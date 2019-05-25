 Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Показник 31,7% - найменший з початку публікації відповідних даних на сайті соціологічного центру в 2006 році.

При цьому президенту росіяни як і раніше довіряють більше, ніж іншим політикам. Друге місце в рейтингу довіри росіян посів міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14,8%), третє - міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (13%).

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Показник схвалення діяльності Путіна залишається стабільним; за результатами останнього опитування ВЦВГД, він становить 65,8%.

Попереднє рекордне падіння рейтингу довіри Путіну ВЦВГД зафіксував в січні 2019 року; тоді цей показник склав 32,2%. Він почав знижуватися з червня 2018 року після оголошення про підвищення пенсійного віку. За даними на 27 травня 2018 року, Путіну довіряли 46,9% учасників опитування.

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Перші дані про рейтинг довіри політикам на сайті ВЦВГД датовані січнем 2006 року. У 2015 році директор соціологічного центру Валерій Федоров розповів, що на той момент історичний мінімум рейтингу довіри Путіну становив 45%. Він був зафіксований в березні 2005 року після заміни натуральних пільг грошовими компенсаціями.