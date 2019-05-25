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Все про:опитування (344) Путін (8800) Росія (17210)

 Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування

Рейтинг довіри росіян президентові країни-агресора Володимиру Путіну оновив історичний мінімум. При цьому схвалюють його діяльність 65,8% громадян РФ. Рейтинг довіри почав падати після підвищення в Росії пенсійного віку.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Показник 31,7% - найменший з початку публікації відповідних даних на сайті соціологічного центру в 2006 році.

При цьому президенту росіяни як і раніше довіряють більше, ніж іншим політикам. Друге місце в рейтингу довіри росіян посів міністр оборони РФ Сергій Шойгу (14,8%), третє - міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (13%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми очікуємо, що Росія швидко виконає наказ Трибуналу, - Зеркаль

Показник схвалення діяльності Путіна залишається стабільним; за результатами останнього опитування ВЦВГД, він становить 65,8%.

Попереднє рекордне падіння рейтингу довіри Путіну ВЦВГД зафіксував в січні 2019 року; тоді цей показник склав 32,2%. Він почав знижуватися з червня 2018 року після оголошення про підвищення пенсійного віку. За даними на 27 травня 2018 року, Путіну довіряли 46,9% учасників опитування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов

Перші дані про рейтинг довіри політикам на сайті ВЦВГД датовані січнем 2006 року. У 2015 році директор соціологічного центру Валерій Федоров розповів, що на той момент історичний мінімум рейтингу довіри Путіну становив 45%. Він був зафіксований в березні 2005 року після заміни натуральних пільг грошовими компенсаціями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128860
 
   
 Топ коментарі
 
Для нас це нічого не означає. Московити як були споконвічними, екзестенційними ворогами українців, так ними і залишаться.
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Да уж,мерзкая рожа и на старости лет все больше похож на сатану.
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Да уж,мерзкая рожа и на старости лет все больше похож на сатану.
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Скоріш би росіяни сплели лапті кремлівському фюрерові...
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Там таких як він 86%.
А позосталі 14%, ще упоротіші ніж ті.
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А тепер хай проведуть у себе референдум: «Чи хочете, щоб замість *****, президентом росіі став Зеленський?».
І, порахувати відсотки.

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опубликование этих цифр свидетельствует о расколе в руководстве РФ
спасти на время рейтинг путлера могут либо большая война, либо аншлюсс Беларуси
других опций нет
отстранение (уход) путлера от власти приведёт к смене лидеров, но не к смене империалистического курса страны - поэтому мы должны готовиться к большой войне
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Для нас це нічого не означає. Московити як були споконвічними, екзестенційними ворогами українців, так ними і залишаться.
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Он проводит непопулярные, но необходимые реформы, неудивительно что рейтинг падает - пенсионный возраст на 5 лет поднять...
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Никогда не хожу по твоим ссылкам, и вот на тебе, сходила...) Кстати, объясни мне вот что: не доверяют, но одобряют его действия, это как? Или это тот самый случай, когда "умом россию не понять"?)
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Почему к редакции? Это результаты опросов, видимо. Такое разночтение было и раньше. Так что я не первый раз не понимаю
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Тоже не понимаю. Не слежу за темой, поэтому считаю, что редакция могла бы дать свои пояснения к этим процентам.
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От мне это нравится: опросы на россии, а пояснения должна давать редакция) Ну, ладно. Хоть на какой-то вопрос ты не можешь ответить /как специалист по рф/ Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 6615
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Не считаю себя специалистом по рф. На этот вопрос ответить не могу.
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Небольшое отступление от темы, не требующее ответа, но частично объясняющее мое определение: жаль, что ты не заходишь уже несколько лет под своим первым ником /он как-то привычнее/
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И в чем же была необходимость поднятия пенсионного возраста за возраст дожития?
В денежном эквиваленте?
Не то, чтобы мышебратья вызывали у меня хоть крупицу сочувствия (я им за веру в биндер и распятого мальчика до 90 пенсионный возрас подняла бы), но все таки хочется увидеть "неообходимость", то есть экономическую выгоду данного Ипохального решения.

