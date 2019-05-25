 Росія не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків

Про це йдеться йде в заяві, опублікованій російським зовнішньополітичним відомством, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як раніше неодноразово зазначалося російською стороною, заяви, зроблені як Росією, так і Україною, під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки" , - заявляє МЗС РФ.
При цьому саме рішення трибуналу, згідно з яким Москва повинна негайно звільнити українських моряків, у відомстві Лаврова не прокоментували.
Російські дипломати, які не брали участі в засіданні трибуналу, обіцяють надалі відстоювати свою позицію.
"Під час подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, зокрема, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати цю ситуацію в світлі згаданих вище обставин", - сказано в повідомленні МЗС.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1.
Крым это Украина! Россия страна оккупантов!
Всё там в условностях, все там повязаны…
Кривые новости - глаза завязаны…
Сплетенье слабостей и обреченности,
Сплошные гадости без утонченности.
Плетется стадо убойно-дойное,
И рыла рады, что жизнь достойная…
Трусливо кормятся, прижавши уши,
В ознобе корчатся рабы бездушные…
Расплата сбудется.... Судьба единая
Мозгами скудные живут скотиною…
В заслугах прошлое, не настоящее!
Страна кровавая - говно смердящее....///
Член Совета Безопасности ООН . . . Не признаёт решение уважаемого международного судебного органа . . .
О чём дальше говорить ? Их всем миром метелить надо, во всех плоскостях : экономической, дипломатической, гуманитарной, а лучше - военной.
Еще как является - так как Россия подписала конвенцию ООН по морскому праву и последующие международные договоры.
Даже говорить такое вещи - это попрание государственного строя в России, так как статья 15 конституции России гласит:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Я посоветовал бы президенту Зеленскому - объяснить попрание своей же конституции Лаврову и Путину!
Кстати начнутся проблемы под тряпкой в портах обслуживание получать (нескоро, но и недолго), Да забыл, на рейде можно перегрузку проводить (считаем бабло).
Кацапы - вы мне все больше нравитесь.
-Ну так пид.расы .Не при детях буде сказано
"Мы расцениваем решение морского трибунала ООН как шутку. Возможно, даже смешная шутка"
Когда это было её право.