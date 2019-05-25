 Джуліані зустрічався з колишнім українським дипломатом Теліженком, який раніше звинуватив Київ у втручанні у вибори в США, - WP

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням Washington Post.
"Теліженко був у Вашингтоні, він приїхав у Нью-Йорк, і ми провели більшу частину дня разом", - сказав Джуліані виданню.
На запитання про те, що вони з Теліженком обговорювали, Джуліані відповів: "Коли мені буде що сказати, я це скажу".
Згідно з даними Washington Post, Теліженко підтвердив зустріч, заявивши: "Ми говорили про українсько-американські відносини і політику у Вашингтоні й Україні".
Як відомо, у 2017 році колишній співробітник посольства України в США Андрій Теліженко повідомив про втручання української влади в американські вибори на боці Гілларі Клінтон.
Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані збирався прилетіти в Україну для зустрічі з новообраним Президентом Володимиром Зеленським. Але після того, як про візит стало відомо, американські політики-демократи накинулися на Джуліані з лютою критикою. Він вирішив скасувати візит.
у всіх негараздах в Україні , тирчіть грязна пика бариги.
Генеральный Брехун Украины.
23 мая он дал понять, что находится в восторге от своей работы и себя самого. Так что добровольно оставлять место под солнцем не намерен. Соответствующее видеообращение он выложил в Фейсбуке
Перефразируя известное «когда я пьян, а пьян всегда я», о нынешнем главе ГПУ можно смело сказать: когда я врал, а врал всегда я. Достаточно припомнить, что 11 сентября 2018 года он заявил о намерении покинуть должность после выборов Президента в марте 2019. Но передумал уже после 1 тура, осознав, что его работодатель «пролетает, как фанера». Не покинул должность даже после того, как новый Президент потребовал его увольнения. Все дело в том, что, заявляя об отставке, был уверен, что его кум Порошенко таки продерется на второй срок, и сделает Луценко премьером.
Не так сталось, как гадалось. Президент теперь Владимир Зеленский. И 20 мая во время инаугурации Юрий Витальевич чуть языком не подавился, услышав, что ему пора с вещами на выход. Наверняка в тот момент подумал: «А как же моя дружба с м-ром Джулиани? А как же Игорь Валерьевич? Он же обещал!». Слезать с вершины священной горы не хочется. И для уверенного сидения на Олимпе у известного грамотея есть основания. Его опорой стал нелюстрированный глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан, который заявил, что Луценко порядочный человек, просто находится в очень враждебной атмосфере, где ему, понимаешь, не дают работать!
Реализация подобных кадровых идей может утопить рейтинг нового Президента скорее, чем гипотетический союз с открытыми врагами. И сегодня «ОРД» расскажет - почему.
https://ua24ua.net/generalniy-brehun-ukraini/
А так же смогут дожать Зеленского в вопросе очистки своего окружения от людей Коломойского.
После того как Коломойский "выпустит кишки" Ахметову и откусит солидный кусок его пирога в энергетическом рынке Украины, самим Игорем Валерьевичем всерьез займется ФБР за угрозу жизни американским гражданам лет примерно на 30 ... и все это произойдет еще до того, как Байден станет хозяином Белого Дома.
Ведь так хочется верить в лучшее