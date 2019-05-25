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Все про:Азовське море (1086) моряки (580) Порошенко (8943) трибунал (41)

 Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав рішення Міжнародного трибуналу з морського права на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Facebook.

"Вдячний професійній команді українських дипломатів, які в цей складний період залишаються на захисті справжніх національних інтересів. Це рішення – чергова червона лінія для Кремля, як і підтвердження правильності обраної нами стратегії.

Пишаюся нашими моряками, які залишаються вірними своїй військовій присязі. Ви – герої, чия відданість захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є прикладом для всіх нас, як і пересторогою для тих, хто хотів би умиротворити агресора!

Новим обличчям на Банковій слід було б не чекати на імпульс від суспільства, а самим формувати порядок денний звільнення Кремлем українських заручників та окупованих територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вже не до жартів – час діяти! Кожен український політик має пам’ятати істину – не варто ні загравати з Росією, ні вірити її добросовісності. За кожною її обіцянкою ховається єдина мета – зруйнувати успіх європейської України.

Сценарій війни пишеться в Кремлі, де для України заготовлена розв’язка – "мир через капітуляцію". Самогубством було б ставати співавторами цього сценарію. Лише справжнім і відповідальним лідерством України його можна переписати, а завершити – міжнародним трибуналом над агресором.

Гарантія нашої перемоги – це збереження міжнародного фронту підтримки України в єдності та солідарності!"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128870
 
   
 Топ коментарі
 
Все ж таки при всіх недоліках Пороха наразі чітко приходить розуміння того як нам пощастило що в найтяжчий для країни час саме він був президентом. Особливо це відчутно у порівнянні з сьогоднішнім дешевим опереточним клоуном..
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Шо на это скажет прохфесиАнал портнов и наши "неподкупные" суды? Ещё хочется тут визг мацкальских троллей понаблюдать
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ПОРОШЕНКО еще раз УТКНУЛ носом росЦию,- что пролив должэн быть свободным для плаванья
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папередник у вашего "кандидата" был праффессором! Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1999
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Кот Баюн d4bd94a9
"папередник у вашего "кандидата" был праффессором!"Ваш сарказм по отношению к Януковичу, выраженный в слове "праффессор" понятен. А кандидат юридических наук Порошенко П.А. - просто кандидат юридических наук, автор, например, монографии «Государственное управление корпоративными правами в Украине. Теория формирования правоотношений» (2000).
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А у вашего папередника, кто был, ***** или *денег не , ну вы держитесь*?)
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какой-то фейсбучный блоггер 🤷‍♀️
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фейсбучный... блоггер... но с пожизненной госохраной, в отличие от фейсбучной лалашки..)))
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В местах не столь отдаленных госохрана даже будет усиленной
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Порох - президент України. Рівно як і Кравчук, Кучма, Ющенко. Приставкп «екс» по відношенню до президентів не застосовується.

Статус може бути змінено тільки через суд (як це було у випадку з Януковичем).
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Історія (час) розставить все на свої місця і всім дасть оцінку. Особисто моя суб'єктивна думка, що Пороха впшуть в новітню історію України, а нашадки будуть вивчати його на рівні з Мазепою.
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ага впишуть в історію як першого президента якого посадили за грати
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Ви знаєте, цькували багатьох державників України, з багатьох робили антигероїв, оббріхували, застосовували міць усієї пропагандиської машини. Та, як я вже казав, історії на все це начхати. І рано чи пізно все стане на свої місця.
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Колись совєти і про Степана Андрійовича так казали. А воно он як вийшло Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2054
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Це той що дезертирував під Іловайськком і котрий три доби вештався невідомо де, може навіть проходив інструктаж в РФ?
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Реакція на рішення Трибуналу ООН, що до звільнення наших моряків. В порядку оприлюднення:
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,
за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.
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Порошенко багато чого доброго зробив для України....загнав РФ в кут та ще й обгородив вовка червоними прапорцями
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РЕСПЕКТ, Петро Олексійович!
Порошенко був і залишається найкращим Президентом України!
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Это не свинарчук. Это новое молодое лицо. Представитель Узеленского по борьбе со свинарчуками Стефанчук. Смотрите, не перепутайте.

Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8742
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Это представитель Зеленского в ВР.Что с ним не так?Он тоже дерибанил оборонный бюджет и мародерил на крови и трупах?
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Ще одна лінія на яку вони чхати хотіли, і стане такою ж перешкодою як намальована на асфальті
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Я на петю не злюсь Нельзя злиться на больного человека.Петя за гранью добра и зла эти критерии ему не ведомы Он таким родился,выродком его лечить надо.
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Параллельный президент объявился и дальше комментирует.
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Радуйся, что их не убили рашисты, когда ты их послал на расстрел ради срыва выборов.
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тяжело из парашенки выходит каменный цветок...
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