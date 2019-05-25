 Україна направила РФ ноту через візит глави Держдуми РФ Володіна в окупований Крим

Свою позицію щодо візиту Володіна в Крим Міністерство закордонних справ України оприлюднило на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує вважати цю, як усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням Кремлем загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права", - сказано в повідомленні.

Українські дипломати наголошують, що жодні вояжі російських чиновників до Криму не змінять те, що півострів є територією України.

"У зв'язку з черговими міжнародно-протиправними діями російської сторони в МЗС РФ відправлено ​​ноту протесту", - повідомили в МЗС.

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За даними ЗМІ, Володін 24 травня прилетів до Криму на засідання Ради із законодавчого забезпечення розвитку цифрової економіки при голові Держдуми.

У МЗС України зазначають, що поїздки російських політиків до Криму не мають статусу офіційних.

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