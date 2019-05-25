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Все про:моряки (565) Росія (17199) трибунал (31) Зеркаль (148)

 Міжнародний трибунал ООН визнав, що має право розглядати справу про захоплення у полон Росією українських моряків

Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що суперечка України проти Росії у справі захоплених українських моряків перебуває в його юрисдикції.

Відповідне рішення суд оголосив у суботу, 25 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Рішення про наявність попередньої юрисдикції оголосив голова трибуналу, суддя Чжин Хен Пак.

Це дає трибуналу право винести рішення про задоволення чи відхилення вимог України негайно звільнити українських моряків.

Російська делегація на оголошенні першого вироку суду була відсутня. Російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали. "Відсутність сторони спору не є перешкодою для винесення рішення", - пояснив голова трибуналу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдані відбулася акція на підтримку полонених моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Рішення по суті буде оголошено найближчим часом.

Нагадуємо, 16 квітня Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права з метою звільнення захоплених російськими силовиками в листопаді 2018 року 24 українських моряків і трьох судів. У позові наголошується, що захоплення і утримання судів і членів їх екіпажів грубо порушує Конвенцію ООН з морського права. Також в позові висловлюється вимога негайно повернути українських моряків на батьківщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

10 травня заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка представляє позицію України в Міжнародному трибуналі ООН з морського права, закликала застосувати тимчасові заходи і зобов'язати Росію звільнити українських військовополонених моряків і судна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128867
 
 
 Топ коментарі
 
Пока на авторитете Климкиных, Зеркалей и Порошенков выкатываем.... что будет потом.... наверное клоунада от клоуна...
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Да им срать на все , они польский самолет не отдают уже сколько лет . Страна гопник .
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Парашу нужно уничтожить и делить на 10 - 12 государств
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Пока на авторитете Климкиных, Зеркалей и Порошенков выкатываем.... что будет потом.... наверное клоунада от клоуна...
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Отож...

Украину убирают из мировой шахматной доски?! Алё Зеленский?!
https://youtube.com/watch?v=PpfnoiCOJxU
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Агов! Какая шахматная доска? - пойди свыню выпаси - хоть какой то толк от тебя будет!
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Суд не признает авторитет , Суд рассматривая доказательства и противоправные действия выносит свое решение основанное на законах, хватит Пете медалей пусть отдохнет от корыта
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Давайте завывайте - зачем Петя их туда послал....
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детей обычно находят в капусте, а клоунов - в опилках
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і шо, кацапи звільнять Українських моряків? хтілося би вірити!!!
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Да им срать на все , они польский самолет не отдают уже сколько лет . Страна гопник .
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Деёствительно, Россия страна гопник. Для всеобщего блага её нужно развалить!
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сподіваюсь, що нема у тварин виходу..
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Параша- это только первый этап. Так сказать, прелюдия. Больно будет на следующих. Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков - Цензор.НЕТ 9363
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Парашу нужно уничтожить и делить на 10 - 12 государств
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їх там, здається 87 князів боярств), від слова бояришник)))
так шо 120 штук), це саме воно! Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков - Цензор.НЕТ 9800
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ніхто це гімно реально у новому часі не рвав..а треба..бо нам хана..
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМіжнародний трибунал ООН визнав, що має право розглядати справу про захоплення у полон Росією українських моряків
 
 
 
 
 
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