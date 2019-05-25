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Все про:моряки (580) Росія (17210) трибунал (41) Зеркаль (151)

 Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Міністерство закордонних справ України розраховує, що після рішення Міжнародного Трибуналу з морського права Росія звільнить утримуваних у полоні українських моряків і поверне захоплені кораблі.

Про це написала в Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, яка представляла нашу країну на засіданні Трибуналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом.

Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей.

Більше деталей згодом", - написала дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1. Росія не брала участі в слуханнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128869
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да, в Трибунале сидят дураки, а все должны слушать и верить высерам кацапской унылой лошади.
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Якщо не буде арештів по всьому світу кацапських лоханок, які вони називають кораблями, то кацапи не виконають ані цього рішення, ані будь-якого наступного по звільненню українських моряків (заручників).
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Паймёт, когда полный бойкот российского торгового флота начнётся.
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
.
И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Пока Коболев свои 40 миллионов премии не получит, ничего не выйждет
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пусть так и будет!!! пусть!
(но раша... это ж такое..такая субстанция...которая скажет (или даже уже сказала) что не подчиняется этому трибуналу и его решение ей не понятно и не сочетается с ее видением проблемы и вообще...)
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Пусть выходит из ООН и не подчиняется.
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Молодец красотка, таки дожала это быдло
Это только обеспечительные меры перед рассмотрением по существу. Касабы нарвутся на полновесную писдулину в итоговом вердикте. Однако, уже щас они должны принять меры по выполнению решения трибунала, иначе в качестве обеспечения включатся механизмы блокировки морских коммуникаций для мордера В частности, проход через Босфор, Дарданеллы и Панамский канал. Это происходит на автомате и никаких дополнительных усилий не требуется.
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"Пусть выходит из ООН и не подчиняется."А у Сав"єту Єуроппи кацапстан,схоже,таки повернуть.Ще трошки ЗЄ-серіалу--і Кріммнашь визнають за кацапстаном і даунббас нам упендюрять зі страшною силою на умовах мокшів.

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1."Контра спем сперо."2"Дурень думкою багатіє".3.Не вір кацапні і не сподівайся людяності.
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Вроде взрослая тетка, а чешет одну и ту же хрень. Или дипломаты априори правду никогда не говорят?
"Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в ноябре прошлого года инциденте в Керченском проливе, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка и три корабля. Об этом заявили в МИД России в ответ на решение Международного трибунала ООНпо морскому праву"
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Ну да, в Трибунале сидят дураки, а все должны слушать и верить высерам кацапской унылой лошади.
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Ты кому вообще веришь, москалям или международному трибуналу?
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Да чихал Ху..ло на решения суда. Пускай Зекоманда чешется.
Пока от них ни звука.Бабло делят Мы ожидаем, что Россия быстро исполнит приказ Трибунала, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9419
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мордор плєвать хатєл на суд оон. Там даже шутка така ходить: іді жалуйся в оон!
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Наивная, рашка уже заявила что им плевать и решение этого суда они не признают.
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Якщо не буде арештів по всьому світу кацапських лоханок, які вони називають кораблями, то кацапи не виконають ані цього рішення, ані будь-якого наступного по звільненню українських моряків (заручників).
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Россия не освободит моряков и не отдаст суда.
В принципе так и задумывалось
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На то она и рашка-*********... или ********* - кому, что ближе.
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ну нельзя же быть настолько наивной Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4940
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Елена Зеркаль:
- Мы ожидаем, что Россия быстро исполнит приказ Трибунала.

Шойгу Кужугетович:
- Извини, дарагой. Мая твая нипанимает.
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Паймёт, когда полный бойкот российского торгового флота начнётся.
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Потому что сев.поток не входит в юрисдикцию морского трибунала ООН.
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А отжатие Крыма, война в Донбассе, сбитый Боинг куда входит?
В чью юриспруденцию? Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6784
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Всё - в ООН; просто по данным вопросам нет механизма принуждению к миру. А в морских вопросах механизм есть простой: бойкот и блокада.
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A куда торопиться-то ? Этот кирпич держат за пазухой.
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Действительно.
Если носить за пазухой большой кирпич, то они и в море аккуратно себя ведут, и в воздухе...
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да у них все корабли под флагом Панамы и Либерии. а вот военному флоту может быть туго.
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Военному флоту - однозначно. Но, военный флот - это убытки для госбюджета сами по себе. А вот торговля - приносит прибыль. Тот факт что корабли ходят под флагами Либерии, ещё не означает что их везде пустят . Могут придраться к любой ерунде: член экипажа имеет российское гражданство; или корабль везёт товар российской фирмы, и т.д.
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Не, ну когда Зеленский такое говорит - он всё-таки комик…
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Лучше бы молчала. Должна знать, что это, скорее всего, не тот случай, когда спор решает Морской трибунал. Это раз. Если у РФ есть намерение отпустить моряков, то сначала будет суд и приговор, а потом остальное. Это два. И три. РФ в деле "Арктик Санрайз" не выполнила требования Морского трибунала, как говорит об этом Зеркаль, и отпустила задержанных гринписовцев сначала под залог, а затем освободила в связи с амнистией. А судно-нарушитель было возвращено почти через год после ареста. Матчасть надо знать, а не выдумывать черти-что, Зеркаль.
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не ожидай Зеркаль, не исполнит. Россия как другая планета, для ней не указ ничего в мире. её надо бить, чтобы она испонилла какое-то решение, иначе никак
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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