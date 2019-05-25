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 Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов

Екс-секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права кроком до звільнення моряків.

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків та повернути наші захоплені кораблі. Це важливий крок для звільнення українських патріотів із російського полону та визнання Росії державою-терористом у міжнародних судах", - написав Турчинов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов 01

Читайте також: У РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128881
 
   
 Топ коментарі
 
Вийсковый стан планировалось ввести навсегда,но номер не вышел...
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Чому ви не звертались до трибуналу чотири місяці,а замість цього ввели військовий стан?
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Кривавий Пастор,тримайтеся,ви потрібні українському народу!
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рейтинги чавеса и мадуро были круче чем у зеленки. и что? большинство правО? ))) это вы копернику и джордано бруно расскажите..))
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Самый крутой рейтинг былу Порошекно, когда он прошел с первого тура.
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так это опять подтверждает что большинство НЕ правО
вы сами себе противоречите )))
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именно для этого ПЕРИОДИЧЕСКИ проводят выборы.
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"По твоей версии большиство населения тупое" Це не по його версії. Це доведений науковий факт. 23% мають коефіцієнт IQ вище середнього, ще приблизно 25% - середній IQ, всі інші мають інтелектуальну відсталість, від слабкого ступеня , що майже не заважає вести нормальне повсякденне життя. І до глибокого кретинізму (стан овоча). Приблизно 80% людей не здатні приймати самостійного рішення. Лише 10% людей можуть успішно займатись бізнесом. Лише 8% людей можуть бути успішними музикантами.
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"75% просто не способны на серьезный анализ того, что происходит в стране" (с)
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а 13% кроме облизывания великорошении на что способны?
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.....текста каквісегда нету.....- кроме требований асвабадить больше ничего??

а гиде название расии тероргасударством и введение новых сакций против севпатоков-2--крымов и прочая и прочая???
нету, ноль сакций.

ну не считая сакцыи против корабельного кота,
ну понятно, и кота нужно наказать,
Но,
нужно быть справедливым,
корабельный ентот кот то не сам все енто совершил.

ну а за МН17 что??
через 2 месяца 5 лет!!!

введут скцыи против мышей-полевок, которые бегали вокруг бука, с которого

вылетала рокета.

и енто вся 5 летняя деятельность климкиных-порошенок-пасторов-...
и прочей ПРАфессианальной хрени,

до каторой зеленскому нужно заканчивать 5 академий иностранных дел.

зато макароны в бамбас едут каждый день вполне реальные -1000тонные ежедневные.
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Любопытно если бы Зеленский в то время был Президентом, сегодя нужно было унижаться за наших моряков?
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нормальный люди переполнены гордостью за наших моряков - наши моряки ведут себя в плену крайне достойно
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нормальные люди были бы горды, если бы над нашими мояркми не издвались плену и они туда не попадали по чьей то дурости.
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это глубоко не дурость - это один из отличнейших планов (ну я же не виноват что не всем это понятно)
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любопытно, какя цель этого мудрого плана? Ходить за пулйом по кргугу с крикми отдай наших моряков?
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как Вы помните сложилась такая ситуация:
- пуйло блокировало керченскую протоку грубой силой и наносило нам прямой экономически и репутационный вред
- европы и америки никак существенно на это не реагировали
- военной возможности "пробить" дорогу в Мариуполь у нас нет и не скоро будет
- вот и остается два варианта - или проглотить или обострять ситуацию в надежде, что пуйло оступися.

пуйло к нашему счатью таки оступилось - отобрало кораблики и арестовало моряков.
в результате пуйло получило очень не выгодное для него решение Трибунала

лично я считаю, что операция достаточно успешная

--------

если у Вас есть видение как правильно поступать с блокирование Керченской - с радостью услышу
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"...если у Вас есть видение как правильно поступать с блокирование Керченской - с радостью услышу"
Перевести эти несчастныке две лодки с экипжами по суше. Делов то...
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так дело же не в эти двух лодках, а в потенциальной возможности ходить по нейтральной/своей воде своими судами в свои порты
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мы по Донбасу и Крыму не можем свободно ходить, это не знчит что из-за этого нужно отдавать своих людй в плен!
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Вы сильно упрощенно видите ситуацию - и предложения по раз блокировке керченской так и не предложили
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а Петя типа представил предложение по разблокировки!? И что изменилось?
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ну вот есть решение Трибунала - как оно будет использовано увидим в ближайшем будущем
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и какое отношение пуйла к этому трибуналу? Реакцию уже слышал? Может санкции увеличили? Так наоборот, Рашу уже в ПАСЕ приглашают.
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решение только сегодня объявили не спешите так, уверен что это решение будет использовано как аргументация и по вопросу ПАСЕ и по остальным вопросам
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Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, будет рассматривать по сути отдельный арбитраж. Этот процесс может затянуться на несколько лет,Источник: https://censor.net.ua/n3128877 Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5492
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есть четкое указание Трибунала к рашке - вернуть и моряков и корабли. не выполнение такого решения это серьезный проступок - дальше посмотрим
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типа нужно было отдать своих моряков вплен, что бы потом черз суд их забрать через несколько лет и это назвать победой?
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нет - для того чтоб лишний раз продемонстрировать всему миру агрессивные действия рашки и иметь основания просить о новых санкциях против оной

