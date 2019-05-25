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 Росія має звільнити 24 полонених українських моряків, - Міжнародний трибунал ООН

Міжнародний трибунал ООН вирішив зобов'язати РФ звільнити захоплені військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни-Капу", а також 24 військових моряків - членів їхніх екіпажів.

"Звільнити три українські кораблі і 24 військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну", - зачитав суддя рішення трибуналу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Однак суд не визнав за необхідне вимагати від Росії припинити кримінальне переслідування моряків і утримуватися від порушення нових справ проти них.

Також суд наказав обом сторонам утримуватися від дій, які можуть поглибити цю суперечку.

"За" таке рішення суду проголосували 19 членів суду. Проти - один.

Росія не брала участі в засіданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128868
 
   
 Топ коментарі
 
Це перемога Порошенко, панове.
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...с монголами лучше не шутить, не то может получиться интересный юридический казус... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 7636 Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 4555
Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 8445
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Нежно надо, без насилия, Цензор это не любит.
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ШТО Я СЕЙЧАС НАРУШИЛ?!?!?!?! ИЛИ НРАВЛЮСЬ?!?!?!?!
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Ну призвали, и шо? Их уже 5 лет призывают, в перемешку с глубокой обеспокоенностью! А тот который зассал произнести фамилию Навальный как был и где был, так и остался и при своих!
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Какой-то беззубый суд.
Ну приняли решение и что дальше?
У Путина давно уже сказали что никто его исполнять не будет.
Так что, остается надеяться что Виктор Медведчук вытащит ребят из тюрьмы.
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кацапи, дізнаєтеся, ще не вечір, всьому свій час. а поки гавкайте.
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Решение трибунала "должны" или "обязаны" выполнять?
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обосРаха сама себе разрешила не исполнять или исполнять выборочно, но это впоследствии приведет к тому, что обосРашку смогут щемить очень по многим вопросам.
Но все это не скоро.
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Россия и Украина «адин нарот».
Полгода назад, 25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
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Если Россия выполнит это решение, значит это точно делалось для Рошенко.
Подозрительно то, что само задержание контролировал Медведев. С итерикой. Договорнячок.
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