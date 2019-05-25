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Все про:МЗС РФ (494) моряки (580) Росія (17210) трибунал (41)

 Росія не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків

МЗС РФ заявляє, що суд не має юрисдикції в питанні того, що сталося в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Про це йдеться  йде в заяві, опублікованій російським зовнішньополітичним відомством, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як раніше неодноразово зазначалося російською стороною, заяви, зроблені як Росією, так і Україною, під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки" , - заявляє МЗС РФ.

При цьому саме рішення трибуналу, згідно з яким Москва повинна негайно звільнити українських моряків, у відомстві Лаврова не прокоментували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко

Російські дипломати, які не брали участі в засіданні трибуналу, обіцяють надалі відстоювати свою позицію.

"Під час подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, зокрема, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати цю ситуацію в світлі згаданих вище обставин", - сказано в повідомленні МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128874
 
   
 Топ коментарі
 
Реакція на рішення Трибуналу ООН, що до звільнення наших моряків. В порядку оприлюднення:
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,
за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.
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Ничего...Отольются кацапам наши слезы...А китайцам надо почаще напоминать чья Сибирь,и втолковывать,чтобы забирали ее скорей,а то кацапы засрут...
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Интересно какова будет реакция оон если россия захватит в заложники 20 немецких гомосексуалистов
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А кто интересно признал из цивилизованных стран, Крым российским? Кто?
Крым это Украина! Россия страна оккупантов!
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***
Всё там в условностях, все там повязаны…
Кривые новости - глаза завязаны…
Сплетенье слабостей и обреченности,
Сплошные гадости без утонченности.

Плетется стадо убойно-дойное,
И рыла рады, что жизнь достойная…
Трусливо кормятся, прижавши уши,
В ознобе корчатся рабы бездушные…

Расплата сбудется.... Судьба единая
Мозгами скудные живут скотиною…
В заслугах прошлое, не настоящее!
Страна кровавая - говно смердящее....///
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Треба під тиском міжнародної спільноти загнати мокшу і мордву в кам'яний вік. Щоб крім гівна в 12 морських милях від прибережної зони нічого не ходило, а тільки плавало😁
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ЗАСИДЕЛИСЬ ,НАЗАСЕДАЛИСЬ В КРЕМЛЕ ЭТИ калантаряны(лавровы). НЕ ПОРА ЛИ ИМ ВАЛИТЬ ИЗ ОДЭР(Река в Германии,Польше и России-Волга)БЭЙДЖАНСКОГО КРЕМЛЯ??! Уже больше 100лет сидят. Хотят отнять моря у 60-ти миллионных народов(Украинцы и ИндоПэриджанцы).Изгадив дельту Астрахани своими заводами по Волге( планировал зам.пред Госплана ситарян,)теперь лезут ловить рыбу,газ и нефть в ГрекоАнарском (Од(Аз)эрбэйджанском)) секторе моря Персидского(Гульсум,но никак не Каспий называлось).
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ОдЭр-Огня муж,отсюда нац.инструмент Тар-отсюда ТарТария со ст.ГанБала(дите кровей пер с одэри).Чтоб скрыть это большевики нерусские придумали рыбу Камбалу.Вот чем власть фальсификаторов занимались.
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Кто бы сомневался, что русские не будут признавать решение Международного Трибунала по морскому праву, учреждённого, на минуточку, согласно Конвенции ООН.

Член Совета Безопасности ООН . . . Не признаёт решение уважаемого международного судебного органа . . .

