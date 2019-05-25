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Все про:Зеленський (1428) медицина (729) реформи (1561) Супрун Уляна (454)

 Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про готовність подати Президентові Володимиру Зеленському результати успішних змін у системі охорони здоров'я, однак від глави держави наразі не було такого запиту.

Про це вона сказала журналістам на презентації проекту цільових екологічних інвестицій, спрямованих на термомодернізацію клінічних корпусів медичних установ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Презентація відбулася 24 травня 2019 року в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.

"Ми тут, ми на місці, ми далі працюємо. Хоч і змінюються президенти чи народні депутати у Верховній Раді, пацієнти є щодня. Ми стабільно працюємо, ми готові співпрацювати, представити ті зміни, які вже зроблено та які заплановано новою командою. Якщо буде запит. Його ще не було. Не зацікавилися тим, що ми робимо", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я.

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Вона наголосила, що команда МОЗ готова пояснити, що відбувається в галузі.

"Зміни, які розпочалися у системі охорони здоров'я, вони невідворотні і триватимуть далі. Можуть змінюватися люди, які очолюють МОЗ, але відомство й надалі працюватиме над тим, щоб завершити трансформацію охорони здоров'я", - зазначила очільниця міністерства.

Вона також висловила сподівання, що Володимир Зеленський підтримуватиме позитивні зміни в охороні здоров'я та допомагатиме, щоб вони відбулися швидше та якісніше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128875
 
   
 Топ коментарі
 
Уляна, а вы напишите ему письмо. как вылечить шизофрению.
Вон Омелян написал

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Volodymyr Omelyan
🇺🇦
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла. І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну
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Это тупое создание уверено, что она настолько высокопрофессиональна и незаменима, что её никто никогда никуда не пошлет с поста "И.О.", хотя кажется никто к ней даже не обращался по этому поводу. Дура - она и в Африке дура! Самоуверенная, самовлюбленная дура.
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Ищи в сети...По его словам, он не со всем согласен, но это самая продвинутая команда в плане реформ в минздраве за все время и движется в правильном направлении...
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Я что то не слышал, что бы он поддерживал эту дурочку.
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Ищи в сети...По его словам, он не со всем согласен, но это самая продвинутая команда в плане реформ в минздраве за все время и движется в правильном направлении...
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Мне не нужно лазить по сети. Он в прямом эфире заявил, что она дура. И то что она делает к медицине не имеет отношения в принципе....
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Еге ж. Дурникам типу тебе телевізор заміняє фсьо.
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Особо одарённым, тупым и недоразвитый поясняю, что если человек говорит в прямом эфире он высказывает свою позицию. А слушать и читать пересказывать мне как то не интересно.
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Ага, особенно Супрун берет на себя ответственность, когда работает уже 3 года с приставкой и.о.
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И является параллельно гражданкой США!А как там с наличием докторов в больницах?Семейные в счет не берутся.А эффективность реформированной скорой?А сельские амбулатории?Кроме 3 из обещаных 30, что-то ещё открылось по её реформе?Или ждут,когда 4G в сёла проведут?Как там онко центры и кардио центры поживают?Супруноиды напишите статистику с ссылочками и видео фактами.А сыворотка от бутулизма появилась в стране где нибудь кроме Харькова?А то таранки хочется,а покупать даже в супер маркетах страшно.
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А результаты как то налицо. Печальные результаты. Закрытые больницы и поликлиники превращение в амбулатории. Единственный типа положительный результат это уменьшение бюджетного финансирования. Цель типа реформ достигнута, только результат печальный ный.
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а шо случилось то?где чего позакрывали?есть список?
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Конечно есть. Десятки тысяч "оптимизированного персонала. Сокращение десятков тысяч койку мест.Педалик не так давно заявил, что в Киеве смертность в реанимации повысилась с каждого шестого до каждого второго. К сожалению, мой племянник заплатил жизнью за эти реформы. Скорая к нему с температурой в 39 просто не приехала, сказали обращаться к врачу. На следующий день он умер. Ему было 37....
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я просил списки...а не пересказывания речей скабеевой
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При чем здесь скабаеваа????? Ты просил списки, открывай статистику и читай. Или у соевый совсем с извилина и напряг.?
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Та ти шо - у цьому дурника телевізор єдине джерело інформації (див. його пост вище), причому явно не Дискавері, а 1+1 чи Інтер. Які списки? На гай свій час на нього.
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Ты как то недоразвитый с какого перепугу про меня гадости пишешь? Я достаточно много читаю. В отличие от тебя. В том числе и статистику.
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Якісь у вас подвійні стандарти - назвати єдиного міністра, який не бере хабарів і хоч щось робить в цьому болоті "дурочкою" можна, а людину, яка пише, дослівно,
"что если человек говорит в прямом эфире он высказывает свою позицию. А слушать и читать пересказывать мне как то не интересно."
дурником називати не можна.
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А кто сказал, что эта не берет взяток?Она сама. Вот только дебил принимая решения, который даже допустим и не берет, наносит гораздо больше вреда,, Чем более менее адекватный, пусть и не чистый на руку. А то,.что она делает дурочка это самое мягкое слово. В основном выражения и в три этажа....
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в Польше скорая тоже на "температура 39" не выезжает. Должны быть угрожающие жизни симптомы, высокая температура к таким не относится - вызывай обычного врача.
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Вот он и вызвал. Пока ждал, встретился не с врачей, а с Богом.
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еще раз - во всем мире то же самое. На "высокую температуру" никто не приедет.
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А смертность от инсультов как повысилась!Про бутулизм и корь писать надо?Ща ещё клещи хернёй заражать и от этого тоже ни чего в стране нет.Зато ваши органы теперь могут быть отправлены в любую часть мира и спасти очередному богатею жизнь.Гордитесь!
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Я как то не пишу о смерти, как о способе спора.
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С вами никто не спорит, то что вы написали не правда. Почти все кто был в больнице говорят про изменения в лучшую сторону. А так как у нас медики со времён коммунизма берут взятки и не лечат реформы в медицине просто необходимы.
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нахрена улянкина брехня ему нужна？
Вот проведут перепись и все станет ясно
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Уляна, а вы напишите ему письмо. как вылечить шизофрению.
Вон Омелян написал

