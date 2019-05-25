EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1419  42
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6855) МЗС (1752) нота протесту (62) Володін (21)

 Україна направила РФ ноту через візит глави Держдуми РФ Володіна в окупований Крим

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з візитом Володіна до окупованого українського півострова. Російський чиновник побував там напередодні на засіданні Ради із законодавчого забезпечення розвитку цифрової економіки при голові Держдуми.

Свою позицію щодо візиту Володіна в Крим Міністерство закордонних справ України оприлюднило на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує вважати цю, як усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Кремлем загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права", - сказано в повідомленні.

Українські дипломати наголошують, що жодні вояжі російських чиновників до Криму не змінять те, що півострів є територією України.

"У зв'язку з черговими міжнародно-протиправними діями російської сторони в МЗС РФ відправлено ​​ноту протесту", - повідомили в МЗС.

Читайте також: Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров

За даними ЗМІ, Володін 24 травня прилетів до Криму на засідання Ради із законодавчого забезпечення розвитку цифрової економіки при голові Держдуми.

У МЗС України зазначають, що поїздки російських політиків до Криму не мають статусу офіційних.

Читайте також: Росія готувалася до захоплення Криму з моменту, коли Україна стала незалежною, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128879
 
   
 Топ коментарі
 
когда зеленский начнет освобождение Крыма - обещал .Петю обвинял шо тот не делает - я жду - пускай начинает - вопрос - кода - требую
 показати весь коментар
 
Ти краще запитай про це в чубарова... він тобі розповість, як потрібно любіти Крим з Київа...
 показати весь коментар
 
Да уж. 5 дней у власти, а нихрена не освободил. Избрали бы Петю, уже парад в Севастополе провели бы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
нада ісполніть всю правду
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
поездки за политиков к Крыму не имеют статуса официальных Источник: https://censor.net.ua/n3128879
----------------------------------------
це по-клінґонські?
 показати весь коментар
 
А Меркель ноту отправили из-за визита депутатов Бундестага в Крым по дип. паспортам? Уверен, что нет.
 показати весь коментар
 
 
Меркель скоро на пенсию, пост примет Краб-Карамба какая-то. Она покажет ***** где крабы зимуют.
 показати весь коментар
 
а можно было на эту "ноту" высеять бактерии чумы с сибиркой вместе??
 показати весь коментар
 
 
Чума з сибіркою до своїх не пристане... тільки напалм...
 показати весь коментар
 
 
фотограф явно православный)
надо врагов прощать, так что ноты и камертоны излишние.
 показати весь коментар
 
когда зеленский начнет освобождение Крыма - обещал .Петю обвинял шо тот не делает - я жду - пускай начинает - вопрос - кода - требую
 показати весь коментар
 
 
Ти краще запитай про це в чубарова... він тобі розповість, як потрібно любіти Крим з Київа...
 показати весь коментар
 
 
Да уж. 5 дней у власти, а нихрена не освободил. Избрали бы Петю, уже парад в Севастополе провели бы.
 показати весь коментар
 
 
Чинганчгук, а вы подписали петицию за отставку Зеленского?
 показати весь коментар
 
Простой вопрос - что вы сразу подвох почуяли.
Интересуюсь искренностью, психическим состоянием
 показати весь коментар
 
вы, как я понял, против Украинского Крыма - может я ошибаюсь - тогда за ранее пардон))))
 показати весь коментар
 
 
Кто не за Петю,тот агент кремля - тысячу раз слышал.
Крым - неот'емлемая часть Украины.
А вот вы мутный и скользкий тип, Чингачгук.
 показати весь коментар
 
не согласен - буди критиковать - жестко жестко - дам еще чуть чуть время и начну)))))
 показати весь коментар
 
 
Юрист Андрей Портнов рассказал о том, что подал в Государственное бюро расследований новое заявление на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передает МИР со ссылкой на Telegram-канал Андрея Портнова.

По его словам, он подал в ГБР третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов Петром Порошенко.

«Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену "Партии Регионов" Макеенко», - написал он.