О чём дальше говорить ? Их всем миром метелить надо, во всех плоскостях : экономической, дипломатической, гуманитарной, а лучше - военной.
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Если параша не признаёт решение трибунала ООН и этим показывает не уважение к международному праву и к ООН в целом ,может ей показать на дверь . С лиги наций СССР выганяли. Они пременят ЯО и скажут ,что неукого нет юрисдикции их обвинять. Пора упыря посадить на осиновый кол.
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Это Вам не Соломенский суд г.Москва. После этого суда могут наложить запрет на заход российских шхун в международные порты для разгрузки-погрузки и бункеровки. Что тогда? После этого корабли можно использовать в виде прогулочных недалеко от берега, чтобы топливо не закончилось.
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да ладно звиздеть, вофка так хочет поболтать с донькой, что вернёт захваченных моряков и не пикнет, звуки старой лошади не имеет значение, кстати давно до "дебили *****" не имело значения.
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Российских окупантов заставят отпустить пленных украинских моряков https://www.youtube.com/watch?v=UaAfe1dCnvQ
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.....а БАНДИТ разве признает какие то ЗАКОНЫ ????? он ДОЛЖЕН признать только ПРИГОВОР !!! ООН для начала, должно ИСКЛЮЧИТЬ росию !!!! следующий шаг : УШАТАТЬ всю их ЭКОНОМИКУ !!! третий шаг : РАСЧЛЕНИТЬ ее до ОБЛАСТЕЙ !!!
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Всё так и будет, но только без росийского тролля Граздича Васьки.
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если бы бандюка, гопникам, и прочей нечисти дать право признавать или не признавать "юрисдикцию судов в их вопросе", сколько бы признало?
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кацапы такие же говнюки и сявки, как наш гепа, как не нравится-решения суда в гробу видали. Но сколь веревочке не вится, все равно посодЮт, сядут уСе.
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Боты не понимают орфографию., новое предложение с малой буквы-это они.
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********* это терростическая организация причем фейковое государство -что не понятно
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значить, треба їх додавити санкціями. Сволота. Відімкнути СВІФТ, наприклад.
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а мы не признаем расею и лошадь= хто они такие))))
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Загнали коня. Осталось только пристелить из милосердия.
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Ну, раисся, впиринципе не признает такую надоедливую фигню, как право.
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МИД РФ тут же откомментировал, что трибунал не имеет юрисдикции в вопросе того, что случилось в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
Еще как является - так как Россия подписала конвенцию ООН по морскому праву и последующие международные договоры.
Даже говорить такое вещи - это попрание государственного строя в России, так как статья 15 конституции России гласит:

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.



Я посоветовал бы президенту Зеленскому - объяснить попрание своей же конституции Лаврову и Путину!
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Значит никуда и никому нельзя пускать россиян в цивилизованное общество без наручников и намордников.
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Лапотные реагируют только на пулю в лоб,остальное не признают..
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цивилизованное общество тоже не признает право кацапов на существование.
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Эй москалики, там почаще в Аденском заливчике покатайтесь (походите), та и Йемен задолбись и Сомали "мух" не ловит.
Кстати начнутся проблемы под тряпкой в портах обслуживание получать (нескоро, но и недолго), Да забыл, на рейде можно перегрузку проводить (считаем бабло).
Кацапы - вы мне все больше нравитесь.
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А що ви визнаєте свою тупорилу думу і ботоксну морду ,яка чверть століття сидить в кремлі? Росія не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків - Цензор.НЕТ 743
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если бы это было так, как заявляет лавров, то суд отказался бы рассматривать иск Украины, ведь всем известно, что каждая сторона предоставляла свои аргументы и все они были рассмотрены судом и на основании Закона и предоставленных объяснений и было вынесено это решение.Так что лавров вещайте дальше для своего лохотрата.А для Украины еще один козырь для лишения право вето в Совбезе ООН.
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Они в наглую в "отказе", что нового на зоне?
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Любят же москали, себе на жопу приключения искать куме!
-Ну так пид.расы .Не при детях буде сказано Росія не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків - Цензор.НЕТ 5652
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Та то все хрень на пісному маслi, паРаша забiла на цей міжнародний трибунал і на Гааагу і на Вашингтон, невже це не зрозуміло ?? Вихiд тільки один - ставити паРашу литерою Г і мати без всякого мастила у жорсткому садо мазо, вони лише таку мову розуміють. Але кому це у той Европi чи Америцi потрiбно ?
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так шо,браты,как насчет пореферендить про дружбу с кацапнёй?
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Он их ****, и донбас защищать отправил! Знал ведь шо там стреляють! Правда?
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1987 , ты , дурак ??? я служил в Германии и приказ в АРМИИ это приказ !!! тем более был ДОГОВОР , был ПЕРЕХОД с одной базы в другую , что ...ть ТЕБЕ НЕ ПОНЯТНО ???!!ды....л , ......лять !!!
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Гопник борзеет пока не найдется тот, кто начистит ему еп@льник. Так и с РФ, если ни один порт мира не станет принимать гражданские и военные корабли, спесь с РФ быстро сойдет на нет. Миром правят деньги и никто не хочет их терять.
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Зная ГДЕ пишут методички Зеленскому, ответ ничем не удивил и был в знакомом стиле:
"Мы расцениваем решение морского трибунала ООН как шутку. Возможно, даже смешная шутка"
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Зе знає як поставити кремль на місце, недарма він дорікав Порошенку про не закінчену війну.
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я знову ж, в 2822-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Пора этой Росси сбить этот горделивый хохолок и запретить морской державе обслуживание в портах других стран. А потом SWIFT.
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А когда "россия" признавала право ?
Когда это было её право.
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Росія порушує Міжнародні Закони і не визнає Рішень Міжнародного Трибуналу ООН а Голова Адміністрації Президента хоче мирний договір підписати з ними. Мабуть надіється що Росія буде його виконувати.
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