 Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Facebook.

"Вдячний професійній команді українських дипломатів, які в цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів. Це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії.



Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і пересторогою для тих, хто хотів би умиротворити агресора!



Новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вже не до жартів – час діяти! Кожен український політик має пам’ятати істину – не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності. За кожною її обіцянкою ховається єдина мета – зруйнувати успіх європейської України.



Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв’язка – "мир через капітуляцію". Самогубством було б ставати співавторами цього сценарію. Лише справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором.



Гарантія нашої перемоги – це збереження міжнародного фронту підтримки України в єдності та солідарності!"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.