просто рашка все время лепит отмазки - нас там нет - это внутренний конфликт. Ну а многие европы с америками - говорят: "ну за что тут санкции нет же прямого доказательства (хотя собаки все прекрасно знают)" - вот теперь отмазки будет лепить гораздо сложнее. Политика она - вот такая замысловатая и не всегда понятная. (Похожий маневр Порох совершил и с Дебальцево)

Не думаю, что планировалось сдавать моряков в плен - такое ни один генштаб просчитать не смог бы. Видимо планировали "пошарудеть" и устроить вонь на весь мир - получилось даже лучше - дурные москали еще себя и задокументировали.
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Не уверен что кому то нужно доказывать агрессивность Раши, тем более таким идиотским способом. А вонь дествительно Петя устроил, что от нас уже все отворачиваются, устали...
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очень надо - некоторые европы уже давно воют от санкций (санкции таки обоюдоострая вещь)

Как только санкции поснимают - останемся один на один с пуйлом, что явно не в наших интересах. Конечно устали от санкций - Вы хотите чтоб их поснимали ?
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то что я хочу или нет, не имеет значения. Мы обсуждаем наших моряков, которые по глупсои Пти сидят в тюряге и нужно что бы такого не повтрилось. Готоваится к замороженому конфликту как в Грузии и Молодве и ждать пока ***** сдохнет. Снимут или нет санкуии от нас независит.
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это была не глупость, а продуманная операция еще и исполнена вполне на уровне - приемлемые результат достигнут. а так то да - военная доля очень тяжела.

вот Порох все и делал, чтоб он не стал замороженным - хотя говорил везде о соблюдении Минска.
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мы уже два листа обсуждаем смысл этой продумнной опрации и до сих пор не нашли. только одна глупость...
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я не вижу здесь глупости - это как раз пример активной и полезной деятельности против врага
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только врагу от этой детельности ни холодо ни жарко, а ниши ребята страдают.
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тут у нас мнения и разделись - я считаю что врагу таки нанесен репутационный урон - время покажет в каком объеме
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типа ***** тепрь по ночам не спит от такого урона, мучатся....
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не думаю что целью ставились мучения пуйла - но вот желающим снять санкции будт это сделать гораздо сложнее. все ж типа признают тот Трибунал и его правоту
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а что ставилоль целью, кокой урон для ***** может быть?
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я об этом уже писал - многие про российские силы в европах и америках тянут волынку за пуйлом - в Украине внутренний конфликт - чем больше мы будем предоставлять _прямых_ до казательств что это не так - тем лучше для нас. еще от решения Трибунала ожидалось следствие о том что наши кораблики не заходили в терводы залесья - так как Крым это Украина - посмотрим, что еще из этого получится

Пошу Вас - смотрите немного шире на вопрос.

По сути Вы несете тезис угодную пуйлу. Еще один такой тезис который пуйло пытается втюхать украинцам это - "Нужен мир любой ценой"
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много слов, мало смыла. Непонятно какая имено цель ставилась.
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третий раз пишу - цель - наглядная демонстрация военной агрессии россии против Украины. Для чего это я тоже несколько раз уже писал - надо могу повторить
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Это было известно до этого всему миру. За это на Рашу ввели санкции. Жертва наших моряков ничего не изменила.
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это известно - но прямых доказательств очень мало - это я Вам тоже писал. И по этому как только разговор за санкции - так некоторые сразу воют а где доказательства агрессии
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Игорь Д, ну не повезло Украине, что самый " умный политик и организатор " (это вы) не попал в поле зрения украинцев. Будь ваша власть .....Ооооооо... Украина, еще год назад, была бы самой процветающей страной ЕС . Диванный вы наш эксперД.
Напишите ка лучше нам,а что ,лично вы сделали для улучшения экономического и политического состояния Украины.
КРИТИКАНОВ В УКРАИНЕ МНОГО,А СОЗИДАЮЩИХ МАЛО.
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будем ждать когда НАТО начнет войну с Рашей?
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нет.... моряков бы не было.. просто по умолчанию... где то посередине
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для справки. Украну защитил Кломойский, когда Петя только учил свои предвборные обещания, корторые до сих пор не выполнил.
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Коломойский таки подставил плече в тяжелое время, но и негатива на нем хватает
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Беня не плечо, а себя подставил, а негатива добавил Петя
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Вы, видимо, в курсе как обстояли дела с Приватбанком, Укрнафтой итд - так что Вам про Коломойского хорошо все известно.
Про "негатив" который добавил Петя - лучше спрашивать у зарубежных источников
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а что с Приатом? Беня его создал с нуля, не воровал уже готовое как это делали Петя с Ахметовым. Укрнафтой он заправляя танки, когда Пастор не знал что делать.
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Вы чуть глубже возьмите - там про полученное и выведенное из Привата рефинансирование. Напомню, что на момент национализации Приват был должен НБУ больше чем все его активы (включая стульям для посетителей)
Удивительно что Укрнафта была все время убыточная (это с момента когда Тимошенко отдала ее Коломойскому до момента когда государство восстановило контрольный пакет). Сейчас Укрнафта платит в казну и дивиденты и налоги.
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сегодня уже доказано в суде, что ничего с Привата не выводили, все это махинации Пети с Гонтаревой.
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та ладно - а розданные невозвратные кредиты на компании которым соучредители бомжи ?

