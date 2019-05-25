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 Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН

Міжнародний трибунал ООН вирішив зобов'язати РФ звільнити захоплені військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни-Капу", а також 24 військових моряків - членів їхніх екіпажів.

"Звільнити три українські кораблі і 24 військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну", - зачитав суддя рішення трибуналу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Однак суд не визнав за необхідне вимагати від Росії припинити кримінальне переслідування моряків і утримуватися від порушення нових справ проти них.

Також суд наказав обом сторонам утримуватися від дій, які можуть поглибити цю суперечку.

"За" таке рішення суду проголосували 19 членів суду. Проти - один.

Росія не брала участі в засіданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128868
 
   
 Топ коментарі
 
Це перемога Порошенко, панове.
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це добре, але...яке 25 липня?! Який звіт про виконання ?!!! Що повина виконати Україна?! і хто ті двоє що не були "за"?
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Не 2, все на половину хуже для Курятника, только один. А, Вы, вообще что читали???
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Хорошо то хорошо, вот только ***** зад подотрёт этим решением и это печально.
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...может быть и такое, только потом европейские порты могут перестать обслуживать суда эрэфии, диспетчерские центры могут перестать обслуживать суда эрэфии, и будет русня плавать по звездам... Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков, - Международный трибунал ООН - Цензор.НЕТ 6430
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никто ничего не перестанут.Все они суки ссут *****
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ты очень доброжелателен к ***** и необоснованно веришь в его силу.
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Крымский мост уже задавили санкциями
Ща дожмут СП2
и сразу начнут перекрывать европейские порты
чекаемо
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никто ничего не перестанет. Раша как торговала с Европой так и торгует, а Европа инвестирует в Рашку.
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Вы, наверное говорите, про еще один иск. в Гаагу.
Это два разных дела.
И говорит о том, что наши дипломаты не плохо подготовились.
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Звільнення моряків і суден це попередній захід, згідно міжн. морськ. конвенції.
А остаточне рішення буде також по відшкодуванню втрат.
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Однако суд не счел необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел против них.
Также суд приказал обеим сторонам воздерживаться от действий, которые могут углубить этот спор. Источник: https://censor.net.ua/n3128868
всё что нужно знать об этом трибунале и об очередном пуке в лужу...
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...пук в лужу, это как раз твой "коммент", иврапеец...
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Рашка не соблюдает международное право, это все равно что теребовать от зеленского не то чтобы он соблюдал законы, а хотя бы их читал...
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Дп ти шо? І що далі? Полонених відпустять? А так перемога, да.... Клаптик паперу з надрукованим текстом.
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Порошенко з самого початку говорив про суд і обіцяв, що суд буде на стороні України. А чи Росія буде виконувати рішення суду - це друге питання
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из таких клаптиков паперу плетут крепкие бумажные веревки для Гааги Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков, - Международный трибунал ООН - Цензор.НЕТ 3352
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эт частично правда
из всех чиновников, только Лярва совала палки в колеса Стокгольмскому суду по газу.

Обычная двухходовочка, где у Пороха первичные цели это выборы, а попутные это интересы государства.
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...это он сам тебе сказал или ты пришел к такому выводу благодаря своему могучему интеллекту? Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков, - Международный трибунал ООН - Цензор.НЕТ 6539
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Ну не любит ООН пиратов, ну что ж тут поделать…
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.ПУТИНССКО-коломойсский 3еПЕТУШАРА референДУМАЕТ ,- как помочь РФ !!. .
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. почему не ставит первым ВОПРОСС-- МИРОТВОРЧЕССКУЮ МИССИЮ на ГРАНИЦЕ с РФ !! .
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. Когда ПУКин АНЭКСИРОВАЛ КРЫМ- РЕФЕРЕНДУМ НЕ ПРОВОДИЛ - СОГЛАСНО СТАТЬИ конституцыи рф о ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ???? . Когда вводил армию на донбасс--РЕФЕРЕНДУМ пукин НЕ ПРОВОДИЛ ?!!!!!!!!!! . . .https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0ad720681bf156e0fcdd19fbcb3b57f65a4edace07ed37540fda5e027dddc4fa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5fc50b324b2db703c4ceef1853359919ff800724211a3dd21cf37bb2e02d0418.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6b7c05c9225e1f2eb94aef9d8fcec0dc1f535b5e87b9da92a974250e37720ed.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f53e0513ca1235e824bf0ec22944dc200f3706a3cb74d9a6b0f90bd5901d5636.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fecdd8eeefa64ba94e6c6bb0f9d4437832310701c0333afc7f0379023024e887.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/770da99c731deffc8a42db62708862f653a03f8bfa47f9829cb5c041d8037146.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg

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"Однако суд не счел необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел против них" - Очень последовательны эти судьи. Шизофреники.
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а как же не прекратить уголовное преследования? новые статьи можно каждый день навешивать.
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А "звільнити" не включає "припинити БУДЬ-ЯКІ переслідування", ні?
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для мене -так, означае. ала в тести то виделенно особливо, тому и питаю.
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це явная пэрэмога, рашка повержена, вата в трауре - осталась тока дождаться окончания уголовных дел и прочая, прочая, прочая...
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Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков, - Международный трибунал ООН
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Коли ж вже на Рашистьську наволоч, буде НЮРНБЕРГЗЬКИЙ ТРИБУНАЛ.
А БУДЕ.
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Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков, - Международный трибунал ООН

