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Все про:Філарет (189) Епіфаній (158) ПЦУ (361)

 Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним. ФОТО

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет прийшов у Михайлівський Золотоверхий монастир на спільну молитву до настоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія в день його тезоіменитства.

Про це повідомив у  Facebook прес-секретар ПЦУ Іван Сидор, передає Цензор.НЕТ.

"Літургія в День тезоіменитства (День ангела) Предстоятеля Української Православної Церкви митрополита Епіфанія.

Під покровом Божої Матері зібралися усі: український єпископат, духовенство, поважні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віряни.

Прийшов привітати Митрополита Епіфанія і спільно помолитися Патріарх Філарет", - повідомив священик.

Також читайте: Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради

Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним 01
Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним 02
Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним 03
Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним 04
Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним 05

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128872
 
   
 Топ коментарі
 
і дуже добре!
як можно сподіватися на мир, коли пастирі між собою його не мають
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нарешті, гординя завжди псувала українцям життя. Це завдякі гордині ми втрачали свою державність і ідентичність
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Це нагадує виставу....
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XXI cторіччя і провайдери невидимих послуг
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Ищешь, тех, кто лишил тебя невинности?
Выходи замуж за ЛяЖка "Заднепривоного".
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Що значить "нагадує"? Релігія це і є срана вистава для неосвіченних інфантильних дебілів, що всю відповідальність за власні вчинке перекладують на уявну сутність
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най буде, вони такі смішні. ) - ну не з Президента ж сміятись, вна самім ділі то? Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним - Цензор.НЕТ 6417)
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прищемили фаберже двєрью, голки під нігті загнали - от дєнісєнко і притих. На врємя
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говорящим кустам слава!
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і дуже добре!
як можно сподіватися на мир, коли пастирі між собою його не мають
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тезоименитство\\\\\\\\\


чем больше непонятных слов и заклинаний, тем больше понтов, авторитета и паствы у жадных попов.
золотища то там сколько! они читают заклинания чтобы в детдомах было хорошо - а десятину своих сокровищ отдать - не лохи. хотя за такое бабло можно было бы не унижать и не травмировать тех детей, которые потом пополнят зоны, храмы и улицы.
до чего же они циничные..... прямо как их еще недавно высокопоставленная "крыша" - ПОП))
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Что то я не помню, что Иисус Христос справлял свои днюхи..)
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как и Вицли-Поцли, Артемида и прочие сорта божков. что написали шамані - так и "жил" бох)
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Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики в закрытом городе Саров Нижегородской области решил закупить иконы, книги и картины на сумму более 2,3 миллиона рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.
В документе сообщается, что центр собирается закупить 76 икон Серафима Саровского со стразами. Также центр хочет купить 90 триптихов Саровский пустыни. В госзакупках еще указаны книги «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков».
«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», - сказано в описании тендера.

Россияне что то знают.....
Иконы со стразами в ядерном центре.....
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США могут согласиться-Венесуэла лидер а мире по залежам нефти.
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И это ж надо так, что лидера по залежам нефти кацапня и кацапствующие мудаки местные сделали страной голодранцем. Врочем, ничего удивительного - всюду где кацапня установила свои правила, там нищета, разруха, коррупция и прочая грязь.
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Ну хорощо когда хорощо,мирно аж радует,ну и для чего коныки було выкидывать,от учитесь политики как надо дружно працюваты для людей,страны в которой вы живёте,а не на свой глечик или своих амбиций.
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ты когда напишешь - проверяешь ЧТО получилось? глаза то ведь невозможно пересадить.
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Когда один человек одержим иллюзиями - это называют умопомешательством. Когда много людей одержимо иллюзиями - это называют религией.
😇
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Братья и сестры.
Под покровом Божией Матери были все.
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Пора уже тезоименникам-патриархам зафиксироваться пред СМИ в благодатном поцелуе! Все ж таки в прошлом учитель и воспитанник , или как там правильно: Наставник и Послушник, дядя и племянник, муж и жена и т.д. А то Филарет со своим деменциальным властолюбием рискует к концу жизни из полусвятого Страца превратиться обратно в совдеповского попенка Денисенко.
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нарешті, гординя завжди псувала українцям життя. Це завдякі гордині ми втрачали свою державність і ідентичність
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ненавижу верунов,любых, и бога их,которого нет тоже бы ненавидел,если б он был...
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извените меня...но этот старый маразматик ФИЛАРЕТ,уже достал всех. сам незнает кто он, и где находится, и в каком состоянии ТОМОС и ЭПИФАНИЙ которого воспитал и выдвинул на этот пост. а потом его старичка жаба задушила что не он будет командовать патриархатом чи кем он себя там нафантазировал...?? та иди уже дидуля с миром на отдых не мути воду в религии. без тебя уже тошно от всего что вокруг творится.... то ТОМОС ему уже не такой... то Эпифаний... из ума выжил старик...((
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Чуваки, Христос был скромный плотник в рубище вообще то.
Філарет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним - Цензор.НЕТ 7186
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Филарет стал на путь исправления для общего блага. Молодец.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет прибув на тезоіменитство Епіфанія і помолився разом із ним. ФОТО
 
 
 
 
 
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