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Volodymyr Omelyan
🇺🇦
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла. І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну
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Это тупое создание уверено, что она настолько высокопрофессиональна и незаменима, что её никто никогда никуда не пошлет с поста "И.О.", хотя кажется никто к ней даже не обращался по этому поводу. Дура - она и в Африке дура! Самоуверенная, самовлюбленная дура.
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За те бабки,которые она поимела и поимеет от своих спонсоров,ей пофиг кем быть.Дура?Да фуй с ним.
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Вы в больничку обратитесь, может ваша болезнь лечится
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Директор Института сердца Борис Тодуров угодил в реанимацию и назвал недореформаторов из Минздрава Украины настоящими убийцами
В реанимацию попал директор Института сердца известный кардиохирург Борис Тодуров. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.Он не уточняет, какие именно проблемы у него случились со здоровьем, но известно, что в отделение интенсивной терапии кардиохирург попал три дня назад.
"Оказавшись в реанимации три дня назад побывал в "шкуре" пациента, и еще раз убедился как страшно болеть. Со мной уже лучше, и лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц. Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес", - написал Тодуров.
https://ua24ua.net/direktor-instituta-serdtsa-boris-todurov-ugodil-v-reanimatsiyu-i-nazval-reformatorov-minzdrava-nastoyashchimi-ubiytsami/

🤗
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"врачу,исцелися сам".
так всегда бывает,когда не веришь в то,что своим клиентам впариваешь.
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достаточно посмотреть на машины на которых приезжают "низшие врачи" на работу, и на конкурс в медуниверситет. И на то сколько стоят операции в том самом "Институте Сердца".
И сразу эпитет "нищие врачи" воспринимается по-другому.
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Вы там лечились или ваши родственники?А вы попадали с сердечным приступом за последний год в обычную городскую больницу?А как быстро к вам приехала"скорая"?А сколько стоит поставить и купить одну бесполезную капельницу теперь в больницах?И как часто вас осматривал кардиолог?А сколько времени вы лежали без оказания помощи в приемном покое,после того,как вас привезли с сердечным приступом и ни чего не делали,потому,что кроме медсестры докторов нет!Твари ****!Вас и вашу падлу Ульяну расстрелять надо!
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Истеричка, реформа до стационаров еще не добралась, все что ты описала - мимо кассы.
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Ха-ха-ха-ха...Да поняла я,поняла.И жизни украинцев мимо кассы!Но их органами уже можно торговать?Или пока пробнички бесплатные?
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можешь свой мозг продать хоть сейчас. Правда, много тебе за него не дадут.
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Да твой я бы даже не готовила,воронам бы скормила!Так шо не напрягай в поисках добебанья свою единственную извилину.Хотя если провести определенные манипуляции,может пару грам кокаина выудить из него и удастся.Только потом куда его девать,пропитанный вирусом петишизма?!
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О ua24ua (см. (c) Безцензор)

