 Рішення Міжнародного трибуналу ООН - важливий крок для звільнення моряків із полону, - Турчинов

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків та повернути наші захоплені кораблі. Це важливий крок для звільнення українських патріотів із російського полону та визнання Росії державою-терористом у міжнародних судах", - написав Турчинов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
вы сами себе противоречите )))
а гиде название расии тероргасударством и введение новых сакций против севпатоков-2--крымов и прочая и прочая???
нету, ноль сакций.
ну не считая сакцыи против корабельного кота,
ну понятно, и кота нужно наказать,
Но,
нужно быть справедливым,
корабельный ентот кот то не сам все енто совершил.
ну а за МН17 что??
через 2 месяца 5 лет!!!
введут скцыи против мышей-полевок, которые бегали вокруг бука, с которого
вылетала рокета.
и енто вся 5 летняя деятельность климкиных-порошенок-пасторов-...
и прочей ПРАфессианальной хрени,
до каторой зеленскому нужно заканчивать 5 академий иностранных дел.
зато макароны в бамбас едут каждый день вполне реальные -1000тонные ежедневные.
- пуйло блокировало керченскую протоку грубой силой и наносило нам прямой экономически и репутационный вред
- европы и америки никак существенно на это не реагировали
- военной возможности "пробить" дорогу в Мариуполь у нас нет и не скоро будет
- вот и остается два варианта - или проглотить или обострять ситуацию в надежде, что пуйло оступися.
пуйло к нашему счатью таки оступилось - отобрало кораблики и арестовало моряков.
в результате пуйло получило очень не выгодное для него решение Трибунала
лично я считаю, что операция достаточно успешная
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если у Вас есть видение как правильно поступать с блокирование Керченской - с радостью услышу
Перевести эти несчастныке две лодки с экипжами по суше. Делов то...
просто рашка все время лепит отмазки - нас там нет - это внутренний конфликт. Ну а многие европы с америками - говорят: "ну за что тут санкции нет же прямого доказательства (хотя собаки все прекрасно знают)" - вот теперь отмазки будет лепить гораздо сложнее. Политика она - вот такая замысловатая и не всегда понятная. (Похожий маневр Порох совершил и с Дебальцево)
Не думаю, что планировалось сдавать моряков в плен - такое ни один генштаб просчитать не смог бы. Видимо планировали "пошарудеть" и устроить вонь на весь мир - получилось даже лучше - дурные москали еще себя и задокументировали.
Как только санкции поснимают - останемся один на один с пуйлом, что явно не в наших интересах. Конечно устали от санкций - Вы хотите чтоб их поснимали ?
вот Порох все и делал, чтоб он не стал замороженным - хотя говорил везде о соблюдении Минска.
Пошу Вас - смотрите немного шире на вопрос.
По сути Вы несете тезис угодную пуйлу. Еще один такой тезис который пуйло пытается втюхать украинцам это - "Нужен мир любой ценой"
Напишите ка лучше нам,а что ,лично вы сделали для улучшения экономического и политического состояния Украины.
КРИТИКАНОВ В УКРАИНЕ МНОГО,А СОЗИДАЮЩИХ МАЛО.
Про "негатив" который добавил Петя - лучше спрашивать у зарубежных источников
Удивительно что Укрнафта была все время убыточная (это с момента когда Тимошенко отдала ее Коломойскому до момента когда государство восстановило контрольный пакет). Сейчас Укрнафта платит в казну и дивиденты и налоги.
Если бы Гонтарева чтото намутила то вмиг бы стала "токсичной" и не работала бы в респектабельной компании в Лондоне
"Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах." мы разве не об этом ?
Тут немного по другому дело представляют, чем Вы описали. Причем это не печерский суд сказал.
Вы в курсе,что он через международные суды добился компенсации от России за свои активы в Крыму? Правда платить ему пока никто не собирается...
Ну вот что ты мурлыкаешь ? Аннексия Крыма произошла в апреле 2014г, а Турчинова назначили на должность секретаря СНБО в декабре 2014 г. Не мешало бы иногда включить мозги а не мелить что попало.
неужели Омеляна?
1. Всем, кто причастен в РФ.
2. Всем, кто планировал и отправлял в Украине.
А теперь он не понимает почему тебе трудно сдержаться,чтобы не назвать его так как он заслуживает..... А оч .ч.ч.ень хочется....
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Это была военная операция на воде ,а корабли и ребята- это тоже часть операции....
Когда на линии фронта гибнут украинские патриоты и идёт потеря техники ,каждодневно,вы воспринимаете нормально - ВОЙНА ЖЕ ! А понять,что это было спланировано всё и моряки знали на что идут-вы не допускаете.? Или для вас основная задача - заброс дерьма в сторону "попэрэдников" ? Ну,тогда ,берите побольше и кидайте подальше,но не огорчайтесь когда прилетит ответка...