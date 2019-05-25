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Все про:МЗС (1752) моряки (580) Росія (17210) трибунал (41) Зеркаль (151)

 По суті справу про захоплення моряків розглядатиме окремий арбітраж, - Зеркаль

Справа про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених РФ, розглядатиме по суті окремий арбітраж. Цей процес може затягнутися на кілька років, але Росія зобов'язана вже через місяць відзвітувати про те, що відпустила українських моряків.

Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла журналістам у Гамбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"По суті справа буде розглядатися не в цьому суді (Міжнародний трибунал з морського права. - Ред.). Буде створено окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції (Конвенція ООН з морського права. - Ред.). Це триватиме роками", - сказала вона.

Заступник голови МЗС підкреслила, що після ухваленого в суботу рішення трибуналу російська сторона повинна закінчити кримінальні справи і відпустити моряків.

"Як вони будуть це робити - це вже не питання трибуналу. Трибунал не дає Росії жодних вказівок щодо того, як це зробити. Це дуже зважене і мудре рішення", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН

"Протягом місяця вони повинні відзвітувати перед трибуналом, як і ми, щодо того, як вони виконали наказ суду ... Росія має це зробити і відзвітувати перед трибуналом", - вказала вона.

Відповідаючи на питання про можливі заходи в разі, якщо Росія не звільнить кораблі і моряків, Зеркаль пояснила: "Є санкції. Є міжнародне співтовариство, яке може застосовувати тиск до країн, які не виконують рішення трибуналу".

За її словами, виконання рішення "більш ніж обов'язкове", рішення дуже чітке, "навіть чіткіше, ніж ми сподівалися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1. Росія не брала участі в слуханнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128877
 
   
 Топ коментарі
 
Просто розумниця та красуня.
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За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.
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ждем острых политических памфлетов от 95 квартала на эту тему...ну, посмотрим, как говорит президент владимир
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За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.
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"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1. Россия не принимала участия в слушаниях. Источник: https://censor.net.ua/n3128877
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Курятник действительно не принимал участие в суде,не былпредставлен ответчик, но имеет там члена трибунала
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а-а-а...
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хорошее погняло у судьи По сути дело о захвате моряков будет рассматривать отдельный арбитраж, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7932.видать из каторжан
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ага, сєксапільна заммініндєл
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Красива то красива, інша справа що Путлєра може отямити лише удар термоядерним фалласом по довбешці. І завдавати його звісно ніхто не буде. І ложило це падло своє лежаче причандалля на всі суди.
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ждем острых политических памфлетов от 95 квартала на эту тему...ну, посмотрим, как говорит президент владимир
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Пеца должен поехать до Путина и договориться о освобождению моряков,он сам их сдал в плен,а теперь пускай фабрику в Липецке отдаёт за них ,Пеца ж умеет торговаться
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ну фсьо! Влєтєлі москалі на санкції!!! Ше й контрибуцію платитимуть та зарплату і нєустойку
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Цікаво, як до такої звісткі поставляться дуже "заможні" москальські пенсіонери, мабудь схвально ??? По суті справу про захоплення моряків розглядатиме окремий арбітраж, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8510
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Ну вот, а некоторые оды уже поют ППА.Неизвестно когда ребят выпустят, загнать их туда ему было намного легче.
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Конечно, именно Порох подставил дурных москалей под решение Трибунала - москали по любому понесут урон и выполнив решение и не выполнив. И да - военная доля очень тяжелая - это не только по парадам в красивой форме маршировать.
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Только сам сидит в дворце в Киеве, а моряки в цугундере в Москве.
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Санкции?Международное сообщество? А СП-" как строился так и будет строиться. Мост в Крыму построили с санкциями. Турбины Сименс завезли из Германии в Крым. Да ни хрена у вас нет. Пацаны как сидели так и будут сидеть.
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я знову ж, в 2825-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПо суті справу про захоплення моряків розглядатиме окремий арбітраж, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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