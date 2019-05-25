 У РФ є шанс вчинити цивілізовано. Подивимося, який шлях оберуть у Кремлі, - Зеленський про рішення морського трибуналу ООН

Про це президент Володимир Зеленський написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Виконання РФ наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі", - написав Зеленський.
Він додав, що Україна "дуже чекає" повернення полонених моряків.
МЗС РФ, зі свого боку вже заявило, що трибунал ООН не має юрисдикції в питанні того, що сталося в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1.
Задовбали оці ігрища.
Это я о порохоботах. Что творится у людей в головах которые говорят что Зеленский и наркоман, и агент пукина...презираю вас...лжец и предатель - это сиамские братья.
Зеленский НОРМАЛЬНЫЙ адекватный человек, запомните, брехливые лузеры и также как вы своей ложью не сможете обелить вора, лжеца, негодяя и подлеца парашу, вы также не сможете вымазать Зеленского.
Обо.рался потрох,а ЗЕ отгребает.
Моряков к сожалению не отдадут и не потому,что даже НЕ хотят,а из ВРЕДНОСТИ и БЕЗЗУБОСТИ Запада.Напомните какие заливы-проливы-каналы перекрыли для расейских судов.
Такой конечно , какой же еще - https://twitter.com/i/status/1132327457594445824
Откуда ты взял что паРашка цивилизованая страна, 15 тыс наших убитых это подтвердят
мы уже нагнули кацапов и они должны-обязанны выполнять решение, принятое международным трибуналом. тоесть это прямое принуждение Соссии к миру.
козлорылые не могут поступить цивилизованно либо не цивилизованно, они могут поступить только так, как сказанно в решении международного трибунала.
Хм. Как сказал Конфуций: "Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов". Попробуем слегка отредактировать эту фразу великого китайца: "Если долго ждать, можно увидеть как все плюнут в сторону плюющего на закон и он утонет"
Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Московию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли.
Кацапия настаивает, что у организации нет юрисдикции рассматривать преступления чухонских пиратов. После решения трибунала в Гамбурге, у Мордора выбор невелик, либо унижение и выдача моряков ВМСУ, либо ещё большее унижение и признание себя пиратским государством. И судя по всему, они выбирают второй вариант.
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,
за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.