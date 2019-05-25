 Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ООС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню.
Всі обстріли відбулись у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": біля Опитного (з мінометів калібру 82 мм), тричі - поблизу Пісків (з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів).
"Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 травня ворог 17 разів атакував позиції ОС. Загинув український воїн, знищено російського окупанта.
потерь НЕТ - главное!
в плен попали 8 военнослужащих ВСУ:
старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)