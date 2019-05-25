 Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун

Про це вона сказала журналістам на презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних установ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Презентація відбулася 24 травня 2019 року в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.
"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоч і змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, представити ті зміни, які вже зроблено та які заплановано новою командою. Якщо буде запит. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я.
Вона наголосила, що команда МОЗ готова пояснити, що відбувається в галузі.
"Зміни, які розпочалися у системі охорони здоров'я, вони невідворотні і триватимуть далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство й надалі працюватиме над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", - зазначила очільниця міністерства.
Вона також висловила сподівання, що Володимир Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.
"что если человек говорит в прямом эфире он высказывает свою позицию. А слушать и читать пересказывать мне как то не интересно."
дурником називати не можна.
Вот проведут перепись и все станет ясно
Вон Омелян написал
Посмотреть историю правок
Volodymyr Omelyan
🇺🇦
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла. І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну
В реанимацию попал директор Института сердца известный кардиохирург Борис Тодуров. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.Он не уточняет, какие именно проблемы у него случились со здоровьем, но известно, что в отделение интенсивной терапии кардиохирург попал три дня назад.
"Оказавшись в реанимации три дня назад побывал в "шкуре" пациента, и еще раз убедился как страшно болеть. Со мной уже лучше, и лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц. Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес", - написал Тодуров.
https://ua24ua.net/direktor-instituta-serdtsa-boris-todurov-ugodil-v-reanimatsiyu-i-nazval-reformatorov-minzdrava-nastoyashchimi-ubiytsami/
🤗
так всегда бывает,когда не веришь в то,что своим клиентам впариваешь.
И сразу эпитет "нищие врачи" воспринимается по-другому.
Какое ты, такого и авторитета себе наковырял - некто Шнайдер, тусующийся на жалкой подделке Цензора, на "Безцензоре", где 1000 просмотров - небывалый успех. Тусуются там откровенные зрадоебы и проплаченные рупоры свинособак.
И заголовки там соответсвенно украинофобские, например - "Этого не покажут по УкроГовноТВ" http://ua24ua.net/mihail_shnayder_porohoboti_kto_oni_chto_imi_dviget/
Посмотрел этого Шнайдера - откровенная зерада и лизоблюдство... :D
🤗
🤗
http://ua24ua.net/os-rezultat-medreformi-u-gruzii-pilgoviki-vzagali-ni-za-shcho-ne-platyat-diti-do-5-rokiv-pensioneri-viyskovi-pedagogi-studenti-ta-lyudi-z-invalidnistyu/
🤗
Зачем им мешать ?
Я понимаю что ваше лахтинское начальство отстаёт с печатанием методичек, но нельзя же так колоться в прямом эфире, как вы это делаете. Позор ведь.
Так устроена жизнь.
Гепариновая мазь,год тому 13,43,сейчас 73 грн.....Успехи супрунихи налицо!!!
Гнати потрібно, цю "доктор смерть" - сраною мітлою із України. Нехай піндосів лікує своїми дебільними порадами і їм проводить "рехформи".