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 Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) залишається контрольованою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню.

Всі обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": біля  Опитного (з мінометів калібру 82 мм), тричі - поблизу Пісків (з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).

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"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС 01

Нагадаємо, 24 травня ворог 17 разів атакував позиції ОС. Загинув український воїн, знищено російського окупанта.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128884
 
 
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Финны отымели вату в полуфинале ,вот так надо биться за свою пусть и маленькую,но гордую страну и за свою честь ! Слава Суоми !
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Повстанці не знають що у нас новий президент? Ось він вам покаже кузькину мать!
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в плен попали 8 военнослужащих ВСУ:
старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
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