвещение! -- особенно в нетронутые женские организмы -- типа тебя, Ксанка...*)
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Я, на токо встречных добровольческих началах! ...любэ вынесу...*)
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Соотечественника??? То есть граждане Украины Бекиров и Чийгоз, не ваши соотечественники?? "за тебя посидит" "все равно садить тварюку"... Мокшанка???
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Какая низость, так медленно убивать людей. Большевики женщинам в застенках отрезали груди, половые органы... живым еще...
И вот стадо советикусов с таким же, не имеющим ничего общего с правом называться человеком, главарем, занимается теми же садистскими(очень слабое слово, даже не знаю, как это назвать) живодерствами.
Трамп, европейские лидеры, вы готовы после такого разговаривать, улыбаться, жать руку этому моральному и физическому выродку?
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Ну, не хочу обнадёживать...Вы умрёте в любом случае.Срок нашей жизни ограничен.Вопрос как вы умрёте.Даже не берусь описывать варварство москалей к людям и правам человека..Бо всё давно вже написано до нас.У вас Бекиров,нет шанса умереть так,как вы бы хотели.И никто вам не поможет "Мені треба вийти, інакше я просто помру", - політв'язень Бекіров ледве дихає і не відчуває пальців ноги - Цензор.НЕТ 391
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Ну звичайно.................... в'язниця це - не курорт.
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Амнистии? Он не осужден... Вы сами понимаете какой бред несете??? КОМУ ЭТО ПОМОГЛО??? Если он признает свою вину, то тогда ему ВООБЩЕ никто не сможет помочь... И рашка, вместе с ******, именно этим признанием и будет прикрываться...
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кати - будьте прокляті і ви і земля ваша.
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Мені треба вийти, інакше я просто помру", - політв'язень Бекіров ледве дихає і не відчуває пальців ноги
 
 
 
 
 
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