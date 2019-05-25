 "Мені треба вийти, інакше я просто помру", - політв'язень Бекіров ледве дихає і не відчуває пальців ноги

Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезну кількість, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував рівень цукру в крові з допомогою таблеток. З кожним місяцем дозу лише збільшують, підшлункова залоза вже не витримує. І це на додаток до величезних проблем із серцем", – розповів Веліляєв.

За словами адвоката, 14 травня Бекірову мали зробити спірографію в лікарні Семашка. Ця процедура дозволить оцінити ефективність лікування. Однак лікарі затягують, оскільки, на думку адвоката, не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

"Я не знаю, як людина може так довго триматися. Його сили закінчуються. Едем-ага сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь. Мені треба вийти, інакше я просто помру", - сказав адвокат.

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26 квітня так званий Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом щонайменше до 12 червня.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

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