Какое ты, такого и авторитета себе наковырял - некто Шнайдер, тусующийся на жалкой подделке Цензора, на "Безцензоре", где 1000 просмотров - небывалый успех.Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун - Цензор.НЕТ 718 Тусуются там откровенные зрадоебы и проплаченные рупоры свинособак.
И заголовки там соответсвенно украинофобские, например - "Этого не покажут по УкроГовноТВ" http://ua24ua.net/mihail_shnayder_porohoboti_kto_oni_chto_imi_dviget/

Посмотрел этого Шнайдера - откровенная зерада и лизоблюдство... :D
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усе ******* , тепер навіть замість слова " індик " можемо написати " индик " , так курс правильний Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун - Цензор.НЕТ 4576 !
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Объясните это сектантке, что о результатах реформ спрашивают народ, а не тех, что пилил на этих реформах имея гражданство и полную медстраховку США.
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🤗
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Какая нафиг медицина,когда вова не всех друзей-юмористов ,сценаристов и людей от Бени приставил к корыту.
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РЕЗУЛЬТАТОМ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ У ГРУЗІЇ! Пільговики взагалі ні за що НЕ ПЛАТЯТЬ - діти до 5-и років, пенсіонери, військові, педагоги, студенти та інваліди.
http://ua24ua.net/os-rezultat-medreformi-u-gruzii-pilgoviki-vzagali-ni-za-shcho-ne-platyat-diti-do-5-rokiv-pensioneri-viyskovi-pedagogi-studenti-ta-lyudi-z-invalidnistyu/

