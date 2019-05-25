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 У РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН

Ухвалене сьогодні рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права може стати першим сигналом з боку російського керівництва розблокувати переговори про припинення конфлікту з Україною.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі", - написав Зеленський.

Він додав, що Україна "дуже чекає" повернення полонених моряків.

МЗС РФ, зі свого боку вже заявило, що трибунал ООН не має юрисдикції в питанні того, що сталося в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1.

У РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128876
 
   
 Топ коментарі
 
разве 3е и К0 обращался ктребуналу ?
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А ЕЩЁ УКРАИНОФОБ ...РЕЗИДЕНТ ЗЕ... ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ БЕСПОЩАДНОЙ ВОЙНЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЕ ОЛИГАРХОВ, О ЧЁМ ОН КЛЯЛСЯ КОГДА ЕЩЁ БЫЛ КЛОУНОМ - ПРЕТЕНДЕНТОМ .И НАЧИНАЕТ ОН ЭТУ СВЯТУЮ ВОЙНУ ПРИ ПОМОЩИ СВОЕГО ХОЗЯИНА ОЧЕНЬ ОПЫТНОГО КОНСУЛЬТАНТА СОВЕТНИКА, И МАТЁРОГО КОРРУПЦИОНЕРА - ШУЛЕРА КОЛОМОЯ ...ВОЙНА БУДЕТ ЖЁСТКАЯ И ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА! НО ВОТ ТОЛЬКО НЕ СО СВОИМИ А С ЧУЖИМИ ОЛИГАРХАМИ .
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Поносом кацапов в этой теме доволен.
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Про який конфлікт воно пише ????
Задовбали оці ігрища.
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Никогда не думал что у нас в Украине такое количество лжецов.
Это я о порохоботах. Что творится у людей в головах которые говорят что Зеленский и наркоман, и агент пукина...презираю вас...лжец и предатель - это сиамские братья.
Зеленский НОРМАЛЬНЫЙ адекватный человек, запомните, брехливые лузеры и также как вы своей ложью не сможете обелить вора, лжеца, негодяя и подлеца парашу, вы также не сможете вымазать Зеленского.
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Сегодня ПЯТЬ дней как ЗЕ през,а помоев вылили,что за 5 лет.
Обо.рался потрох,а ЗЕ отгребает.
Моряков к сожалению не отдадут и не потому,что даже НЕ хотят,а из ВРЕДНОСТИ и БЕЗЗУБОСТИ Запада.Напомните какие заливы-проливы-каналы перекрыли для расейских судов.
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"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле"



Такой конечно , какой же еще - https://twitter.com/i/status/1132327457594445824
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Зеля ты дурак
Откуда ты взял что паРашка цивилизованая страна, 15 тыс наших убитых это подтвердят
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чмошный клоун своими жалкими разговорами только вредит. потому что кацапорылые воспринимают его жалкие разговоры и нытье, за слабость.

мы уже нагнули кацапов и они должны-обязанны выполнять решение, принятое международным трибуналом. тоесть это прямое принуждение Соссии к миру.

козлорылые не могут поступить цивилизованно либо не цивилизованно, они могут поступить только так, как сказанно в решении международного трибунала.
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Подписываюсь под каждым словом! Клоун Порошенко своей торговлей с рускими только вредил Украине. Кацапорылые восприняли это как нытье и слабость. Именно пожтому они плевали и будут плевать на любые решения любых судов.
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Троляку насквозь видно. Напиши хоть "бабовик" что-ли.
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Сдается мне, в общении с путеном никаких щёк не хватит подставлять.
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Зеленский делает всё правильно, в отличии от КЛЕПТОМАНА порошенко, зная, чем закончится поход Украинских судов, всё же отправил их. КЛЕПТОМАНУ надо было отменить выборы, объявив военное положение.
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Чого ж не "увів і не відмінив"? Тебе му...дака злякався", борух?
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западных партнеров испугался, разговоры с ним проводились в то время
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Зная ГДЕ пишут методички Зеленскому, ответ будет: "Мы расцениваем решение морского трибунала ООН как шутку. Возможно, даже смешная шутка"
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конфликт???? зебил ....война....агрессия московии....вот же выбрали убощище!!!!!
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Война закончилась уже давно за 2 недели. Теперь она продолжается всегда. Сегодня Финлндия - русня 1:0 !!! Ура товарищи.
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Типичный выпад троля по методичке или просто недалекого человека. Когда он это говорил, кацапы еще не вступили в войну открыто своими силами.
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извиняюсь,не Убощище,а убожище,так вернее,правда? Но со смысловым посылом полностью согласен.
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А ждите когда Керченский мост рухнет,тогда и освободят. Как дети малые... Сильные первые не уступают и на закон они плевали.
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Валерка Бродяжный 2

