 Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним. ФОТО

Про це повідомив у Facebook прес-секретар ПЦУ Іван Сидор, передає Цензор.НЕТ.
"Літургія в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Епіфанія.
Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни.
Прийшов привітати Митрополита Епіфанія і спільно помолитися Патріарх Філарет", - повідомив священик.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Выходи замуж за ЛяЖка "Заднепривоного".
як можно сподіватися на мир, коли пастирі між собою його не мають
чем больше непонятных слов и заклинаний, тем больше понтов, авторитета и паствы у жадных попов.
золотища то там сколько! они читают заклинания чтобы в детдомах было хорошо - а десятину своих сокровищ отдать - не лохи. хотя за такое бабло можно было бы не унижать и не травмировать тех детей, которые потом пополнят зоны, храмы и улицы.
до чего же они циничные..... прямо как их еще недавно высокопоставленная "крыша" - ПОП))
В документе сообщается, что центр собирается закупить 76 икон Серафима Саровского со стразами. Также центр хочет купить 90 триптихов Саровский пустыни. В госзакупках еще указаны книги «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков».
«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», - сказано в описании тендера.
Россияне что то знают.....
Иконы со стразами в ядерном центре.....
ты когда напишешь - проверяешь ЧТО получилось? глаза то ведь невозможно пересадить.
😇
Под покровом Божией Матери были все.