 Військового 14-ї ОМБр Дмитра Климюка знайдено мертвим за межами військової частини на Волині

Про це повідомляє прес-служба 14-ї ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.
"В післяобідню пору надійшла інформація про те, що його тіло було виявлено за межами військової частини, в помешканні, яке він винаймав - чоловік наклав на себе руки. За даним фактом правоохоронцями Володимира-Волинського внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження. Наразі поліція проводить докладене з’ясування всіх обставин цієї трагічної події.
Військовослужбовець проходив службу в пункті постійної дислокації. Зарекомендував себе позитивно й службових проблем не мав. Жодної записки, яка б могла вказувати на причину такого вчинку, не залишив.
За фактом командиром військової частини призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні прес-служби.
За інформацією видання "Район.Рожище", ім'я загиблого - Дмитро Климюк. Він з села Духче Рожищенського району Волинської області.
Все інше можна долати.
Для когось малоосвіченого, мабуть, і імпотенція - вже кінець життя, хочі лікарі вирішать будь-які подібні проблеми. Або якась там "подружня зрада"... Та класних дівчат повно... Тільки встигай відбиватися... Я старий, мені 50+, і то вони іноді навколо кружляють... Одна мені, вдвоє молодша колєга, працюємо разом, постійно на роботі мене зачіпає... Зустрів її випадково у супермаркеті, знову "намєкала", а я віджартовувався, щоб не образити. А вона все одно образилася, і сказала: "хочеш, я тобі квіточку подарую? Вона на польській мові називається сторчик. Нехай у тебе хоч щось у хаті стоїть." І пішла собі так гордо! : )))))))))) От змєйка мала! : ))))))))) Я там ржав до сліз.
Коротше, в кожного своя доля і свій світ широкий.
Але якщо все, край, і робиш останній крок - зроби все, щоб на 100% стало зрозуміло, що це зроблено власноручно. Навіщо паскудити людям?
Тєм болєє, шо за предидущих ще гріхів не позамолював...
Ні, не думаю. Красива, волосся рожеве. : ))) Навкруги повно хлопців пританцьовують.. Ні, не думаю. : )
- шо случилось
- мене жінка кинула
- то нашо було з вікна п'ятого етажа пригати?
- кажу ж - кинула!