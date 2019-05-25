 Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Про це написала в Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, яка представляла нашу країну на засіданні Трибуналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом.

Ми очікуємо, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Трибуналу. Нагадаю, що в подібній справі – Arctic Sunrise – Росія також не брала участі, але швидко звільнила людей.

Більше деталей згодом", - написала дипломат.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, Міжнародний Трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон в Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

"За" таке рішення проголосували 19 з 20 суддів. Проти висловився 1. Росія не брала участі в слуханнях.