🤗
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Попробуйте сделать бесплатную прививку ребенку в Украине начиная с роддома.А раньше делали в обязательном порядке!
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Трём четвертям населения эта реформа не нужна. Им не нужен выбор семейного врача, не нужен пакет обязательных бесплатных услуг, не нужна программа "Доступные лекарства". Они хотят, как и раньшем ходить в больницу со своей зелёнкой и своими бинтами.
Зачем им мешать ?
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так пусть бы и ходили, но они хотят чтобы к ним приезжала скорая на каждый чих, причем не с парамедиками как в Европе а с полноценными врачами. Еще они хотят чтобы можно было будучи на пенсии, от недостатка общения шляться по врачам "поговорить". А платить за все это недешевое удовольствие должны те кто работает и платит налоги.
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Список ваших лекарств ни чем особым не отличается от ранее существующего.А бесплатные лекарства диабетикам и так раздавали до прихода во власть Порошенко.Потом перестали и возобновили.А то шо вы спидозных наркоманов по американской программе поддерживаете,как страусов Витя,дЫк это и до Супрунихи было.
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Тебя никто не заставляет пользоваться гос.медициной.
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Конечно. Первичное звено уже реформировано. Визиты к семейному врачу, обязательный список бесплатных мед услуг, бесплатные визиты к специалистам по направлению семейного врача - всё это есть и работает.
Я понимаю что ваше лахтинское начальство отстаёт с печатанием методичек, но нельзя же так колоться в прямом эфире, как вы это делаете. Позор ведь. Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун - Цензор.НЕТ 4691
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Слышь ***********-ольгинский **********,это всё можешь поехать в мАскву рассказать.Может они и поверят.А я живу в Украине.Желаю тебе попасть в аварию ночью где нибудь подальше от Киева.Твои органы нужны богатым иностранцам.Удачи!Брехло порохотваревское!
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заедь в любой райцентр , подальше от столицы , и полечись там у семей ного врача , детишек или внуков заведи к детскому врачу , когда она орет что ей положено 12 !! принять за день , а унее под дверями стоит 60 !!
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Да???? Навіщо я тоді плачу податки з яких вона фінансуєця?????
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Потому что государство берёт на себя ответственность вас лечить если будет эпидемия, или вы вляпаетесь в ДТП из которого вас по частям извлекать будут, и т.д.
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А якщо єпідемії не буде і не вляпаюсь,мені податки повернуть? Там не один десяток тисяч грн. набігає!
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Нет, не вернут. Точно так же как не вернут деньги вложенные в армию, даже если не будет войны.
Так устроена жизнь.
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Знаете, брат по скорой попал в больницу. Перитонит (если это о чем-то говорит). Больница государственная. Операцию сделали. Киев. И потом началось - лекарства, позолотить ручку медсестрам, хирургу, анестезиологу. Суммы назывались самим мед.персоналом. Лично я реформ не увидела. Как было 10 лет назад, так и осталось. Декларации с семейными врачами подписаны. На Супрун продолжаю надеяться.
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Просто Зеленский боится туда и обращаться, ведь могут отправить на анализы.
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Ульяна, по-моему, он ясно сказал: " Какая на хрен это реформа!"
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Медреформа удалась на100%, я в этом абсолютно уверен!
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Рожениц возят за 60 км.....Двое уже рожали в машине.Чем закончится?
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Это они ещё не сталкивались с вакцинизацией платной!
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Если все пройдет нормально-очередной беременностью. Природа-с
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Це ЯКЩО пройде нормально....А зимою? А якщо машина серед дороги стане?Це при тому що раніше з Києва до нас народжувати їздили.
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Переселяйтесь в Швецию. Или в Швейцарию.
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Налоги платим в Украине! Не слышали? Почему нужно переселяться куда-то? Ваши аргументы из серии "Абы перд...нуть?!"
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В машинах роженицы рожали и будут рожать....это происходит во всех странах...от реформ это не зависит.. Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун - Цензор.НЕТ 6089
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А кто Вам сказал, что медреформа проводится для украинцев? Основная цель медреформы это планомерное сокращение населения Украины. И можете убеждать меня в обратном, но результаты говорят сами за себя. Наивно полагать, что запад ставивший во все времена задачу по уничтожению славян приоритетной, вдруг озаботился здоровьем украинцев?
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности представить президенту Владимиру Зеленскому свидетельства успешных изменений в системе здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3128875

Гепариновая мазь,год тому 13,43,сейчас 73 грн.....Успехи супрунихи налицо!!! Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун - Цензор.НЕТ 4551
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Одно то, что происходит с вакцинами, это уже преступление, за которые эту шмоклю нужно в тюрьму садить!
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Да нет,тюрьма для этой обезьяны очень лёгкий исход.Столько людей умерло от кори и гриппа за время её деятельности,что за это расстреливать надо.А от бутулизма.А от инсультов и сердечных приступов.А сколько мрут после аварий долго ждавши скорую,а потом приехав в больницу,а там нет ни хрена.Ни лекарств,ни докторов.Мля,нет слов.
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З усим цим звернись до Господа Бога.Все у його волі!
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Ну так це ж не нормально.І з черговою вагітністю, доведеться дещо зачекати.А я ж писав про НОРМАЛЬНО
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Похоже, что отношение к реформам Зеленский выскажет после выборов в Раду, чтобы зелекторат продолжал фантазировать...
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"на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов" - это изощренное определение процесса обклейки дешевым пенопластом зданий столетней давности по цене пятьдесят тысяч за квадратный метр?
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Ну не може ЗЕ осягнути все одразу.Він досі певно в шоці від того куди потрапив. Думав, що буде звична сцена ,глядачі, а тут дійсно державою керувати треба.
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а чому не просвітити українців "свідченнями успішних змін в системи охорони здоров'я" нам теж цікаво було б про них дізнатись
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А про що там запитувати?!
Гнати потрібно, цю "доктор смерть" - сраною мітлою із України. Нехай піндосів лікує своїми дебільними порадами і їм проводить "рехформи".
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Він не має часу, він в Канаду збирається - пакує ласти, лижі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗапит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун
 
 
 
 
 
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