P.S. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, чтобы Вас оперировал хирург с катарактой, а ассистировала ему операционная сестра с Паркинсоном (прекрасно известно, что вероятность подобных заболеваний растет с возрастом).
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В том что бюджет паРашки уже с трудом справляется с выплатой пенсий, а в дальнейшем будет только хуже - стариков всё больше, молодёжи всё меньше.
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У них бюджет профицитный, просто надо было сверхдоходы кидать на восстановление Сибири и ДВ и крайнего севера, на восстановление промышленности до советского уровня, а не на Мадур с Асадами и Януковичами, тогда бы сами пришли проситься в ТС, ну и конечно имперскую политику поумнее вести, не строить "великую россию", а аналог ЕС на постсовке.
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Кто кто когда то сказал что нельзя гебню пускать во власть, грубо говоря выкормыш Андропова намного хуже приспособлен руководить чем выкормыш Косыгина.
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Не согласен с этим кем-то. Спецслужбы в Совке были пожалуй единственной структурой, адекватно понимавшей ситуацию в стране и в мире.
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Да? а как тогда СССР просрали? Спецслужбы в 80-х стали кастой потребления, поэтому и отказался в свое время поступать в ВШ КГБ в 1985, гниль была повсюду, количество перебежчиков достигало телефонной книги райцентра, нельзя давать оценку только по достижениям, агентурную работу Союз начал проигрывать после разложения детей элиты.
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К тому же спецслужбы на пике не были во власти, они исполняли приказы того же Сталина или раньше Ленина, но никогда они не руководили страной.
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Так я про то и говорю. Они уже понимали, что Совок вряд ли можно спасти, и начали делать деньги и ноги.
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Ну значит я так не понял, я не отрицаю определенную эффективность спецуры СССР, но только тогда когда они не были властью.
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Да всё верно Вы говорите. Просто со временем бывшие (и действующие) сотрудники КГБ поняли, что своя страна всё-таки нужна - так собственный бизнес дешевле содержать. И они воссоздали облегчённую версию Совка, не обременённую идеологией.
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Приватизировали государственные ассеты для передачи по наследству - так это называется.
Разрушив все собственное несырьевое производство, чтобы им дозволили посидеть на половичке в Лондон-сити.
Пнут их сейчас под пухлый зад с того половичка - и вся недолга.
Вы, простите, наследник?
Нет?
Тогда служите, пенсия то у вас теперь с 65.
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Почему для Вас, как и многих на этом сайте, в порядке вещей пнуть, оскорбить собеседника последним предложением? Вот лайкнул бы Ваш пост, а из-за этой странной привычки - не могу.
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Общение с лахтинскими закаляет, жизнь, как говорится, есть борьба.
Кроме того, агитацию за поздний пенсионный возраст Вам надо не со мной проводить, а с моими российскими одноклассниками.
До повышения пенсионного возраста мне всем классом приветы не передавали почему-то.
Так им стало хорошо, спокойно и, главное, с "увереностью в завтрашнем дне" на моей исторической родине.
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Эти "адекватные структуры", прежде всего ФСБ и ГРУ, сдали свою страну за золотые унитазы.
Лично я никаких сожалений по СССР не испытываю.
Я просто рада, что эти жалкие поцы ТЕПЕРЬ БУДУТ СТРОИТЬ СВОЕ ЧУЧХЕ С ПОЛНОГО НУЛЯ.
Serves them right.
"Дебилы, б**"(С)
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Полная сдача страны началась именно после смерти Косыгина.
Я никаких сожалений по СССР не испытываю, я - бенефициар распада СССР, я получила зарубежный паспорт.
Мне просто забавно смотреть, как эти жалкие поцы, которые САМИ порушили станки с програмным управлением, в скором времени, после введения золотого рубля, начнуть строить свое "чучхе" с полного НУЛЯ.
Потому что никакого "'ленд-лиза" из США им больше не будет, и "ножек Буша" не будет, и даже "гузки Буша" не будет.
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В таком случае как же они могут себе позволить выход на пенсию в 40 с небольшим такого количества силовичков (30% от работающего населения)?
По моему, у них денег просто дифигища.
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Не тот вопрос задаете.
Вы поинтересуйтесь размером пособия по безработице в Австралии, и сколько лет его могут платить (подсказка: неограниченно).
Также сообщая, что малоимущим рецептурные лекарственные препараты продаются по фиксированной цене, дешевле Биг Мака (это большая разница, цена лекарства несколько сотен баксов или 6 баксов).
Также сообщаю, что ЖКХ в гос. жилье для малоимущих составляет не более 1/3 от размера пособия или пенсии (включая все: элекричество, воду, газ, отопление).
Так что потеря работы не ведет к смерти от голода, а вот в РФ, где на работу никого не берут после 40, а пенсия в 65 - ведет самым прямым образом.

Больше Вам я отвечать не буду.
Во-первых, мне с лахтинским разговарить - что воду св ступе толочь.
А во-вторых, в Мельбурне глубокая ночь.
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Спокойной ночи. И всё-же дайте пару цифр перед сном - во сколько в Австралии выходят на пенсию?
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В любом.
Как заработали, так и выходите.
Я могу выйти прямо сейчас, и начать, как моль, проедать дом.
А гос. пенсия с 67.
Но пособие никого не лишают., а вся разница пособия с пенсией - некое ограничение в финансах, пенсия размером больше, не интересовалась, насколько больше.
Опять Вы демонстрируете незнание предмета.
ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИЛЬЕМ ИЛИ НЕТ.
Если жилья нет, то снимать жилье можно будет только в глубинке (или стоять в очереди на гос. жилье).

