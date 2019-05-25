 Росія має звільнити 24 полонених українських моряків, - Міжнародний трибунал ООН

"Звільнити три українські кораблі і 24 військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну", - зачитав суддя рішення трибуналу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Однак суд не визнав за необхідне вимагати від Росії припинити кримінальне переслідування моряків і утримуватися від порушення нових справ проти них.

Також суд наказав обом сторонам утримуватися від дій, які можуть поглибити цю суперечку.

"За" таке рішення суду проголосували 19 членів суду. Проти - один.

Росія не брала участі в засіданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.