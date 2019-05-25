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 Політика України
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Все про:Вакарчук (84) моряки (580) Голос партія (11)

 Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців

Лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук, стверджує, що бачить своїм головним завданням як політика звільнення громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні на території РФ.

Про це він заявив журналістам у суботу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зробимо все, щоб якнайшвидше і політичні в'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання", - сказав Вакарчук.

Політик розповів, що кілька тижнів тому на концерті в Одесі батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока одягнув йому на руку браслет, щоб Вакарчук пам'ятав, що в ув'язненні в РФ перебувають українські громадяни.

"Я не знімаю цей браслет, і він мені щодня нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради - для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші, якнайшвидше повернулися додому живими і неушкодженими", - пояснив Вакарчук.

Читайте також: Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Які саме кроки щодо звільнення українських військовополонених і заручників, захоплених Росією, він має намір зробити після отримання депутатського мандата, Вакарчук не уточнив.

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом із новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128883
 
   
 Топ коментарі
 
Минуту назад Финны ударили по скрепам и не пустили россию в финал чемпионата мира по хоккею
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Та да)) Смешно) Вялый чисто пороховский кандидат! У мародера растет смена еще та))
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Уж лучше Бене, котрый спас Украину в 2014-м, чем вору, брехуну и фальсификатору шоко-параше.
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это тому Бене у которого в Украине гражданский конфликт???)))
Я ничего не перепутал ЗЕ поклонник?))))))))
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Певна роздробленість демократичних сил викликає значне занепокоєння у свідомих виборців..
Ригі йдуть суцільним блоком, вони наберуть багато голосів, а наші розпорошаться по різних партіях. Хіба в блоки об'єднайтесь.. Зараз не час для особистих амбіцій, потрібно за країну думати. Якщо ригі захоплять владу третій Майдан, більш кривавий, на жаль неминучий.
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Певун Хренов,ты уже себя и так скомпрометировал, давай ещё и на пленных попиарься гнида
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Только идиот не видит разницы между ролью комика и должностью президента.
Где ж вас таких узколобых набирают ?
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Що, Геракл, заздриш? Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 360
Так, сила твоя не у ... музиці, мабуть Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 5102
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Вы не знаете этого человека вне съёмок! Ни его характера , ни его манер! Почитайте и удивитесь....
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І співак, і математик, і патріот на відміну від ушльопка- кловуна, гравця куєм на піані і, просто, зебіла. Заздріть, падлюки касарилі, тихенько.
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Кращої думки був про нього. Таку єресь ляпнуть в умовах нереальності
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Украина, как никогда требует глобального "апгрейта". Начинать нужно с политической "элиты", так как именно там ужасающая топь.
Пусть руководителями новых партий будут завоевавшие любовь народа клоуны, музыканты, танцоры с креативным мышлением и любовью к своей " публике", пусть учатся, но честно вместе с украинцами, потому что мы тоже такие же неучи как и они. Не понимаю как можно уже заранее считать людей, которые заработали честно не только деньги, но и любовь людей хуже чем тех, кто сидит на государственных потоках ничего не создавая и из года в год становится от этого богаче(непрелично богаче).
Да, немного заливают и Зеленский и Вакарчук, который говорил зачем идёт в политику с одним месседжем - "борца с коррупцией" и вдруг понял, что "структура" освобождения пленных, не без основания остаётся вакантной и вот он уже совсем другой Вакарчук - освободитель пленных🙄
Всё равно уверена, что это будет гораздо эффективнее, чем вся верховна Рада за 27 лет её правления
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Что відсмоктали на выборах и никак не уймётесь ?
Вам к ляжку.
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І от яким чином ти, СЛавко, це хочеш зробити? Одягнеш сотню браслетів? Чи візьмеш штурмом русняві буцгагні? Тожі бери до себе в партію одного Арсена, він ще 20 років тому ганяв рузьких десантників, як дітей
Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 1148
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І як він зі своїм "апортом" "голосом" зібрався їх звільняти? Вакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців - Цензор.НЕТ 6300
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СВЯТОСЛАВ, А после того когда освободят УКРАИНЦЕВ вы сразу уйдёте С политики? И чей ВЫ на самом деле "голос" ?, ИЛИ вы отголосок Порошенка, судя С первых ваших президентских предвыборных ЗАЯВЛЕНИЙ.
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Засцяли суки зєльоні, і правильно роблять ....
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...наче депутатська корочка вакарчука щось буде вартувати для путінських або гугандонських щурів. Щось славко трохи загубився.
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Агитировал голосовать не по приколу... Но все его поняли... Его поезд уехал... Он хочет его догнать на попутках...
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И как ученый слабак, хоть диссертацией по ядреной физике обзавелся. И это без отрыва от концертов, корпоративов и "общественной деятельности". Энштейн и Планк завистливо курят в сторонке...
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Коли вже Полякова iз партiею "Цицьки" (жiночки буь ласка не ображайтесь) прийде в полiтику ?
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Вот как? Так пять лет ждать будет? А если до выборов выпустят- не пойдет в Раду?
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В мене таке враження що Слава трохи в ... старечому маразмі. Всі ознаки вже присутні, але головна це повний ігнор часу, місця, відсутності дієвих засобів та переоцінка власних сил. "Герой Вчорашніх Днів"... Мені від цього просто сумно. Україна втрачає музиканта з яскравою громадянською позицією і натомість отримує "затюканого" псевдополітика з банальними тезами...
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Что за долбанный цирк? А без создания этих "гавнопартий" нельзя помогать в освобождении? Еще один "комик"...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчук заявив, що йде в політику заради звільнення захоплених Росією українців
 
 
 
 
 
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