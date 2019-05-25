 Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Facebook.
"Вдячний професійній команді українських дипломатів, які в цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів. Це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії.
Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і пересторогою для тих, хто хотів би умиротворити агресора!
Новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
"папередник у вашего "кандидата" был праффессором!"Ваш сарказм по отношению к Януковичу, выраженный в слове "праффессор" понятен. А кандидат юридических наук Порошенко П.А. - просто кандидат юридических наук, автор, например, монографии «Государственное управление корпоративными правами в Украине. Теория формирования правоотношений» (2000).
Статус може бути змінено тільки через суд (як це було у випадку з Януковичем).
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,
за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.
Порошенко був і залишається найкращим Президентом України!