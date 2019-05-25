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Все про:Дніпропетровськ (1020) ДТП (2322)

 У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено). ВIДЕО

24 травня в Дніпрі, на вулиці 20-річчя Перемоги, сталася аварія, під час якої легкова машина врізалася в новий зупиночний комплекс.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Дніпровська панорама".

У той час на зупинці перебували люди. Їхні життя врятували огороджувальні стовпчики і металеві конструкції комплексу.

До появи нових зупинок у Дніпрі вже були аварії, під час яких автомобілі виїжджали на зупинки, де перебували люди.

Наймасштабніша така ДТП сталася в березні 2013 року на житловому масиві Перемога-3. Тоді були і загиблі, і постраждалі.

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Нагадаємо, нові зупиночні комплекси в Дніпрі почали облаштовувати з ініціативи мера Бориса Філатова.

Ці зупинки відповідають всім нормам безпеки, а також мають антивандальні характеристики.

На них поклали сучасну тактильну плитку, встановили загороджувальні стовпчики для безпеки пасажирів. Урни-відбійники теж захищають людей від транспорту, що рухається поруч.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128880
 
   
 Топ коментарі
 
не было бы децентрализации(Пети) и Филатова - погибли бы люди - наши гражданине Украины - вот как страна поменялась - а пишут тут некоторые - не чего не где не изминилось - вот вам факт
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Филатов - молодец. Ему очень тяжело наводить порядок, но он как бульдозер - всех заставляет в Днепре шевелиться и работать.
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выбор между Филатовым и вилкулакой был очевиден (хотя после президентских выборов я сомневаюсь, что "мудрий українцький наріт" не выберет ещё одно "новое рыговское литсо")
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Как по мне, это просто опоры навеса, а никакие не защитные столбики. Защита должна быть не только сбоку, но и впереди остановки. Как в европейских странах. Вот и наш имбецил-боксеришка остановки поменял на новые, баблишка срубил, а защиту не сделал.
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Имбецил теперь на Банковой! В сравнении с ним боксер - просто Спиноза У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено) - Цензор.НЕТ 4604
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Колись у нас на одній зупинці бачив забетоновані дві половини балона для кисню. Виглядали просто шикарно. Пофарбовані в червоний колір. Мабуть щоб знести їх, то танком не вийде. З часом балони зникли, хоч нікому не заважали. Швидше за все металісти свиснули. Але як вони їх вирвали з бетону.
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предлагаю на зупынках ставить сразу блок-посты и з фундаментных блоков.И детишкам будет занятие - в войнушку играть.
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возле проезжей части детишки пусть играются да?
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Бетонные блоки надо ставить однозначно.
А водила, который въехал и остался жив - должен быть оштрафован на кругленькую сумму.
Если сдох - то закапывать как собаку.
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Винний (не обов'язково водій, який саме в'їхав - його, наприклад, могла вдарити інша машина, яка їхала під 150 чи ще щось) має крім штрафу, відбору прав - повністю оплатити ремонт зупинки.
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Шоб не гоняли выше 50, нужно чтобы городские власти активнее и чаще использовали на дорогах лежачих полицейских. ПЕРЕД ОСТАНОВКАМИ МИНИМУМ НА ПРАВОЙ ПОЛОСЕ, а также и оформление пешеходных переходов в формате лежачий полицейский. ПОМОГАЕТ, проверено на опыте тех городов и посёлков где стали развивать эту тему.
А ВОТ ЕСЛИ БЫ ЭТУ НОРМУ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВНЕСЛИ БЫ В НОРМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ .....
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удивительно, потому что в тренде в смысле распила было сносить старые совковые железобетонные остановки и ставить какие-то китайские, до первого встречного велосипеда. неужто где-то додумались пару лишних двутавров вбить на всякий пожарный
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://beztabu.net/v-dnr-torzhestvenno-otkryli-sovkovuyu-ostanovku_n17815/amp&ved=2ahUKEwiozKihrrfiAhUslosKHdUKBkMQFjALegQIAhAB&usg=AOvVaw2hXQPIQKZ6FEOD-38sub-q&ampcf=1

под росией все круче
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Права роздають за гроші , ніхто ні за шо не відповідае, маемо результат.
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Новый остановочный комплекс останавливает автомобили успешно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено). ВIДЕО
 
 
 
 
 
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