Меня не интересует гос. пенсия, во-первых, из-за здоровья я до нее не доживу по-любому, во-вторых, я буду работать до смерти (на себя работаю, а не на дядю). Мне не работать нельзя, устройство мозга не позволяет иначе.
Так что я неподходящий респондент для продвижения идеи в массы "а не лишить ли вас пенсии вообще?"
Вы укладчиков черепицы на крыши спросите, или ковролина ( у них колени к 40 годам - в хлам).
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А то, что ОН уже 20 лет завис на троне вципившись в него зубами в нарушение всех норм конституции московии тебя не смущает? Какие нахер реформы? сам изгой во всем мире и страну превратил в изгоя.
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Не знаток кацапской конституции, но вроде переизбрание ***** ничего в ней не нарушило. В остальном согласен.
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Ай как нехорошо! Даже в Украине ему доверяют больше одиотов чем на расии.
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В Украине благодаря минстецю, начисто профукавшему информвойну, ему верят не меньше, а то и побольше. Парадокс:жертва верит нападающему на неё больше, чем тот сам себе.
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По идее в РФ должен произойти теракт, или новый поход "Адмирала Кузи" ! 😂
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Ничего запоребриком не может произойти.
А если что и случится, то Рос Гвардия и Кадыров с абреками наведут порядок.
Ах да, еще казачки. казачки рязанские, казачки мурманские, и "особые" казачки - кенигсбергские.
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Кузя уже ни куда не пойдет, стоит кузя с дыркой в корпусе.
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Філарет прийшов на літургію з нагоди іменин митрополита Епіфанія

В суботу у Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулась урочиста літургія на честь тезоіменитства (день ангела) предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія.Серед її учасників був почесний патріарх ПЦУ Філарет - повідомив представник прес-служби ПЦУ священик Іван Сидор на сторінці у Facebook."Під покровом Божої Матері зібралися всі: український єпископат, духовенство, почесні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віруючі. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і разом помолитися патріарх Філарет", - написав Іван Сидор.
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Ничего, на вборах этот ****** Кремлевский Карлик нарисует сколько ему надо.
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Итак, треть населения - паразиты: всякие ФСОшники, росгвардейцы и проч. нечисть.
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Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 9206
Эта всьо наглая ложь Госдепа и Гейропы! Валодиньку Владимравича паддержуют не 31% а 131%. Так что, хватит врать, гаспада праклятые буржуины
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До речі, ходять чутки, що пан Борис має намір балотуватись на наступних виборах президента РФ. І в нього непогані шанси.
Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 2656
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Еще еще немного, и он сможет выйти на все 25%!
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Согласен... пуйлу нужна военная победа... я думаю Лука у бульбашей не зря напрягся... да и нам *********** нельзя. Но тут проблемка у нас зеклован!
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Верить опросам придворной, полностью кремлёвской соцслужбы, в тоталитарном государстве - себя не уважать. Реальный рейтинг ещё ниже, а цифры спущены из администрации президента.
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MИPOВЫЕ AВТ0РИТЕТНЫЕ СМИ о пeдoфилии TPУПИНа-- https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c80151307930610e568e2968b2ab0ca203c710331ba863b828d9058263872f88.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1e12b4f1e9c375b8bb66c7ab1185cca6651ce926e3a493c5334c1920176afb04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c69b7be2ebfc363d3dba8f8db515f903194e1148fb98b79082c7d1b929cacb46.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5599463c96a06d0a8d0c0b08ca6f923751ce755f0cdf4cb275a8a69a9cc45554.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4ce3f984e804891315437d118e541c87306ac53e2a76d400dba8c635a902ffbf.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/709c6dd5417657fbcffdf92cc7adee9781ea0c027f07f21212eb67378c72ac82.jpg

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Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос.

Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 1268
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"Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос" - да если бес путлер захочет, то он быстро поднимет свой рейтинг у недочеловеков, захватит где нибудь шмат чьей то территории, или захватит судно, но конечно, у стран слабее орды, и достаточно, чтобы биомасса москалей почувствовала вяличие русского мира, они от рождения неприхотливы, остальное второстепенно, даже если туалет на улице.
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Путин - *****. Для иностранцев это надо объяснять так: a small withered dirty dick.
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31,7% это наверное те которые находятся у корыта или у которых за место мозгов наср... .
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Какой Путин??? Жена говорит что это не он... Еще Дудаев и Павел Глоба говорили что Россией управляет тайная канцеллярия, а все правительство зомбированно.И мы помним секретаря ЦК.КПСС Кручину,который знал где было спрятанно золото партии. После звонка ему домой Кручина,который завтракал со своей семьей , пошел к окну и САМ ВЫПРЫГНУЛ из окна многоэтажки.ТКК-тайная канцеллярия Кремля,где арабы(эр мэн?-ворованное слово) отняли власть у евреев с 1927года. Еслиб Путин был главой, то он не развелсябы.
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У нас доверяли Порошенко еще меньше, 25%
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в нас не тоталітарна держава з мальованою підтримкою.
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88% рассеян считают путина пассивным ********* .Пора бы рассеянам брать оружие в руки , подниматься с колен и задавить гниду в кремле .
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царь испортился, срочно на свалку - в мавзолей.
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и заморачиваться не надо...5 букв, это не туркмена туда запихнуть.
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в Кузбасе на сайте Наш город был тот же опрос.
придурку путину доверяют только 3%.
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Доверяют 31%, но одобряют при этом 65% - это что за ???
Из серии "умом рассею не понять"?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування
 
 
 
 
 
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