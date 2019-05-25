 Україна направила РФ ноту через візит глави Держдуми РФ Володіна в окупований Крим

Свою позицію щодо візиту Володіна в Крим Міністерство закордонних справ України оприлюднило на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна продовжує вважати цю, як усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Кремлем загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права", - сказано в повідомленні.
Українські дипломати наголошують, що жодні вояжі російських чиновників до Криму не змінять те, що півострів є територією України.
"У зв'язку з черговими міжнародно-протиправними діями російської сторони в МЗС РФ відправлено ноту протесту", - повідомили в МЗС.
За даними ЗМІ, Володін 24 травня прилетів до Криму на засідання Ради із законодавчого забезпечення розвитку цифрової економіки при голові Держдуми.
У МЗС України зазначають, що поїздки російських політиків до Криму не мають статусу офіційних.
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це по-клінґонські?
надо врагов прощать, так что ноты и камертоны излишние.
Интересуюсь искренностью, психическим состоянием
Крым - неот'емлемая часть Украины.
А вот вы мутный и скользкий тип, Чингачгук.
Об этом передает МИР со ссылкой на Telegram-канал Андрея Портнова.
По его словам, он подал в ГБР третье заявление об отмывании средств и легализации незаконных доходов Петром Порошенко.
«Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену "Партии Регионов" Макеенко», - написал он.
Андрей Портнов также отметил, что сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации экс-президентом преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 миллионов по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/305636-portnov_podal_tretje_zajavlenie_v_gbr_na_poroshenko_vse_podrobnosti
Их "цифровая экономика" - это "манипуляция с цифрами", и не более... Чтобы не было видно, как она "обсирается"...