Перемога однозначно!
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Так, а де компенсація хлопцям, які півроку провели у цьому гадюшнику? Де компенсація пораненим? Які санкції у випадку невиконання?
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І яких російських моряків... мордор тримає в полоні?
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Походу в РФ гражданская война ! 😂 😂 😂 👍
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Правильное название этого учреждения - Международный трибунал по морскому праву
И именно это чрезвычайно интересно
В случае невыполнения его требований на все суда идущие под флагом России могут быть наложены меры ограничительного воздействия с запретов захода в порта, пополнение запасов топлива, пополнение запасов воды, запрета использования лоцманской службы и т.д.



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Фишка еще в том что воды экстерриториальны, значит Украина должна была еще тогда давать разрешение на строительства керченского моста или судится. Но при порошенко промолчали и в суд не подали в самом начале. Почему?
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Где это записано?
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В уставе этой международной организации, действующей под эгидой ООН.
Россия является членом этой организации и подписала документ соответствующий.
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Могут быть , а кто-нибудь верит , что действительно будут ?
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Россия никому ничего не должна. И она всем всё прощает. Если кто-то не согласен - начинайте войну... насмерть.
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Ты имеешь что сказать по делу?
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...уже сказал, или ты настолько глуп, что не можешь понять смысл поста? Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 5643
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Пожалуйся на СФ, потомок участников СС Галичина. Или ты потомок тех кто доносы в НКВД писал? Определился уже?
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...все-таки русня удивительно тупа, ее посылаешь, а она лезет за следующей порцией... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 973
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Глянь на этого казламордого придурка: его тут апускают, как последнего лагерного питуха, а оно за это лайкает !!! Не, ну не апущенец, ...лять, дурной, а ??? Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 6023
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Шо ж ты так задымилось-то, а, казламордае ???
Народ, гляньте на это кумэдное казламордае недоразумение: оно до сих пор называет свою помойку каким-то выдуманным звуком - "расия"... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 7050
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Ну как я вижу задымилось у тебя. Пошли у тебя в ход оскорбления, истерика и прочий понос. Я же просто спокойно сказал: Россия никому ничего не должна.
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...и тебе так же спокойно сказали - пшлонах... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 393
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с полудохлого больного на голову,какой долг? Изоляция и кремация.
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Собрались 10 ботаников и голосованием решили что гопник должен вернуть телефон, деньги и мобилу
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Дякую суддям і Олені Зеркаль. Надіюся що скоро кацапські фашисти відпустять військовополонених українців додому і повернуть вкрадені кораблі (попередньої не розібравши їх на гвинтики, бо від злодіїв можна чекати всього).
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освободить и позволить вернутся в Украину,это главное,но где сроки? И какие последствия,в случае невыполнения решения.
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А что с Гитлером тоже так можно было через суд все решить?
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...с монголами лучше не шутить, не то может получиться интересный юридический казус... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 7636 Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 4555
Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 8445
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"Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков"

Цензор занадто похмелився.
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Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков
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шото суд ООН нє разабрался
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Каких российских моряков? Может так и в решении Трибунала так записано?
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Казламордые кацапы снова традиционно атсасали... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 9087
А шо, мне нравяцца такие традиции !!! Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 761
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А с чего бы это суд по морскому праву отменял дела, которые подлежат юрисдикции уголовного (криминальный) суда? Наши дебильные юристы могли бы заранее предполагать такое решение...То что мог в пределах своих полномочий принять Морской трибунал, он принял в пользу Украины...
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Это будет победой тогда...когда борт с украинскими моряками приземлится в Киеве.
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"Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в ноябре прошлого года инциденте в Керченском проливе, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка и три корабля. Об этом заявили в МИД России в ответ на решение Международного трибунала ООНпо морскому праву"

Все это ООН мало помогает без атомного оружия.
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Степан Хмара: Через переговори з Москвою можна досягти лише одного - капітуляції на умовах ворога!!! Про переговори з ворогом, агресором, який вдерся на нашу землю, захопив наші території, нав'язав нам війну, не може бути і мови. Це аксіома.
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Головой надо думать было ворюгам, так за мародерством не было времени. Горела земля под ногами и горит. Приказ есть приказ, хоть и дебильный, жаль ребят. Надо бы этих горе-командиров и фракции продажные да и обменять на моряков и других наших несчастных. Украина очистилась бы перед обществом. Покажи мордатый и толстожопый "европейскую солидарность" на деле, а не на сборище своих жополизов типа Херащенко, Херасимов, Сцеголко, заторможкнная Марина и прочая шваль. И еще это животное что-то советует сегодня. Где посадки, господин Президент?
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...твой презедент к гастролям готовится, некогда ему, так что не плачь... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 193
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никто никого не освободит конечно, ложили они с прибором на этот трибунал...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН
 
 
 
 
 
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