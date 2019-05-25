 Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН

"Звільнити три українські кораблі і 24 військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну", - зачитав суддя рішення трибуналу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Однак суд не визнав за необхідне вимагати від Росії припинити кримінальне переслідування моряків і утримуватися від порушення нових справ проти них.
Також суд наказав обом сторонам утримуватися від дій, які можуть поглибити цю суперечку.
"За" таке рішення суду проголосували 19 членів суду. Проти - один.
Росія не брала участі в засіданні.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Ща дожмут СП2
и сразу начнут перекрывать европейские порты
чекаемо
Это два разных дела.
И говорит о том, что наши дипломаты не плохо подготовились.
А остаточне рішення буде також по відшкодуванню втрат.
Также суд приказал обеим сторонам воздерживаться от действий, которые могут углубить этот спор. Источник: https://censor.net.ua/n3128868
всё что нужно знать об этом трибунале и об очередном пуке в лужу...
из всех чиновников, только Лярва совала палки в колеса Стокгольмскому суду по газу.
Обычная двухходовочка, где у Пороха первичные цели это выборы, а попутные это интересы государства.
.
. почему не ставит первым ВОПРОСС-- МИРОТВОРЧЕССКУЮ МИССИЮ на ГРАНИЦЕ с РФ !! .
.
.
. Когда ПУКин АНЭКСИРОВАЛ КРЫМ- РЕФЕРЕНДУМ НЕ ПРОВОДИЛ - СОГЛАСНО СТАТЬИ конституцыи рф о ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ???? . Когда вводил армию на донбасс--РЕФЕРЕНДУМ пукин НЕ ПРОВОДИЛ ?!!!!!!!!!! . . .https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0ad720681bf156e0fcdd19fbcb3b57f65a4edace07ed37540fda5e027dddc4fa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5fc50b324b2db703c4ceef1853359919ff800724211a3dd21cf37bb2e02d0418.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6b7c05c9225e1f2eb94aef9d8fcec0dc1f535b5e87b9da92a974250e37720ed.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f53e0513ca1235e824bf0ec22944dc200f3706a3cb74d9a6b0f90bd5901d5636.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fecdd8eeefa64ba94e6c6bb0f9d4437832310701c0333afc7f0379023024e887.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/770da99c731deffc8a42db62708862f653a03f8bfa47f9829cb5c041d8037146.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg
.
.
.
.
Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков, - Международный трибунал ООН
А БУДЕ.
Перемога однозначно!
И именно это чрезвычайно интересно
В случае невыполнения его требований на все суда идущие под флагом России могут быть наложены меры ограничительного воздействия с запретов захода в порта, пополнение запасов топлива, пополнение запасов воды, запрета использования лоцманской службы и т.д.
Россия является членом этой организации и подписала документ соответствующий.
Народ, гляньте на это кумэдное казламордае недоразумение: оно до сих пор называет свою помойку каким-то выдуманным звуком - "расия"...
Цензор занадто похмелився.
------------------------------------
шото суд ООН нє разабрался
А шо, мне нравяцца такие традиции !!!
Все это ООН мало помогает без атомного оружия.