Хм. Как сказал Конфуций: "Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов". Попробуем слегка отредактировать эту фразу великого китайца: "Если долго ждать, можно увидеть как все плюнут в сторону плюющего на закон и он утонет"
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Господа порохобл*ди, к меня к вам простой вопрос, перефразируя старую американскую поговорку (памятуя зебилов, дебилов и прочие комплименты) : если вы все такие умные, то почему вы все до сих пор такие ***** бедные?
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к сожалению, выше высказался волшебный персонаж, который не понимает, что люди хотят разного в жизни, и ум может разного типа.
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Какой бы паспорт или паспорта не лежали в кармане, они рожу не уберегут... И даже толстая мошна роль бронежилета вряд ли сыграет... Не забывай, что ты нацмен, уже более 2к лет блудите по белу свету, как неприкаянные, и не за такие ли вот вопросики вас везде ненавидят и щемят?
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Если ты такой богатый, что же тебе, ляди, всё мало?
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А хто тобі сказав таку дурню що я бідний? Я коли небуть скаржився? А Україна бідна бо тут живе 75% зебілів. Ну як в приказці "Чого бідні, бо дурні."
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я знову ж, в 2821-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Зелупень, хватит жидозехеров! Пять лет только войны ты ещё не насмотрелось? Нехрен было зезадом отвиливать от повестки, смог бы насмотреться вблизи на собратьев по 314здежу!!!
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Надо отдать должное его спичрайтерам! Хорошо сказано!
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Быдлосрань Московии подыхает с голоду но не сдайотцца!
Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Московию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли.
Кацапия настаивает, что у организации нет юрисдикции рассматривать преступления чухонских пиратов. После решения трибунала в Гамбурге, у Мордора выбор невелик, либо унижение и выдача моряков ВМСУ, либо ещё большее унижение и признание себя пиратским государством. И судя по всему, они выбирают второй вариант.
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кловун , проснись тебя никто слушать и ждать не будет... только действовать
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Болт ложила РФ на решения какого то трибунала.
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Щоб РФ не "ложила болт на решение какого-то трибунала" через 10 хвилин після того рішення , принаймні після відповіді МЗС Росії на те рішення, Зеленський разом з усією дипломатичною службою повинен кричати перед всім світом, всіми послами, всіми урядами. типу кацапи козли, пірати, вони ложать на міжнародне право, вони ложать на ООН, на все міжнародне співтовариство і на кожного зокрема, треба посилювати санкції, треба обламувати роги і т.д. Замість того "У РФ есть шанс поступить цивилизованно. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле" Заява кастрата.
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А зачем кричать? Все и так все знают-кто,на кого, и что ложит.
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Знать то знають, та дуже вигідно типу не знати. А якщо тикать кожному те рішення то ніяк уже неможливо зробити вигляд 3 мавп. "Нічого не бачу. Нічого не чую. Нічого нікому не скажу"
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Ну и что?Разведут руками-мы сделали все, что могли и пипец.
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мародер заради передвиборчого піару подарував кораблі і українських моряків!
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Реакція на рішення Трибуналу ООН, що до звільнення наших моряків. В порядку оприлюднення:
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,

за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.
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Что можно ожидать от антигосударства, от феодального мышления? Международные суды им не указ, а вот если право вето в ООН, то тут используют на полную катушку... Если Россию лишат право вето, то она выйдет из ООН, потому как после этого, эта организация будет ей больше не нужна. Все просто, ОРДА. И если ее оградить от захвата и разграбления чужих территорий, они вымрут.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН
 
 
 
 
 
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