Если бы Гонтарева чтото намутила то вмиг бы стала "токсичной" и не работала бы в респектабельной компании в Лондоне
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я уже сказал, все обвинения Гонтаревой Лондонский суд не приянл. Дело закрыли...
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Уже все дала закрыли. Оказался блеф. Никто не выводил мифичиские миллиарды.
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видимо копипастами тут не стоит заниматься - если Вам интересно поизучайте, что пишут иностранные издания, а не только плюсы и Ко
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причем закрыли очень громко. Сказли что бы больше с этой фигней не обращались.
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как я помню то суд в Лондоне сказал просто, что подсудность не его - никакой триумфальной победы Коломойского там не было; а в Украине есть еще слушание на 4 июня, на пример, - так что не все закрыто и не все так однозначно
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Лондонский суд не выявил похищенных миллиардов, а мелочью он не занимается.
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https://korrespondent.net/business/companies/4039796-sud-londona-vynes-reshenye-po-delu-pryvatbanka-y-kolomoiskoho
"Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах." мы разве не об этом ?
Тут немного по другому дело представляют, чем Вы описали. Причем это не печерский суд сказал.
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не оь том, это было 4 декабря. Полсе этого крупных сумм не подтвердилось.
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это и было 4 декабря и решение это никто не отменял
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допускаю что где-то исполнители могли и напартачить может где-то и не умышлено. А утверждение "Им врать незачем" достаточно спекулятивное по своей сути - от коментариев воздержусь
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это называетя одним словом ПОДЛОГ! Заэто Петю и Гонтареву будт судить.
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та нет подлога - "Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах." - это решение Лондонского суда - для меня это восокоавторитетное решение. То что наши исполнители могли где-то и "обилетить" клиентов - допускаю - от этого оно сейчас и трещит по швах
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Наш суд уже разбиорается, кто планировал эти мошеннические действия.
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суд писал о действиях владельцев - кто им планировал ? наверное друг другу
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наш суд резбереться, не переживай. Скоре всго Петю и Гонтареву посадят. Портнов не зря приехал.
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я так понял что разговор за Коломойского Вы предлагаете закончить ?
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Коломойский ринулся защищать свои активы в Донецке и Луганске,а не вас.
Вы в курсе,что он через международные суды добился компенсации от России за свои активы в Крыму? Правда платить ему пока никто не собирается...
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Кот Баюн d4bd94a9

Ну вот что ты мурлыкаешь ? Аннексия Крыма произошла в апреле 2014г, а Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 г. Не мешало бы иногда включить мозги а не мелить что попало.
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я не пойму Юлю - чья конкретно гиперлупа не даёт ей покоя?
неужели Омеляна?
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Как нагадить - так впереди планеты всей, как выгребать - караул, помогите! Суд, Сенат,ООН, - кто -нибудь!
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За моряков надо ответить:
1. Всем, кто причастен в РФ.
2. Всем, кто планировал и отправлял в Украине.
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и тем,кто наблюдал из Турции и не принял мер
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я знову ж, в 2824-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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"визнання Росії державою-терористом у міжнародних судах Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3128881" И не только в судах, но и портах. Корабли раши должны быть забанены в портах мира.
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Alex Stierlitz! Адепты,по моему мнению,самое "лжива і підла продажна мерзота",т.к. это может быть твой сосед по дому, сослуживец,родственник... Те , с кем ты прожил рядом много лет....
А теперь он не понимает почему тебе трудно сдержаться,чтобы не назвать его так как он заслуживает..... А оч .ч.ч.ень хочется.... Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3166
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А то что корабли стран НАТО вошли в Украинские воды и Рашка боится пакостить Украине , не пропуская торговые суда в Украинские порты, заставляя их простаивать неделями ?
Это была военная операция на воде ,а корабли и ребята- это тоже часть операции....
Когда на линии фронта гибнут украинские патриоты и идёт потеря техники ,каждодневно,вы воспринимаете нормально - ВОЙНА ЖЕ ! А понять,что это было спланировано всё и моряки знали на что идут-вы не допускаете.? Или для вас основная задача - заброс дерьма в сторону "попэрэдников" ? Ну,тогда ,берите побольше и кидайте подальше,но не огорчайтесь когда прилетит ответка...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов
 
 
 
 
 
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