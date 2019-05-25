 Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".
Показник 31,7% - найменший з початку публікації відповідних даних на сайті соціологічного центру в 2006 році.
При цьому президенту росіяни як і раніше довіряють більше, ніж іншим політикам. Друге місце в рейтингу довіри росіян посів міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14,8%), третє - міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (13%).
Показник схвалення діяльності Путіна залишається стабільним; за результатами останнього опитування ВЦВГД, він становить 65,8%.
Попереднє рекордне падіння рейтингу довіри Путіну ВЦВГД зафіксував в січні 2019 року; тоді цей показник склав 32,2%. Він почав знижуватися з червня 2018 року після оголошення про підвищення пенсійного віку. За даними на 27 травня 2018 року, Путіну довіряли 46,9% учасників опитування.
Перші дані про рейтинг довіри політикам на сайті ВЦВГД датовані січнем 2006 року. У 2015 році директор соціологічного центру Валерій Федоров розповів, що на той момент історичний мінімум рейтингу довіри Путіну становив 45%. Він був зафіксований в березні 2005 року після заміни натуральних пільг грошовими компенсаціями.
А позосталі 14%, ще упоротіші ніж ті.
І, порахувати відсотки.
спасти на время рейтинг путлера могут либо большая война, либо аншлюсс Беларуси
других опций нет
отстранение (уход) путлера от власти приведёт к смене лидеров, но не к смене империалистического курса страны - поэтому мы должны готовиться к большой войне
.
https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
.
Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
.
А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
.
А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,
.
АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
.
Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
.
и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
.
.
.
.
.
.
.
ъ
В денежном эквиваленте?
Не то, чтобы мышебратья вызывали у меня хоть крупицу сочувствия (я им за веру в биндер и распятого мальчика до 90 пенсионный возрас подняла бы), но все таки хочется увидеть "неообходимость", то есть экономическую выгоду данного Ипохального решения.
P.S. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, чтобы Вас оперировал хирург с катарактой, а ассистировала ему операционная сестра с Паркинсоном (прекрасно известно, что вероятность подобных заболеваний растет с возрастом).
Разрушив все собственное несырьевое производство, чтобы им дозволили посидеть на половичке в Лондон-сити.
Пнут их сейчас под пухлый зад с того половичка - и вся недолга.
Вы, простите, наследник?
Нет?
Тогда служите, пенсия то у вас теперь с 65.
Кроме того, агитацию за поздний пенсионный возраст Вам надо не со мной проводить, а с моими российскими одноклассниками.
До повышения пенсионного возраста мне всем классом приветы не передавали почему-то.
Так им стало хорошо, спокойно и, главное, с "увереностью в завтрашнем дне" на моей исторической родине.
Лично я никаких сожалений по СССР не испытываю.
Я просто рада, что эти жалкие поцы ТЕПЕРЬ БУДУТ СТРОИТЬ СВОЕ ЧУЧХЕ С ПОЛНОГО НУЛЯ.
Serves them right.
"Дебилы, б**"(С)
Я никаких сожалений по СССР не испытываю, я - бенефициар распада СССР, я получила зарубежный паспорт.
Мне просто забавно смотреть, как эти жалкие поцы, которые САМИ порушили станки с програмным управлением, в скором времени, после введения золотого рубля, начнуть строить свое "чучхе" с полного НУЛЯ.
Потому что никакого "'ленд-лиза" из США им больше не будет, и "ножек Буша" не будет, и даже "гузки Буша" не будет.
По моему, у них денег просто дифигища.
Вы поинтересуйтесь размером пособия по безработице в Австралии, и сколько лет его могут платить (подсказка: неограниченно).
Также сообщая, что малоимущим рецептурные лекарственные препараты продаются по фиксированной цене, дешевле Биг Мака (это большая разница, цена лекарства несколько сотен баксов или 6 баксов).
Также сообщаю, что ЖКХ в гос. жилье для малоимущих составляет не более 1/3 от размера пособия или пенсии (включая все: элекричество, воду, газ, отопление).
Так что потеря работы не ведет к смерти от голода, а вот в РФ, где на работу никого не берут после 40, а пенсия в 65 - ведет самым прямым образом.
Больше Вам я отвечать не буду.
Во-первых, мне с лахтинским разговарить - что воду св ступе толочь.
А во-вторых, в Мельбурне глубокая ночь.
Как заработали, так и выходите.
Я могу выйти прямо сейчас, и начать, как моль, проедать дом.
А гос. пенсия с 67.
Но пособие никого не лишают., а вся разница пособия с пенсией - некое ограничение в финансах, пенсия размером больше, не интересовалась, насколько больше.
Опять Вы демонстрируете незнание предмета.
ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИЛЬЕМ ИЛИ НЕТ.
Если жилья нет, то снимать жилье можно будет только в глубинке (или стоять в очереди на гос. жилье).
Меня не интересует гос. пенсия, во-первых, из-за здоровья я до нее не доживу по-любому, во-вторых, я буду работать до смерти (на себя работаю, а не на дядю). Мне не работать нельзя, устройство мозга не позволяет иначе.
Так что я неподходящий респондент для продвижения идеи в массы "а не лишить ли вас пенсии вообще?"
Вы укладчиков черепицы на крыши спросите, или ковролина ( у них колени к 40 годам - в хлам).
А если что и случится, то Рос Гвардия и Кадыров с абреками наведут порядок.
Ах да, еще казачки. казачки рязанские, казачки мурманские, и "особые" казачки - кенигсбергские.
В суботу у Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулась урочиста літургія на честь тезоіменитства (день ангела) предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія.Серед її учасників був почесний патріарх ПЦУ Філарет - повідомив представник прес-служби ПЦУ священик Іван Сидор на сторінці у Facebook."Під покровом Божої Матері зібралися всі: український єпископат, духовенство, почесні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віруючі. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і разом помолитися патріарх Філарет", - написав Іван Сидор.
Эта всьо наглая ложь Госдепа и Гейропы! Валодиньку Владимравича паддержуют не 31% а 131%. Так что, хватит врать, гаспада праклятые буржуины
..
.
.
.
.
.
придурку путину доверяют только 3%.
Из серии "умом рассею не понять"?