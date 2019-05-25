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Все про:США (5036) Джуліані (16)

 Джуліані зустрічався з колишнім українським дипломатом Теліженком, який раніше звинуватив Київ у втручанні у вибори в США, - WP

Минулого тижня адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зустрівся в Нью-Йорку з колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком. У 2017 році Теліженко заявляв про втручання України в американські вибори президента на боці Клінтон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням Washington Post.

"Теліженко був у Вашингтоні, він приїхав у Нью-Йорк, і ми провели більшу частину дня разом", - сказав Джуліані виданню.

На запитання про те, що вони з Теліженком обговорювали, Джуліані відповів: "Коли мені буде що сказати, я це скажу".

Згідно з даними Washington Post, Теліженко підтвердив зустріч, заявивши: "Ми говорили про українсько-американські відносини і політику у Вашингтоні й Україні".

Як відомо, у 2017 році колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко повідомив про втручання української влади в американські вибори на боці Гілларі Клінтон.

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Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані збирався прилетіти в Україну для зустрічі з новообраним Президентом Володимиром Зеленським. Але після того, як про візит стало відомо, американські політики-демократи накинулися на Джуліані з лютою критикою. Він вирішив скасувати візит.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128878
 
 
 Топ коментарі
 
а что, деяние этого самого Телиженко в 2017 это не "державна зрада"? или наш "гениальный плокулол" следит только за выполнением закона, а беззакония его не интересуют.
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і що цікаво.
у всіх негараздах в Україні , тирчіть грязна пика бариги.
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Ты за четыре минуты, из Швейцарии слетало в США?
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Не могу понять, с кем из наших можно сравнить это хмыря?
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Ты за четыре минуты, из Швейцарии слетало в США?
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і що цікаво.
у всіх негараздах в Україні , тирчіть грязна пика бариги.
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Развели 🐷 и Югик ентого дЖулика как лоха!

Генеральный Брехун Украины.
23 мая он дал понять, что находится в восторге от своей работы и себя самого. Так что добровольно оставлять место под солнцем не намерен. Соответствующее видеообращение он выложил в Фейсбуке
Перефразируя известное «когда я пьян, а пьян всегда я», о нынешнем главе ГПУ можно смело сказать: когда я врал, а врал всегда я. Достаточно припомнить, что 11 сентября 2018 года он заявил о намерении покинуть должность после выборов Президента в марте 2019. Но передумал уже после 1 тура, осознав, что его работодатель «пролетает, как фанера». Не покинул должность даже после того, как новый Президент потребовал его увольнения. Все дело в том, что, заявляя об отставке, был уверен, что его кум Порошенко таки продерется на второй срок, и сделает Луценко премьером.
Не так сталось, как гадалось. Президент теперь Владимир Зеленский. И 20 мая во время инаугурации Юрий Витальевич чуть языком не подавился, услышав, что ему пора с вещами на выход. Наверняка в тот момент подумал: «А как же моя дружба с м-ром Джулиани? А как же Игорь Валерьевич? Он же обещал!». Слезать с вершины священной горы не хочется. И для уверенного сидения на Олимпе у известного грамотея есть основания. Его опорой стал нелюстрированный глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан, который заявил, что Луценко порядочный человек, просто находится в очень враждебной атмосфере, где ему, понимаешь, не дают работать!
Реализация подобных кадровых идей может утопить рейтинг нового Президента скорее, чем гипотетический союз с открытыми врагами. И сегодня «ОРД» расскажет - почему.
https://ua24ua.net/generalniy-brehun-ukraini/
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а что, деяние этого самого Телиженко в 2017 это не "державна зрада"? или наш "гениальный плокулол" следит только за выполнением закона, а беззакония его не интересуют.
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Здається, Джуліані стає американським політиком, який краще за багатьох інших обізнаний в українських реаліях, у тому числі щодо певних осіб. Американському керівництву цілком логічним було б призначити його (офіційно або неофіційно) куратором України.
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Тут его короновать в Джулиани "Енакиевского".
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Джжулиани этот то муда вчесть которогоназвали соти в первой мафии?Пшёл вон, недоносок.
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надеюсь, что Трамп и его администрация, не простят Порошенко факт вмешательства в выборы США на стороне Клинтон и оценят его по достоинству!
А так же смогут дожать Зеленского в вопросе очистки своего окружения от людей Коломойского.
После того как Коломойский "выпустит кишки" Ахметову и откусит солидный кусок его пирога в энергетическом рынке Украины, самим Игорем Валерьевичем всерьез займется ФБР за угрозу жизни американским гражданам лет примерно на 30 ... и все это произойдет еще до того, как Байден станет хозяином Белого Дома.
Ведь так хочется верить в лучшее
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Над чьей-то кудрявой головой сгущаются тучи. Только депутатская неприкосновенность может спасти... Джуліані зустрічався з колишнім українським дипломатом Теліженком, який раніше звинуватив Київ у втручанні у вибори в США, - WP - Цензор.НЕТ 9407
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с точки зрения 25-го свинарника дипломат зрадник
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Наследие КЛЕПТОКРАТА порошенко. Только СУД, чем быстрее тем лучше для Украины.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономДжуліані зустрічався з колишнім українським дипломатом Теліженком, який раніше звинуватив Київ у втручанні у вибори в США, - WP
 
 
 
 
 
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