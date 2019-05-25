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 Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині

24 травня під час шикування особового складу військової частини було виявлено відсутність військовослужбовця, після чого командуванням військової частини були організовані заходи щодо встановлення його місця перебування.

Про це повідомляє прес-служба 14-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

"В післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло було виявлено за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки. За даним фактом правоохоронцями Володимира-Волинського внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладене з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.

Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Жодної записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.
За  фактом командиром військової частини призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби.
За інформацією видання "Район.Рожище", ім'я загиблого - Дмитро Климюк. Він з села Духче Рожищенського району Волинської області.

Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128859
 
 
 Топ коментарі
 
а вдруг вона піде додому і в сєрцах шо нікому нє нужнА - даже тому пузатому старпьору - накладе на себе руки?
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Вішаєшся, стріляєшся, стрибаєш з будинку - твоя особиста справа. Мало що там... Рак чи там щось інше... Я не знаю, як поступив би, якби отримав інформацію, що невиліковно хворий. Адже й мільярдерів в багатьох випадках не лікують. А віддати все до копійки, не залишивши дітям, і все одно вмерти? Це не для мене.
Все інше можна долати.

Для когось малоосвіченого, мабуть, і імпотенція - вже кінець життя, хочі лікарі вирішать будь-які подібні проблеми. Або якась там "подружня зрада"... Та класних дівчат повно... Тільки встигай відбиватися... Я старий, мені 50+, і то вони іноді навколо кружляють... Одна мені, вдвоє молодша колєга, працюємо разом, постійно на роботі мене зачіпає... Зустрів її випадково у супермаркеті, знову "намєкала", а я віджартовувався, щоб не образити. А вона все одно образилася, і сказала: "хочеш, я тобі квіточку подарую? Вона на польській мові називається сторчик. Нехай у тебе хоч щось у хаті стоїть." І пішла собі так гордо! : )))))))))) От змєйка мала! : ))))))))) Я там ржав до сліз.
Коротше, в кожного своя доля і свій світ широкий.
Але якщо все, край, і робиш останній крок - зроби все, щоб на 100% стало зрозуміло, що це зроблено власноручно. Навіщо паскудити людям?
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от ти падлєц - шо тобі стОЯло удовлєтворіть женщину? Ніззя уніжать жєнщину отказом!!! Миші поїдять!!!
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Я жонатий чєловєк і почті нікогда не ізмєнял! І тєлєфону і тєлєграфу!
Тєм болєє, шо за предидущих ще гріхів не позамолював...
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хіба це ізмєна? Один раз. А, мо' й не получиця. Краще'п ти опозорився, та шоп женщина не страдала
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Не вговорюй, їй срочно треба заміж сходить, тим більше, що можливостей повно. А не за чужими чоловіками всихати.
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то, мо', їй тра' на комусь потрініроватись? А то зразу, без опита, та й замуж...
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неувєрєна в собі, заніжена самооценка, etc.
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Вистачає там самооцінок, всього вистачає. Просто любов зла, полюбиш і ... І треба це розуміти. І мати клепку в голові, і вибудовувати в голові теоретичну ситуацію, що раптом завтра твій племінник/син/внук і т.д. приведе цю дівчину знайомитись і т.д. Коротше, клепки мають бути пропорційні до віку.
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а вдруг вона піде додому і в сєрцах шо нікому нє нужнА - даже тому пузатому старпьору - накладе на себе руки?
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...Хм.
Ні, не думаю. Красива, волосся рожеве. : ))) Навкруги повно хлопців пританцьовують.. Ні, не думаю. : )
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Сказав же, рожева! Не слідкуєш ти за трендами! Старпьор, зразу видно... : ))))))
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У нас молодий хлопець-20 років повісився. Жінка загуляла.
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100 пудов в этом виноват зепрезик, как в свое время Порох был виноват во всем.
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у травматолога:

- шо случилось

- мене жінка кинула
- то нашо було з вікна п'ятого етажа пригати?
- кажу ж - кинула!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині
 
 
 
 
 
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