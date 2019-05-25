 "Млява і беззуба заява", - Клімкін про реакцію МЗС РФ на рішення трибуналу щодо звільнення моряків

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного трибуналу з морського права і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути кораблі, а головне - звільнити наших моряків", - написав Клімкін.
"А такий вигляд має просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги", - додав глава МЗС, розмістивши фотографію українських дипломатів, які обнімаються в залі засідання трибуналу після оголошення вердикту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.
Чекаємо на повернення хлопців.
боюсь, что тут тоже, в лучшем случае, введут санкции против какого-нибудь русосвина, который стоял у руля расейской лоханки, которая таранила наши корабли
вангую, Западный мир введёт санкции против какого-нибудь генерала, командующего захватом
Кроме того, никто не хочет ухудшения своего благополучия и им непонятно, как и 73% - почему из за агрессии паРаши им необходимо платить из своего кармана отражение агрессии...
И кстати, их не отпустят.
А хто у вас президент? Хіба не Зеленський?
Лахта, ніззя так паліться!
Винторогая кацапа))))
Не нужно было судится?
Или радоваться такому результату?
Может быть у кого-то есть волшебная палочка для освобождения наших моряков?
Но до этого корабли не трогали. Можно ли было это предвидеть? Не знаю.
Но что, нужно было добровольно перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? так может быть и в Черном море теперь не плавать? Вдруг там нападут?
Второй вариант, который я вообще не отбрасываю, это прямой договорняк пэтьки и *****
А про поводу договорняка... Не вижу очевидной выгоды ни того, ни другого. Наоборот, головные боли.
В результате войны были анексированы земли Техаса, Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады и Юты.
May 23 at 9:46 AM
Не нахожу ответа.
Недавно мне позвонили из Великобритании и задали трудный вопрос: «Как в христианской стране могло такое произойти, чтобы электорат отверг мудрого и опытного политика, Президента Украины Петра Порошенко, пользующегося международным авторитетом, и проголосовал за юного пианиста, играющего на рояле нетрадиционным способом?».
Ответ на этот вопрос, по всей вероятности, надо искать в кабинетах здания, находящегося на Лубянской площади в Москве, где спецслужбы пять лет готовили для троллей Пригожина «компромат» на Петра Алексеевича, рано утром вбрасывали его на украинские ресурсы, а по вечерам транслировали на украинских телеканалах.
Телезрители были в шоке, от этих сообщений: «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в Кремль за хлебушком и газом». «Полки в киевских магазинах пустые». «В украинских маршрутках проезд оплачивают солью и спичками». «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ», «ТОМОСНЕТ», «НАТО в шоке», «Киев в шоке», «Паника в Раде», «Порошенко продал Карпаты и пакует чемоданы», «США скоро развалится!», «Рубль растет, доллар падает!», «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!», «Барыга не пускает в Украину Саакашвили». «Великолепный ХОД Путина!». «Мир устал от США и НАТО!». «Украинцы массово бегут в Россию!». Конечно же, всё вышеперечисленное - ложь, чтобы ввести электорат в заблуждение и возбудить ненависть, к легитимному Президенту. В действительности же, всё выглядело с точностью до наоборот.
Петр Алексеевич Порошенко, это украинский Моисей, который под Божьим благословением выводил Народ Украины из многовекового египетского рабства в Залесском Сомали. Он не умножал свой личный автопарк иномарками, как это делал его предшественник, любитель страусов и золотых батонов, пан Виктор Янукович, не разводился со своей супругой и не женился на молодой спортсменке Бабаевой.
Пятый Президент Украины хороший семьянин, уважал Божьи Заповеди, не содержал гарема и добился Томоса для Украинской Православной Церкви.
За время каденции пятого Президента Украины Петра Порошенко результатов его реформ не замечают только Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Майкл Добкин, Наталья Королевская, Саша Вилкул, Ляшко с вилами и Надежда Савченко.
В Украине законным образом отменен внеблоковый статус страны, запрещена коммунистическая партия и ее символика, найдено и углубляется взаимопонимание с международными как политическими, финансовыми, так и военными институтами. Армия Украины перешла на стандарты НАТО. Калибры, вооружение, питание военных и ещё кое-что.
Построен новый саркофаг над 4-м блоком ЧАЭС. Европейские страны выделили на это 1,5 миллиарда евро.
6 апреля 2017 года 521 делегат ЕС проголосовал за предоставление Украине безвизового режима, а в Турцию жители Украины могут ездить без заграничного паспорта.
Введен в эксплуатацию железнодорожный экспресс из центра Киева в международный аэропорт «Борисполь».
Петр Порошенко войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства при его каденции вышла на Правительственный уровень.
Главе государства в трудное время российской военной оккупации в Крыму и на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны пророссийских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров из «Оппоблока» и Лидера партии «Матькiвщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Украина получила от международных доноров на проведение необходимых реформ и защиту своих границ $ 40 миллиардов, а Россия по решению Суда должна выплатить господину Михаилу Ходорковскому $ 50 миллиардов, а также оплатить судебные издержки в $ 65 миллионов. В народе это называется «удар ниже пояса». Такому унижению московский царь еще не подвергался.
Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины пять прошедших лет методически наносил Московии одно поражение за другим на политическом, экономическом и углеводородном поприще.
Даже откровенные враги Петра Порошенко признали, что Президент мощно продавливал один дипломатический успех за другим.
Главе независимой Украины за короткий срок удалось убедить Запад признать Россию террористическим государством и сформировать мощную мировую проукраинскую коалицию,в которую входят сорок стран, начиная от Японии и Австралии и до США и Канады. Страны-союзницы обеспечивают серьезную финансовую и военную поддержку Украине в ее борьбе с российскими православными оккупантами, чтобы не допустить осуществления коварного плана князя Темнейшего: «в 19-м году закрыть украинский вопрос» и превратить Украину в одно большое «ДЫНЫРЫ».
Заслуга Петра Порошенко состоит в том, что он не боится говорить вслух об оголтелом сатанизме северного соседа и призывает весь мир на борьбу с православным фашизмом для сохранения жизни на земле.
В истории еще не зафиксировано такого случая, чтобы на травлю одного человека, тратились астрономические суммы российских нефтедолларов.
-Так почему же 75% населения, посетивших выборы 21 апреля 2018 года, возненавидели Порошенко? - спрашиваю я себя. И не нахожу ответа.
P.S. ПЕРЕПОСТ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ И РАЗРЕШЕНИЕ АВТОРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Результат трибунала мы видим. Почему необходимо выставлять Порошенко каким-то наивным и примитивным, а не продумывающим шаги намного вперёд?
Як звинувачував.
А тепер що -
немає що й сказати.
А на папіка туп ногою не можна!!!!! Кормилец патамуша.
Потому как его исполнение носит рекомендательный характер.
У Путина давно сказали что исполнять его не будут.
Чему радоваться? Какая победа, о чем речь?