 Росія не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків

Про це йдеться йде в заяві, опублікованій російським зовнішньополітичним відомством, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як раніше неодноразово зазначалося російською стороною, заяви, зроблені як Росією, так і Україною, під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року, виключають можливість задіяння передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки" , - заявляє МЗС РФ.

При цьому саме рішення трибуналу, згідно з яким Москва повинна негайно звільнити українських моряків, у відомстві Лаврова не прокоментували.

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Російські дипломати, які не брали участі в засіданні трибуналу, обіцяють надалі відстоювати свою позицію.

"Під час подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, зокрема, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати цю ситуацію в світлі згаданих вище обставин", - сказано в повідомленні МЗС.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1.