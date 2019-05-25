 У Дніпрі нова зупинка врятувала життя людей (оновлено). ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Дніпровська панорама".

У той час на зупинці перебували люди. Їхні життя врятували огороджувальні стовпчики і металеві конструкції комплексу.

До появи нових зупинок у Дніпрі вже були аварії, під час яких автомобілі виїжджали на зупинки, де перебували люди.

Наймасштабніша така ДТП сталася в березні 2013 року на житловому масиві Перемога-3. Тоді були і загиблі, і постраждалі.

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Нагадаємо, нові зупиночні комплекси в Дніпрі почали облаштовувати з ініціативи мера Бориса Філатова.

Ці зупинки відповідають всім нормам безпеки, а також мають антивандальні характеристики.

На них поклали сучасну тактильну плитку, встановили загороджувальні стовпчики для безпеки пасажирів. Урни-відбійники теж захищають людей від транспорту, що рухається поруч.

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