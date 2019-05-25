 Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун

Про це вона сказала журналістам на презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних установ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Презентація відбулася 24 травня 2019 року в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.

"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоч і змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, представити ті зміни, які вже зроблено та які заплановано новою командою. Якщо буде запит. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я.

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Вона наголосила, що команда МОЗ готова пояснити, що відбувається в галузі.

"Зміни, які розпочалися у системі охорони здоров'я, вони невідворотні і триватимуть далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство й надалі працюватиме над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", - зазначила очільниця міністерства.

Вона також висловила сподівання, що Володимир Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.