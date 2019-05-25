 Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців

Про це він заявив журналістам у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми зробимо все, щоб якнайшвидше і політичні в'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - сказав Вакарчук.
Політик розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, щоб Вакарчук пам'ятав, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.
"Я не знімаю цей браслет, і він мені щодня нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші, якнайшвидше повернулися додому живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.
Які саме кроки щодо звільнення українських військовополонених і заручників, захоплених Росією, він має намір зробити після отримання депутатського мандата, Вакарчук не уточнив.
Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом із новою політсилою - партією "Голос".
Я ничего не перепутал ЗЕ поклонник?))))))))
Ригі йдуть суцільним блоком, вони наберуть багато голосів, а наші розпорошаться по різних партіях. Хіба в блоки об'єднайтесь.. Зараз не час для особистих амбіцій, потрібно за країну думати. Якщо ригі захоплять владу третій Майдан, більш кривавий, на жаль неминучий.
Где ж вас таких узколобых набирают ?
Так, сила твоя не у ... музиці, мабуть
Пусть руководителями новых партий будут завоевавшие любовь народа клоуны, музыканты, танцоры с креативным мышлением и любовью к своей " публике", пусть учатся, но честно вместе с украинцами, потому что мы тоже такие же неучи как и они. Не понимаю как можно уже заранее считать людей, которые заработали честно не только деньги, но и любовь людей хуже чем тех, кто сидит на государственных потоках ничего не создавая и из года в год становится от этого богаче(непрелично богаче).
Да, немного заливают и Зеленский и Вакарчук, который говорил зачем идёт в политику с одним месседжем - "борца с коррупцией" и вдруг понял, что "структура" освобождения пленных, не без основания остаётся вакантной и вот он уже совсем другой Вакарчук - освободитель пленных🙄
Всё равно уверена, что это будет гораздо эффективнее, чем вся верховна Рада за 27 лет её правления
Вам к ляжку.
"апортом""голосом" зібрався їх звільняти?