Андрей Портнов также отметил, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации экс-президентом преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 миллионов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305636-portnov_podal_tretje_zajavlenie_v_gbr_na_poroshenko_vse_podrobnosti
 показати весь коментар
 
 
В Севастополе кстати дельфинарий сгорел сегодня утром. Наверняка Володин там курил что-то с дельфинами.
 показати весь коментар
 
вот гад - а дельфина реально жалко - умные животины
 показати весь коментар
 
 
Ну, что сказать. С точки зрения международного права визит Володина - его нарушение, которое вызывает возмущение. А вот цель визита может вызвать только смех - "цифровая экономика" - это ЧТО именно?... Там мобильная связь еле дышит, подруга дочкина, с которой она училась в Полтавском финансово-экономическом, а после оккупации Крыма продолжила работать в банковской системе Крыма, написала, что "вернулась в пещерный век...".
Их "цифровая экономика" - это "манипуляция с цифрами", и не более... Чтобы не было видно, как она "обсирается"...
 показати весь коментар
 
 
Вся Па Раша и есть пещерный век после 1917 г
 показати весь коментар
 
 
Так наверное эту проблему решать и прислали? Было бы всё весело, ***** бы приехал ленточку резать.
 показати весь коментар
 
 
Современная Россия - это "зародыш" гитлеровской Германии... Разница только в наличии ядерного оружия. Царская Россия и СССР ещё были способны производить качественное оружие, используя ворованные технологии, а они не способны уже и оружие качественное производить... О других отраслях производства я уже молчу... Та девушка сказала, что о тех программах, которыми ей сейчас приходится пользоваться, в университете им рассказывали, как о "вчерашнем дне"...
 показати весь коментар
 
 
Не одобряю, что Вы поддерживаете контакты с предателями, но в целом мне Ваш рассказ нравится. Вот только странно, что отсталые кацапы запускают американцев в космос, а передовые лучисты-южмашевцы гордятся очередным испытанием простенькой дозвуковой противокорабельной ракеты - по сути одноразового беспилотника..
 показати весь коментар
 
 
Ну, во-первых, там не все - предатели... Основная масса - "люди, находящиеся в оккупации"... А то Вас "заносит", как "хомо советикус", времён Сталина. Во-вторых, общаюсь не я, а моя дочь - я эту девушку не знаю, и видел только на фото у дочери. В-третьих, "запускание" заканчивается, потому что слишком часто "рассейские" космолёты падать начали (особенно, после того, как они перестали с Украиной сотрудничать...). В-четвёртых, Украина многие военные разработки, фактически, "с нуля" начинает, потому что никогда, реально, к войне не готовилась, в отличие от России... Не всё же, сразу? Кстати, перед развалом СССР, из Москвы была дана команда по всем предприятиям СССР, под видом создания "Всесоюзной базы технологий" - скопировать всю техническую документацию, и переслать в Москву... А потом Россия ею воспользовалась... (Правда, не всегда - удачно... "Рукожопость" помешала...).
 показати весь коментар
 
 
А сколько нот отправлял уряд Порошенко в мАскву из-за визитов Фуйла в Крым?Медведки говорящей:-"денег нет но вы держитесь..." И остальных рассейский фуйкиных?
 показати весь коментар
 
вы это зеленский только стал у руля - накуралесил за несколько дней шо мама не горюй - вы думаете шо он тут пороха повторает - а вы знаете я соглашусь с вами - пускай делает ,ну освобождает ,раз обещал
 показати весь коментар
 
 
А шо там куралесить?Тупо обменять всех украинцев попавших в тюрьму за время Порошенко,на самого Порошенко,Парубия,Яценюка,Гросю и остальную фуету!Пусть они теперь поседят.Тем более на них уголовные дела в рашке открыты!
 показати весь коментар
 
 
А давай таку петицію на сайті Президента виставимо????
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна направила РФ ноту через візит глави Держдуми РФ Володіна в окупований Крим
 
 
 
 
 
 вгору